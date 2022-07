Loopingrutsche, Whirlpool, Sandstrand: Die besten Spaßbäder in Köln und der Region

Köln -

Ein Besuch im Schwimmbad geht immer. Wenn das Wetter unbeständig ist, eignen sich Erlebnisbäder, wo man drinnen und draußen Spaß haben und Nervenkitzel erleben kann, besonders gut.

Wir haben die schönsten und spaßigsten Bäder für Sie zusammengesucht. Hier gibt es die schnellsten Rutschen, Wellenbäder, Wasserachterbahnen und einfach alles, was Spaß macht.

Aqualand

Das Aqualand in Köln hat viel zu bieten. UnitedCreation GmbH / AQUALAND Freizeitbad Foto:

Sieben Rutschen mit bis zu 150 Meter Länge, darunter die erste Indoor-Looping-Rutsche der Welt, sorgen hier für Nervenkitzel. An der Poolbar, die in eines der Becken integriert ist, werden erfrischende Getränke serviert. Dazu gibt es Angebote für die ganze Familie, elf Saunen, eine Erlebnisgrotte mit heißem Stein und Dampfbad und noch mehr Wellnessangebote. Außerdem verfügt das Aqualand über ein Fitnessstudio und die Möglichkeit zur Physiotherapie.

Anfahrt: Mit dem Auto über die A1, Abfahrt Fühlingen, Parkplätze sind vorhanden

Mit der Bahn: S-Bahn-Haltestelle Köln-Chorweiler mit der Linie S11, Bushaltestelle Merianstraße mit den Linien 120 und 121

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9.30 Uhr bis 23 Uhr, Freitag 9.30 Uhr bis 24 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertag 9 Uhr bis 23 Uhr, Jeden ersten Freitag im Monat: Saunafest mit wechselnden Themen, geöffnet bis 24 Uhr

Die Bade- und Saunazeit endet 30 Minuten vorher.

Preise: Tageskarte Erwachsene 24,90 Euro, Tageskarte Jugendliche (sieben bis 15 Jahre) 17,90 Euro, Kinder (2-6 Jahre): 6,90 Euro

Aqualand Freizeitbad

Merianstraße 1

50765 KölnChorweiler

www.aqualand.de

Thermen- und Badewelt Euskirchen

Die Thermen- und Badewelt in Euskirchen Thomas Steinicke Foto:

Hier fühlt es sich an, als sei man mitten in der Karibik: Über 500 echte Südseepalmen, Lagunen und ein große Panoramadach bilden das Palmenparadies. Das Palmenparadies ist außer samstags (Familientag) nur für Besucher ab 16 Jahren geöffnet. Außerdem gibt es eine Vitaltherme und Sauna zum Entspannen. Zum Sportschwimmen, Toben und für erste Schwimmversuche können jüngere Gäste das angrenzende Sportbad nutzen.

Anfahrt: Mit dem Auto aus Richtung Köln: A553 Richtung Erftstadt, am Kreuz Bliesheim auf die A61 Richtung Koblenz wechseln, Ausfahrt 26 Swisttal, der Schwimmbad-Beschilderung der Stadt Euskirchen folgen

Mit der Bahn: Mit der Regionalbahn bis zum Euskirchener Bahnhof fahren und dann die Buslinie 876 oder 985 bis zur Haltestelle Thermen & Badewelt Euskirchen nehmen

Öffnungszeiten Palmenparadies (inkl. Sportbad): Montag bis Freitag 10-23 Uhr, Samstag 9-24 Uhr, Sonntag 9-23 Uhr. Das Sportbad hat gesonderte Öffnungszeiten aufgrund von Schul- und Vereinssport.

Preise Palmenparadies: Tageskarte 31 Euro, Familiensamstag Familienkarte (max. 3 Personen, mind. ein Erwachsener und ein Kind) 52 Euro. Feiertags und an Wochenenden gibt es einen Zuschlag von 3 Euro. Der Besuch ist aktuell nur mit einem vorab gebuchten Online-Ticket möglich.

