Raus jetzt! 49 Ausflugstipps: Hoch hinaus klettern an ehemaligen Bunkern und Türmen

Wer klettern will, der muss dafür nicht eigens fern in die Berge reisen. Auch Nordrhein-Westfalen bietet spannende Kletterpartien – wohlgemerkt, wir reden nicht von knackigen Wanderungen bergauf, sondern von echten Kletterpartien mit Sicherheitsseil, Haken und Ösen. Im Rheinland bieten verschiedene Kletterparks tolle Aussichten dafür.

Die ehemalige Erzbunkeranlage im Landschaftspark Duisburg-Nord zum Beispiel ist als Kletterroute ausgebaut. Früher wurden dort Koks und Eisenerze zwischengelagert, heute ist das ehemalige Industriegelände ein Paradies für Kletterer. An den Wänden der ehemaligen Bunkeranlage und den erhalten gebliebenen Türmen gibt es etwa 400 Kletterrouten – für jeden Schwierigkeitsgrad. Auf dem Klettersteig mit Leitern, Hängebrücken und Gratüberschreitungen geht es hoch hinaus. Schwindelfrei sollte man für solche Höhenflüge schon sein: Im Hochseilgarten zwischen Hochofen 1 und 2 balancieren Mutige auf 55 Metern Höhe von einem Schachtofen zum anderen.

Der Deutsche Alpenverein, Sektion Duisburg, betreibt im Landschaftspark Deutschlands größten Klettergarten – Emscherstraße 71 in 47137 Duisburg.

Via Ferrata Monte Thysso ist der Name des längsten außeralpinen Klettersteigs nördlich der Alpen. Er bietet auf einer Länge von 530 Metern die Schwierigkeitsbereiche A – E, der Ausbau geht weiter. Egal ob in der Wand über Leitern, Eisenstiften oder Betonstrukturen, selbst eine Schlucht kann mit Hilfe einer Hängebrücke oder auf einem ausgesetzten Grat überwunden werden.

Schnupperkurse immer sonntags von 10 bis 15 Uhr, Teilnahme 50 Euro p.P, maximal acht Personen (ab 14 Jahre). Der Indoor-Kurs besteht aus einer kurzen Theorieeinheit und einem Praxisteil als Schwerpunkt.

Entdecken Sie wild lebende Flamingos am Zwillbrocker Venn Flamingos in der Abendsonne Station Zwillbrock/ Hubert stroetmann Foto: NRW steckt mitten in den Ferien, genau genommen ist es Halbzeit. Doch in diesem Jahr verläuft bekanntlich alles anders als sonst. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für Business Insider, macht jeder dritte Deutsche Urlaub im eigenen Land. 20,2 Prozent gaben an, ganz zuhause zu bleiben und 21,6 Prozent hatten keine Pläne. Sind Sie auch noch auf der Suche nach Urlaubsglück? Wie wäre es mit etwas Exotik in freier Wildbahn, mitten in NRW? Die Attraktion im Zwillbrocker Venn ist rosa. In der Moor-, Heide- und Feuchtwiesenlandschaft, rund 150 Kilometer von Köln entfernt, an der niederländischen Grenze, befindet sich das nördlichste Brutgebiet frei lebender Flamingos. Gut zu erkunden ist das Reich der Vögel auf der Flamingo-Radroute. Es gibt auch sieben Rundwanderungen durch Moor und Heide. Inspiration und Ideen für Ihren Sommer zuhause oder im eigenen Land finden Sie in unseren Sommer-Serien, die Sie immer auch auf www.ksta.de/freizeit wiederfinden. Ein Kuba-Flamingo. Kein Witz: In Deutschland gibt es wilde Flamingos. Die rosa Tiere leben in einer Moorlandschaft in Nordrhein-Westfalen, dem Zwillbrocker Venn. dpa Foto: Infos zum Tipp Lust auf Heimaturlaub bekommt man beim Durchblättern eines neuen Reiseführers für Deutschland, der gerade erschienen ist: „Urlaubsglück in Deutschland – Das ultimative Handbuch für den Urlaub vor der Haustür“. Jede Menge originelle Ideen quer durch alle 16 Bundesländer sind übersichtlich unterteilt in Themenfelder wie „Mal richtig abschalten“, „Die Welt von oben sehen“ oder „Raus in die Natur“. NRW ist gleich 26 Mal vertreten – wenn auch nicht in allen Rubriken, dafür aber mit Flamingos und Wildpferden. Ein Blick über die Landesgrenzen zu werfen lohnt sich aber auch. „Urlaubsglück in Deutschland – Das ultimative Handbuch für den Urlaub vor der Haustür“, Gräfe und Unzer Verlag, 352 Seiten, 20 Euro

