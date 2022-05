ATP-Turnier in München: Kölner Otte verpasst erste Finalteilnahme seiner Karriere

München -

Tennis-Profi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in München die erste Finalteilnahme seiner Karriere verpasst. Im Halbfinale unterlag der 28 Jahre alte Kölner dem dänischen Senkrechtstarter Holger Rune, der zuvor im Achtelfinale Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, mit 4:6, 4:6. Am Finalsonntag spielt dafür immerhin das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies um den Titel (11.00 Uhr/ran.de).



Otte schien in seinem ersten Halbfinale zur großen Freude des Publikums auf dem Centre Court des MTTC Iphitos auf einem guten Weg. Nach einer 4:1-Führung verlor er aber fünf Spiele in Folge gegen den 19 Jahre alten Rune, der als 70. der Weltrangliste nur acht Plätze hinter der deutschen Nummer zwei platziert ist. Im zweiten Satz kassierte Otte das Break zum 4:5, kurz darauf war das Duell nach 87 Minuten mit dem ersten Matchball zu Ende.



Rune trifft im Finale auf Botic van de Zandschulp, der ebenfalls um den ersten Titel seiner Karriere auf der ATP-Tour spielt. Im Halbfinale besiegte der 26 Jahre alte Niederländer den Serben Miomir Kecmanovic bei leichtem Regen mit 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Nach beinahe drei Stunden verwandelte der 40. der Weltrangliste seinen zweiten Matchball. Der Sieger am Sonntag (13.30 Uhr/BR und ran.de) erhält ein Preisgeld von 81.310 Euro und ein Fahrzeug des Hauptsponsors.



Krawietz und Mies (Coburg/Köln) greifen am Sonntag (11.00 Uhr/ran.de) nach ihrem sechsten gemeinsamen Titel. Die zweimaligen Sieger der French Open setzten sich im Halbfinale mit 7:5, 6:3 gegen Lloyd Glaspool/Harri Heliovaara (Großbritannien/Finnland) durch und treffen im Endspiel auf Rafael Matos/David Hernandez (Brasilien/Spanien).

Nach 81 Minuten sicherten sich Krawietz/Mies mit ihrem ersten Matchball ihre zweite Finalteilnahme innerhalb von einer Woche. Am vergangenen Sonntag hatte das in München an Nummer drei gesetzte Duo das 500er-Turnier in Barcelona gewonnen. Für den Turniersieg ist diesmal ein Preisgeld von 28.250 Euro ausgesetzt. (sid)