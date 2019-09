Kultur-Ausflüge im Rheinland: Berühmte Künstler und ihre eigenen Museen

Fast nirgendwo sonst gibt es eine größere Vielfalt an Kunst und Museen von internationalem Rang wie am Rhein. Einigen berühmten Künstlern sind sogar ganze Häuser gewidmet. Wir stellen Ihnen große Künstler im Rheinland vor und sagen was „ihre" Häuser so bedeutsam macht. 6 schöne Ausflüge auf den Spuren unserer Kultur.

Max Ernst - Weltmann und Dadaist



Max-Ernst-Museum in Brühl LVR Foto:

Undurchdringliche Waldlandschaften stehen neben farbig-frohen Traumvisionen, mikroskopische Formate voller Bildwitz wechseln sich ab mit Szenen von Gewalt. Für Max Ernst galt es, die Wirklichkeit umfassend und die Welt in ihren Bestandteilen wahrzunehmen. Große Teile des künstlerischen Erbes von Max Ernst, der als einer der wichtigsten Vertreter des Dadaismus und Surrealismus im 20. Jahrhundert gilt, kehrten zurück in seine Heimatstadt Brühl. Das Museum zeigt neben frühen Gemälden nahezu das gesamte grafische Werk sowie 70 Skulpturen und Plastiken aus dem persönlichen Bestand des Künstlers, der vor allem in Frankreich und den USA wirkte. An jedem letzten Donnerstag im Monat ist der Eintritt frei.



Max Ernst Museum ( LVR),

Max Ernst Allee 1,

50321 Brühl

www.maxernstmuseum.lvr.de



Auf Google Maps anzeigen





Käthe Kollwitz - Von Liebe und Krieg



Mehr als 300 Zeichnungen und 550 Grafiken können Besucher im Käthe Kollwitz Museum erleben. Michael Bause Foto:

Sie zählt zu den bedeutendsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts: Die Kölner Sammlung vermittelt ein umfassendes Bild der Käthe Kollwitz (1867-1945), die in ihren Werken wie keine andere Themen wie Krieg, Armut und Tod, aber auch Liebe, Geborgenheit und das Ringen um Frieden zum Ausdruck brachte. Das Museum wurde 1985 als erstes Käthe Kollwitz Museum überhaupt gegründet. Heute umfasst die Sammlung den international größten Bestand an Werken der Künstlerin – Handzeichnungen, Druck- und Buchgrafiken, Plakate sowie das vollständige plastische Werk. Öffentliche Führungen durch die aktuelle Ausstellung gibt es immer donnerstags um 17 Uhr sowie sonn- und feiertags um 15 Uhr.

Käthe Kollwitz Museum,

Neumarkt 14-18/ Neumarkt Passage,

50667 Köln

www.kollwitz.de



Auf Google Maps anzeigen





Hans Arp - Spektakulärer Ort



Arp-Museum Bahnhof Rolandseck Arp Museum Foto:

Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp zählen zu den bedeutendsten Künstlern der Avantgarde im 20. Jahrhundert. Als Pioniere der abstrakten Kunst schufen sie ein einzigartiges Werk. Der Bahnhof Rolandseck wiederum war nach seiner Blütezeit als Ausflugsziel an der „Rheinischen Riviera“ und einer Zeit des Verfalls zu einer vielbeachteten Adresse für den internationalen Kunstbetrieb geworden. Doch bis die Sammlung Arp ans Rolandseck kam, dauerte es. Das klassizistische Bahnhofsgebäude ist heute durch eine unterirdische Architekturpassage, Gänge mit Ausblick in die umgebende Landschaft sowie einen teils verglasten Aufzug mit der modernen Höhenburg 40 Meter über dem Rhein verbunden.



Arp Museum Bahnhof Rolandseck,

Hans-Arp-Allee 1, 53424 Remagen

www.arpmuseum.org

Auf Google Maps anzeigen





Wilhelm Lehmbruck - Meister der Moderne



Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Foto:

Ein Museum für Skulptur. Aber auch für Malerei, Zeichnung, Fotografie – und eben doch ein Spezialmuseum, wie es nur wenige in Deutschland gibt: Das Lehmbruck Museum in Duisburg gehört zu den herausragenden Skulpturenschauen. Duisburg hat dem berühmtesten Künstlersohn der Stadt ein Haus gewidmet, das auch zeigt, wie eng Kunst und Architektur im Einklang miteinander stehen. Im Lehmbruck-Flügel sind die Werke des Meisters der Moderne zu sehen. Seine Skulpturen bekommen nicht zuletzt durch ihre Materialität eine ganz besondere Aura: Gips, Bronze oder Marmor sind für ihn nicht nur einfache Werkstoffe, er experimentiert und spielt mit ihnen. Jeden ersten Freitag im Monat gilt: Legen Sie Ihren Eintritt selbst fest.



Lehmbruck Museum,

Düsseldorfer Str. 51, 47051 Duisburg

www.lehmbruckmuseum.de

Auf Google Maps anzeigen





August Macke - In der Bonner Altstadt



Alles im Blick: Das Museum August Macke Haus in Bonn Thomas Banneyer Foto:

Das frühere Wohnhaus von August Macke in Bonn zeigt eine ständige Ausstellung zum Leben und Werk des expressionistischen Malers. Größer und freundlicher strahlen dort seine Werke, seit das Haus generalüberholt und vor zwei Jahren wiedereröffnet wurde. Das klassizistische Wohnhaus in der nördlichen Bonner Altstadt ist dabei um einen modernen Anbau ergänzt worden. Im Wohnhaus ist eine multimediale Dauerausstellung zum Leben August Mackes und seiner Familie eingerichtet. Großformatige Fotografien der Familie und aus dem Bonn um 1900 zieren die Wände. Mackes Ehefrau Elisabeth führt per Audioguide durch die Räume. Im Atelier unterm Dachgeschoss entstanden die meisten seiner Arbeiten.

August-Macke Haus,

Hochstadenring 36, 53119 Bonn

www.august-macke-haus.de







Otto Pankok - Expressiver Realist



Pankok-Museum Pankok-Museum Foto:

Auf dem ehemaligen Rittergut Esselt bei Hünxe am Niederrhein setzte sich Otto Pankok im Alter zur Ruhe – ohne ruhig zu werden. Fernab von städtischer Betriebsamkeit zog er sich aufs Land zurück. An diesem in die Stille der Natur eingebetteten Ort kommt man dem Künstler so nah wie nirgends sonst. Otto Pankok (1893 - 1966) gilt als einer der radikalen Künstler der modernen Malerei. Um seinen Motiven gerecht zu werden, lehnte er es ab, sich der Darstellung des äußerlich Schönen in der Malerei, sich den geforderten Stilrichtungen seiner Zeit anzupassen. Schon früh verbannte er auch die Farbe aus seinem Werk. Führungen durchs Museum, das Wohnhaus der Familie Pankok oder die Gartenanlage wegen Sanierung nur nach Absprache.



Pankok-Museum Haus Esselt,

Otto-Pankok-Weg 4, 46569 Hünxe-Drevenack

www.pankok-museum-esselt.de