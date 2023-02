Köln – Wir haben sechs einsame und unheimliche Orte für Sie zum Fürchten zusammengetragen – Lost Places, Friedhöfe, Werwölfe im Wald oder Mord in der Eifel? Eine kleine Inspiration zum Halloween-Wochenende - auch wenn der große Gruseltag erst Montag stattfindet....



Burgruinen im Siebengebirge

Mit märchenhaften Namen sind sie geschmückt und ruhen seit dem frühen Mittelalter auf den Bergspitzen im Siebengebirge: Was sich auf und rund um Burg Drachenfels, der Löwenburg oder etwa Burg Rosenau zu Zeiten von Rittern, Grafen und Geistlichen abspielte, können wir uns heute nur noch in unserer Fantasie vorstellen. Im Siebengebirge verlief die Grenze zwischen dem Kurfürstentum Köln und den herrschaftlichen Grafen zu Sayn-Wittgenstein.



Der Kölner Kurfürst sicherte seine Gebiete durch die Burgen auf dem Drachenfels, der Wolkenburg, vielleicht auch auf Burg Rosenau. Ihnen gegenüber standen auf der Löwenburg die Ritter von Sayn-Wittgenstein. Wie es damals dort zuging, darüber können wir abermals nur fantasieren, was uns Dank der heutigen Überbleibsel der Ruinen und überlieferten Märchen und Rittergeschichten aus dem Siebengebirge ganz gut gelingen dürfte.



Mehr über die vier Burgruinen im Siebengebirge lesen Sie hier.

Tipp: Vom Parkplatz Margarethenhöhe in Königswinter-Ittenbach ist der Weg zur Löwenburg ausgewiesen. Der steile Teil des Anstiegs beginnt dann direkt hinter dem Gasthaus „Löwenburger Hof“, wo man nach der Wanderung einkehren kann.

Auf den Spuren von Krimikulissen

Grabmal unter hundertjähriger Platane in Hillesheim. Copyright: Wikimedia/Ursula Gönner/CC-BY-SA-4.0

Sie ist zur Krimilandschaft Nummer eins geworden: die Eifel. Nicht nur, weil sie von zahlreichen Krimi-Autoren als Schauplatz ihrer Erzählungen auserkoren wurde. Sondern nun erst recht mit der Ausweisung eines Wanderwegs, der an elf mörderischen, schaurigen Krimi-Orten vorbeiführt. Auf eigene Faust oder mit einer geführten Tour können neben dem Gruselspaß für zwei, drei oder vier Stunden die Schönheiten der Eifel entdeckt werden.



Zur Auswahl stehen je nach Ausmaß der Wanderlust zwei Routen – die eine 18, die andere 20 Kilometer lang. Und kein Grund zur Sorge für Eifel-Neulinge: Richtungspfeile und eine zugehörige Broschüre für den Wanderweg sorgen dafür, dass auf der Reise durch die Eifel auch kein Krimi unentdeckt bleibt. Ein weiteres Highlight sind die Krimi-Trails in Hillesheim für Gruppen mit maximal fünf Personen, die die Rolle der Ermittler übernehmen und einen kniffeligen Fall lösen müssen.



Tipp: Es gibt weitere Krimi-Trails auch in Köln oder in Bonn. In Köln geht es für die Ermittler zum Beispiel um eine Entführung in der Südstadt und in Bonn, um einen Mord auf dem Rhein. www.krimiland-eifel.de

Durch teuflische Schluchten



Die Teufelsschlucht ist im Herbst besonders mystisch. Copyright: Wikimedia/Nico Bloem/CC-BY-SA 4.0

Schon der Name ist wahrhaft schaurig: Das Naturparkzentrum Teufelsschlucht samt ihrer Sandsteinfelsenlandschaft ist definitiv einen Ausflug wert. Besonders familienfreundlich: Die Länge der drei Teufelspfade ist auch für kleine Besucher des Naturparks zu stemmen (ab 1,8 Kilometer). Wer mehr Kampfgeist verspürt, dem sei die Teuflische Acht ans Herz gelegt (5,8 Kilometer).



Hinweis: Die Irreler Wasserfälle, an denen man auf diesem Weg früher vorbeikam, sind seit dem Hochwasser im Juli 2021 gesperrt und nicht mehr zugänglich. Es wird gebeten, die Beschilderung unbedingt zu beachten und keine gesperrten Wege zu betreten. Das Bistro „TeufelsKüche“ bietet nach all den teuflischen Eindrücken Stärkung. Das Bistro im Naturparkzentrum Teufelsschlucht ist während der Saison (Mitte März bis Anfang November) täglich von 11 bis 18 Uhr, nach der Zeitumstellung bis 17 Uhr, geöffnet.



