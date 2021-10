64 Tipps in NRW: Romantisch, historisch – Ausflüge zu herbstlichen Märkten im Oktober

Es duftet nach Holzfeuer und feuchter Erde, farbenfrohe Lampions hängen in den Bäumen, eine Band spielt leise Musik. Durch schmale Gässchen schlendern wir an urigen Marktständen vorbei, prall gefüllt mit edlen Töpferwaren, kuscheligen Strickteilen und regionalen Köstlichkeiten. Der Herbst ist die Zeit der Märkte, zahlreiche Herbstfeste und Erntedankmärkte laden in NRW zu einem ausgiebigen Bummel ein.



Ob in romantischer Kulisse wie auf Schloss Paffendorf in Bergheim, rund um Schloss Dyck in Jüchen oder mit historischem Charme auf dem Herbst- und Mittelaltermarkt in Freudenberg – das Angebot ist abwechslungsreich und bunt. Bei einem entspannten Spaziergang stöbert man durch herbstliche Produkte in Hülle und Fülle, probiert sich durch Käse, Nüsse und frisch eingekochte Marmeladen und lauscht Live-Musik oder Gesang. Für Kinder gibt es Bastelangebote und Kürbisschnitzen und manch ein Markt entführt Klein und Groß sogar in mittelalterliche Zeiten mit Gauklern, Ritterspielen oder Bogenschießen.



Infos zum Tipp

Schlossherbst in Schloss Dyck



Fr, 08.10.-So, 10.10.: jeweils 10 - 18 Uhr



Erwachsene: 16 Euro, ermäßigt: 12 Euro, Kind (7 - 16 J.): 3 Euro



Schloss Dyck, 41363 Jüchen



Weitere Infos gibt es hier.

Herbstmarkt auf Schloss Paffendorf



Sa, 09.10.+So, 10.10., jeweils 11-18 Uhr



Erwachsene: 5 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 14 Jahre): kostenfrei



Schloss Paffendorf, Burggasse, 50126 Bergheim



Weitere Infos gibt es hier.

Herbstmarkt in Troisdorf und Erntedankmarkt auf Burg Wissem



Sa, 09.10.+So, 10.10., jeweils 11-19 Uhr



Kostenlos



Burg Wissem, Burgallee 1, 53840 Troisdorf



Weitere Infos gibt es hier.

Mittelaltermarkt im Kurpark Freudenberg



Sa, 16.10.+So, 17.10., jeweils 11-18 Uhr



Zum Kurpark, 57258 Freudenberg



Weitere Infos gibt es hier.

Ausstellung zur Klimakrise: Das zerbrechliche Paradies Auf eine rund 20 Meter große Weltkugel in der Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies" werden hochaufgelöste Satellitenbilder der Erdoberfläche projiziert. dpa Foto: Wie lange wird uns diese wunderbare Welt erhalten bleiben, wenn wir so weiter machen? Die neue Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Oberhausener Gasometer stellt die Schönheit der Natur und den Einfluss des Menschen in den Mittelpunkt.

Mit über 100 großformatigen Fotografien und Filmen werden 180 Millionen Jahre Klima- und Erdgeschichte lebendig. Es geht auch um die Rodung von Urwäldern, Verschmutzung der Meere und das Ozonloch. Auf einer weiteren Etage wird unser aller ökologischer Fußabdruck verbildlicht. Doch es gibt auch Hoffungsschimmer und vielversprechende Projekte, die hier beleuchtet werden, wie wie das Ocean Cleanup-Projekt, das Vertical Forest-Gebäude in Mailand oder - direkt vor der Gasometer-Haustür - die Renaturierung der Emscher.

Höhepunkt der Schau ist eine riesige Weltkugel, die im Innenraum des 100 Meter hohen früheren Gasspeichers hängt und auf die Satellitenbilder projiziert werden. Besucher können mit 3-D-Brillen selber in die Natur eintauchen und etwa einen virtuellen Ausflug in das Regenwaldschutzgebiet Tumucumaque in Südamerika, aus Sicht eines Pfeilgiftfrosches oder einer Vampirfledermaus, erleben. Es ist die erste Ausstellung im Gasometer nach einer fast zwei Jahre langen Sanierung.

Informationen und Tipps zum Ausflug Führungen: Sonn- und feiertags 14 Uhr, 3 Euro zzgl. Eintritt, max. 30 Personen. Audioguides: 3 € (Erw.), Kinder 2€.

Tickets: 11 € Erw., 8 € Schüler, Kinder bis 5 J. frei, Familien 27€ (2 Erw. bis 5 Kinder)

Öffnungszeiten: Di.-So. 10 bis 18 Uhr, In den Ferien auch Mo. 10 bis 18 Uhr

Gasometer Oberhausen, Arenastraße 11, 46047 Oberhausen, auf Google Maps anzeigen

www.gasometer.de

Zusätzlicher Tipp: In der Ludwiggalerie, Schloss Oberhausen findet am 2. Oktober, 19 Uhr, die Vernissage zur Ausstellung „Unveröffentlicht - Die Comicszene packt aus! Strips and Stories – von Wilhelm Busch bis Flix“, statt. Es gibt Kombitickets für Gasometer und Schloss ,14 €.

Anmeldung zur Vernissage: 0208 412 4928.

Ludwiggalerie, Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen, auf Google Maps anzeigen

www.ludwiggalerie.de

Auf dem Obstweg im Bergischen wandern zur Apfelzeit

Höfe, Obstwege und Streuobstwiesen im Rheinland sind jetzt wunderschöne Ausflugsziele. Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Ob tiefrot und knackig oder sanftgrün und fruchtig: Äpfel sind das ungeschlagene Lieblingsobst der Deutschen. Wenn sich im Herbst langsam die Blätter bunt färben und der Wald nach Laub duftet, schmecken die frisch gereiften Früchte besonders gut. Wer mehr über die runden Schönheiten erfahren oder einfach den Anblick von prächtig tragenden Obstbäumen genießen möchte, sollte sich auf den Weg nach Leichlingen machen:

Hier bietet der „Obstweg“ nicht nur wunderschöne Wege durch Felder und vorbei an Obstwiesen, sondern auch viel Wissenswertes. Auf Infotafeln können kleine und große Wanderinnen und Wanderer „Mit dem Apfel durch die Zeiten“ reisen und an Audiostationen Gedichten und Märchen zum Thema Obst lauschen.

Das könnte Sie auch interessieren Selberpflücken, Radtour, Feste : Schöne Ausflüge rund um den Apfel zur Erntezeit Der „Obstweg“ ist Teil der „Bergischen Streifzüge“ und bereichert die Wandernden entlang der 5,8km langen Route mit witzigen Anekdoten, Rezepten und Geschichten zum Kernobst, die Lust auf ein großes Stück Apfelkuchen machen. Wer mag, genießt im Anschluss eine Stärkung in einem Café in Leichlingen.

Das könnte Sie auch interessieren Bergische Streifzüge : 5 Wanderungen für Romantiker, Nostalgiker oder Musikliebhaber Infos zur Wanderung:

Mit diesem Wegesymbol ist der Wanderweg markiert. Das Bergische Wanderland Foto: Der 5,9 km lange „Obstweg“ ist ein Rundwanderweg und Teil der „Bergischen Streifzüge“. Wer mag, kann die Tour mit dem „Obstweg“ des NABU (ca. 9 km) verlängern, der teilweise parallel verläuft.

Länge: 5,9 km, Rundwanderweg

Zeit: ca. 2 Stunden

Familien-/Kinderweg: Auf diesem Weg erklärt die aus dem TV bekannte Maus den Kindern im Grundschulalter das Thema Obst auf den Infotafeln

Wegebeschaffenheit: Außerhalb der Orte, überwiegend Wirtschaftswege und Pfade. Nicht für Kinderwagen geeignet

Start/Ziel: Ecke Marktstraße/Mittelstraße, 42799 Leichlingen

ÖPNV: Von Köln Hbf/Wuppertal Hbf mit der RB 48 bis Leichlingen Hier finden Sie weitere Infos auf der Internetseite des Bergischen Wanderlands.

Heilsame Wanderungen und Wassertreten nach Kneipp Wie ein Storch im Wasser waten ist laut Kneipp sehr gesundheitsfördernd picture alliance/dpa Foto: Corona-ähnliche Symptome – Husten, Fieber und Erschöpfung – spielten dem jungen Sebastian Kneipp ein Buch über die Heilkraft von kaltem Wasser in die Hände. Ein Zufall, der sein Leben verändern sollte. Er therapierte sich daraufhin selbst mit Bädern in der eiskalten Donau. Seine Tuberkulose heilte ab. Kneipp, mittlerweile Priester, vertiefte sein Wissen, um anderen Menschen helfen zu können. Der Mann, der damit als „Cholera-Kaplan“ und „Wasserdoktor“ bekannt wurde, wäre dieses Jahr 200 Jahre alt geworden. Die Marke, die er gründete, um den Fortbestand seiner Erkenntnisse zu sichern, feiert 130. Geburtstag.

Kneippsche Lehre bleibt bestehen Seine Methoden sind anerkannt und das Kneippsche Naturheilverfahren in die deutsche Unesco-Liste aufgenommen worden. Der Name „Kneipp“ wird heute in Deutschland und darüber hinaus mit einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept in Zusammenhang gebracht, es gibt Kneipp-Heilbäder und -kurorte, an denen die Lehre noch heute praktiziert und weiterentwickelt wird. Der Name wurde zum Verb, das sogar im Duden steht. Und der Kneipp-Kurort Bad Nauheim in Hessen hat dem Pfarrer anlässlich seines 200. Geburtstages sogar ein Ampelmännchen gewidmet. Infos zum Tipp: Kneippsche Wanderungen und Wassertreten 1. Der Olsberger Kneipp-Wanderweg im Sauerland mit wasserreicher Landschaft und reiner Luft hat sechs natürliche Tretstellen. „Kneippweg-Animateure“ helfen mit den ersten Schritten.

Länge: 30 Kilometer. Durchgehend geöffnet, Eintritt frei.

Startpunkt: Mühlenufer 4, 59939 Olsberg, www.sauerland.com

2. In Bad Münstereifel (staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad) sind die Angebote wegen der Flutschäden erheblich eingeschränkt. Eine Kneipp-Wanderung inklusive Wassertreten soll dennoch am 10. Oktober stattfinden. Kontakt: Karl Heinz Mainzer, Tel. 02253 /932711

3. Für die Wassertretstelle im Königsforst wurde der Giesbach in einem Becken gestaut und bietet Erholung für Füße und Seele. Holztische und Bänke stehen zur Verfügung. Erreichbar z.B. ab Parkplatz Heideblick, 51503 Rösrath

Spendenaktion „Flutwein" für den Wiederaufbau Am Wochenende gibt es viele Veranstaltungen im Rahmen des CSD in Köln. dpa Foto: Die Flut hat im Kreis Ahrweiler große Teile der diesjährigen Rebernte zerstört, ebenso bereits gelagerte Weine. Um den Wiederaufbau zu unterstützen und den Menschen in der Region zu helfen, wurde nun eine besondere Kampagne gestartet: Unter dem Titel „#flutwein“ werden gerettete Weinflaschen aus der Region verkauft, die Einnahmen gehen als Spenden direkt an die Winzerbetriebe und die Gastronomie.

Die Initiative hat die ortsansässige Gastronomie „Klebers Küche & Garten“ in Kooperation mit dem Ahrwein e.V. gestartet. Bei den angebotenen Flaschen handelt es sich ausschließlich um Weine aus der Region Ahrweiler, die in dem Zustand verschickt werden, in dem sie aus den Kellern geborgen wurden. Alle Weine sind Unikate in limitierter Edition. Sie werden verkauft, solange der Vorrat reicht.

Der Versand erfolgt nach Abschluss der Kampagne im Herbst. Laut der Initiative sollte der Wein genieß- und trinkbar sein. Die Flaschen sollte man jedoch vor dem Öffnen reinigen.

Infos zum Tipp

Die Flutweine können online über die Webseite bestellt werden: www.flutwein.de Viele Weinpakete sind bereits ausverkauft, aktuell erwerbbar sind noch zwei Paket-Angebote: Ein Dreier-Paket mit unterschiedlichen Weinen für 60 Euro und ein Sechser-Paket für 120 Euro. Jede einzelne Weinflasche ist ein Unikat und auf 1000 Stück limitiert. In den Weinpaketen sind unterschiedliche Sorten enthalten, die Vergabe der Flaschen erfolgt zufällig.

Der Versand der Pakete wird nach dem Abschluss der Kampagne erfolgen, vermutlich im Oktober oder November.

Buchtipp – so gelingt Gärtnern ohne Pestizide Der Eingang des neuen „BOX"-Theaters in der Kölner Südstadt. Paulina Triebs Foto: Wenn der Traum vom eigenen Schrebergarten wahr wird, ist das für Gartenfreunde fast wie ein Sechser im Lotto. Der Boom auf die Fluchtorte im Grünen lässt nicht nach. Immer mehr Menschen befassen sich mit Gemüse-, Obst- und Kräuteranbau für den privaten Gebrauch. Es werden Äcker bewirtschaftet oder in Urban Gardening Projekten mitgewirkt, es werden Wissen, Erfahrungen, Samen ausgetauscht. Von einem Zaubertrunk für alle Probleme im Beet träumen viele. Das gibt es nicht – doch ein Begriff dringt häufiger auch in die Hobbygärtnerei vor: die Permakultur. Dessen Gründer, der Australier Bill Mollison, erhielt 1981 den Alternativen Nobelpreis für sein Konzept.

Die Idee: Landwirtschaft soll im Einklang mit der Natur betrieben werden, die Schonung des Bodens steht dabei im Fokus. Ein Gartenparadies ohne Chemie und Pestizide? Stefanie Rose ist Expertin für Permakultur und Kräuterkunde. In ihrem Ratgeber „Garten-Alchemie“ versammelt sie ihr Wissen rund um die Permakultur mit vielen praktischen Tipps für Beet und Acker. Buchtipp Stephanie Rose: „Garten-Alchemie, 80 Zaubermittel für blühende Pflanzen und reiche Ernte", Haupt Verlag, 128 Seiten, 20 Euro Das Buch startet mit dem Thema Boden, Kapitel 2 behandelt das Vermehren von Pflanzen, es folgen die Themen „Kompost“, „Dünger und Gartentees“ bis zum Kapitel „Tierische Bewohner“.

Der Ratgeber ist voller Rezepte für Hobbygärtnerinnen und –gärtner: Von maßgeschneidertem Dünger bis zu ökologischen Schädlingsbekämpfern. Wer sich Zeit fürs Ausprobieren und Beobachten im Garten nimmt, findet in „Garten-Alchemie“ viele praktische Anregungen.

Otter-Spotting im Rheinland Die Bühne des neuen „BOX"-Theaters in der Kölner Südstadt. Paulina Triebs Foto: Es ist immer noch ein Glücksfall, wenn man bei uns einen Fischotter in freier Wildbahn sieht. 55 Jahre nach dem Aussterben der scheuen Wassermarder in NRW, feiern Naturfreunde die langsame Rückkehr der Tiere. 2009 wurden die ersten zwei Otter im Münsterland tot am Straßenrand gefunden – ein Beweis für ihre Wiederansiedlung. Zuletzt wurden Tierschützer vermehrt am Niederrhein, im Kreis Heinsberg und am niederländischen Schwalmufer fündig.