Mit dem Rad die Flusslandschaften an der Sieg erkunden Mit Blick auf die Abtei Michaelsberg in Siegburg: Der Siegtal Radweg Radregion Rheinland Foto: Von der Quelle im Siegerland schlängelt sich zwischen Bergischem Land und Westerwald die Sieg bis zu ihrer Mündung in den Rhein. Wer’s sportlich mag, schafft die 67 Kilometer von Windeck-Au bis zur Mündung der Sieg in den Rhein bei Niederkassel-Mondorf (oder umgekehrt) sicher an einem Tag. Doch wer die Abwechslung liebt, sollte sich durchaus zwei, drei Tage Zeit nehmen, um den Siegtal-Radweg abzuradeln und dabei die Natur zu genießen. Über Deiche und durch Wälder zum Siegwasserfall Entlang weiter, ursprünglicher Flussauen und bunter Streuobstwiesen, über Deiche und durch Wälder führt die Tour, die wegen ihrer breiten und asphaltierten Wege gerade auch für Gelegenheitsradler und Familien geeignet ist – zumal es lediglich vor Schladern, also am östlichen Anfang oder auch Ende der Radtour, eine anspruchsvolle Steigung zu bewältigen gilt. Belohnt werden die Radfahrer dann mit einem beeindruckenden Naturschauspiel: Auf einer Breite von 84 Metern tost in Schladern der mehrstufige Siegwasserfall hinab, der übrigens der größte Wasserfall Nordrhein-Westfalens ist. Infos zum Tipp Radweg Sieg Start: Windeck-Rosbach; Ziel: Niederkassel-Mondorf (Rheinfähre); Länge: 67 km; Schwierigkeitsgrad: mittel, familienfreundlich. Da die Strecke größtenteils parallel zur Eisenbahnstrecke Köln-Gießen verläuft, ist eine bequeme und umweltfreundliche An- und Abreise mit der Bahn möglich.

Märchensommer im Park des Ritterguts Orr Rittergut Orr in Pulheim Raimund Hegewald Foto: Kann man sich eine romantischere Kulisse für einen Ausflug in die Märchenwelt vorstellen, als die, die der verwunschene Park des Ritterguts Orr bietet? Egal wie die Antwort lautet: Genau dort, zwischen altem Gehölz, Rosenbüschen und Backsteingemäuern werden die Geschichten, die sich um Ritter, Zwerge, gute und böse Königinnen ranken, Wirklichkeit. Und man braucht nicht viel Fantasie, um den langen schwarzen Haarschopf Rapunzels von einem der Türmchen herabbaumeln zu sehen. Märchensommer auf dem Rittergut Orr Rittergut Orr Foto: Kein Wunder also, dass sich Liebende regelmäßig am wunderschönen Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert das Ja-Wort geben. Aber das nur nebenbei. An vier Sonntagen im Juli dreht sich beim traditionellen Märchensommer im Park des Ritterguts alles um romantische, gruselige und lehrreiche Geschichten, die uns die Gebrüder Grimm und Kollegen hinterlassen haben. Anschließend empfiehlt sich ein Streifzug durch die märchenhafte Natur rund um das Rittergut – mit seinen Weihern, Seen, Wäldern und der alten Mühle. Infos zum Ausflug Der Märchensommer im Park des Ritterguts Orr startet am 5. Juli. Jeweils sonntagvormittags (12.7./19.7./26.7.) erzählen Karin Angersbach und Gast-Erzählerinnen von 11.15 bis 11.45 Uhr Märchen und Geschichten für Kinder ab vier Jahren. Die Veranstaltungen finden im Freien bei fast jedem Wetter statt, außer es regnet in Strömen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das Rittergut Orr liegt in einem Landschafts- und Naturschutzgebiet an der Orrer Straße in Pulheim – Adresse: Haus Orr 3, 50259 Pulheim-Orr. Die Veranstalter empfehlen Besuchern die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Autofahrer sollten die GPS-Koordinaten 51.006954,6.827498 in ihr Navigationsgerät eingeben, um direkt zum Besuchereingang und Parkplatz geführt zu werden. (Caroline Kron)

