Kölsch im Bergischen: Auf dem Bierweg rund ums Brauereidorf Bielstein wandern

Wiehl-Bielstein -

Von wegen „Su jet jitt et nur en Kölle“ – Kölsch jedenfalls wird keinesfalls nur in der Domstadt gebraut, sondern auch mitten Bergischen Land. Genauer: im oberbergischen Wiehl-Bielstein. Dort startet auch jener der 24 Themenwege (Streifzüge) des Bergischen Wanderlands, der mit der Wegemarkierung „17“ auf die Spuren der örtlichen Brauerei und des Gerstensafts führt, der hier seit dem Jahr 1900 gebraut wird.

Aus dem Bierdorf geht’s zunächst auf einer alten Bahntrasse hinauf in die Hügel, zwischen denen auch die Quelle liegt, mit deren Wasser in Bielstein gebraut wird. Infotafeln erläutern neben dieser Hauptzutat jeden Biers auch die übrigen Zutaten, die seit Jahrhunderten gemäß dem Reinheitsgebot von 1516 zum Bierbrauen verwendet werden: Gerste, Hopfen und Wasser.

Die „17“ markiert den Weg. Guido Wagner Foto:

Dass Malz, welches aus Gerste gewonnen wird, sowohl über die Farbe als auch die Geschmacksfülle des Biers entscheidet, erfährt der Wanderer ebenso wie die Geheimnisse von Hopfen und Hefe. Befremdlich mag es dem Domstädter vorkommen, dass Kölsch und Düsseldorfer Altbier mehr verbindet als man auf den ersten Blick meinen möchte.

Allerdings muss man auch gar kein Bierliebhaber sein, um diesen Streifzug zu mögen. Denn die Route, die teilweise auf dem Bergischen Panoramasteig verläuft, bietet neben abwechslungsreicher Natur zwischen Wäldern, Wiesen und Feldern auch reizvolle Fernblicke und – natürlich – auch Einkehrmöglichkeiten am Wegesrand, in denen allerdings nicht nur Gerstensaft ausgeschenkt wird. Eine Nebenwirkung des Weges lässt sich denn auch nicht ausschließen: Er kann Wanderer ganz schön durstig machen...

Der Wanderweg

1) Auf dieser Tour immer der weißen „17“ auf rotem Grund des Bergischen Streifzugs Bierweg folgen. Vom Busbahnhof Bielstein der Schlanderser Straße parallel zur Wiehltalbahn folgen. Auf der Querstraße am Bahnübergang rechts gehen, dann links ein in die Straße „An der Mühle“, an einer Kreuzung geradeaus gehen, durch eine ehemalige Eisenbahnunterführung und dahinter bald rechts auf einen Pfad, der auf die ehemalige Bahntrasse führt. Dieser links talauf folgen, bis die Trasse einen Pfad quert. Diesem nach links ins Tal folgen, um dort auf dem Weg rechts talauf zu wandern.

Dieses Wasser wurde nicht zu Kölsch. Guido Wagner Foto:

2) Nach gut 300 m an einer Kreuzung scharf links abbiegen, bergauf und durch eine Rechtskehre wandern, dann am Hang entlang über eine Wiese und am Waldrand entlang. Einen Abzweig links liegen lassen und bis in eine Wohnsiedlung gehen. Dort geht es rechts hinunter zur Lindener Straße, auf dieser rechts bis zur Brauerei-Quelle, dort links in die Straße „Auf der Brache“, folgen ihr durch eine Kurve und über eine Querstraße, bevor wir bald rechts auf einen Pfad wechseln. Die Lindenbergstraße überqueren, hinaufsteigen zu Querweg und auf diesem links nach Hengstenberg wandern. Der Straße nach rechts wieder vom Ort weg folgen und dann links auf einen Wiesenweg. Geradeaus bis zu Querstraße und dieser rechts bergab nach Faulmert folgen.