Tier des Jahres 2021 „Wir sind auf Sichtungen von Wildtierfreunden angewiesen“, sagt Michael Tetzlaff, von der Deutschen Wildtier Stiftung. Dabei kann jeder zum Otter-Spotter werden und dabei helfen, die Verbreitung des Tieres des Jahres 2021 zu dokumentieren. „Das ideale Wetter für Otter-Spotter ist nassfeucht. Dann lassen sich die Spuren in der Erde gut erkennen“, rät Tetzlaff. Sie lieben Uferränder, die mit Gras, Schilf und Gehölzen bewachsen sind, seichte Flussufer, Teiche, Bachläufe. Der größte Feind der Otter ist der Straßenverkehr. Wer langsam fährt, dem danken es die Wildtiere. Ein Projekt des Landschaftsverband Rheinland, will Gefahrenpunkte für den Otter wie fehlende Uferstreifen unter Brücken, ermitteln und wenn möglich beseitigen. Was Otter-Spotter wissen müssen Wer als Otter-Spotter unterwegs ist, sollte Lupe, Zollstock und ein Smartphone für den Fotonachweis mitnehmen. Gefundene Abdrücke lassen sich gut im Internet vergleichen und so besser identifizieren. Die Tageszeit für einen Otter-Ausflug ist nicht entscheidend. Am besten alleine oder besonders still auf die Pirsch gehen, da die Tiere scheu sind. Ein Fischotter in der Nähe verrät sich meistens durch seine Hinterlassenschaften am Ufer. Besonders gut ist die Substanz unter Brücken zu beobachten. Dort markieren Fischotter mit einem Analdrüsensekret ihr Revier. Der Duft dieser Ausscheidung gilt als unverwechselbar. Er wird als blumig-süßlich mit einer tranigen Note beschrieben. Otter hinterlassen aber auch durch ihre charakteristischen Fußabdrücke Spuren. Der Tritt ist nahezu quadratisch - etwa sieben Zentimeter lang und misst an der breitesten Stelle fünfeinhalb Zentimeter. Neben einem Ballen an der „Ferse" ist ein größerer Mittelballen zu erkennen. Manchmal sind sogar Schwimmhäute zwischen den Zehen zu erahnen. Auch das Nachschleifen der Rute hinterlässt Abdrücke. Von den Funden sollten Sucher am besten ein Handy-Foto schießen. Otter-Sichtungen können auf der Internetseite der Aktion Fischotterschutz eingegeben und erfasst werden. (mit dpa) Der Verein „Aktion Fischotterschutz e. V.“ bietet sogar einen Otter Spotter Basiskurs an. Nächster Termin im September. aktion-fischotterschutz.de

Hier können Otter-Sichtungen eingegeben und erfasst werden:

www.otterspotter.de



Ausflug zur Papier-Ausstellung in der Villa Zanders Das Gut Leidenhausen ist eine wahre Naturoase. Celine Peck Foto: Auf Papier lässt sich nicht nur schreiben oder malen. Das wird eindrucksvoll in der Ausstellung „Neu aufgestellt“ des Kunstmuseums Villa Zanders gezeigt. Die Sammlung „Kunst aus Papier“ zeigt knapp 500 Arbeiten renommierter Künstler und überrascht mit den grenzenlosen Möglichkeiten der Verarbeitung von Papier, Pulp, Pappe oder Karton.

Die zweite Schau der Villa ist die neu eingerichtete Ausstellung „Leere Kisten als plastisches Thema bei Joseph Beuys“. Das mag sperrig klingen, entpuppt sich aber als humorvolle Präsentation, die neue Perspektiven auf das Werk Beuys’ bietet. Auf der ersten Etage findet man mit den expressiven Skulpturen und Arbeiten auf Papier von Bildhauerin und Beuys-Schülerin Hede Bühl die dritte aktuelle Ausstellung.

Infos zum Tipp Zuerst die Kunst, dann der Sport: Da die Geschichte des Museums als ehemalige Villa der Papierfabrikanten-Familie Zanders eng mit dem Fluss Strunde verbunden ist – die Fabrik bediente sich des Wassers – bietet sich im Anschluss eine schöne Wanderung durch das Strundetal an.

Museum: Ein Besuch in der Villa Zanders ist wieder ohne Anmeldung und Corona-Test möglich. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Angabe Ihrer Kontaktdaten sind notwendig.

Öffnungszeiten: Di und Fr 14 – 18 Uhr, Mi und Sa 10 – 18 Uhr, Do 14 – 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 – 18 Uhr.

Kunstmuseum Villa Zanders, Konrad-Adenauer-Platz 8, 51465 Bergisch Gladbach, Tel.: 02202-142303

www.villa-zanders.de

Wanderung: Rundweg durch das Strundetal auf dem Max-Bruch-Weg über historisches Rathaus, Buchmühlenpark, Max-Bruch-Denkmal, Rommerscheid, Herrenstrunde, Burg Zweiffel, Gut Schiff, Unterhombach, Dombach und zurück in die Stadt www.ich-geh-wandern.de/max-bruch-weg-durchs-strundetal Länge: Etwa 12 km, Dauer: 3 Stunden

Lebensraum für Tiere – so hilft man den Stadtbäumen Bei der Spendenkampagne „#flutwein" werden Flaschen aus Ahrweiler im originalverschlammten Zustand verkauft. Ludwig Gross, Tim Freiwald Foto: Zwischen all den grauen Geschäften, Büros, Parkhäusern und asphaltieren Straßen leben zahlreiche Bäume in der Stadt. Sie sorgen nicht nur für ein schöneres, grüneres Stadtbild, sondern auch für bessere Luft. Sie binden Schadstoffe und kühlen das Klima ab. Sie sind Lebensraum für Tiere und reduzieren Lärm. Stellen Sie sich mal vor, Sie gingen durch die Straßen von Köln und weit und breit wäre kein Baum zu sehen – kein schöner Gedanke. Ein Stadtbaum zu sein ist aber kein leichtes Schicksal. Die Lebensbedingungen unterscheiden sich von denen des Waldes. Selbst in der größten Hitze muss der Stadtbaum an seinem Platz bleiben. Kein Ausflug zum nächsten See oder in den Wald.

Der Boden ist trocken und liefert weniger Nährstoffe. Die Bäume haben häufig nicht viel Platz. Und steht ein Baum alleine, kann er unter Einsamkeit leiden. Schädlinge und Hitzeperioden tun ihr Übriges. Das Leben als Stadtbaum ist hart. Deswegen ist es an der Zeit, die Bäume mehr zu würdigen, anstatt einfach schnell an ihnen vorbeizurennen. Infos zum Tipp Der bekannte Eifelförster Peter Wohlleben kennt sich aus mit dem Leben der Bäume. Er und sein Team geben zum Thema Führungen in Köln. Ziel ist es, den Blick der Städter für die Bäume um sie herum zu schärfen und ihren Wert im Alltag zu erkennen. Wieso sind Bäume Gemeinschaftswesen? Wie überleben sie, wie schlafen sie? Tut ihnen der Baumschnitt weh und welche Bedeutung haben sie für die Menschen?

Führungen gehen mitten durch die Stadt – zu Orten, an denen das Stadtbaum-Leben gut funktioniert, aber auch zu verkrüppelten, einsamen oder eingesperrten Bäumen.

Termine: Am 8. und 23. Juni sowie im Juli, August und September, jeweils 18.30 – 20 Uhr; Führungen: zwei bis vier Kilometer Länge. Treffpunkt an der Kirche „Groß St. Martin“.

Tickets: 29 Euro www.wohllebens-waldakademie.de



Das literarische Köln mit der „LIK.map" entdecken

Wer im eigenen Garten anbaut, muss nicht unbedingt auf Pestizide zurückgreifen. Getty Images/iStockphoto Foto: Nicht nur der Rhein hat über die Jahrhunderte viele Schriftsteller inspiriert, auch die Domstadt brachte so manch einen Autor zum Schwärmen – ob als Station einer Reise wie beim romantischen Schriftsteller Victor Hugo, oder als Heimatstadt wie bei Heinrich Böll, der lange in der Hülchrather Straße im Agnesviertel wohnte. Wer sich auf die Spuren der literarischen Größen begeben will, kann sich zum Beispiel online die „LIK.map“ anschauen. Auf dem interaktiven Stadtplan sind Orte und Plätze markiert, an denen große Literaten gelebt, geschrieben und gewirkt haben. Nicht nur Gebäude, sondern auch Denkmäler oder Straßen geben hier mit einem Klick ihre literarischen Geheimnisse preis. Zu den einzelnen Stationen gibt es Hintergrundinformationen, wie etwa Biografien der Autorinnen und Autoren. Für alle, die mal wieder frischen Lesestoff benötigen, bietet sich ein Besuch bei den öffentlichen Bücherschränken an, die auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt stehen. Die Schränke wurden Großteils als „Projekt Eselsohr" von der Bürgerstiftung Köln aufgestellt. In vielen Veedeln können Bücherwürmer und Leseratten in den der großen Auswahl der öffentlichen Bücherregale stöbern und auch selbst ausgelesene Werke einstellen.

Infos zum Tipp

Literarischer Stadtplan: „LIK.map“ Die „LIK.map“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Köln und der Stadtbibliothek Köln mit dem Heinrich-Böll-Archiv. Der literarische Stadtplan soll Literatur in Köln erfahr- und erlebbar machen und wird laufend ergänzt und aktualisiert.

www.literaturinkoeln.de Bücherschränke in Köln:

Fischotter (Lutra lutra wissenschaftlicher Name) fühlen sich an Wasserrändern wohl. Getty Images/ian35mm Foto: In Köln stehen aktuell mehr als 30 Bücherschränke, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Die meisten Schränke sind rund um die Uhr zugänglich, manche stehen in öffentlichen Gebäuden und sind nur zu den jeweiligen Öffnungszeiten erreichbar. Es muss kein 1:1-Tausch erfolgen, Interessierte können auch nur Bücher einstellen oder ausschließlich welche mitnehmen. buergerstiftung-koeln.de/projekte/buecherschraenke



Familienzeit auf dem Naturerlebnispfad Die Villa Zanders in Bergisch Gladbach Bettina Willumat (Archiv) Foto: Ein Ausflug mit der Familie steht an, nur wo soll es hingehen? Der kindgerechte Naturerlebnispfad im Landschaftspark Rheinbogen am Fuße der Monheimer Altstadt bietet sich an, um mal Abstand vom Alltag zu gewinnen, sich an der frischen Luft zu bewegen und dabei spielerisch noch etwas über die heimische Tier-und Pflanzenwelt zu lernen. Im ersten Teil des Pfades geht es um die Themen Wildkräuter, Feuchtbiotop, Bienen sowie den Rhein und seine Wege. Weitere sieben Stationen gibt es seit einiger Zeit zu den Themen Streuobstwiese, Hochlandrinder, Jagd mit dem Fernrohr, Kopfweiden, Landwirtschaft, Stockwerke der Landschaft und Landschaftsrahmen. Informationen zum Naturerlebnispfad in Monheim Insgesamt gibt es auf dem Naturerlebnispfad elf Stationen, vier vor und sieben hinter dem Deich. Der Pfad beginnt an der Tourist-Information im Landschaftspark Rheinbogen. Länge : 2,67 Kilometer

Öffnungszeiten des Pfades: Ganzjährig geöffnet Weitere Attraktionen im Landschaftspark Rheinbogen: Spielplätze, Skateranlage, Gokart-und Radverleih, Wanderwege Adresse: Am Vogelort (Landschaftspark), 40789 Monheim am Rhein

Fahrtzeit aus Köln: Etwa 35 Minuten Eine detaillierte Karte mit den einzelnen Stationen als pdf-Datei zum Herunterladen sowie weitere Informationen gibt es unter www.monheim-entdecken.de.



Frische Waldluft atmen im Arboretum Burgholz Stadtbäume haben es nicht leicht – Hitze und schwierige Bodenbegebenheiten setzten ihnen zu. Fabian Strauch/picture alliance/dpa Foto: Sattes Grün, Vogelzwitschern und frische, klare Luft: Im Wald erwartet uns Erholung pur für Körper und Geist. Nicht nur unsere Augen empfinden die natürlichen Farben des Waldes als eine Wohltat; diverse Studien legen nahe, dass unser Stresslevel bei einem Spaziergang durch die grünen Oasen nachweislich sinkt.

Gleichzeitig beobachten Forstfachleute immer mehr Schäden am heimischen Baumbestand, verursacht etwa durch den Borkenkäfer oder Stürme. Umso wichtiger erscheint am 25. April der „Tag des Baumes“, der auf die Bedeutung des Waldes für Mensch und Umwelt aufmerksam machen soll. Wer den Tag angemessen begehen möchte, kann dies zum Beispiel im Arboretum Burgholz bei Wuppertal tun. Dort erwarten Besucherinnen und Besucher auf einer Fläche von rund 250 Hektar circa 100 verschiedene Laub- und Nadelbaumarten aus fast allen Kontinenten der Welt. Im „Arboretum“ (von lateinisch „arbor“ für „Baum“) soll die Vielfalt der Wälder bewahrt und zugänglich gemacht werden.

Infos zum Tipp: Das Arboretum Burgholz bietet vier verschiedene Rundwanderwege an, alle mit höchstens leichten Steigungen. Die kleineren Wanderrouten erstrecken sich über zwei, der größte über sechs Kilometer Länge. Der Staatswald ist ganzjährig zugänglich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Startpunkt für die meisten Wanderwege ist das Forsthaus Burgholz, Friedensstraße 69, 42349 Wuppertal

Länge der Strecken: Zwischen 2 und 6 km, Dauer: circa 1,5 oder 3 Stunden

Weitere Infos gibt es hier: www.wuppertals-gruene-anlagen.de/naturerlebnisse/arboretum-burgholz/ Und beim Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen: www.wald-und-holz.nrw.de/wald-erleben/infozentren/wpz-burgholz



Köln ganz neu erleben – mit Schnitzeljagd und Audiotour Nationalpark Eifel Oliver Berg/ dpa Foto: Die Kirschbäume stehen in voller Blüte, Tulpen und Stiefmütterchen strahlen in kräftigen Farben am Wegesrand und das frische Grün an Bäumen und Büschen macht einen Spaziergang aktuell noch schöner. Seit dem letzten Jahr rückt das Erkunden des eigenen Wohnortes mehr in den Fokus, wir entdecken neue Wege und erleben Highlights in der Heimat, die wir sonst immer in der Ferne gesucht haben. Für Leseratten und Bücherwürmer hat Köln einiges zu bieten. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto/Stadtratte Foto: Für alle, die neue Inspiration für einen Bummel durch die Stadt suchen, gibt es gleich zwei spannende Angebote, um Köln von einer anderen Seite kennenzulernen. AlternativeCologneTours bietet Touren, um verschiedene Viertel zu erkunden und zum Beispiel bei einer Schnitzeljagd Neues in der Domstadt zu entdecken. Auch ein rechtsrheinisches Angebot lädt zum Spaziergang ein: Der Kulturbunker Köln Mülheim hat mit „muelheimat.cologne“ einen Audioguide für den Stadtteil entwickelt, der durch das Veedel führt und dabei Menschen zu Wort kommen lässt, die Mülheim aktiv mitgestalten. In vielen Kölner Vierteln stehen die öffentlichen und kostenlosen Bücherschränke. Corinna Heyde Foto: Infos zum Tipp: Die Schnitzeljagd von AlternativeCologneTours führt mit Quizfragen einmal quer durch die Altstadt und kann jederzeit gestartet werden. Die Tour kostet 9,90 Euro und dauert circa 1,5 Stunden, die Teilnehmenden brauchen nur ein Smartphone und die gekaufte Anleitung. Der Audiowalk „muelheimat.cologne“ des Kulturbunker Köln Mülheim ist kostenlos, es können entweder verschiedene Touren ausprobiert, oder nur einzelne Stationen besucht werden, wie etwa das Carlswerk oder die Mülheimer Brücke. Die Schnitzeljagd von AlternativeCologneTours finden Sie hier: www.alternativecolognetours.com Den Audiowalk vom Kulturbunker Köln Mülheim finden Sie hier: www.muelheimat.cologne

Auf spirituellen Wegen – der Jakobsweg im Rheinland Insgesamt gibt es auf dem Naturerlebnispfad elf interaktive Stationen über die heimische Tier-und Pflanzenwelt. Thomas Lison Foto: Ostern ist für viele Menschen die Zeit der inneren Einkehr, der Stille, der Pilger. Bereits zum zweiten Mal findet all das unter erschwerten Pandemie-Bedingungen statt. Die Natur bleibt dabei ein wichtiger Ort zum Kraft tanken, um die neue Energie dann mit nach Hause zu bringen.