Thermen & Badewelt Euskirchen

Thermenallee 1

53879 Euskirchen

www.badewelt-euskirchen.de

CaLevornia

Im Calevornia gibt es einiges zu entdecken Freizeitbad CaLevornia Foto:

Mit einer 100 Meter langen Rutsche mit Videoprojektionen und Blackhole-Abschnitten, zwei Freizeitbecken mit Strömungskanal, mehreren Kinder- und Babybecken und Becken zum sportlichen Schwimmen ist das CaLevornia in Leverkusen ebenfalls für die ganze Familie geeignet. Ein Highlight ist auch die 20.000 Quadratmeter große Parklandschaft mit großen Liegeflächen und altem Baumbestand. Zusätzlich gibt es ein Angebot an Saunen und Wellnessprogrammen mit Massagen.

Anfahrt: Mit dem Auto von Köln aus über die A3, Abfahrt Leverkusen-Zentrum

Mit der Bahn: Bushaltestelle CaLevornia innerhalb Leverkusens mit den Buslinien 203, 207 und 222 zu erreichen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 22 Uhr,

Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 22 Uhr. Um 22 Uhr ist Badeschluss.

Preise: Tageskarte Erwachsene 10,50 Euro, Tageskarte Jugendliche (vier bis 17 Jahre), Schüler und Studenten 6 Euro

Freizeitbad CaLevornia

Bismarckstr. 182

51373 Leverkusen

www.calevornia.de

Familienbad De Bütt

Familienbad „De Bütt“ in Hürth. Udo Beissel Foto:

Wie der Name schon verrät, hier sind Familien besonders gut aufgehoben. Im 25-Meter-Sportbecken kann wer will ordentlich Bahnen ziehen. In einem 260 Quadratmeter großen Erlebnisbecken gibt es Massagedüsen, einen Strömungskanal und Sprudler. Es gibt auch eine 36 Meter lange Röhrenrutsche von drinnen nach draußen, ein Außenbecken mit Whirlpools und Babybecken mit Spielmöglichkeiten.

Anfahrt: Wer mit dem Auto anreist: Kostenlose Parkplätze stehen vor dem Schwimmbad zur Verfügung.

Mit der Bahn von Köln aus nach Hürth-Hermülheim, dann mit dem Bus 714 zum ZOB und dann mit dem Bus 711 in Richtung Berrenrath, Haltestelle: De Bütt

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag: 6.30-8 Uhr und 14-21 Uhr, Mittwoch 6.30-8 Uhr, Freitag 6:30-8 Uhr, 14-18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 11.30-21 Uhr

Preise: 3-Stunden-Tarif: Erwachsener 6,20 Euro, Kinder und Jugendliche (bis 24 Jahre) 3,40 Euro, Kinder bis zu 1 Meter Körpergröße haben freien Eintritt

Familienbad „De Bütt"

Sudetenstraße 91

50354 Hürth

www.familienbad.com

Aquana

Aquana in Würselen AquanaWürselen Foto:

Eine Wasser-Achterbahn, bei der Actionfreunde per Wasserdruck die Rutsche hoch und runter getrieben werden, ist das Highlight des Aquana in Würselen. Außerdem: Eine Blackhole- und eine Reifen-Rutsche, ein Freibad, ein Piratenschiff für Kinder, sogar eine Kletterwand und die Möglichkeit zum Gerätetauchen oder Kanutraining. Neun Saunen und eine Infrarotkabine sorgen für Entspannung.

Anfahrt: Mit dem Auto von Köln aus über die A4 bis Verlautenheidener Str. in Aachen, auf A544 die Ausfahrt Würselen nehmen und bis Willy-Brandt-Ring fahren

Mit der Bahn: Regionalbahn bis zum Aachener Hauptbahnhof, von dort mit dem Bus 51 bis Würselen Parkhotel, von dort führt ein Fußweg zum Aquana

Öffnungszeiten in den Ferien: Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag: 15 bis 19 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 10 bis 14 Uh und 15 bis 19 Uhr

Außerhalb der Ferien gelten abweichende Öffnungszeiten.