www.rittergut-orr.de

Heilsames Waldbaden Gut Leidenhausen Der Begriff „Waldbaden“ hat natürlich nichts mit einer Badewanne im Wald zu tun... Getty Images Foto: Es knistert und knackst unter den Füßen, die frische Waldluft strömt durch die Nase, ganz bewusst verteilt sie sich im ganzen Körper, ein Wohlgefühl breitet sich aus: Waldbaden wird die heilende und stärkende Auszeit in der Natur genannt. Der aus Japan stammende Begriff „Shinrin-Yoku“, der so viel bedeutet wie „die Atmosphäre des Waldes aufnehmen“, drückt die vielseitige Wirkung des Waldes auf Körper, Geist und Seele aus. Nach der japanischen Tradition geht es nicht darum, möglichst weit zu laufen. Entspannung ist das Ziel. Die Ursache für die heilende Wirkung der Waldluft liegt in den Terpenen. Das sind die mikrobiologischen Duftstoffe, die Bäume und Pflanzen freisetzen, um sich gegenseitig vor Schädlingen zu warnen. Bäume fahren daraufhin ihr Immunsystem hoch, um sich zu schützen. Das Gleiche tut der Mensch auch, wie Studien belegen: Nach einem Waldspaziergang hat sich die Zahl der weißen Blutkörperchen, die fremde Keime bekämpfen, beinahe verdoppelt. Schon eine Stunde Waldbaden senkt den Blutdruck, reguliert den Puls und senkt die Stresshormone. Mehr Waldbesuche durch Corona Aktuelle Untersuchungen des „European Forest Institute“ haben ergeben, dass die Zahl der Waldbesucher in Zeiten von Corona um den Faktor 2,4 angestiegen ist. Die Bedeutung von stadtnahen Wäldern für unser Wohlbefinden ist damit erneut belegt worden. Hier finden Sie schöne Wälder rund um Köln, die sich auch zum Waldbaden anbieten. Waldbaden in Köln Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln e.V. bietet im Rahmen ihres Jahresprogramms Veranstaltungen zum Thema „Waldbaden“ und „Waldachtsamkeit“ an. Termine 2020: Achtsamer Waldspaziergang: Den Wald mit allen Sinnen erleben, Sonntag 28.06./27.09/25.10. von 15:00 – 16:30 Uhr Wald und Gesundheit: Entdecken, wie der Wald zur Förderung der eigenen Gesundheit und Prävention von Stress genutzt werden kann. Samstag 20.09., 14:00-16:00 Uhr Waldbaden zum Stressabbau Freitag 03.07./07.08./04.09./02.10., 17:00 Uhr Waldbaden – Kräfte sammeln für die neue Woche, Sonntag 05.07./02.08./06.09./04.10., 16:00 Uhr Anmeldungen und weitere Infos unter www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/veranstaltungen Treffpunkt Waldschule, Gut Leidenhausen, 51147 Köln Auf Google Maps anzeigen