Jakobsweg durch das Bergische Land Es gibt Wege, die eine symbolische Wucht haben: Der wohl berühmteste Pilgerweg der Welt führt Wallfahrerinnen und Wallfahrer seit mehr als 1000 Jahren zum Grab des Apostels Jakobus im nordspanischen Santiago de Compostela. Auch durchs Rheinland führen viele dieser nach historischem Vorbild rekonstruierten Routen.

Eine wichtige Station auf dem Bergischen Jakobsweg etwa, ist das Kloster Altenberg: Schon im Mittelalter machten die Pilger auf ihrem beschwerlichen Weg nach Santiago Rast im Bergischen Dom und besuchten den Altenberger Reliquienschatz. Die Spiritualität der ehemaligen Zisterzienserabtei strahlt aber auch weit in die Natur hinein bis auf die umliegenden Wanderwege – von der Hexenroute bis zum Mönchsweg. Infos zum Tipp

Insgesamt sind die Routen des Jakobswegs in NRW über 1000 Kilometer lang. Der Rheinische Jakobsweg führt auf einer Strecke von rund 160 Kilometern in mehreren Etappen von Wuppertal- Beyenburg durch das malerische Bergische Land bis zur Rheinmetropole Köln und weiter bis zur Kaiserstadt Aachen.

Die einzelnen Etappen sind in drei bis fünf Stunden zu bewältigen. Gekennzeichnet sind die Jakobswege alle durch die berühmte gelbe Jakobsmuschel auf blauem Hintergrund. Hier finden Sie Infos, Sehenswürdigkeiten und alles rund um die Etappen: www.deutsche-jakobswege.de Buchtipp:

Ingrid Retterath: „Jakobsweg Via Coloniensis von Köln nach Trier“, aus der Reihe „Outdoor – Der Weg ist das Ziel“, Band 241, Conrad Stein Verlag, 14,90 Euro.

Spannende Mikroabenteuer direkt vor der Haustür erleben Durch das Arboretum Burgholz führen gleich mehrere, thematische Wanderwege. Martin Barth, Wald und Holz NRW Foto: Eine Wildwassertour in Brasilien oder eine Wanderung durch die Schluchten des Himalayas. So stellt man sich ein Abenteuer vor. Es geht aber auch eine Nummer kleiner. Raus aus der Tür, hinein ins Mikroabenteuer – so werden kleine Erlebnisse genannt, die sich in den Alltag integrieren lassen. Keine Flucht, vielmehr eine Verbesserung des Alltags, sagt Christo Foerster, Wegbereiter der Idee in Deutschland. Für Kinder sind Mikroabenteuer ebenfalls eine tolle Abwechslung. Ganz unbeschwert lässt es sich mit Kindern aber nicht aus der Haustüre spazieren. Hunger, Durst und Müdigkeit müssen genauso bedacht werden wie Aktivitäten und Orte. Gleich neben einer Klippe zu schlafen ist mit Kindern keine so gute Idee. Das wissen auch Jana und Patrick Heck, passionierte Abenteurer, die ihr Hobby zur Berufung gemacht haben. Das Paar war schon ohne Nachwuchs viel unterwegs, doch auch die Geburten ihrer Kinder haben ihre Abenteuerlust nicht gebremst. Aus ihrer Expertise und Erfahrung ist kürzlich ein Buch entstanden. In „Ausgebüxt – Mikroabenteuer mit Kindern“ zeigen die Hecks den Wert von Naturerlebnissen, teilen Outdoor-Wissen und Ausrüstungstipps und stellen viele Abenteuerideen vor. Damit ist das Buch ein toller Starthelfer für alle, die mit Kindern Mikroabenteuer planen – auch als Urlaubsersatz. Das Buch dient aber auch als Hilfestellung für erfahrene Familien und lässt dabei immer genügend Raum für Spontanität. Damit alles klappt und es nicht zum Abbruch kommt, wird der Leser auf 320 Seiten, lebensnah erzählt, von der losen Idee bis zu fixen Zielen und Ausbüx-Ideen für Zwischendurch durch das gemeinsame Abenteuer geführt.

Jana und Patrick Heck: „Ausgebüxt – Mikroabenteuer mit Kindern“, Malik Verlag, 336 S., 18 Euro 6 Ideen für spannende Mikroabenteuer in und um Köln finden Sie hier.

Mit den Ohren in die Welt – Podcasts hören gegen Fernweh Die Stadt nochmal aus anderen Perspektiven entdecken – das geht mit einer Schnitzeljagd oder einem Audiowalk. Getty Images/iStockphoto Foto: Wer gerne reist, hat es gerade schwer. Die Sehnsucht nach der nächsten Tour in ferne Länder wächst mit jedem Tag der Pandemie. Der Start der Osterferien macht es nicht leichter. Doch es gibt Lichtblicke – zumindest zur Überbrückung. Kopfhörer auf und los geht’s!

„Man muss nicht weit reisen, um zu reisen" Jochen Schliemann und Michael Dietz vom Podcast „Reisen Reisen“ haben sich – nach rund 100 bereisten Ländern wie Japan, Tansania oder Jamaika – auf Entdeckungstour vor die eigene Haustür in NRW begeben. Herausgekommen ist ein Gute Laune-Podcast mit Inspirationspotential.

„Man muss nicht weit reisen, um zu reisen. Um seinen Horizont zu erweitern. Um etwas zu erleben, mit allen Sinnen…“, sagt Schliemann. Und dann entführt er die Hörer unter anderem ins Bergische Land: Voller Faszination erzählt er aus Wuppertal, vom pittoresken Ortsteil Beyenburg oder vom Gelpetal – „als einem der schönsten Orte Deutschlands“. Nicht alles ist neu, doch die Perspektiven sind frisch und machen Lust auf mehr Reisen vor unsere Haustür. Der Podcast „Reisen Reisen“ von und mit Jochen Schliemann und Michael Dietz nimmt die Hörer mit auf anregende , teils lustige, teils ernste , aber durchweg informative und inspirierende Reisen um die Welt.

Die Folge „Nordrhein-Westfalen Outdoors! Ruhrgebiet, Düsseldorf und Bergisches Land“ ist mit Hilfe von Tourismus NRW entstanden.

Dauer des Podcasts: 1 Std. 35 Min.

Erschienen im März 2021 www.dein-nrw.de www.reisen-reisen-der-podcast.de Seit vergangenem Jahr haben die beiden Macher von „Reisen Reisen“ eine Partnerschaft mit dem Reisemagazin GEO Saison und schreiben dort unter „Stimmwechsel“ über Reiselust und andere Dinge.

Planetariums-Angebot – das Weltall vom Sofa aus entdecken Das Logo von „AlternativeCologneTours". AlternativeCologneTours/Eva Himmighofen Foto: Solange Strand und Meer als Urlaubsziele ausbleiben, müssen wir neue Wege finden, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen - wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise zu den Sternen? Mit „Planetarium@home“ nimmt das Planetarium Bochum Interessierte mit in die unendlichen Weiten des Weltalls. Auf den Internetseiten des Planetariums findet sich ein vielfältiges Programm mit Angeboten für kleine und große Astronomiefans. Die Youtube-Reihe: „Streifzüge durch das Universum" wartet zum Beispiel mit Wissenswertem rund um nahe und ferne Galaxien auf. Im aktuellsten Video betrachtet man den nächtlichen Frühlingshimmel und entdeckt gemeinsam mit der Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister das Sternbild „Jungfrau“, dessen Galaxiehaufen bis zu 2000 verschiedene Galaxien umfasst. Hinter den Kulissen des Planetariums Außerdem gibt es Materialien für Kinder und Familien, mit denen sich das Weltall auf spielerische Art erkunden lässt, etwa mit Ausmalbildern für kleine Sternenforscher oder in Form eines Astroquiz mit kniffligen Rätseln.

Wer schon immer mal hinter die Kulissen eines Planetariums schauen wollte, kann dies in den „Behind the Scenes“-Videos tun. Auch Livestreams werden im Rahmen von „Planetarium@home“ angeboten, bei denen Zuschauerinnen und Zuschauer sich aktiv einbringen und Fragen stellen können.

Wunderschöne Bilder von Sternen, Monden und Planeten gibt es regelmäßig auf dem Instagram-Kanal des Planetariums Bochum, über den auch aktuelle Veranstaltungen angekündigt werden.

Das Planetarium Bochum auf Instagram: www.instagram.com/planetarium.bochum

Das gesamte Angebot des „Planetarium@home“ finden Sie hier: www.planetarium-bochum.de



So bauen Sie einen Nistkasten selber Durch grüne Wälder und an sanften Gewässern entlang. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa Foto: Vögel und andere Tiere, wie der Gartenschläfer, finden für ihre Nester immer weniger Platz in der Natur und sind froh, wenn man ihnen Nistkästen bereitstellt. Der Februar ist die perfekte Zeit, um diese aufzuhängen, erklärt die Deutsche Wildtier Stiftung. Auch der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) weist darauf hin, dass man noch im Winter an die Kinderstuben der heimischen Tiere denken sollte.

Ende Februar Nisthilfen aufhängen Werden die Nisthilfen Ende Februar aufgehängt, haben die Vögel Zeit, diese gemütlich einzurichten und zu beziehen. Ab Mitte März starten die meisten Singvögel mit ihrer Brut- und Aufzuchtphase. Je nach Vogelart gibt es verschiedene Nistkastenformen und Größen der Einfluglöcher. Der BUND empfiehlt, Nisthilfen für verschiedene Vogelarten bereitzustellen. Die Kästen sollten vor direkter Sonne geschützt und nach Osten oder Südosten angebracht werden. Außerdem sollten sie außer Reichweite von Katzen, Mardern und Eichhörnchen liegen. Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich Nistkästen selbst bauen.

So bauen Sie einen Nistkasten Für Nistkästen eignen sich Materialien ohne Chemie. Der BUND schlägt Fichten- oder Tannenholz vor. Auf der Website gibt es einen Bauplan mit Maßen. Die Größe des Häuschens ist Vögeln nicht wichtig, die Maße funktionieren also für viele Arten.

Hat man die Bauteile nach Plan gesägt, raut man die Fronten an und schleift die Ränder ab. Dann den Kasten zur Probe ohne Nägel zusammensetzen. Passt alles, sägt man das Eingangsloch. Durch verschiedene Lochgrößen kann man die Vogelart bestimmen, die dort brüten soll. Das Loch abschleifen und die Seiten mit Rückwand und Boden vernageln. Das Dach und eine Leiste auf der Rückseite als Aufhängung folgen.

Um den Kasten reinigen zu können, sollte man die Vorderwand nur an den oberen Enden der Seiten vernageln, um sie aufklappen zu können.

Imprägnieren kann man das Holz mit Leinöl.

www.bund-rvso.de

Kölner Gastro-Buch: "Niemals geht man so ganz" Bei sogenannten „Mikroabenteuern" können Kinder Spannendes direkt vor der Haustür erleben – die Heimat wird zum Erlebnis. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto/SolisImages Foto: Eine Stadt ist aus vielerlei Gründen bunt. Wegen seiner Menschen, dem kulturellen Angebot und wegen der gastronomischen Betriebe, die ihr Leben einhauchen. Dank Karneval wird üblicherweise sogar der Winter richtig bunt. Aber nicht in diesem Jahr. In den Kneipen bleibt es dunkel. Den Wirten geht das Karnevalsgeschäft durch die Lappen. Was bleibt? Sich zu Hause einkuscheln – am besten mit einem schönen Buch. Und welches wäre derzeit passender als eines, das der gebeutelten Gastronomie zugutekommt. Die Rede ist vom Fotoband „Niemals geht man so ganz“, der mit Bildern die ersten Stunden des zweiten Lockdowns dokumentiert und geschlossene Kölner Bars, Cafés, Clubs und Restaurants in Zeiten von Corona zeigt. Ganz in Schwarz-Weiß sieht man, wie eintönig Köln ohne seine Gastronomien ist. Der Band lässt uns an vergangene Zeiten in der Lieblingskneipe denken. Und macht dank Vorwort, verfasst von Daniel Rabe und Maike Block des IG Kölner Gastro e.V., Hoffnung. Sie sagen: „Kölns Gastronomie kommt wieder. Sehr bald. Sehr bunt“. Infos zum Buch Der Sternenhimmel fasziniert immer wieder aufs Neue. (Symbolbild) picture alliance/dpa Foto: 119 Kneipen, Restaurants, Cafés und Bars haben aus den ersten Stunden des zweiten Lockdowns im November 2020 Fotos an den IG Kölner Gastro e.V. geschickt. Daraus ist dieses Buch entstanden. Jeder Einrichtungen ist eine Seite mit Bild gewidmet, die den geschlossenen Betrieb zeigt. Bis auf Vorwort und Index kommt der Bildband ohne Text aus. Im Index wird verraten, um welche Betriebe es sich auf den vorangegangenen Seiten handelt. 5 Euro pro verkauftem Buch gehen zur Unterstützung der Kölner Gastronomielandschaft an den IG Kölner Gastro e.V.

ig-koelner-gastro.de Buchtipp:„Niemals geht man so ganz“, DuMont Buchverlag, 20 Euro

Brot backen erlebt eine Renaissance - so geht's! Nikolauskapelle in Heisterbacherrott Wiki/Tohma/CC-BY-SA 4.0 Foto: Der Duft von frisch gebackenem Brot löst ein besonderes Wohlgefühl in uns aus. Erst sanft, dann immer stärker strömt er durchs Haus und hüllt uns in seine Duftwolke ein. Wenn wir dann noch in ein selbst gebackenes, warmes und zugleich krosses Brot mit Butter reinbeißen, dann sind alle Sinne auf einmal beglückt. Gerade in den Corona-Krisentagen entwickeln viele Menschen auch eine neue Wertschätzung für einfache Dinge – wie Brot backen.

Ein gutes Brot braucht nicht viele Zutaten: Mehl, Flüssigkeit (Wasser, Milch oder Buttermilch), Salz und ein Triebmittel wie Hefe oder Sauerteig lassen das Brot schön aufgehen. Danach gibt es keine Grenzen mehr, um den Geschmack zu bestimmen, weiß Christin Geweke. In ihrem Buch „I love Brot“ verrät sie tolle Rezepte aus aller Welt: Vom Pistazien-Babka (süßer Zopf) bis zum italienischem Tortano (Kranzbrot), vom würzigen Roggenbrot bis zum Zupfbrot mit Parmesan, Ricotta und Thymian. Brot ist ein Seelentröster und am besten schmeckt es frisch gebacken –den Duft gibt’s gratis dazu.

Brot backen kann jede und jeder! Es muss vor allem nicht schwer sein. Neben unendlich vielen Rezept-Portalen im Internet – von Chefkoch bis Pinterest – und genauso vielen Youtube-Videos, gibt es auch immer mehr Online-Workshops von Bloggern und Backschulen für Hobbybäcker, die Neues lernen möchten. Der Heimbäcker in Köln Deutz bietet zum Beispiel viele verschiedene Brotbackkurse an - vom Sauerteig-Intensivkurs bis zum Baguette- und Ciabatta Kurs. Workshops werden zum Beispiel angeboten bei:

heimbaecker.de

bakenight.com

www.brotbackkunst.de Buchtipp: „ I Love Brot“ Meisen, Stare, Kleiber und Sperlinge brauchen Nistkästen. dpa Foto: Lust auf Brot backen machen auch die vielfältigen Rezepte von Christin Geweke – von klassischem Schwarz- und Sauerteigbrot bis zu süßen Frühstücksbroten. Einfach und übersichtlich, stellt die Autorin die verschiedenen Mehlsorten vor, gibt eine ausführliche Anleitung, um Sauerteig richtig herzustellen und listet Zubehör auf, das man zum Brotbacken benötigt. Die Rezepte - von deftigem Roggen- oder Kartoffelbrot bis zum Nussbrot oder süßem Hefezopf - sind gut erklärt und sehr verlockend. Auch Brotrezepte aus aller Welt sind dabei - vom Pistazien-Babka über Chili Cornbread bis zum dänischen Knäckebrot. Buchtipp: „ I Love Brot“, Christin Geweke: 93 Seiten, Hölker Verlag, 20 Euro

Spazieren in Köln: Kulturpfad mit 17 Stationen Vulkanlandschaft in der Eifel Getty Images/Markus Volk Foto: Obwohl ich seit Jahren hier lebe, entdecke ich Köln nun durch die vielen Spaziergänge neu“, sagte eine junge Frau am Wochenende. Spazierengehen scheint das neue Lieblings-Hobby der Kölner zu sein. In den vergangenen Wochen, insbesondere als Schnee lag, war das gut zu beobachten. Ob in der Natur, am Rhein oder in den Straßen der Stadt – der Konsens ist: Es bleibt nichts anderes übrig als Spazieren. Dabei lassen sich die Abstandsregeln einhalten, man bekommt den Kopf frei, Gedanken können schweifen. Für einige ist es die beste Möglichkeit, eine andere Person mit Abstand zu treffen und ein bisschen zu plaudern. Aber gibt es auch Spaziergänge der besonderen Art? Wer seinen Spaziergang ein wenig aufpeppen möchte, ja ihn sogar mit Kultur verbinden will, sollte sich eine Runde in Alt-Niehl vornehmen. Seit neuestem gibt es dort nämlich einen interaktiven Kulturpfad, den es zu entdecken gilt. Auf diese Weise kann man interessante, unterschätzte oder unbekannte Ecken in dem früheren Fischerdorf erkunden.