Preise: 4-Stunden-Tarif: Erwachsene 7,20 Euro, Tageskarte Kinder bis 17 Jahre, Schüler, Studenten, Hartz IV-Empfänger 5,40 Euro

Euregio Freizeitbad Würselen

Willy-Brandt-Ring 100

52146 Würselen

www.aquana.de

Aggua Troisdorf

Das Außenbecken des Freizeitbad Aggua Troisdorf AGGUA TROISDORF mbH Foto:

Die Blackhole-Rutsche im Aggua führt auf 80 Metern durch Dunkelheit mit Blitz-, Licht- und Soundeffekten. Unten angekommen kann man seine Rutschzeit ablesen und auf eine Bestzeit trainieren. Bei schönem Wetter lädt die Außenrutsche im großen Freibad vor allem jüngere Gäste zum Rutschen ein. Die Saunen und Dampfbäder im Innen- und Außenbereich sind durch einen Steg miteinander verbunden. Es gibt zum Beispiel eine Baumhaus- und eine Steghaussauna.

Aktuelle Information: Das Erlebnisbecken ist aufgrund eines Defekts aktuell noch geschlossen. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, ist noch nicht vollständig geklärt, weitere Infos gibt es auf der Homepage.



Dafür wird am 13. Juni die Saunaanlage voll renoviert wiedereröffnet,



Anfahrt: Mit dem Auto von Köln: A59 Abfahrt Troisdorf, Mondorf an der Ampel links, nach zwei Kilometern im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und der Beschilderung folgen

Mit der Bahn von Köln: Die Regionalbahn (RE9) Richtung Siegen Hbf nehmen, an der Haltestelle Troisdorf Bahnhof aussteigen und dann mit dem Bus 508 in Richtung Sankt Augustin Zentrum bis Troisdorf Tierheim fahren

Öffnungszeiten: Täglich 9 Uhr 21 Uhr, Frühschwimmer Montag bis Freitag von 6.30 bis 7.45 Uhr

Preise: Tageskarte Erwachsene wochentags 9,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre 7,50 Euro, Familientarif (Zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 16 Jahre) 28 Euro

Am Wochenende und an Feiertagen Erwachsene 11,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre 9 Euro, Familientarif 33 Euro

Aggua Troisdorf

Aggerdamm 22

53840 Troisdorf

www.aggua.de

Aquapark Oberhausen

Der AQUApark Oberhausen AQUApark Oberhausen GmbH Foto:

Dieses Bad ist etwas Besonderes: In vier „Reviere“ unterteilt sich der Aquapark in Oberhausen – Erlebnis-, Freibad-, Gastro- und Sportrevier. Der Aquapark ist das weltweit erste Bad mit Bergbauambiente – Mittelpunkt ist ein 18 Meter hoher Förderturm, umgeben von vielen Bergbauelementen, darunter Teile einer alten Grubenbahn und Informationstafeln. Umkleiden und Duschen heißen hier „Waschkauen“. Außerdem gibt es drei große Rutschen. Für Mutige – ab zwölf Jahren – geht vom Förderturm die Flugrutsche ab, die bei hoher Geschwindigkeit mit einem Fall aus anderthalb Metern Höhe endet. Im 120 Meter langen „Tagschacht“ sind sogar Überholmanöver möglich. Der „Blindschacht“ führt durch 105 Meter Dunkelheit.

Anfahrt: Mit dem Auto über die A42 Ausfahrt Neue Mitte und über die A2, immer in Richtung Centro/ Neue Mitte/ Aquapark fahren

Mit der Bahn zum Oberhausener Hauptbahnhof und dann mit einem der Busse oder Straßenbahnen vom Bussteig 1 ins Centro fahren, Bushaltestelle Neue Mitte aussteigen, von da aus ist es nur ein kleiner Fußmarsch zum Schwimmbad

Öffnungszeiten: Täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr

Preise: Tageskarte Erwachsene wochentags 11 Euro, Tageskarte Kinder bis 16 Jahre wochentags 8 Euro, Schüler/Studenten wochentags 10 Euro. Am Wochenende wird ein Zuschlag von einem Euro erhoben.