Mit dem Mountainbike durch die Eifel touren Früh morgens ist man im Wald meist ungestört unterwegs. Getty Images/iStockphoto/Uwe Moser Foto: Durchquerungen von Gebirgszügen stehen bei Bikern hoch im Kurs. In der Regel handelt es sich dabei jedoch um die Alpen, als hätten wir Rheinländer die Mittelgebirge nicht direkt vor der Haustür. Und manche behaupten, Mountainbiken in der Eifel sei die wohl schönste Art, diese naturbelassene Ecke Nordrhein-Westfalens zu entdecken. MTB-Routen mit viele Höhenmetern Nirgendwo sonst im Land kann man an einem Tag so viele Höhenmeter machen und an der eigenen Fahrtechnik feilen, wie dort draußen, wo verschiedene MTB-Routen die Region durchziehen. Wechselnde Vegetationen, breite Waldwege, steile Pfade und viel Auf und Ab machen jede Runde über Eifelhöhen zu einer höchst abwechslungsreichen Panoramafahrt. Touren in der Rureifel Also treten wir los zu einer Tagestour – wobei man ein paar Sprenkel Dreck auf der Kleidung und Sand zwischen den Zähnen schon einplanen sollte, wenn es auf den Herbst zugeht. Das Tourennetz in der Rureifel bietet Strecken für Profis und Hobby-Biker – 500 Kilometer in Schwierigkeitsgraden von leicht bis schwer in einem Mix aus seichten Asphaltwegen, Schotter und steilen, holprigen Single-Trails . Informationen zur Radtour Rund um Heimbach: Länge: ca. 38 km, Route ist mittelschwer Aus dem Rurtal im Uhrzeigersinn Richtung Osten hinauf an den Rand der Börde. Von dort aus geht es wellig weiter bis Hergarten. Start: Ab den Parkplätzen der Bahnhöfe Nationalparktor Heimbach oder Abenden, am Badestrand Eschauel oder am Staudamm Schwammenauel. www.freifahrt-eifel.de >Weitere Mountainbike-Touren in der Region finden Sie auch hier.

Wenn das Eifelgold ruft – Wandern durch gelbe Landschaften Ginsterblüte auf der Dreiborner Hochfläche in der Eifel.

© Dominik Ketz Foto: Alljährlich verwandelt sich die Eifel in ein gelbes Blütenmeer. Nach den Narzissen im Frühjahr folgt die Ginsterblüte Ende Mai und im Juni. Besonders auf der Dreiborner Hochfläche im Nationalpark Eifel ist das „Eifelgold“ wie es hier auch genannt wird, weit verbreitet. Corona-Hinweis Tourismus in NRW ist ab Mitte Mai wieder möglich, Ausflüge sind gestattet, der Gastronomie- und Hotelbetrieb läuft jedoch noch eingeschränkt. Bitte informieren Sie sich vor einem geplanten Ausflug noch einmal über die aktuellen Bestimmungen der Landesregierung. In dem folgenden Artikel finden Sie Anregungen für Radtouren, Wanderungen oder Tagesausflüge mit Einkehrmöglichkeiten, Museen oder anderen Tipps am Weg. Bitte vergewissern Sie sich vorher, in welcher Form der Betrieb geöffnet hat und denken Sie daran einen Mundschutz mitzunehmen. Bitte halten Sie auch draußen ausreichend Abstand zu anderen Besuchern. Der Besenginster bildet auf den seit längerem nicht mehr gemähten oder beweideten Flächen des ehemaligen Truppenübungsplatzes ausgedehnte Gebüsche, die mit ihrem leuchtenden Gelb das Landschaftsbild im Frühsommer prägen. Fledermäuse im Ginsterbusch Die Sträucher bieten Lebensraum für zahlreiche Insekten und dienen auch größeren Tierarten als Rückzugsräume. Beispiel Fledermaus: Im Ginster verstecken sich Insekten – und die wiederum locken die Flugakrobaten an. Ganz in der Nähe von Dreiborn befindet sich auch die Rothirsch-Aussichtsempore. Von dort aus hat man vollen Blick auf die Ginsterblütenlandschaft und sieht zur richtigen Uhrzeit vielleicht auch noch einen Rothirsch, der hier umherstreift. Ranger vom Nationalpark Eifel unternehmen geführte Touren über die Dreiborner Hochfläche. Wandertouren-Broschüre für das Schleidener Tal In der Wander-Broschüre für das Schleidener Tal und die Dreiborner Höhe sind 18 Touren jeweils auf einer Doppelseite abgebildet, mit Karten und Routenbeschreibung, Wegverlauf und Höhenprofil. Die Wanderbroschüre ist kostenlos erhältlich in der Touristen-Information im Nationalpark-Tor Gemünd. und im Bürgerbüro in Schleiden. >Hier können Sie die Wander-Broschüre mit 18 Touren runterladen. Nationalpark-Tore als Eingang zum Schutzgebiet Die Nationalpark-Tore sind die idealen Ausgangspunkte für einen Besuch im Nationalpark Eifel. Dabei handelt es sich um Informationshäuser, die eine Tourist-Info und unterschiedliche Ausstellungen zu Themen des Nationalparks Eifel beinhalten.