Infos zum Tipp Der Kulturpfad hat 17 Stationen, an denen Schilder mit kurzen Informationen und einem QR-Code angebracht sind. Scannt man den Code mit dem Handy, bekommt man darauf weitere Erklärungen zu dem Ort angezeigt. Die Auswahl der vorgestellten Gebäude oder Orte ist breit gefächert. Unter den 17 Punkten befinden sich beispielsweise die historische Kirche Alt St. Katharina, der Hermeshof und der alte Brunnen „Krakels Pump“. Aber auch die Niehler Hafenbrücke und das weitläufige Rheinpanorama haben Schilder bekommen. Als Ausgangspunkt für die Runde empfiehlt sich die Endhaltestelle der Linie „Sebastianstraße“, da hier auf einer Tafel alle Stationen eingezeichnet sind. Weitere Stationen sollen noch hinzugefügt werden. Die Runde kann also frei nach Interesse angegangen werden.

niehler-buerger-verein.de/kulturpfad-niehl

„Die schönste Zeche der Welt“ virtuell erleben Der Fotoband „Niemals geht man so ganz“, dokumentiert in Bildern die ersten Stunden des zweiten Lockdowns in Kölner Bars, Cafés, Clubs und Restaurants. DuMont Buchverlag Foto: An Tagen, an denen wir nicht hinaus können, bleiben wir einfach drinnen und kümmern uns um ... Heimatkunde. Jetzt nicht gleich weiterblättern, denn es könnte ungeheuer spannend werden.

Blicken wir dafür einfach mal vom Rhein hinüber an die Ruhr – ins Zeitalter der Kohle. Zwischen Rhein und Ruhr nämlich hat die Steinkohleförderung ein gewaltiges Erbe hinterlassen, das immer noch präsent ist, auch wenn die letzten Förderstätten längst geschlossen wurden: Kein anderes Bundesland neben Nordrhein-Westfalen verfügt über so viele Zechen, Gasometer, Kokereien, Hochöfen oder Hebewerke. Manche dieser Orte sind heute Besucherstätten oder Museen, und einige davon – und das ist das Interessante in Lockdown-Zeiten – kann man auch virtuell erkunden.

Touren durch die Zeche Zollverein Auf der berühmten Zeche Zollverein in Essen zum Beispiel – viele sagen auch „die schönste Zeche der Welt“ – führt diese Tour durch denkmalgeschützte Gebäude und mitten hinein in den Alltag der Bergleute von Europas größter Kokerei. Denkmalpfad Zeche Zollverein Virtuelle Besucher können den Weg der Kohle in den authentisch erhaltenen Anlagen der Zeche nachvollziehen. Gigantische Maschinen, Transportbänder, Förderwagen, Bunker und Trichter stehen dort für eine bewegte und bewegende Industriegeschichte. Wo einmal bis zu 12 000 Tonnen Kohle am Tag gefördert und aufbereitet wurden, erleben Gäste nun die Arbeitsorte mehrerer Generationen von Bergleuten.

Der Zollverein-Bergmann Peter berichtet in Videoclips aus seinem Alltag auf der Zeche und erklärt, wie die die Maschinen funktionieren.

Tickets für diese virtuelle Führung kosten 3,80 Euro und können über den Dienst PayPal bezahlt werden. Der Internet-Zugang endet automatisch nach Ablauf von 24 Stunden.

museum-virtuell.com

zollverein.de

Wandern in der Eifel mit Aussicht auf Vulkane und Maare Die Ubierschänke in der Kölner Südstadt im Lockdown. Laura Klemens Foto: Wandern durch jahrhundertealte Erdgeschichte, umringt von Millionen Jahren vulkanischer Geologie: Es ist schon außergewöhnlich, was die Vulkaneifel zu bieten hat. So schaffte es auch 2020 zum dritten Mal in Folge ein Wanderweg aus der Region aufs Treppchen des Wettbewerbs „Deutschlands schönster Wanderweg“. Das war der Manderscheider Burgenweg. 2021 will nun auch der „VulkaMaar-Pfad“ berühmt werden und hat beste Voraussetzungen dafür.

Herrliche Weitblicke Hoch über der Lieser entfaltet der 27 Kilometer lange Weg seinen ganzen Zauber. Wunderbare Einblicke in das Kerbtal der Lieser und herrliche Weitblicke krönen das Vergnügen. Besonders die Aussichten hoch über Meerfeld und die vielen Burgenblicke kurz vor Manderscheid erfreuen das Wanderherz.

Es geht an Zeugnissen explosiver Zeiten vorbei, an der Wolfsschlucht und dem Mosenberg mit dem Windsborn Kratersee und dem Aussichtsturm „Landesblick“ am Meerfelder Maar. Von hier aus hat man eine wunderbare Weitsicht. Besonders schön ist auch der Abschnitt um die Bleckhausener Mühle, die zurückgezogen im Tal der Kleinen Kyll liegt.

Infos zum Tipp Der „VulkaMaar-Pfad“ führt in zwei Etappen über insgesamt 27 Kilometer durch die Vulkaneifel.

1. Etappe: Start in Manderscheid über Bettenfeld bis zum Ziel in Meerfeld, Länge 13,2 km, Aufstieg 434 m, Abstieg 454 m, Gehzeit etwa 4 Stunden

2. Etappe: Start in Meerfeld, Ziel Manderscheid Länge 13,8 km, Aufstieg 548 m, Abstieg 528 m, Gehzeit etwa 4,5 Stunden

Die Auszeichnung „Deutschlands schönster Wanderweg“ wird alljährlich von der Zeitschrift Wandermagazin vergeben. Die Abstimmung läuft vom 4. Januar bis zum 30. Juni 2021. Die Stimmabgabe ist online sowie per Postkarte in allen GesundLand Tourist Informationen möglich.

www.gesundland-vulkaneifel.de



Zwischen Heide, Moor und Pfeifengras in der Eifel Brot selberbacken ist zur Zeit sehr angesagt. Getty Images/iStockphoto/Cleardesign1 Foto: Schon in historischen Karten ist dieses Heidegebiet gekennzeichnet, heute gehört es zum Naturpark Hohes Venn-Eifel. Auf über 450 Höhenmetern thront der Struffeltkopf zwischen den Ortslagen Rott und Roetgen: Kaum Wald, dafür Gräser und Moorlandschaft prägen das Naturschutzgebiet. Viele seltene Pflanzen- und Tierarten leben in diesem einmaligen Biotop. Pfeifengras ist typisch für den Struffelt Typisch für den Struffelt ist zum Beispiel das Pfeifengras. Die langen Halme mit den violettgrauen Ähren wurden früher als Pfeifenputzer benutzt. Sie galten als knotenfrei und blieben beim Durchziehen nicht im Pfeifenhals stecken. Holzstege sorgen heute dafür, dass auch Wanderer das geschützte Hochmoor durchqueren können – und zwar ohne nasse Füße zu bekommen. Rundwanderung an der Dreilägerbachtalsperre Silbergraue Birken stehen auf dem hölzernen Weg durchs Moor Spalier. Eine Rundwanderung führt durch das Wasserzufuhrgebiet der Dreilägerbachtalsperre. Tafeln erklären die Besonderheiten der Wanderlandschaft, von der Aussichtsplattform gibt es einen tollen Blick auf die Staumauer der Talsperre. Eine optimale Tour für die ganze Familie. Die Wanderung Struffeltour: Mitten durch den Struffelt verläuft die Wanderroute Eifelsteig. Die Struffelttour als Teil davon führt durch Moore, Sümpfe und Bruchwald, ist 9,7 km lang und startet am Parkplatz Filterwerk Roetgen – eine leichte, familienfreundliche Runde mit geringer Steigung und interessanter Wegführung. Mit Markierung und Infotafeln an der Strecke. Start der Wanderung: Parkplatz Filterwerk Roetgen,

Länge: 9,7 km

Auf Google Maps anzeigen www.eifelsteig.de

Blaues Wunder, die schönsten Flüsse in NRW Christin Geweke: „ I Love Brot“, 93 Seiten, Hölker Verlag, 20 Euro Reiche Foto: Wie Lebensadern schlängeln sich die vielen Flüsse und Bäche auf rund 50.000 Kilometern durch Nordrhein-Westfalen. Wasser ist essenziell für unser Leben. Wir trinken es, wir schwimmen drin, wir paddeln drauf oder spazieren entlang. Flüsse und Seen gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen in NRW. Auch wenn unsere Freizeit-Aktivitäten derzeit stark eingeschränkt und touristische Reisen mit Übernachtungen wegen der hohen Infektionszahlen auch innerhalb des Bundeslandes nicht gestattet sind, allein die theoretische Beschäftigung mit der Natur löst ein Wohlgefühl aus: Es tut gut, sich die Zeit zu nehmen, einen schönen Natur-Bildband durchzublättern. Fotograf Wolfgang Schomberg und Autor Peter Rüther haben sich die schönsten Flüsse in NRW angesehen und in einem Bildband festgehalten. Sie bieten viel Inspiration für den nächsten Ausflug, nebenbei gibt es noch einiges zu lernen über unsere Lebensadern. Und nicht vergessen: Mit der Kraft des Wasser haben wir schon einiges geschafft! Infos zum Tipp Lippe, Ruhr, Sieg, Wupper und Ems, Rhein, Lenne, Weser, Erft und Rur – was diese Flüsse in NRW so besonders macht, das zeigen vor allem die Fotos in dem neu erschienenen Bildband von Wolfgang Schomberg und Peter Rüther. Der Hermeshof wird wie alle Stationen des Pfades per QR-Code erklärt. Schöneck Foto: Als Leiter der Biologischen Station im Kreis Paderborn-Senne rückt Rüther unsere Flüsse und Bäche in den Mittelpunkt des neuen Bildbands. Viele Worte braucht es nicht, um die Schönheit und Vielfalt der Flusslandschaften in NRW zu zeigen. Denn die Flüsse präsentieren sich von ihren schönsten Seiten: Wild und ungezähmt, urban und artenreich. Das Buch: Blaue Wunder, Die schönsten Flüsse in NRW, ist erschienen im Droste Verlag, 207 Seiten, 29 Euro



Der Mythenwanderweg im Bergischen Land Die Sonne scheint durch den Förderturm der Zeche Zollverein. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild dpa Foto: Das Licht der Sonnenstrahlen fällt durch die hohen Baumkronen und liefert ein immer neues Farbenspiel. So ein Waldspaziergang ist wie eine Ansprache an die Sinne, und schon 30 Minuten im Wald können helfen, den Stress zu senken. Forscher haben herausgefunden, dass eine halbe Stunde Draußensein unterm Blätterdach bei uns Menschen deutlich die Anzahl der Stresshormone senkt – vorausgesetzt man geht bei Tageslicht in die Natur, treibt einmal keinen Sport dabei, surft und daddelt nicht auf dem Handy, sondern genießt einfach nur die Umgebung. Magische Orte Im Wald ist nicht nur die Luft zum Durchatmen besser als anderswo, der Wald ist in seiner Vielfalt auch ein magischer Ort. Die Faszination uralten Lebens und das ruhige Naturerlebnis regen die Fantasie an. Denn manche Lebensabläufe im Wald lassen sich mit Gleichnissen erklären – und nicht umsonst spielen die besten Volksmärchen auch im Wald. Denn dort gibt es geheimnisvolle Wesen, von denen die Menschen seit Jahrtausenden annehmen, dass sie im Wald zu Hause sind: Kobolde, Zwerge, Feen, Elfen, Riesen – oder auch der böse Wolf. Waldmythenweg: Der bergische Streifzug Nr. 23 geht den faszinierenden Mythen des Waldes auf den Grund. An elf Infotafeln und acht Audiostationen am Wegesrand gibt es geheimnisvolle Fabelwesen zu entdecken. Länge: 12,8 km Dauer: 3-4 Stunden Start/Ziel: Vierbuchermühle, 51545 Waldbröl

www.bergisches-wanderland.de

Dünenlandschaft in Dortmund entdecken Blick von der Aussichtsplattform nach Süden; Meerfelder Maar, Meerfeld, im Hintergrund Bettenfeld. Links auf dem Plateau die Vulkangruppe Mosenberg. Wikimedia Commons/Muck/CC-BY-SA 4.0 Foto: Muscheln knirschen unter den Schuhen, Wind bläst leise durch Strandhafer und Kiefern. Steine flankieren einen Holzsteg und dort drüben liegt die „Blueberry“ gestrandet im Sand. Wer ausreichend Fantasie hat, stellt sich jetzt noch ein fernes Meeresrauschen vor und schon fühlt es sich an wie im Urlaub an der See. Nur befinden wir uns mitten im Ruhrgebiet, in Dortmund. Wer Sehnsucht nach Nordsee-Flair hat, der kann diese bei einem Besuch im Rombergpark kurzzeitig stillen. Angrenzend an die Moorheide wurde am Botanischen Garten vor zwei Jahren eine künstlich angelegte Dünenlandschaft errichtet, die Besucher ins Staunen bringt. Auch im Winter einen Besuch wert: Das Hohe Venn in der Eifel Wikimedia/Horst J. Meuter CC-SA-BY 4.0 Foto: Inspiriert von seinem ersten Nordsee-Urlaub wollte der Direktor des Botanischen Gartens, Dr. Patrick Knopf, Strandflair in die Stadt bringen. Inzwischen sind 2500 Quadratmeter des Parks in eine Küstenlandschaft verwandelt worden. Zwischen Dünenrosen und Sanddornsträuchern erheben sich bis zu fünf Meter hohe Dünen in den Himmel, bepflanzt mit Hunderten Stauden und Gräsern. Infos zum Tipp Botanischer Garten Rombergpark Der heute 68 Hektar große Park im Süden von Dortmund hat seinen Ursprung in einem englischen Landschaftspark aus dem Jahr 1822. Der Botanische Garten wurde 1927 integriert und wird bis heute erweitert. Zuletzt vor zwei Jahren mit der Dünenlandschaft, die nun den neuen Eingangsbereich in nördlicher Himmelsrichtung darstellt. Von hier führt ein Steg aus recyceltem Material knapp 150 Meter durch die Dünen, die an den höchsten Stellen bis zu fünf Meter messen. Der Eingang Nord bietet auch einen schnelleren Zugang zu den Schaugärten und den Einrichtungen im Botanischen Garten. Die Pflanzenschauhäuser sind aktuell als Corona-Schutzmaßnahme geschlossen. Dünenlandschaft Rombergpark, Am Rombergpark 35a, 44225 Dortmund

Der Park ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Eintritt frei.