Aquapark Oberhausen

Heinz-Schleußer-Straße 1

46047 Oberhausen

www.aquapark-oberhausen.com

H20 Herford

Rutschspaß im Freizeitbad H2O in Herford Thorsten Ulonska/Stadtwerke Herford GmbH Foto:

Das H20 Herford bietet zwei Wasserrutschen und ein Wellenbad, einen Strömungskanal und auf insgesamt 3500 Quadratmetern eine karibische Erlebniswelt. Eine skandinavische Saunalandschaft mit Licht, Farben, Düften und Geräuschen soll ein Ort der Entschleunigung sein. Im „Refugium“ werden umfangsreiche Wellnessbehandlungen von Massagen bis Peelings und Kosmetikanwendungen und mehr angeboten. Für kleine Badegäste steht ein Kleinkinderbecken mit Wasserspielgeräten zur Verfügung.

Anfahrt: Mit dem Auto über die A2 sowie die B61 und die B239

Mit der Bahn zum Bahnhof Herford dann mit dem Regionalbus 433 oder dem Stadtbus S3 zur Haltestelle Freizeitbad H20

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 21 Uhr,

Samstag, Sonn- und Feiertag 9 Uhr bis 21 Uhr

Preise: Tageskarte Erwachsene 15 Euro, Tageskarte Kinder 11 Euro. Am Wochenende und an Feiertagen wird ein Zuschlag von einem Euro erhoben.

H20 Herford

Wiesestraße 90

32052 Herford

www.h2o-herford.de

Düsselstrand Düsseldorf

Im Düsselstrand gibt es für jeden etwas. Freizeitbad Düsselstrand Foto:

Mit Reifen auf die Wildwasserrutsche und durch den Strömungskanal, durch die dunkle Blackhole-Rutsche oder Basketballspiele – im Düsselstrand gibt es für jeden etwas. Innen- und Außenbecken machen das Bad bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit „beschwimmbar“. Eine Strand-Sauna schafft Urlaubsfeeling.

Aktuelles: Das Freizeitbad Düsseldorf und die Strand-Sauna sind wegen Revisionsarbeiten vom 7. bis zum 24. Juni 2022 geschlossen.

Anfahrt: Mit dem Auto von Köln aus über die A57, A59 oder A3

Mit der Bahn zum Düsseldorfer Hauptbahnhof und dann bis zur Haltestelle Stadtwerke/Düsselstrand mit den Linien 706 und 738

Öffnungszeiten in den Ferien: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 8 bis 20 Uhr

Preise: Tageskarte Erwachsene 8,30 Euro (Wochenende 9,10 Euro), Tageskarte Kinder/Schüler/Studenten 5,60 Euro (Wochenende 6,20 Euro)

Freizeitbad Düsselstrand

Kettwiger Straße 50

40233 Düsseldorf

www.baeder-duesseldorf.de

AquaMagis in Plettenberg

Das AquaMagis in Plettenberg verfügt sogar über eine Steh-Rutsche. imago/biky Foto:

Etwas weiter entfernt, aber für Rutschenfans eine Reise wert: Über zehn Rutschen verfügt das AquaMagis in Plettenberg hinter Lüdenscheid, darunter sogar Steh-Rutschen – statt im Sitzen oder Liegen, wird hier quasi gesurft. Zum Testen zunächst auf der 30 Meter langen Sauerland-Surfer, für Geübte auf dem 100 Meter langen Carzy-Surfer. Für Adrenalin-Junkies gibt es den Aqualooping. Hier wird es bis zu 65 Stundenkilometer schnell mit zwölf Meter fast freiem Fall.

Das AquaMagis eignet sich auch für einen Kurzurlaub: Im angrenzenden Resort kann in Ferienhäusern oder mit dem Wohnmobil auf einem Stellplatz übernachtet werden.