Als Eingangsportale zum Nationalpark finden Sie fünf Nationalpark-Tore an verschiedenen Zugängen zum Schutzgebiet: www.nationalpark-eifel.de

Wandern auf dem Kapellenweg im Siebengebirge Nikolauskapelle in Heisterbacherrott Wiki/Tohma/CC-BY-SA 4.0 Foto: Eines gleich vorweg: Festes Schuhwerk ist fürs Siebengebirge schon ratsam, denn nicht alle Wege sind geteert oder fest geschottert. Das heißt, vor allem nach feuchter Witterung kann es unterwegs schon mal rutschig unter den Schuhsohlen werden. Die Rheinstadt Königswinter steht nicht bloß für Rheinromantik am Drachenfels: Es gibt drei frisch markierte Wanderrunden, die rings um den Ort durch Bachtäler, über hochgelegene Felder, vorbei an Obstplantagen und Streuobstwiesen führen – und unterwegs nicht nur teils steile Anstiege und weite Panoramablicke bieten, sondern viele Wegekreuze und Kapellen verbinden. Diese sind die ständigen Begleiter auf den Wanderungen durch das Hügelland. Lieblingstouren im Siebengebirge Weil die Gesamtstrecke über 40 Kilometer lang ist, gibt es die drei kürzeren Schleifen auch als Wander-Variante für einen Nachmittag. Wanderer können die genaue Tour mit allen GPX-Daten auf ihr Handy, Garmin, iPad oder Wander-Navigationsgerät herunterladen. Die Routen selber sind bestens erprobt: Ortsansässige haben für das Projekt ihre Lieblingstouren preisgegeben. Das könnte Sie auch interessieren Märchenspaziergang, Flohmarkt, Table Quiz : 10 Termin-Tipps für das Wochenende in Köln Naturwunder NRW : 24 faszinierende Ausflüge ins Siebengebirge Aktuelles rund um Köln : In unserem Newsletter gibt es Freizeit-Tipps für die Region Spezial zum Herunterladen : Die 25 schönsten Touren aus unserer Serie „Wandertag“ Die Kapellen-Schleifen sind jeweils rund 14 Kilometer lang, ihr Höhenniveau liegt zwischen 108 und 348 Metern über NN. Sie sind Rundtouren zur Kapellen-Wanderung, die auf insgesamt 42 Kilometern zwölf Kapellen verbindet. Kapellenschleife 1 - Felder, Wiesen und Weiden Kapellenschleife 1 zum Beispiel startet am Parkplatz Haus Schlesien, Weilbergstraße. Diese erste Wanderung der Kapellenschleife führt von der Nikolauskapelle in Heisterbacherrott über die Kasseler Heide nach Vinxel zur Kapelle Mariae Heimsuchung. Nach dem Start am Haus Schlesien, geht es leicht bergauf Richtung Kasseler Heide und Vinxel. Von Feldern und Obstplantagen geprägt, bietet die Kasseler Heide schöne Ausblicke zum Oelberg, nach Rauschendorf und Rott mit seiner markanten Kirche. Von dort geht es weiter nach Rauschendorf zur Donatuskapelle mit Blick auf den Michaelsberg nach Siegburg, der Stieldorfer Kirche und den namensgebenden Sieben Bergen. Von hieraus geht es in Richtung Oelinghoven auf dem RRR Radweg ins Lauterbachtal zurück zum Parkplatz. Streckenlänge: 13,5 km, Steigung/ Gefälle 131m