Urlaub für die Füße auf dem Barfußpfad Wuppertalsperre bei Remscheid Getty Images/iStockphoto/eurotravel Foto: Ob am Strand, im Park oder Garten: Im Sommer gehen wir barfuß. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern ist auch gesund. Denn unsere Füße leisten Schwerstarbeit und werden dafür meist in enge Schuhe gequetscht. Zudem liegen an den Füßen viele Nerven, was Barfußlaufen zum Erlebnis für die Sinne macht. Das lässt sich besonders intensiv auf Barfußpfaden erfahren. Dort kann man das Barfußlaufen erleben und trainieren. Durch die ungewohnten Reize lernt man, seine Füße neu zu spüren. Barfuß in der Kölner Südstadt Blaue Wunder, Die schönsten Flüsse in NRW, ist erschienen im Droste Verlag Reiche/Buchcover Blaues Wunder Foto: In Köln hat kürzlich ein kleiner Barfußpfad am Bürgerhaus Stollwerck eröffnet. In unterschiedlich bestückten Feldern tastet man sich dort auf nackten Sohlen vorwärts. Danach geht's auf einen Kaffee ins Café Franz. Wer einen größeren Ausflug unter dem Motto „Barfußlaufen“ machen will, kann sich in die idyllische Erftaue begeben. Im Neusser Hochzeitshain wurden 18 Erlebnisstationen angelegt, die es ohne Strümpfe und Schuhe zu erkunden gilt. Die Füße werden dabei angeregt und verwöhnt. Das soll Geist und Körper Erholung verschaffen. Infos zum Tipp Barfußpfad Köln, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln, barfuesseln.cargo.site Barfußpfad in Neuss, Hochzeitshain am Berghäuschenweg an der L380

www.verkehrsverein-neuss.de/barfusspfad Besuchertipp: Parken am Wanderparkplatz, Eintritt frei. Eingebettet in die Erftlandschaft können Besucher anschließend auf ihren getrimmten Füßen im Landschaftsschutzgebiet Erfttal auf Wanderschaft gehen. Beispielsweise der Erft in Richtung Rhein folgend oder in Richtung Selikumer Park. Zu den Sehenswürdigkeiten dort zählen Schloss Reuschenberg, das westlich an den Park grenzt, das Wildgehege Selikum mit Damwild und der 1978 eingerichtete Kinderbauernhof Neuss. Im anliegenden Café Zimmermann kann man auf ein Eis, Kaffee oder Schnitzel einkehren. (Laura Klemens)

Märchen aus uralten Zeiten – im Landschaftspark Loreley Der mystische Wald regt die Fantasie an... dpa-tmn Foto: Sie ist Mythos und sagenumwobener Felsen am Rhein. Der Sage nach sitzt da eine Nixe und verdreht den Schiffern mit ihrem Gesang den Kopf. Dass sich diese Geschichte ins Gedächtnis der Menschheit eingebrannt hat, ist dem Dichter Heinrich Heine zu verdanken. Der schuf 1823 die unvergesslichen Zeilen: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.“ Ein Werk der Romantik, für die der Stoff der Loreley glänzend geeignet war. Dünenlandschaft im Rombergpark Botanischer Garten Rombergpark Foto: Auf einer Landzunge an der Hafenmole bei St. Goarshausen, zu Füßen des berühmten Felsens, thront heute eine 3,30 Meter hohe Loreley-Figur aus Bronze. Ein Treppenweg führt von dort unten etwa 30 Minuten fußläufig bergan zum Loreley-Plateau. Vor gut einem Jahr wurde in der Höhe der Kultur- und Landschaftspark Loreley eröffnet: Besucher können an sechs Aussichtspunkten die spektakuläre Aussicht auf das Durchbruchstal des rheinischen Schiefergebirges erleben. Und den Schiffern nachblicken natürlich auch. Infos zum Tipp: Im neuen Kultur- und Landschaftspark Loreley, welcher im April 2019 eröffnet wurde, können Besucher dem Mythos nachspüren und das Naturdenkmal Loreley erleben. Die Wege sind barrierefrei. Ob bei einem gemütlichen Spaziergang auf dem Mythenpfad, der zur Felsenspitze führt, oder über den Strahlenweg – stets gelangt man zu den sechs Aussichtspunkten im Park. Dort eröffnen sich spektakuläre Blicke in das canyonartige Durchbruchstal des rheinischen Schiefergebirges. Wo Mythenpfad und Strahlenweg zum letzten Mal aufeinandertreffen, führt ein schmaler Durchgang durch eine Felsspalte zur Felsenspitze – bei Stromkilometer 555, knapp 194 Meter über dem Rhein. Ein Begleitheft ist bei der Loreley-Touristik im Besucherzentrum erhältlich. Infos unter: www.loreley-besucherzentrum.de

Hoch hinaus klettern an ehemaligen Bunkern und Türmen im Landschaftspark Duisburg-Nord Erlebnis für die Füße: der neue Barfußpfad am Bürgerhaus Stollwerck. Laura Klemens Foto: Wer klettern will, der muss dafür nicht eigens fern in die Berge reisen. Auch Nordrhein-Westfalen bietet spannende Kletterpartien – wohlgemerkt, wir reden nicht von knackigen Wanderungen bergauf, sondern von echten Kletterpartien mit Sicherheitsseil, Haken und Ösen. Im Rheinland bieten verschiedene Kletterparks tolle Aussichten dafür. Die ehemalige Erzbunkeranlage im Landschaftspark Duisburg-Nord zum Beispiel ist als Kletterroute ausgebaut. Früher wurden dort Koks und Eisenerze zwischengelagert, heute ist das ehemalige Industriegelände ein Paradies für Kletterer. An den Wänden der ehemaligen Bunkeranlage und den erhalten gebliebenen Türmen gibt es etwa 400 Kletterrouten – für jeden Schwierigkeitsgrad. Auf dem Klettersteig mit Leitern, Hängebrücken und Gratüberschreitungen geht es hoch hinaus. Schwindelfrei sollte man für solche Höhenflüge schon sein: Im Hochseilgarten zwischen Hochofen 1 und 2 balancieren Mutige auf 55 Metern Höhe von einem Schachtofen zum anderen. Infos zum Tipp: Der Deutsche Alpenverein, Sektion Duisburg, betreibt im Landschaftspark Deutschlands größten Klettergarten – Emscherstraße 71 in 47137 Duisburg. Via Ferrata Monte Thysso ist der Name des längsten außeralpinen Klettersteigs nördlich der Alpen. Er bietet auf einer Länge von 530 Metern die Schwierigkeitsbereiche A – E, der Ausbau geht weiter. Egal ob in der Wand über Leitern, Eisenstiften oder Betonstrukturen, selbst eine Schlucht kann mit Hilfe einer Hängebrücke oder auf einem ausgesetzten Grat überwunden werden. Schnupperkurse immer sonntags von 10 bis 15 Uhr, Teilnahme 50 Euro p.P, maximal acht Personen (ab 14 Jahre). Der Indoor-Kurs besteht aus einer kurzen Theorieeinheit und einem Praxisteil als Schwerpunkt.

dav-duisburg.de/klettergarten

Entdecken Sie wild lebende Flamingos am Zwillbrocker Venn Rheinromantik pur: Der Blick vom Loreleyfelsen in das Rheintal. Thomas Frey/dpa Foto: NRW steckt mitten in den Ferien, genau genommen ist es Halbzeit. Doch in diesem Jahr verläuft bekanntlich alles anders als sonst. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für Business Insider, macht jeder dritte Deutsche Urlaub im eigenen Land. 20,2 Prozent gaben an, ganz zuhause zu bleiben und 21,6 Prozent hatten keine Pläne. Sind Sie auch noch auf der Suche nach Urlaubsglück? Wie wäre es mit etwas Exotik in freier Wildbahn, mitten in NRW? Die Attraktion im Zwillbrocker Venn ist rosa. In der Moor-, Heide- und Feuchtwiesenlandschaft, rund 150 Kilometer von Köln entfernt, an der niederländischen Grenze, befindet sich das nördlichste Brutgebiet frei lebender Flamingos. Gut zu erkunden ist das Reich der Vögel auf der Flamingo-Radroute. Es gibt auch sieben Rundwanderungen durch Moor und Heide. Inspiration und Ideen für Ihren Sommer zuhause oder im eigenen Land finden Sie in unseren Sommer-Serien, die Sie immer auch auf www.ksta.de/freizeit wiederfinden. Der Loreleyfelsen am Rhein bei St. Goarshausen. Der Sage nach sitzt eine Nixe auf dem Felsen und verdreht den Schiffern mit ihrem Gesang den Kopf. Thomas Frey dpa/lrs Foto: Infos zum Tipp Lust auf Heimaturlaub bekommt man beim Durchblättern eines neuen Reiseführers für Deutschland, der gerade erschienen ist: „Urlaubsglück in Deutschland – Das ultimative Handbuch für den Urlaub vor der Haustür“. Jede Menge originelle Ideen quer durch alle 16 Bundesländer sind übersichtlich unterteilt in Themenfelder wie „Mal richtig abschalten“, „Die Welt von oben sehen“ oder „Raus in die Natur“. NRW ist gleich 26 Mal vertreten – wenn auch nicht in allen Rubriken, dafür aber mit Flamingos und Wildpferden. Ein Blick über die Landesgrenzen zu werfen lohnt sich aber auch. „Urlaubsglück in Deutschland – Das ultimative Handbuch für den Urlaub vor der Haustür“, Gräfe und Unzer Verlag, 352 Seiten, 20 Euro

Zeitreise ins Mittelalter Das schillernde Gefieder der Eisvögel ist unverkennbar. Auf dem „Eisvogelwanderweg“, einer der Eifel-Schleifen, kann man sie mit etwas Glück entdecken. Julian Stratenschulte/dpa Foto: Mal Hand auf’s Herz, wann haben Sie denn zum letzten Mal Ritter oder Burgfräulein gespielt? Eine kleine Wanderung führt hinauf zur Burg Eltz. Die Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert liegt im Tal der Elz, die das Maifeld von der Eifel trennt. Die Burg ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes: Sie hat mit ihren Erkern und Türmen eine unvergleichliche Architektur, Interieur aus acht Jahrhunderten und eine Schatzkammer mit Gold- und Silberarbeiten von Weltrang. Sie steht auf einem Fels und liegt trotzdem im Tal. Sie gehört seit über 800 Jahren – und mehr als 30 Generationen – der gleichnamigen Adelsfamilie. Diese verteidigte ihr Anwesen gegen Feinde und schaffte es, durch geschickte Heiratspolitik Frieden zu bewahren. Deshalb wurde die Burg auch nie zerstört und ist in ihrer alten Pracht erhalten. So thront sie auch heute noch fernab von Siedlungen, stark befahrenen Straßen oder Eisenbahnstrecken mitten im Grünen – als sei die Zeit spurlos an ihr vorüber gegangen. Kurz gesagt: Sie ist die perfekte Märchenburg. Burg Eltz in Wierschem hat das große Burgtor wieder für Besucher geöffnet. Für viele ist sie die Burg der Burgen: Die Rüst- und Schatzkammer mit Gold- und Silberschmiedearbeiten, Porzellan, Schmuck, Glas, Elfenbein, Münzen, Kuriosa und Waffen gilt als eine der bedeutendsten ihrer Art in Europa. Infos zum Ausflug Einer der schönsten Wege, sich der Burg zu nähern, ist der Traumpfad, der nach ihr benannt ist: „Eltzer Burgpanorama“ – ein zertifizierter Premium-Wanderweg mit rund zwölfeinhalb Kilometern Länge (Abkürzen möglich!). Führungen durch die Burg in kleinen Gruppen. Die Zahl der Besucher ist im Moment auf 200 Personen und die Verweildauer auf zwei Stunden begrenzt. Täglich geöffnet 9.30 - 17.30 Uhr. Eintritt 11 Euro, Kinder 7 Euro, Familien 30 Euro. burg-eltz.de

Heilsames Waldbaden Gut Leidenhausen Ein Eisvogel sitzt auf einem Ast. Die scheuen Tiere fressen kleine Fische, die sie direkt aus dem Wasser schnappen. Julian Stratenschulte/dpa Foto: Es knistert und knackst unter den Füßen, die frische Waldluft strömt durch die Nase, ganz bewusst verteilt sie sich im ganzen Körper, ein Wohlgefühl breitet sich aus: Waldbaden wird die heilende und stärkende Auszeit in der Natur genannt. Der aus Japan stammende Begriff „Shinrin-Yoku“, der so viel bedeutet wie „die Atmosphäre des Waldes aufnehmen“, drückt die vielseitige Wirkung des Waldes auf Körper, Geist und Seele aus. Nach der japanischen Tradition geht es nicht darum, möglichst weit zu laufen. Entspannung ist das Ziel. Die Ursache für die heilende Wirkung der Waldluft liegt in den Terpenen. Das sind die mikrobiologischen Duftstoffe, die Bäume und Pflanzen freisetzen, um sich gegenseitig vor Schädlingen zu warnen. Bäume fahren daraufhin ihr Immunsystem hoch, um sich zu schützen. Das Gleiche tut der Mensch auch, wie Studien belegen: Nach einem Waldspaziergang hat sich die Zahl der weißen Blutkörperchen, die fremde Keime bekämpfen, beinahe verdoppelt. Schon eine Stunde Waldbaden senkt den Blutdruck, reguliert den Puls und senkt die Stresshormone. Mehr Waldbesuche durch Corona Aktuelle Untersuchungen des „European Forest Institute“ haben ergeben, dass die Zahl der Waldbesucher in Zeiten von Corona um den Faktor 2,4 angestiegen ist. Die Bedeutung von stadtnahen Wäldern für unser Wohlbefinden ist damit erneut belegt worden. Hier finden Sie schöne Wälder rund um Köln, die sich auch zum Waldbaden anbieten. Waldbaden in Köln Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln e.V. bietet im Rahmen ihres Jahresprogramms Veranstaltungen zum Thema „Waldbaden“ und „Waldachtsamkeit“ an. Anmeldungen und weitere Infos unter www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/veranstaltungen Treffpunkt Waldschule, Gut Leidenhausen, 51147 Köln Auf Google Maps anzeigen

Wie im Märchen: Unterwegs zwischen Schloss und Förstersteig Im Landschaftspark Duisburg-Nord kann man wunderbar klettern – wenn man schwindelfrei ist. Caroline Seidel/dpa Foto: Selten findet man heute noch ein uraltes Schloss, das seit Hunderten von Jahren einsam in einer unzersiedelten Landschaft steht, mit Bächen und waldigen Berghängen ringsum. Schloss Bürresheim wurde nie erobert oder verwüstet – im Gegensatz zu fast allen anderen Burgen im Rheinland. Vom Bergfried, dem ältesten Teil der Burg, bis zum spätmittelalterlichen Palas sind Tore, Türme und das Amtshaus im Originalzustand. Etwas abseits liegt das Barockgärtchen, das schon auf Gemälden aus dem 17. Jahrhundert abgebildet ist. Besonders schön ist der Schlosshof mit buntem Fachwerk unter Dächern, die von Schiefer gedeckt und mit Helmen verziert sind. Seit dem 11. Jahrhundert haben dort viele Generationen von Burgbesitzern ihre Spuren hinterlassen. Genau wie im Inneren, wo die Einrichtung mit Möbeln und Gemälden erhalten blieb. Das Schloss liegt auf halbem Weg des Traumpfades Förstersteig. Flamingos in der Abendsonne Station Zwillbrock/ Hubert stroetmann Foto: Wanderung Der 15 Kilometer lange Rundweg beginnt in Mayen-Kürrenberg und führt durch den Mayener Wald, das Ruppental und das Eiterbachtal mit schönen Ausblicken über Mayen, das Maifeld, aufs Schloss und das Nettetal. Infos zum Tipp Schloss Bürresheim kann auch im Winter bis Mitte März an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Die Bauten rund um den Burghof stammen aus fünf verschiedenen Epochen. Anfahrt über die L83 bis Nettetal/Ortsteil St. Johann. Eintritt 5 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro. www.burgen-rlp.de

Auf eiszeitlichen Wegen durchs Wildgehege Neandertal Ein Kuba-Flamingo. Kein Witz: In Deutschland gibt es wilde Flamingos. Die rosa Tiere leben in einer Moorlandschaft in Nordrhein-Westfalen, dem Zwillbrocker Venn. dpa Foto: Auf Entdeckungstour, wo einst der erste Neandertaler der Welt ausgegraben wurde: Neben dem Neanderthal Museum, wo Wissenswertes rund um die Entstehung der Menschheit erzählt wird, liegt das Eiszeitliche Wildgehege. Hier spaziert man durch schöne Wälder und kann dabei urzeitliche Tiere wie Auerochsen, Wisente und Tarpane beobachten. In den Wintermonaten können die Tarpane (Wildpferde-Rasse) auf der Winterweide nahe der Steinzeitwerkstatt beobachtet werden, während sie den Sommer zum größten Teil auf den Hangwiesen im Süden des Geheges verbringen. Rundweg durchs Wildgehege Der Rundweg rund um das Wildgehege ist besonders beliebt. In etwa 60 bis 80 Minuten lässt sich das Gehege bequem umwandern, wobei immer wieder Bänke zum Ausruhen und Beobachten der Tiere einladen. Freier Eintritt. Eiszeitliches Wildgehege Neanderthal

Thekhauser Quall 2, 40699 Erkrath

www.wildgehege-neandertal.de Abstecher ins Neanderthal-Museum Wer nach der ausgiebigen Wanderung noch nicht genug hat, kann einen kleinen Abstecher in das Neanderthal-Museum unternehmen. Hier findet momentan die Sonderausstellung „Löwe, Mammut und Co.“ statt, die zu einer spannenden Safari durch vergangene Eiszeitwelten einlädt. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr; an Feiertagen gesonderte Öffnungszeiten

Eintritt (Daueraustellung & Eiszeit-Safari): Erwachsene 11 Euro, Ermäßigt 8 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahren 6,50 Euro, Kinder von 4 bis 5 Jahren 5 Euro Kostenlos mit der RheinlandCard besuchen! Adresse: Talstraße 300, Mettmann. www.neanderthal.de Das Neanderthal-Museum auf Google Maps anzeigen.