Aktuelles: Bis zum 24. September 2022 gibt es jeden Samstag ein „Summer-Night"-Special: Für 17,50 Euro von 18-23 Uhr Musik, besondere Saunaaufgüsse und Wasseraktionen.

Anfahrt: Mit dem Auto über die A45 bis zur Ausfahrt Lüdenscheid Mitte, dann der Beschilderung Richtung Plettenberg folgen bis Abzweig B236/B229, dann weiter geradeaus bis Kleinhammer und dann links abbiegen Richtung Plettenberg

Mit der Bahn bis zum Bahnhof Plettenberg von dort entweder 20 Minuten zu Fuß oder mit der Linie 75 zur Bushaltestelle AquaMagis Resort

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 21 Uhr.

Sonn- und Feiertag 9 bis 20 Uhr

Die Rutschen (außer Pink Jump) sind ab 10 Uhr geöffnet.

Preise: Tageskarte Erwachsene 23,50 Euro, Tageskarte Kinder (bis 16 Jahre) 20,50 Euro

AquaMagis Plettenberg GmbH

Böddinghauser Feld 1

58840 Plettenberg

www.aquamagis.de

Westfalenbad Hagen

Das Westfalenbad in Hagen ist mit einer Gesamtfläche von 70.000 Quadratmetern eines der größter Bäder Nordrhein-Westfalens. Ein Teil des Bades befindet sich unter einem Cabriodach, das sich bei gutem Wetter in acht Minuten öffnen lässt. Im Innenbereich befindet sich eine 80 Meter lange Rutsche mit Lichtapplikationen. Dazu gibt es einen Strömungskanal, Whirl-Liegen, eine Kletterwand, eine Schwimmgrotte und im Außenbereich ein ganzjährig geöffnetes Sole-Becken.

Anfahrt: Mit dem Auto über die A45 oder die A1, an dem Schwimmbad gibt es kostenfreie Parkplätze

Mit der Bahn bis zum Hagener Hauptbahnhof und dann zur Haltestelle Westfalenbad mit der Linie 528 oder NE9

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 22 Uhr,

Samstag und Sonntag 9 Uhr bis 22 Uhr

Preise: Tageskarte Erwachsene 9,90 Euro (Wochenende 10,90 Euro), Tageskarte Kinder/Schüler/Studenten 7,90 Euro (Wochenende 8,70 Euro)

Westfalenbad

Stadionstraße 15

58097Hagen

www.westfalenbad.de

Freizeitbad Olpe

Das Solebecken im Olper Bad verspricht Erholung. Olper Bäderbetriebe GmbH Foto:

Im Freizeitbad Olpe kann der Ausflug zum Kurzurlaub werden. Vor der Tür gibt es eine Wohnmobilstation mit zehn Stellplätzen. Für echtes Urlaubsfeeling sollen Strandkörbe und Liegen am Pool sorgen. Die 94 Meter lange Rutsche kann mit oder ohne Reifen genutzt werden.

Zudem gibt es ein Erlebnisbecken mit Sprudelliegen, Massagedüsen und Nackenduschen, einen Eltern-Kind-Bereich und ein Hyperthermalbecken. Sieben Erlebnissaunen laden zum Entspannen ein. In der Panoramasauna können Gäste die Aussicht auf den Biggesee und das gesamte Freibad genießen.

Anfahrt: Mit dem Auto über die A4 bis Olpe-Süd

Mit der Bahn bis zum Gummersbacher Bahnhof, danach mit dem Bus 301 in Richtung Olpe ZOB fahren und an der Haltestelle Olpe In Der Wüste aussteigen

Öffnungszeiten in den Sommerferien: Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag und an Feiertagen 8 bis 20 Uhr. Außerhalb der Ferien gelten abweichende Öffnungszeiten.

Preise: Tageskarte Erwachsene 10,50 Euro, Tageskarte Kinder bis 15 Jahre 6,50 Euro. Am Wochenende wird ein Zuschlag von einem Euro erhoben.

Freizeitbad Olpe

Seeweg 5

57462 Olpe

www.freizeitbad-olpe.de

Wir wünschen viel Spaß beim Schwimmen.