Laufzeit: etwa 3 Stunden 40 min. bei 4km/Std. Einzelheiten zu den Kapellenschleifen, Karten und GPX-Daten zu den Wanderungen finden Sie auf: www.siebengebirge.com

Zwischen Heide, Moor und Pfeifengras am Struffelt in der Eifel Wikimedia/Ahoerstemeier/CC-BY-SA 3.0 Foto: Schon in historischen Karten ist dieses Heidegebiet gekennzeichnet, heute gehört es zum Naturpark Hohes Venn-Eifel. Auf über 450 Höhenmetern thront der Struffeltkopf zwischen den Ortslagen Rott und Roetgen: Kaum Wald, dafür Gräser und Moorlandschaft prägen das Naturschutzgebiet. Viele seltene Pflanzen- und Tierarten leben in diesem einmaligen Biotop. Pfeifengras ist typisch für den Struffelt Typisch für den Struffelt ist zum Beispiel das Pfeifengras. Die langen Halme mit den violettgrauen Ähren wurden früher als Pfeifenputzer benutzt. Sie galten als knotenfrei und blieben beim Durchziehen nicht im Pfeifenhals stecken. Holzstege sorgen heute dafür, dass auch Wanderer das geschützte Hochmoor durchqueren können – und zwar ohne nasse Füße zu bekommen. Rundwanderung an der Dreilägerbachtalsperre Silbergraue Birken stehen auf dem hölzernen Weg durchs Moor Spalier. Eine Rundwanderung führt durch das Wasserzufuhrgebiet der Dreilägerbachtalsperre. Tafeln erklären die Besonderheiten der Wanderlandschaft, von der Aussichtsplattform gibt es einen tollen Blick auf die Staumauer der Talsperre. Eine optimale Tour für die ganze Familie. Die Wanderung Struffeltour: Mitten durch den Struffelt verläuft die Wanderroute Eifelsteig. Die Struffelttour als Teil davon führt durch Moore, Sümpfe und Bruchwald, ist 9,7 km lang und startet am Parkplatz Filterwerk Roetgen – eine leichte, familienfreundliche Runde mit geringer Steigung und interessanter Wegführung. Mit Markierung und Infotafeln an der Strecke. Start der Wanderung: Parkplatz Filterwerk Roetgen,

Länge: 9,7 km

Wie im Märchen: Unterwegs zwischen Schloss und Förstersteig Schloss Bürresheim Getty Images/iStockphoto Foto: Selten findet man heute noch ein uraltes Schloss, das seit Hunderten von Jahren einsam in einer unzersiedelten Landschaft steht, mit Bächen und waldigen Berghängen ringsum. Schloss Bürresheim wurde nie erobert oder verwüstet – im Gegensatz zu fast allen anderen Burgen im Rheinland. Vom Bergfried, dem ältesten Teil der Burg, bis zum spätmittelalterlichen Palas sind Tore, Türme und das Amtshaus im Originalzustand. Etwas abseits liegt das Barockgärtchen, das schon auf Gemälden aus dem 17. Jahrhundert abgebildet ist. Besonders schön ist der Schlosshof mit buntem Fachwerk unter Dächern, die von Schiefer gedeckt und mit Helmen verziert sind. Seit dem 11. Jahrhundert haben dort viele Generationen von Burgbesitzern ihre Spuren hinterlassen. Genau wie im Inneren, wo die Einrichtung mit Möbeln und Gemälden erhalten blieb. Das Schloss liegt auf halbem Weg des Traumpfades Förstersteig. Wie im Märchen: Schloss Bürresheim ist ein Ausflug wert. Getty Images/iStockphoto Foto: Wanderung Der 15 Kilometer lange Rundweg beginnt in Mayen-Kürrenberg und führt durch den Mayener Wald, das Ruppental und das Eiterbachtal mit schönen Ausblicken über Mayen, das Maifeld, aufs Schloss und das Nettetal. Infos zum Tipp Schloss Bürresheim kann auch im Winter bis Mitte März an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Die Bauten rund um den Burghof stammen aus fünf verschiedenen Epochen. Anfahrt über die L83 bis Nettetal/Ortsteil St. Johann. Eintritt 5 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro. www.burgen-rlp.de