Wohltuende Kraft der Natur in der Vulkaneifel genießen Burg Eltz - das Märchenschloss Wikimedia/Holger Wienandt/CC-BY-SA 3.0 Foto: Wie wohltuend die Kraft der Natur auf uns wirkt, ist natürlich Allgemeingut. Eine Landschaft wie gemacht für Natur-Exkursionen ist die Vulkaneifel. Drei Trockenmaare und sechs Schlackenkegel prägen das Vulkangebiet rings um den Heilkurort Bad Bertrich. Vor etwa 65.000 Jahren tobte ein Magmafeuer über dieser Gegend und die Vulkanexplosionen hinterließen mit dem ausgeflossenen Magma eine urige Vulkanlandschaft. Als geologische Besonderheit entstand dort die einzige Glaubersalzquelle Deutschlands. Unsere Wanderung beginnt im wilden Üßbachtal an der Naturbasaltgrotte „Käsegrotte“ und führt im Aufstieg über schmale Felspfade durch ein großes Naturbuchsbaumgebiet im Kraterkessel. Die vermoosten Steilhänge, mit Stockeichen bewachsen, bieten ein besonderes Bild von Wildwuchs und uriger Natur. Am Kraterrand des Hardtmaars steigen wir durch eine 20 Meter hohe Lavawand mit Steinzeithöhlen – gewaltige Zeugnisse der Vulkangeschichte. Auf der Höhe, vom Bismarckturm und Hohenzollernturm aus, haben Wanderer beste Sicht auf die Landschaft zu ihren Füßen. Infos zum Tipp: Natur-Erlebniswanderung zwischen Kratern und Vulkanen – geführte Wanderung am jeweils 1. und 3. Samstag im Monat. Start um 13.30 Uhr am Haus der GesundLand Tourist Information in Bad Bertrich. Dauer 3 bis 4 Stunden, Teilnehmergebühr 7 Euro. Anmeldung nicht erforderlich. gastlandschaften.de

Tour durch das ehemalige Regierungsviertel in Bonn Der Begriff „Waldbaden“ hat natürlich nichts mit einer Badewanne im Wald zu tun... Getty Images Foto: Als sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 die Mauergrenzen zum Inselstaat Berlin öffneten, stand das Kanzleramt noch an der Bonner Adenauerallee. Die provisorische Bundeshauptstadt am Rhein war nicht nur Regierungssitz-West. Sie beherbergte infolge der deutschen Teilung auch Institutionen, die es längst nicht mehr gibt. Herzstück der Spionage Wer heute diese Schauplätze im politischen Bonn von damals sucht, hat beinahe Mühe, sie zu finden. Das Bundesministerium für innerdeutsche Angelegenheiten war zuletzt in den Allianzbauten am Tulpenfeld untergebracht. Die Ständige Vertretung – nicht die gleichnamige Kneipe, sondern die der DDR, hatte bis 1990 ihren Sitz an der Godesberger Allee – Zufall oder Absicht – in einem eher gesichtslosen Plattenbau. DDR-Diplomaten und Stasi-Agenten gingen dort ein und aus. Das Haus galt als Herzstück der Spionage beim Klassenfeind, bis es seine Daseinsberechtigung verlor. Erst bei der Sanierung für die Länder Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die das Gebäude zunächst übernahmen, verschwanden die Wanzen unter den Tapeten. Heute arbeitet hier die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Infos zum Ausflug Der Weg der Demokratie führt zu insgesamt 64 zeithistorischen Orten im ehemaligen Regierungsviertel und im Bonner Umland, die die deutsche Demokratie geprägt haben. Mit neun verschiedenen Routenvorschlägen und Navigationshilfe für Smartphone. Rundgänge starten am Haus der Geschichte an der Bonner Museumsmeile. wegderdemokratie.de

Vulkankeller in der Eifel erkunden Schloss Bürresheim Getty Images/iStockphoto Foto: Gut 200 000 Jahre ist es her, dass in der Eifel der Wingertsbergvulkan ausbrach und dafür sorgte, dass in seiner Umgebung in späteren Zeiten Basalt abgebaut werden konnte. Allerdings unterirdisch, denn vor 13 000 Jahren brach auch noch der Laacher-See-Vulkan aus und überlagerte die Fläche mit Löss und Bimstuffen. Die Menschen in der Region mussten daher im 18. Jahrhundert unter die Erde, um den Basalt abzubauen. Dabei entstanden die Lavakeller unter der Stadt Mendig. Netz aus unterirdischen Gängen In 32 Metern Tiefe spannt sich dort ein fast drei Quadratkilometer großes Netz aus unterirdischen Gängen, Stollen, Schächten und Kellern. Nach dem Ende des Bergbaus Mitte des 19. Jahrhunderts nutzten die zeitweilig 28 Mendiger Brauereien die Keller zum Lagern von Bier. Denn dort herrschten gleichbleibende 6 bis 9 Grad Celsius. Lavakeller erkunden Heute steigen Besucher 150 Stufen hinab, um in diese Lavakeller zu gelangen. Wer keine Treppen steigen kann, benutzt den Fahrstuhl. Bei einer Führung sehen die Teilnehmer die dort lebenden Fledermäuse und erfahren viel Wissenswertes über die Geschichte. Informationen: Lava-Dome/Deutsches Vulkanmuseum, Brauerstr. 1, 56743 Mendig, Tel. 02652 / 93 99 222. Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags und feiertags 10 bis 17.30 Uhr. Zur Einstimmung gelangen Besucher in den zentralen Erlebnisraum „Im Land der Vulkane“, wo sie eine spektakuläre Show erwartet. Besichtigung der Lavakeller ist nur mit Führung möglich. Kombi-Eintritt 9,50 Euro. www.lavadome.de Lesen Sie hier mit KStA Plus 10 explosive Ausflüge in die Vulkaneifel

Gipfel des Siebengebirges in einer Tour erwandern Wie im Märchen: Schloss Bürresheim ist ein Ausflug wert. Getty Images/iStockphoto Foto: Bei diesem Anblick kommen Maler, Dichter und Reisende bereits seit Jahrhunderten ins Schwärmen: Schluchtenartige Täler, dicht bewaldete Gipfel und raue Felsen prägen das Siebengebirge, das hoch über dem Rhein thront. Heute steht das Siebengebirge unter umfassendem Schutz, weshalb das bewaldete Mittelgebirge einen wertvollen Lebensraum für zahlreiche, auch seltene, Tiere und Pflanzen darstellt. Eine anspruchsvolle Rundwanderung über alle sieben Gipfel führt mitten hinein in diese Naturlandschaft aus Stein und Wald. Tagestour mit Anspruch Bei klarer Sicht reicht der Blick von dort oben bis zum Kölner Dom. Wegen der mehr als 1000 Höhenmeter Anstiege, die zu bewältigen sind, ist dies allerdings eine Tagestour für Wanderer mit etwas stärkerer Kondition. Die Siebengipfeltour führt im Uhrzeigersinn mit Start in Königswinter zuerst auf den Petersberg (331m), dann über Nonnenstromberg (335m), Großer Ölberg (460m), Lohrberg (432m), Löwenburg (455m), Wolkenburg (324m) bis auf den berühmten Drachenfels (321m). Wer jetzt erschöpft ist, nimmt die Drachenfelsbahn zurück zum Ausgangspunkt. Infos zum Tipp Seven Summits Siebengebirge: Anspruchsvolle, aber sehr abwechslungsreiche Tour mit vielen schönen Aussichtspunkten. Eine Wanderkarte ist zu empfehlen, da die Wege nicht immer gekennzeichnet sind. Auf ca. 18 km Strecke sind von Königswinter bis zum Drachenfels und zurück etwa 1000 Höhenmeter zu absolvieren. >Lesen Sie hier mit KStA PLUS unser Dossier zum Siebengebirge: 24 faszinierende Ausflüge ins Siebengebirge .

Lyrikpfad an der Strunde: Wandern mit Worten am Wegrand Heckrinder im Hainbuchen-Hutewald im Eiszeitlichen Wildgehege Neandertal. Wikimedia/Ökologix/public domain Foto: Die Strunde galt einst als fleißigster Fluss weit und breit. Fast vierzig Mühlen trieb sie an, darunter auch die Papiermühlen der Familie Zanders. Dass Wasserzeichen der Gohrsmühle zierte millionenfach Papierbögen made in Bergisch Gladbach. Buchenwälder im Strundetal Das fleißige Flüsschen begleitet auch eine schöne Wanderstrecke bis vor die Tore der Stadt. In dieser Jahreszeit durch die Buchenwälder des Strundetals zu streifen, hat seine ganz eigene Poesie – immer am Flusslauf entlang, wo in schattigen Lagen die Perlgräser sprießen. Mit allen Sinnen das Tal erkunden, dazu werden Spaziergänger und Radfahrer auch auf dem Lyrik-Pfad eingeladen, der von der Quelle bis zur Stadtgrenze führt. Auf sechs Stelen präsentieren Autoren des Vereins „Wort und Kunst“ dort Gedichte – mit Versen, die in Bezug stehen zu Stadt, Landschaft und dem Bergischen Land. Die Strecke zwischen Bachquell im Örtchen Herrenstrunden und Papiermuseum Alte Dombach soll eine Inspiration sein für Spaziergänger und Liebhaber des Wortes. Die Texte sind eine Einladung – mitten hinein in die Natur und zur Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Lyrik. Auf Google Maps anzeigen

Weinwanderung im Siebengebirge Hohenzollernturm bei Bad Bertrich im Winter. Muck/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 Foto: Offiziell ist das Siebengebirge zwar gar nicht als Weinanbaugebiet in Deutschland anerkannt – und kann sich an Größe und Bedeutung natürlich nicht mit prominenten Regionen wie der Pfalz oder Rheinhessen messen. Aber wer Kulturlandschaften, alte Fachwerkhäuser und Gemütlichkeit schätzt, ist am Fuße des Drachenfels goldrichtig. Wandern und Weingenuss Denn der Mix aus Wandern und Weingenuss findet in unmittelbarer Nähe zum Rhein statt, wobei sich ein ums andere Mal faszinierende Ausblicke auf Deutschlands großen Strom eröffnen. Blick auf Bonn vom Drachenfels. Getty Images/Westend61 Foto: Im Örtchen Oberdollendorf, eigentlich ein Stadtteil von Königswinter, stoßen Ausflügler auf jene typische Weinlandschaft, wie man sie sonst eher von der Mosel kennt. Und mitten hindurch führt ein gut zwei Kilometer langer Wanderweg, der auf 15 Schautafeln viel Wissenswertes über die Region und ihre Reben verrät. So erfahren Wanderer en passant Details über Rebsorten, Hanglagen und Weinverarbeitung. Besonders schön sind die Weinwanderungen im Siebengebirge während der Lese, die dieser Tage beginnt. Also genau die richtige Zeit für einen Wandertag. Weinwanderweg: Weinlehrpfad Königswinter-Oberdollendorf (Länge 2,2 km, 15 Stationen mit Weinbauinformationen). Im einzigen Weinbaugebiet in NRW führt ein Lehrpfad durch die Wirtschaftswege der acht Hektar großen Rebenfläche mit den Lagen Laurentiusberg, Rosenhügel und Sülzenberg. Es gibt eine Verbindung zum Rheinsteig. Einkehren kann man schön im Weingut Sülz. Weingut Sülz, Bachstraße 157, 53639 Königswinter

weinhaus-gutsuelz.de www.siebengebirge.de >Mehr Artikel, Wissenswertes und Tipps über Ausflüge ins Siebengebirge finden Sie auch hier.

Neues Rad-Touren-Programm im Bergischen Land Lavakeller in Mendig in der Eifel © Vulkanregion Laacher See Foto: Manchmal ist ja bekanntlich der Weg das Ziel. Da die heißesten Sommertage dieser Saison wahrscheinlich vorbei sind, kann das Fahrrad wieder für längere Touren aus der Garage geschoben werden. Nun ist das Bergische Land an sich vielleicht nicht die erste Wahl von Freizeitradlern am Wochenende. Zu Unrecht, wie sich zeigt, wenn man die Radregion einmal näher erkundet. Für die ausklingende Sommerzeit bietet ein neues Tourenprogramm durchs Bergische Land Anregungen. „Einfach historisch“, „Einfach natürlich“, „Einfach sportlich“ und „Einfach entdecken“ lauten die Titel von vier spannenenden neuen Touren mit dem Rad, die in einem Heft für unterwegs beschrieben werden. Sie führen entweder vorbei an tollen Sehenswürdigkeiten, welche zugleich die Geschichte der Region beleuchten. Sie lassen auch die wasser-, wald- und bergreiche Natur erleben. Oder sie bieten interessante Blicke auf die Städte. Für die Touren müssen im Schnitt zwei Tage eingeplant werden, wenn man sie komplett radeln will. Man kann aber auch abschnittweise fahren – immer entlang der schönsten Panoramastrecken. Infos zum Ausflug Einfach bergisch radeln: Diese Panoramaradwege führen streckenweise durchs Bergische Land: der Bergische Panorama-Radweg (132 km), der Panorama Radweg Niederbergbahn (40 km) und der Panorama-Radweg Balkantrasse (51 km). Das neue Tourenprogramm „einfach bergisch radeln" durchkreuzt diese Panoramawege. Eine Broschüre und Routenübersichtskarten stehen im Internet zum Download bereit. www.einfach-bergisch-radeln.de

Libellen, die Elfen der Eifel, am Kratersee beobachten Blick vom Ölberg bei Königswinter im Siebengebirge Oliver Franke, Tourismus NRW Foto: Stellen Sie sich vor, Sie müssten die Welt aus 30.000 Augen sehen und dabei sechs Beine und vier Flügel koordinieren. Das wäre vermutlich ganz schön kompliziert und würde mit ziemlichen Kopfschmerzen enden. Libellen schaffen das mühelos – und sind dabei auch noch so zierlich und elegant, dass sie ab und zu mit Elfen in Verbindung gebracht werden. Für ihren Lebensraum sind sie auf saubere, stille Gewässer angewiesen, denn sie machen eine erstaunliche Entwicklung durch. Die schwirrenden Farbtupfer beginnen ihr Leben nämlich im Larvenstadium als Unterwasserbewohner. Mehr als die Hälfte ihres Lebens bringen sie im Larvenstadium zu, bevor sie an Halmen aus dem Wasser klettern. Dort schlüpfen die fertigen Libellen aus ihrer Larvenhaut, um von nun an ihr Leben als Luftjäger fortzusetzen. Sie fangen ihre Beute im Flug und önnen sogar rückwärts fliegen. Die Frühe Adonisjungfer (Foto) kann man im Sommer sehr gut am Kratersee des Windsborn-Vulkans beobachten. Er gilt als einziger wassergefüllter Vulkankrater in Deutschland und ist mit seinen 24 Libellenarten ein wahres Libellenparadies. Infos zum Tipp: Windsborn Kratersee: Ein absolutes wenn auch schweißtreibendes Muss ist der Aufstieg zum Kraterrand. Vom Gipfelkreuz bietet sich ein einzigartiger Blick auf die umliegende Eifellandschaft und die Mosenberg-Meerfelder-Vulkangruppe. Vom Parkplatz Hinkelsmaar/Kratersee sind es etwa 20 Minuten bis zum See. www.eifel.info

Auf unterirdischen Pfaden durch die Eifel Herbstfarben in der Natur Getty Images/iStockphoto Foto: Vor Jahrmillionen reichte das einstige Nordmeer bis in die heutige Eifel, Flussmaterialien lagerten sich ab und Passatwinde brachten den Sand. Das Land war in Bewegung, es hob, senkte und verwarf sich, brach auf. Kein Wunder, dass sich dadurch auch Höhlen bildeten. Hinzu kommt der Mensch, der über Jahrtausende Gestein und Erze abgebaut und viele Gänge hinterlassen hat, die zum Teil noch heute erkundet werden können. Festes Schuhwerk und Taschenlampe nicht vergessen! Die Buchenlochhöhle liegt im Naturschutzgebiet Gerolsteiner Dolomiten und ist über den Vulkaneifelpfad „Gerolsteiner Felsenpfad“ erreichbar. Die Höhle ist ganzjährig über eine Leiter zugänglich. www.eifel.info In NRW gibt es noch weitere Höhlen zu besichtigen - vom Sauerland über das Bergische bis in die Eifel haben wir hier noch weitere Tipps zusammengestellt.

