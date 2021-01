Magische Momente: Leuchtende Ausflüge, die uns die dunkle Jahreszeit erhellen

Vom „dunkelsten Winter“ ist die Rede, während wir uns in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie von einem Lockdown in den nächsten retten. Dunkel war es im Winter aber schon immer. Doch gleichzeitig ist es die Stunde der vielen Weihnachtslichter an Haus-Balkonen oder in Gärten, die in dieser Jahreszeit mit ihrem Licht die Nacht erhellen. Normalerweise finden aktuell viele Lichterfeste im Rheinland statt - vom Phantasialand bis zur Drachenburg in Königswinter, beim Domweihnachtsmarkt und dem „China Light Festival" im Kölner Zoo. Wegen der Corona-Pandemie dürfen auch sie nicht stattfinden.



Doch wer an trüben und dunklen Wintertagen auf der Suche nach wärmendem Licht ist, kann trotzdem noch Orte finden, an denen Lichterglanz für ein bisschen Seelenwärme sorgt.

Hinweis: Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen, die seit dem 2. November 2020 gelten, ist der Tourismus stark eingeschränkt. Touristische Übernachtungen sind verboten, Kultur- und Freizeiteinrichtung sind nahezu flächendeckend geschlossen. Gemeinsame Aufenthalte im Freien (mit Abstand) sind für maximal zwei Haushalte und insgesamt zehn Personen gestattet. Bitte tragen Sie ihren Mund-Nasenschutz und halten Sie auch im Freien Abstand, um sich und andere zu schützen.



*In diesem Artikel aufgelistete Einkehrtipps oder Sehenswürdigkeiten sind möglicherweise zur Zeit nicht geöffnet oder zugänglich.

Hier finden Sie magisch-leuchtende Ausflugsziele in und um Köln:

Uferlichter an der Ahr

Bad Neuenahr

Im Winter taucht die Kurstadt Bad Neuenahr ihr Ufer in zauberhaftes Licht, wenn das Ahrufer an der Kurgartenbrücke festlich illuminiert ist. Normalerweise öffnen im Kurpark dazu auch Verkaufsstände und Pagodenzelte, an denen es Glühwein und Leckereien gibt. Angesichts der Corona-Pandemie, den aktuell hohen Fallzahlen in Deutschland und auch den jüngst verlängerten Beschränkungen, zeichnete sich früh ab, dass das normale Uferlichter-Fest dieses Jahr nicht stattfinden werde. Den Veranstaltern war es jedoch gerade jetzt, in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig, das Ahrufer und den Kurpark nicht dunkel zu lassen. So schafften viele ehrenamtlichen Helfer unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln auch dieses Jahr eine zauberhafte Lichtinstallation.

Die Uferlichter leuchten für einen romantischen Winterspaziergang bis zum 10. Januar 2021.

Termin: Bis 10. Januar 2021, 16.30 Uhr bis Mitternacht leuchten die Uferlichter. Der Kurpark schließt um 19 Uhr.

An der Kurgartenbrücke, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

www.uferlichter.de

Bürgerhaus Stollwerk als Adventskalender

Weihnachtliche Beleuchtung am Bürgerhaus Stollwerck in Köln Thilo Schmülgen Foto:

Wer eine Runde durch die Kölner Südstadt spaziert oder am Rheinauhafen entlang flaniert, sollte unbedingt einen Abstecher zum Bürgerhaus Stollwerk machen. Jedes Fenster der Frontseite des schönen alten Fabrikgebäudes leuchtet in bunten Farben - von Einbruch der Dunkelheit bis zur letzten Runde des Hausmeisters, der schließlich die Lampen hinter den Fenstern ausschaltet. Das Gebäude soll an einen Adventskalender erinnern, die bunten Fenster sind die Türchen. „Ich freue mich, dass wir jetzt eine Art Richter-Fenster in der Südstadt haben“, sagte die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Antje Kosubek bei der Eröffnung und nannte die Lichter auch „Zeichen der Hoffnung in diesen Zeiten“. Es soll in den Fenstern des Stollwercks so bunt zugehen wie im Veedel. Der Förderverein des Bürgerzentrums hat die Finanzierung des Adventskalenders übernommen.

Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln

Wettleuchten für Weihnachten

Die Wolkenburg im Weihnachtsglanz Katrin Reiche Foto:

Wolkenburg in Köln

Wenn die Wolkenburg in den Winterschlaf geht, freuen sich die Spaziergänger. Denn mit der dunklen Jahreszeit leuchtet das wunderschöne Gebäude in der Innenstadt mit seinen tausenden von Lichter geschmückt und beglückt Passanten aller Altersklassen. Diese barocke Fassade wäre auch ohne besondere Beleuchtung einen Blick wert. In der südlichen Altstadt von Köln kennt man die Restanlage des ehemaligen Klosters am Mauritiussteinweg, eines der schönsten Veranstaltungszentren der Stadt, eigentlich nur als Wolkenburg. In der Adventszeit blinken hier so viele Lichterketten, dass selbst die Fachzeitschrift des Hotel- und Gaststättenverbandes befand, die Wolkenburg liege damit ganz vorne. Ein Winterspaziergang durch die Stadt sollte unbedingt hier vorbeiführen.

Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln

www.wolkenburg.de

Wo die Milchstraße zur Lichterkette wird

Die Milchstraße kann man nur an Orten mit dem bloßen Auge erkennen, an denen die Lichtverschmutzung so gering wie möglich ist. dpa Foto:

Nationalpark Eifel

Ein Ausflug für Nachtschwärmer und Naturliebhaber in sternenklaren Nächten ganz ohne künstliche Lichtquellen. Mit seinem funkelnden Sternenhimmel hat sich der Nationalpark Eifel als Sternenpark qualifiziert. Das Großschutzgebiet hat dafür die Anerkennung der International Dark-Sky Association, weil es so gut wie keinerlei Lichtverschmutzung gibt.

Die Nationalparkregion Eifel ist einer der wenigen Orte in Deutschland, in denen man die Milchstraße mit bloßem Auge erkennen kann. Ein Naturphänomen, das auch der Artenvielfalt dient: Fledermäuse, Zugvögel und andere Tiere profitieren vom Nachthimmel ohne Nebeneffekte. Um den Sternenhimmel zu erleben, bietet die Region normalerweise Arrangements für Nachtschwärmer an, darunter die Astronomie-Werkstatt „Sterne ohne Grenzen“ auf dem Sternwarten-Gelände von Vogelsang. Aktuell finden aufgrund behördlicher Vorgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie keine geführten Sternwanderungen statt.

Nationalpark-Zentrum Eifel, Vogelsang 70, 53937 Schleiden

www.nationalpark-eifel.de/de/nationalpark-erleben/sternenpark