Tipp: Eine geführte Audiotour zur Teufelsschlucht gibt Infos rund um die magische Felsenwelt und kann kostenlos auf das Smartphone geladen werden. Auch andere Touren sind buchbar. www.felsenland-suedeifel.de



„Lost Place“ Solinger Bahnhof



Der alte Hauptbahnhof in Solingen ist ein beliebtes Motiv bei Fotografen Copyright: Wikimedia /Nicola/CC-BY-SA 4.0

Ein vergessener Ort wie aus dem Bilderbuch: Was könnte abenteuerlicher und gruseliger sein als der Besuch eines alten, verlassenen Bahnhofs? Also auf nach Solingen: Entlang von zugewucherten Bahngleisen und leerstehenden Bahnhofshäuschen lassen sich hier bei einem Spaziergang sicher die besten schaurigen Geschichten erfinden. Was könnte hier alles geschehen sein? Wer streunt nachts über die Gleise? Der Bahnhofsbetrieb wurde 2006 eingestellt.



Tipp: Alter Bahnhof, Bahnhofstr. 15, 42651 Solingen.

www.steinhaus-bahnhof.de



Geheimnisvolle Tote suchen



Schaurig schön: Friedhöfe Copyright: Peter Rakoczy

Haben Sie schonmal britisches Staatsgebiet betreten, ohne Köln dabei zu verlassen? Nein? Dann waren Sie noch nicht auf dem Südfriedhof in Zollstock. Hier spazieren zu gehen ist nicht so abwegig, wie es vielleicht erst klingt. Denn es gibt ein wahres Stück Geschichte zu entdecken: Großbritannien ließ gefallene Soldaten und ihre Angehörigen nach dem Ersten Weltkrieg nicht wie manch andere Staaten zurück in ihr Heimatland überführen, sondern kaufte das Grundstück in Köln. So trifft hier bis heute englische Gartenkunst auf schlichte Soldatengräber. Eine Besonderheit ist auch die achteckige Trauerhalle von 1912.



Tipp: Übrigens liegen hier auch einige Prominente begraben: So etwa „Schull- un Veedelszöch“-Erfinder Jean Küster oder Edelweißpirat „Schang“. Auf dem Friedhof kann man sich wunderbar verlaufen und dabei Spannendes entdecken.



Höninger Platz 25, 50969 Köln

Mehr Infos über den Südfriedhof in Köln



Spannende Geschichten über Friedhöfe in Köln und der Region

Den Werwölfen hinterher



Gruseln auf dem Werwolfwanderweg Copyright: Wikimedia/CC-BY-SA 4.0/ Dat Doris

Normalerweise führt ein Wanderweg zu besonderen Ausflugszielen, schönen Aussichten und durch markante Landschaftszüge. In diesem Fall aber führt er direkt ins Mittelalter: Auf dem Werwolf-Wanderweg begegnet Ihnen heute sicherlich kein heulendes Ungetüm mehr und auch ist es inzwischen rund 400 Jahre her, dass die harmlosere Variante - die Wölfe - durch die Wälder rund um Bedburg strichen. Und trotzdem kann die Route schaurig schön werden, wenn die Schatten der Wälder der Fantasie einen Streich spielen und sich am Ende jedes schmalen Pfades eine gruselige Überraschung verbergen könnte.



Tipp: Die Burgruine Alt-Kaster und das Wasserschloss Bedburg sind zwei Attraktionen auf dem rund zehn Kilometer langen Wanderweg, für die sich der gruselige Part durch die undurchsichtigen Wälder getrost in Kauf nehmen lässt.

www.bedburg.de

Geister aufspüren auf Burg Olbrück

Schaurige Burg Olbrück Copyright: Rheinland Pflaz Tourismus D.Ketz

Hoch über dem Brohltal in der Vulkaneifel thront auf einem 460 Meter hohen Phonolithkegel, schaurig schön, die alte Burg Olbrück. Gut vorstellbar, dass sich in der Ruine aus dem 11. Jahrhundert Fabelwesen, Hexen und uralte Seelen zu bestimmten Zeiten besonders wohl fühlen. In diesem Jahr müssen wir uns selber in Geisterstimmung bringen, denn die an Halloween sonst übliche Fackelwanderung darf nicht stattfinden. Doch auch der reguläre durch audiovisuelle Technik und Erzählstationen unterstützte Rundgang um die Ruine bietet viel Spannung und Spaß. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bleiben Burg-Kiosk und Bergfried vorerst geschlossen. (Hinweis: Änderungen aufgrund von neuen Corona-Maßnahmen möglich.)



Tipp: Geöffnet ist die Burg bis zum 31.10 von 11 bis 18 Uhr 18 Uhr. Burgführungen finden jeden ersten Sonntag im Monat statt (Mai bis Oktober) statt, Treffpunkt 14 Uhr auf dem Spielplatz des Burggeländes. Kosten 5/2,50 Euro (Erw./Kinder).



Burgstraße,56651 Niederdürenbach

www.eifel.info

Corona-Hinweis: Bitte bleiben Sie auf Abstand zu anderen Menschen und tragen Sie dort wo es Vorschrift ist eine Gesichtsmaske. Halten Sie sich an die aktuellen Corona-Regeln.