Geheimnisse der „Grünen Hölle“ am Nürburgring aufdecken Weinwanderweg Laurentiusberg, Oberdollendorf, Königswinter. Wikimedia Commons/Leit /CC-BY-SA-4.0 Foto: An Renntagen ist das Dröhnen der Motoren manchmal bis weit hinein in die Eifel zu hören: Am Nürburgring treffen sich Motorsportler aus der ganzen Welt. Auf der Mega-Rennstrecke über 20,8 Kilometer, der längsten permanenten Strecke weltweit, ist auch ohne Formel-1-Wettbewerbe das ganze Jahr Programm. Vor über 90 Jahren – am 18. Juni 1927 – drehten sich zum ersten Mal die Räder bei einem Rennen auf dem Nürburgring. Führungen hinter sonst verschlossene Türen Wöchentlich gibt es nun in den Sommermonaten auf der legendären Rennstrecke Motorsport zu sehen und zu erleben. Zudem tauchen im Erlebnismuseum Ringwerk Rennsport-Fans in die Geschichte der „Grünen Hölle“ ein, werfen einen Blick in die technischen Bereiche der Strecke und geben auf der Kartbahn Vollgas. Im Rahmen einer Tour öffnen sich sonst verschlossene Türen: Boxengasse, Siegerpodest, Fahrerlager oder Media-Center – beim Rundgang hinter die Kulissen bleibt kein Geheimnis ungelüftet und keine Frage offen. Wer lediglich einen kurzen Blick auf Boxengasse und Start-Ziel werfen will, kann das auch schon bei einer Stippvisite auf der Schnuppertribüne tun. Infos zum Tipp: Backstage-Tour: Was passiert wirklich in der Boxengasse? Wo arbeiten bis zu 500 Journalisten während eines Renn-Wochenendes? Wie geht es im Fahrerlager zu? In einer rund 1,5-stündigen Führung werden Besucher zu Ring-Insidern. Täglich außer an großen Events. 7,50 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre kostenfrei. www.nuerburgring.de Nuerburgring auf Google Maps anzeigen.

Orchideen in der Wahner Heide und im Lohmarer Wald Laurentiusberg, Königswinter Stadt Königswinter Foto: Sie sind alle geschützt und dürfen nicht gepflückt werden, dabei halten sie sich zu Hause in der Vase ohnehin nur wenige Stunden. Will man sich länger an ihnen erfreuen, überlässt man diesen Gewächsen die grüne Bühne für einen Glanzauftritt – und macht vom Weg aus schöne Fotos oder Zeichnungen von ihren Blüten. Orchideen gelten als ungewöhnlich, kostbarund geheimnisvoll – wilde Orchideen einmal mehr. 36 Arten in NRW Die Knabenkräuter existieren in fast jeder Ökozone. Wer dieser Tage aufmerksam durch die Wahner Heide oder den Lohmarer Wald spaziert, kann unterwegs welche entdecken. Denn Orchideen sind Bewohner nährstoffarmer Standorte: Magerrasen, Feuchtwiesen, Moore. Überall dort herrschen Bedingungen, die in unserer intensiv genutzten Landschaft heute Mangelware sind, so dass man fast alle Orchideenarten – in Nordrhein-Westfalen sind es 36 Arten, in der Wahner Heide mehr als zehn, im Lohmarer Wald vier – nur noch in wenigen Refugien bewundern kann. Auch in der Wahner Heide ist im 20. Jahrhundert durch Forstwirtschaft und Flughafenausbau etwa ein Drittel des Artenbestands ausgelöscht worden. Infos zum Tipp: Rund um Gut Leidenhausen gibt es schöne Wanderwege von unterschiedlicher Länge ins Naturschutzgebiet von Wahner Heide und Königsforst, die sich auch als Fahrradstrecke eignen. Am Startpunkt, einem alten Rittergut im Stadtteil Eil, ist das Umweltbildungszentrum der Stadt Kölnuntergebracht. Flyer mit Karte und Routenbeschreibung: www.nabu-koeln.de

Eifel: Zeitreise in die Stadt des Mittelalters „Einfach bergisch radeln" heißt ein neues Radtouren-Programm im Bergischen. Patrick Gawandtka Foto: Viele Städte und Orte in der Eifel haben ihren besonderen Charme rund um Denkmäler, historische Straßen und Plätze bewahrt. Wer auf Erlebnistour geht durch solche alt-erhaltenen Ortskerne in Nordrhein-Westfalens einziger Nationalparkregion, der kann sich dort von Burgen und Gassen Geschichten erzählen lassen und den steinernen Zeugen vergangener Zeiten zuhören. Mächtige Burg und Stadtmauern Nideggen zum Beispiel, das Tor zur Eifel, ist ein mittelalterliches Original. Vieles ist erhalten, vieles kann man sich heute noch lebhaft vorstellen: Wie im Mittelalter auf den gepflasterten Straßen und Wegen der alten Ritterstadt die Funken stoben, wenn die Pferde mit ihrem eisernen Beschlag die schwer beladenen Karren zogen. Häuser aus rotem Sandstein, der in den Steinbrüchen um Nideggen abgebaut wurde, sie prägen die Stadtsilhouette ebenso wie die alten Fachwerkhäuser und die mächtige Burg mit ihrer Stadtmauer. Zwei imposante Stadttore sind noch bestens erhalten. In einem Haus am Zülpicher Tor – zentral gelegen am Eingangsbereich zur historischen Altstadt – gibt es eine Touristen-Information, die auch am Wochenende geöffnet hat. „Erlebnisroute durch die historischen Stadt- und Ortskerne der Eifel“ heißt ein Flyer von Nordeifel-Tourismus, der durch Nideggen, Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem-Kronenburg, Mechernich-Kommern, Schleiden-Olef und Hellenthal-Reifferscheid u.a. führt. Regionale Gästeführer bieten dort regelmäßig Führungen an. www.erlebnis-region.de www.nideggen.de

Naturpfad durch das Welterbe Zeche Zollverein Der Windsborn Kratersee ist der einzige nördlich der Alpen, der ständig mit Regenwasser gefüllt ist. Wikimedia / Keupa1407 / CC BY-SA 4.0 Foto: Sie gilt als technisches und ästhetisches Meisterwerk der Moderne, das die Schwerstarbeit der Montanindustrie mit der Architektur der Neuen Sachlichkeit verbindet. Seit der Stilllegung und Sanierung ist die Zeche Zollverein ein herausragendes Beispiel für die Neunutzung von Industrieanlagen – und dem Strukturwandel in der Region. Mehr als 1,5 Millionen Gäste besuchen jedes Jahr das Unesco-Welterbe Zollverein, um die authentisch erhaltenen Übertageanlagen der Zeche und der Kokerei, den Denkmalpfad oder das Ruhr Museum zu besuchen. Einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Darüber hinaus hat sich auf dem Gelände im Essener Norden eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Fledermäuse, Bienen, Tausendgüldenkraut – die Industrienatur auf Zollverein zeigt eindrucksvoll, dass große innerstädtische Brachen Tieren und Pflanzen in der stark besiedelten Region des Ruhrgebiets eine wichtige Zuflucht bieten. Im Zollverein Park, der beliebtes Freizeitziel und Naherholungsgebiet ist, sind bereits mehr als 540 Farn- und Blütenpflanzenarten, etwa 100 Flechtenarten, rund 60 Vogel-, 20 Schmetterlings- und sechs Amphibienarten nachgewiesen. Informationen zum Naturpfad Eine Natur-Wanderkarte veranschaulicht anhand eines Rundwegs mit zwölf Stationen interessante Besonderheiten des Ökosystems auf dem Welterbe und liefert viele Hintergrundinformationen über Standort und Arten. Die Route ist kostenfrei und beginnt am Fuß der Rolltreppe vor der ehemaligen Kohlenwäsche, Schacht XII. www.zollverein.de



Bonn entdecken auf dem Weg der Demokratie Vor Millionen Jahren wurde die Höhle durch die Kraft des fossilen Grundwassers aus dem Stein gewaschen. © Eifel Tourismus GmbH / D. Ketz Foto: Diesen Prachtbau ließ 4711-Parfümfabrikant Ferdinand Mülhens Ende des 19. Jahrhunderts errichten, und der Blick von dort reicht über das Siebengebirge und das Rheintal bis nach Bonn. Nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst von US-Truppen beschlagnahmt, erlangte das Haus im Herbst 1949 geschichtsträchtige Bedeutung, als Kanzler Konrad Adenauer dort mit den Alliierten das Petersberger Abkommen aushandelte, das der Bundesregierung mehr Souveränität brachte und das Besatzungsstatut lockerte. Erinnerung an die deutsche Demokratie-Geschichte Das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung ist eine von fünf neuen Stationen auf dem „Weg der Demokratie“, der in Bonn und Umgebung an wichtige Orte der deutschen Demokratiegeschichte erinnert. Hinzu gekommen sind auch Godesberger Stadthalle, in der die SPD vor 60 Jahren ihr Godesberger Programm verabschiedet hat, das Adenauer-Wohnhaus in Rhöndorf, das Willy-Brandt-Forum in Unkel sowie das Areal um Schloss Deichmannsaue, auf dem bis 1955 die US-Hochkommission die außen- und sicherheitspolitischen Geschicke Deutschlands lenkte und sich anschließend die amerikanische Botschaft befand. Details zum „Weg der Demokratie" Der „Weg der Demokratie" mit 60 beschilderten Stationen an zeithistorischen Orten in Bonn und Umgebung: Startpunkt ist am Haus der Geschichte. Im ehemaligen Regierungsviertel warten auf einem knapp zweistündigen Rundgang 13 Stationen. Andere Orte sind per Rad oder Pkw erreichbar. wegderdemokratie.de Bonn-Information bietet geführte Rundgänge an. Bonn-Information

Windeckstraße 1 / am Münsterplatz

53111 Bonn

0228 - 77 50 00

Auf dem Steinhauerpfad im Oberbergischen Der Nürburgring liegt in Adenau in der Eifel. Nicht nur an Renntagen ist dort viel los. Reiner Züll Foto: Diese Entdeckung galt als archäologische Sensation: Der älteste Wald unserer Erde mit den ältesten baumförmigen Pflanzen überhaupt stand womöglich in Lindlar im Oberbergischen Land. Rund 390 Millionen Jahre alt sind jedenfalls die Fossilienfunde, die aus der Ära des Mitteldevons stammen und vom Wuppertaler Geologen Peter Giesen in den Steinbrüchen von Lindlar freigelegt wurden. Lindlar lag am tropischen Meer Dabei handelt es sich um Versteinerungen von Urfarnen, die bereits kleine Wälder bildeten und auf einer Sandinsel in einem ausgedehnten Flachmeer wuchsen. Damals lag jener Ort, der heute Lindlar heißt, nämlich an einem warmen, tropischen Meer. Große Flüsse lieferten von Norden Sand und Schlamm in ein ausgedehntes Deltagebiet mit zahlreichen Flussläufen, Sümpfen, Lagunen und Buchten. Der Wald wurde vermutlich durch einen Tsunami ins Meer gespült, mit Sand und Schlamm überdeckt – und so bis heute konserviert. In der Natur haben die Orchideen ihren Glanzauftritt. Zu sehen gibt es sie in der Wahner Heide oder im Lohmarer Wald. Getty Images / EyeEm / Tom Meaker Foto: Das alles muss vor rund 390 Millionen Jahren geschehen sein, also lange bevor die ersten Dinosaurier auftraten. Wer Lindlar heute besucht, der kann die faszinierende Welt der Steinbrüche selbst entdecken: Der „Steinhauerpfad“ (Streifzug #8) führt aus der Ortsmitte hinauf zu den Steinbrüchen auf dem Brungerst (6,2 km). Wer selbst auf Fossiliensuche gehen will, hat in einem der Lindlarer Steinbrüche die Gelegenheit dazu. Ab Mitte April gibt es öffentliche Termine mit Guide. Gruppen bis maximal 30 Personen können auch Extratermine buchen. Kosten: 55 Euro pro Gruppe. Anmeldung und Infos gibt es bei lindlar-touristik.de unter 02266 96407 oder lindlartouristik@lindlar.de



Der Bierweg im Bergischen Land Nideggen ist das Tor zur Eifel. Fachwerkhäuser, die Burg und Stadtmauer prägen das Stadtbild. picture alliance / dpa Foto: Hätten Sie’s gewusst? Ein frisches Bier sollte in maximal zwei Minuten gezapft sein. Andernfalls verliert es zu viel Kohlensäure und wird womöglich schal und warm. Auch wenn Pils angeblich des Deutschen liebstes Bier ist – in Köln und ringsum sollte man natürlich auf obergäriges Kölsch umsteigen. Und in Düsseldorf auf dunkles Alt. Aber egal ob hell oder dunkel, und auch jenseits der jecken Tage: BeimThema Bier können wir hierzulande mit Superlativen aufwarten – mit den meisten Biersorten und dem höchsten Bierausstoß der Republik. 155 Brauereien in NRW Landesweit 155 Braustätten hat das Statistische Bundesamt zuletzt in Nordrhein-Westfalen gezählt. Vielerorts entstehen jetzt kleine Spezialitätenbrauereien, die aromatisches Craft Beer anbieten. Mehr als zwei Drittel vom Gerstensaft stammen aber aus Großbrauereien mit über einer Million Hektoliter Jahresproduktion. Auf der „Bierroute NRW“ dokumentieren Biermuseen die Geschichte der Braukunst, und Brauereien und Brauhäuser öffnen ihre Türen zu Führungen und Verkostungen. NRW-Tourismus hat einen interaktiven Tourenplaner dazu im Netz, mit dem sich Reiserouten zusammenstellen lassen. Der Bierweg (Bergischer Streifzug Nr. 17): Auf 13,4 Kilometern führt der Rundweg durch Wiehl und entlang der Erzquell-Brauerei. Sieben Infotafeln erklären Bierherstellung, Inhaltsstoffe, alles zu Lagerung und Haltbarkeit sowie Fakten über Bier in der Welt. Start und Ziel am Bahnhofsplatz. Markierung in beide Richtungen. www.bergisches-wanderland.de