3) Im Ort gehen geradeaus auf einem Wirtschaftsweg und dann der Straße geradeaus folgen. Am Friedhof entlang zur Mühlener Straße, diese überqueren und der Nebenstraße nach Niederbellinghausen folgen. Am Ortsende rechts auf die ehemalige Bahntrasse wechsel, diese nach 470 m nach links verlassen, um hinauf nach Gassenhagen zu wandern. Dort der Straße durch eine Rechtskurve folgen, gegenüber dem letzten Haus links auf einen Wiesenweg abbiegen und auf der Höhe rechts wandern. Dem Weg über Kreuzungen hinweg folgen, bis er an einer T-Kreuzung auf einen Querweg stößt. Hier geht es nach rechts und bei nächster Gelegenheit links hinunter nach Nallingen, dort auf der Querstraße rechts, durch Krahm und auf Straße hinauf in den Wald.

Kessel der Erzquell-Brauerei am Weg Guido Wagner Foto:

4) Nach 130 m rechts auf einen Weg wechseln. An einer Kreuzung dem breiten Weg nach links folgen, die Kreisstraße überqueren und nach 420 m an einer T-Kreuzung links gehen. Am Ortsrand von Damte hinter dem letzten Grundstück rechts und im Ort der Straße links bergab folgen. Nach 310 m links auf einen Wiesenweg, auf dem Querweg hinter den Grundstücken rechts, nach wenigen Metern nach links in spitzem Winkel kehren und hinunter ins Tal steigen. Auf der Uelpestraße kurz links, um dann rechts in die Brindöpkestraße abzubiegen. Bald geradeaus gehend der Straße Kirberg folgen, dann auf der Burgstraße nach rechts hinunter zur Bielsteiner Straße. An dieser rechts, an der Brauerei vorbei, dann bald nach links in die Bahnhofstraße zum Ausgangspunkt.

Informationen zur Wanderung

Start/Ziel: Bahnhofsplatz Schlanderser Straße, 51647 Wiehl-Bielstein

Länge/Dauer: 13,4 km, ca. 4. Std.

Anfahrt: Auto: Von Köln A 4 Richtung Olpe bis Ausfahrt Bielstein. Auf der Querstraße (L 302) ins Tal fahren. Dort an der Kreuzung rechts abbiegen und nach 1,3 km rechts in die Bielsteiner Straße abbiegen. Nach 600 m links auf den Bahnhofsplatz, links davon befindet sich der Parkplatz Dreibholzer Straße.

ÖPNV: Von Köln mit der RB 25 bis Dieringhausen und weiter mit Bus Linie 392 Richtung Waldbröl bis Bielstein Busbahnhof

Profil: Die Route verläuft über verkehrsarme Sträßchen und zahlreiche gut ausgebaute Wald- und Wirtschaftswege. Dabei geht es bis zur Hälfte mehr bergauf, im zweiten Teil mehr bergab.

Karte/GPS-Daten: Wanderkarte Bergisches Land, Karte 4, hg. v. Das Bergische; GPS-Daten unter dem Suchbegriff Bierweg (Bergischer Streifzug Nr. 17) auf der Internetseite des Bergischen Wanderlands.

Besichtigungsmöglichkeit: Führungen durch die Erzquell Brauerei Bielstein sind unter der Woche tagsüber und abends nach Anmeldung möglich.

Einkehrmöglichkeiten: Bistro Bonjour, Bielsteiner Straße 88, 51674 Wiehl-Bielstein, Tel. 02262/26 34, www.bonjour-restaurant.de

Haus Kranenberg, Bielsteiner Straße 92, 51674 Wiehl-Bielstein, Tel. 02262/ 7 97 65 98, www.haus-kranenberg.de

Krahmer Scheune, Krahm 9, 51588 Nümbrecht, Tel. 02262/62 20 oder 0151/40 33 14 00, Öffnungszeiten Mai bis September, Fr. 17 bis 23 Uhr, Sa 15 bis 23 Uhr (zurzeit wegen Corona eingeschränkt), krahmer-scheune.de.tl

Weitere Streifzüge: Eine Neuauflage des Wanderführers zu den Streifzügen (Themenwegen) des Bergischen Wanderlands ist im Kölner Bachem-Verlag erschienen. Auf 192 Seiten stellt „Wandertag“-Autor Guido Wagner darin die 24 Bergischen Streifzüge vom Leichlinger Obstweg über den Bensberger Schlossweg bis zum Morsbacher Baumweg. Erhältlich ist das Buch (Preis: 14,95 Euro) im Buchhandel sowie im Shop dieser Zeitung telefonisch unter 0221/ 56 79 93 03 und im Internet.