Die Erft entdecken am Naturparkzentrum Gymnicher Mühle Die Zeche Zollverein hat auch Natur zu bieten. dpa Foto: Ein Ort mit Geschichte. Die alte Wassermühle von Gymnich an der Erft ist im Jahr 1315 erstmals urkundlich erwähnt, wahrscheinlich aber noch wesentlich älter. Im vorigen Jahrhundert stellte sie bereits den Betrieb ein. Betriebsam geht es auf dem Gelände aber immer noch zu, denn heutzutage ist die Gymnicher Mühle ein Naturparkzentrum und beliebtes Ausflugsziel. Geboten werden Erlebnisprogramme rund um Kultur und Natur, dazu gehört auch die Dauerausstellung „Vom Korn zum Brot“ über regionale Besonderheiten und die Geschichte der Mühlen. Leben an der Erft Der große Wassererlebnispark hat jetzt Winterpause und ist erst in der warmen Jahreszeit wieder in Aktion. Wanderer und Radfahrer können aber das ganze Jahr über auf ausgeschilderten Routen die nahe Erftaue erkunden. Wechselvoll ist die Geschichte des Heimatflusses der Region: Er brachte seinen Anrainern Fluch und Segen – wurde gestaut, verlegt, begradigt und vielfältig wirtschaftlich genutzt –, bevor man ihn als wichtigen und schützenswerten Naturraum wiederentdeckte. Das Leben an der Erft beleuchtet die aktuelle Ausstellung in der Mühle mit spannenden Themenführungen. „Vom Korn zum Brot“ – die Ausstellung im Erftmuseum ist über drei Etagen durch einen Aufzug verbunden und somit barrierefrei. Auch die so genannte Erftscholle, ein Aussichtspunkt über die Erftlandschaft, verfügt über eine asphaltierte Rampe. Termin: An jedem 4. Sonntag im Monat gibt es eine kostenlose Führung durch das KM-51 - Das Erftmuseum. Bezahlt werden muss nur der Eintritt ins Museum, Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro. Das Erftmuseum und den WasserErlebnisPark können kostenlos mit der RheinlandCard besucht werden. Öffnungszeiten: Sonntags 11 bis 17 Uhr.

gymnichermuehle.de

Ritterwelten auf Schloss Burg erleben Das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung ist eine Etappe auf der „Weg der Demokratie". Bundesstadt Bonn Foto: Die schmalen Gassen, der weite Blick in die Landschaft, die massiven Mauern, die engen Wehrgänge, die sonnigen Höfe und vor allem das muntere Treiben – Besucher sind jedes Mal neu fasziniert. Schloss Burg an der Wupper kann viele Geschichten erzählen. Die Grafen von Berg residierten auf der Höhenburg nach dem Baubeginn um 1130 über mehrere hundert Jahre. Und herrschten von dort über große Teile des heutigen Nordrhein-Westfalen. Diese glorreichen Zeiten werden neuerdings nicht nur beim Rundgang durch die Rittersäle lebendig, sondern jetzt auch auf dem Bildschirm. Virtuelle Reise durch die Burganlage Eine neue App nimmt Besucher mittels Augmented Reality und 360°-Ansichten auf eine virtuelle Reise in die Vergangenheit der Burganlage aus dem 12. Jahrhundert – und verwischt beinahe die Grenzen zwischen digitalem und realem Erleben. Im mittelalterlichen Ambiente des Rittersaals treffen Besucher unter einer Wandmalerei der Schlacht von Worringen via Smartphone auf einen der wichtigsten Protagonisten der Schlacht, Graf Adolph V. mit seinem Pferd. Der Burgherr kommentiert das Schlachtgeschehen live auf dem Bildschirm. Einen Überblick über die Geschichte der Solinger Burganlage bietet auch eine weitere App. An zwölf Standorten liefert sie kurze Texte und Bilder zu den Themenbereichen „Wissenswertes“, „Geschichte“, „Ruine“ und „Wiederaufbau“. Hier können Sie sich die Apps runterladen: www.schlossburg.de Traditionelle Führungen Wer sich mehr von traditionellen Führungen angesprochen fühlt, findet auch diese natürlich noch im Angebot von Schloss Burg. Kosten: 3 Euro zuzüglich zum Eintrittspreis. Individuelle Führungen können auch gebucht werden: 0212 242 2619 Schloss Burg an der Wupper

Schlossplatz 2

42659 Solingen Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Studenten 5 Euro, Kinder und Schüler 3-18 Jahre 3 Euro. Bei Veranstaltungen gelten gesonderte Eintrittspreise. www.termine.schlossburg.de Öffnungszeiten Winter: Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Warum Sie St. Engelbert in Köln kennen sollten Unterwegs auf dem Steinhauerpfad in Lindlar Guido Wagner Foto: Als Walter Gropius nach einer neuen Heimstätte für die Bauhaus-Schule suchte, stand wohl auch Köln zur Debatte. Ehefrau Ise Gropius sprach mit dem damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der sich interessiert zeigte. Aber irgendwie verliefen die Gespräche im Sande und Dessau machte das Rennen. Der Kölner Beitrag im Bauhaus-Jahr fällt folgerichtig etwas dünn aus. Schauen wir also, was da ist, denn Zeugnisse zumindest in Anlehnung an die weltberühmte Bauhaus-Schule finden sich trotzdem. Sogar in der Kirchenarchitektur, die zwar am profan ausgerichteten Dessauer Bauhaus keine Rolle spielte, aber dessen geometrische Formen und neue Materialien übernahm. St. Engelbert im Kölner Stadtteil Riehl Markantes Beispiel: St. Engelbert im Kölner Stadtteil Riehl. Der Kölner Kirchenbaumeister Dominikus Böhm schuf mit diesem Bau Anfang der 1930er Jahre sein wahrscheinlich kühnstes Werk. Auch als „Zitronenpresse“ bekannt Gemäß der Formel „Ein Gott, eine Gemeinde, ein Raum“ erdachte er eine Kirche, deren Wände aus acht parabelförmigen Backsteinelementen bestehen. Ein eigenwilliger Zentralbau wie ein Zelt – im Volksmund ist auch von „Zitronenpresse“ die Rede. St. Engelbert Katholische Pfarrkirche am Riehler Gürtel, erbaut in den Jahren 1930-32, Zentralbau mit getrennt stehendem Turm und Taufkapelle. Geöffnet: Montag 9-12 Uhr und 14-18 Uhr, Dienstag 9-11.30 Uhr, Mittwoch 7.30-12 Uhr, Donnerstag 10-12 Uhr und 16-19 Uhr, Freitag 10-12 Uhr

Erlebnistouren: Wilde Heimat entdecken Spannende Ste­in­for­ma­tio­nen und Fossilien auf dem Stein­hau­er­pfad in Lindlar. Michael Lenzen Foto: Die Natur in NRW hält zu Land und zu Wasser viel Wildes bereit: Wisente, Wildpferde und Flamingos leben in verschiedenen Schutzgebieten – und Orte wie die Externsteine, das Neandertal und der Drachenfels sind Natur- und Kulturwunder zugleich. Auf gut 30 Seiten stellt das „Natur-Magazin“ Highlights im Land vor, darunter die Wisente in Siegen-Wittgenstein und die Wildpferde und Flamingos aus dem Münsterland. Auch die zwölf Naturparks und der Nationalpark Eifel sind Thema. Dessen einzigartige Komposition aus Wäldern, Grasland, Gewässern, Felsen, Ginstergebüschen, Mooren und Feuchtgebieten sorgt dafür, dass heute schon mehr als 10 000 Tier- und Pflanzenarten im Nationalpark Eifel zu Hause sind. Darunter befinden sich über 2300 gefährdete Spezies. Erlebnistouren im ganzen Jahr Rund 60 Prozent der Flächen werden heute bereits sich selbst überlassen, so dass sich die ursprüngliche Flora und Fauna vergangener Tage wieder entwickeln kann – zum Beispiel der alte Buchen-Urwald. Seit 2004 arbeiten Nationalpark-Ranger an dem Projekt. Erlebnistouren mit ihnen finden das ganze Jahr über statt. Das „Natur-Magazin“ ist aufgrund der starken Nachfrage bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr überarbeitet und neu aufgelegt worden. Es kann über die Internetseite von Tourismus NRW bestellt oder heruntergeladen werden.

www.nrw-tourismus.de

Auf der Käse-Route durch NRW Symbolbild dpa Foto: Rheinischer Sauerbraten, Pumpernickel aus Westfalen und Bergische Waffeln – Nordrhein-Westfalen ist bekannt für eine ganze Reihe regionaler Spezialitäten. Dass auch Käse dazu gehört, haben viele gar nicht auf der Rechnung. Wer mehr darüber wissen will, der geht am besten einmal gezielt auf Käsetour. 26 Hofkäsereien dabei Mit der Käse-Route NRW haben sich bisher 26 Hofkäsereien zusammengeschlossen, um Käse aus heimischen Landen bekannter zu machen – und natürlich auch, um ihn zu vermarkten. Denn sie alle stehen für seine handwerkliche Herstellung. Gymnicher Mühle R. Schlappal Foto: Das Gute daran: Wo Landwirtschaft betrieben wird, gibt es das Landerlebnis automatisch. Unterwegs zu den Käsereien der Heimatregion stoßen Tagestouristen deshalb auf interessante Kulturlandschaften mit Wanderwegen und Ausflugszielen ringsum. Das könnte Sie auch interessieren Drachenfest, Herbstmärkte, Theaterfestival : 9 Tipps für das Wochenende in und um Köln Und die Höfe, auf denen Kühe, Ziegen und Schafe zu Hause sind, haben außer dem Hofladen und der Schaukäserei häufig auch einen Streichelzoo. So wird der Ausflug zur Käserei einer für die ganze Familie. Wer sich einen Überblick verschaffen will, der fährt ein bisschen weiter zum Deutschen Käsemuseum im westfälischen Nieheim. Tipp zur Käse-Route: Ein Genuss-Führer stellt Käsereien und ihre Spezialitäten vor und hat passende Wandervorschläge und Ausflugstipps: Höfe und Handwerksbetriebe, aber auch Genuss-Pilgerorte wie das Käsemuseum in Nieheim. Julia Jansen: „Stadt, Land, Käse“, Rheinischer Landwirtschafts-Verlag , 150 S., 14,95 Euro

Wacholder-Wanderung im Oberbergischen Schloss Burg an der Wupper picture alliance / dpa Foto: Der Natur so richtig ins Auge schauen kann man auf einem Rundweg durch eine der letzten verbliebenen Wacholderheiden im Oberbergischen. Einst prägte der Wacholder hier weite Landschaften. Bei Branscheid im Ferienland Reichshof steht er unter Naturschutz. Heute wird die Heide nur mit menschlicher Hilfe sowie tierischer Unterstützung von Schaf- und Ziegenherden davor bewahrt überwuchert zu werden. Mythen rund um den Todesbaum Viele Mythen ranken sich um den sagenumwobenen Todesbaum. Früher opferte man dem Baum Wolle und Speisen, wenn ein Kind erkrankt war. Geradezu widersprüchlich scheinen die vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert anhaltenden Vorstellungen des Wacholders einerseits als Todesbaum, anderseits als Lebensbaum. Man glaubte, dass sich die Seelen der Verstorbenen im Baum verstecken und durch bestimmte Umstände wieder zum Leben zurückkehren. Zugleich gilt er als Symbol der Fruchtbarkeit, Gesundheit und des ewigen Lebens. Die Wanderung Auf diesem Rundweg im Oberbergischen Land lassen sich alle Geheimnisse lüften. Fünf Infostationen erläutern den immergrünen Wacholderbaum in allen Facetten. Und in der Dämmerung kann sein ungleicher Wuchs wirklich furchteinflößend aussehen. Diese leichte Wanderung führt über gut befestigte Waldwirtschaftswege und ist auf einer kurzen Strecke Teil des „Bergischen Panoramasteigs“ Anreise: Rund 45 Minten von Köln mit dem Auto über die A4 Richtig Olpe. Parken: Start und Ziel am Wanderparkplatz Landwehrstraße in Reichshof-Eckenhagen. Details: Der Wachholderweg ist 5,5 km lang. Die Runde dauert etwa zwei Stunden. Auf fünf Info-Tafeln erfahren Sie alles rund um den Wachholder. Details zur Strecke finden Sie auch auf der Seite Bergisches Wanderland.

Waldbaden im Königsforst Wer in diesen Tagen durch den Wald spaziert, erkennt im Unterschied zu den Vorjahren: Es gibt so viele Eicheln wie lange nicht mehr. Die Ursache liegt auf der Hand: Als die Eichenbäume in voller Blüte standen Anfang Mai, da herrschte optimale Witterung. Nun purzeln die Früchte in Massen zu Boden. Die Eichenwälder im Königsforst sind mindestens 150 Jahre, zum Teil sogar bis über 200 Jahre alt. Ausflügler stoßen dort nicht nur auf ein dichtes Wanderwegenetz, sondern können in manchen Momenten auch auf das Hämmern von Schwarz- und Grauspecht horchen. Kirche St. Engelbert in Köln-Riehl (erbaut 1930-32) von Dominikus Böhm

Jürgen Gregori

Foto: Die urtümliche Waldlandschaft steht unter Schutz und gilt als eine der artenreichsten im Land. Wer dieser Tage eine Expedition in den Indian Summer im Königsforst unternimmt, der erlebt „Waldbaden“ von seiner schönsten Seite. Die grüne Lunge der Region bietet gleich mehrere Rundwanderungen, die im Herbst besonders reizvoll sind. Eine davon startet am alten Forsthaus Steinhaus durchs Wahnbachtal, an gurgelnden Quellen und Bächen vorbei zum Tütberg, der höchsten Erhebung (212 Meter) des Königsforstes. Einzelheiten zur Wanderung finden Sie hier. Infozentrum Forsthaus Steinhaus

Steinhaus 1

51429 Bergisch Gladbach Anfahrt auf Google Maps anzeigen

Zu Besuch bei den Bibern auf der Bislicher Insel Dülmener Wildpferde im Nebel Wikimedia / Dietmar Rabich / CC-BY-SA-4.0 Foto: Mehr als 1000 Fußballfelder ist dieses Schutzgebiet groß. Die Bislicher Insel ist das reinste Wasserparadies. Sie gehört zu einer der wenigen naturnahen Auenlandschaften Deutschlands. Jedes Jahr aufs Neue wird sie vom Rhein überschwemmt und zu Zeiten des Hochwassers bilden sich romantische Wasserlandschaften, die für zahlreiche Wildtiere Lebensräume bieten. An Sand- und Kiesufern, im Schilfröhricht und am Schlammufer des ruhigen Altrheins finden auch Biber Nahrung und Schutz. Das könnte Sie auch interessieren Herbstferien in NRW : 20 besondere Wanderungen für Familien und Kinder Erkundungstouren starten am Naturforum Bislicher Insel. Im Informationszentrum in den Gebäuden des Eyländer Hofs erfahren Kinder und Erwachsene viel Wissenswertes über das Leben am und unter Wasser. In der Biberburg erleben Kinder spielerisch die Auenwelt. Eine Dauerausstellung informiert über den Lebensraum Auenlandschaft. Außerdem beginnt ein Rundweg am Naturforum, der durch das Außengelände mit Obstwiesen, Ruhebänken und einem Hofteich führt. Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr

1. November bis 31. März: 10 bis 17 Uhr. Naturforum Bislicher Insel

Bislicher Insel 11

46509 Xanten naturforum-bislicher-insel.de Das könnte Sie auch interessieren Spezial zum Herunterladen Teil I : Die 25 schönsten Touren aus unserer Serie „Wandertag“