Auf eiszeitlichen Wegen durchs Wildgehege Neandertal Heckrinder im Hainbuchen-Hutewald im Eiszeitlichen Wildgehege Neandertal. Wikimedia/Ökologix/public domain Foto: Auf Entdeckungstour, wo einst der erste Neandertaler der Welt ausgegraben wurde: Neben dem Neanderthal Museum, wo Wissenswertes rund um die Entstehung der Menschheit erzählt wird, liegt das Eiszeitliche Wildgehege. Hier spaziert man durch schöne Wälder und kann dabei urzeitliche Tiere wie Auerochsen, Wisente und Tarpane beobachten. In den Wintermonaten können die Tarpane (Wildpferde-Rasse) auf der Winterweide nahe der Steinzeitwerkstatt beobachtet werden, während sie den Sommer zum größten Teil auf den Hangwiesen im Süden des Geheges verbringen. Rundweg durchs Wildgehege Der Rundweg rund um das Wildgehege ist besonders beliebt. In etwa 60 bis 80 Minuten lässt sich das Gehege bequem umwandern, wobei immer wieder Bänke zum Ausruhen und Beobachten der Tiere einladen. Freier Eintritt. Eiszeitliches Wildgehege Neanderthal

Thekhauser Quall 2, 40699 Erkrath

www.wildgehege-neandertal.de Abstecher ins Neanderthal-Museum Wer nach der ausgiebigen Wanderung noch nicht genug hat, kann einen kleinen Abstecher in das Neanderthal-Museum unternehmen. Hier findet momentan die Sonderausstellung „Löwe, Mammut und Co.“ statt, die zu einer spannenden Safari durch vergangene Eiszeitwelten einlädt. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr; an Feiertagen gesonderte Öffnungszeiten

Eintritt (Daueraustellung & Eiszeit-Safari): Erwachsene 11 Euro, Ermäßigt 8 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahren 6,50 Euro, Kinder von 4 bis 5 Jahren 5 Euro Kostenlos mit der RheinlandCard besuchen! Adresse: Talstraße 300, Mettmann. www.neanderthal.de Das Neanderthal-Museum auf Google Maps anzeigen.

Ausflugstipp in NRW mit Schnee-Garantie Skihalle Neuss Alpincenter Neuss Foto: Wenigstens etwas westlich von Neuss kann man dieser Tage auf den Winter zählen. Dort ist es weiß, ist es kalt, geht es steil. Nur der Schnee, der auf den Hang rieselt, kommt aus der Kanone. Das Alpenpanorama om Kitzsteinhorn ist natürlich auch nicht echt, sondern prangt auf einer riesigen Plakatwand. Und wer nach oben schaut über den Gipfel, der blickt statt auf den blauen Alpenhimmel auf ein schmuckloses Hallendach. Die dazugehörige Halle steht am Niederrhein, am Stadtrand von Neuss genau genommen. Sie ist eine von sechs Skihallen in Deutschland. Hier kann man das ganze Jahr über bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Skifahren oder Snowboarden – auch dann, wenn es draußen schon wieder beinahe frühlingshaft mild wird, in Zeiten schneearmer Winter wie diesem. Und wie auf anderen deutschen Indoor-Pisten frischt vor Ort seine Wintersportkenntnisse auf, wer sich fit machen will für die echten Berge, viel weiter südlich als das Rheinland im Alpenraum. Im Skikurs auf dem Neusser Gletscher gibt es den letzten Feinschliff dafür. Und Hüttenromantik im Jausenstadl wird selbstverständlich auch geboten. Alpenpark Neuss Ganzjährig geöffnetes Indoor-Skifahren auf 300 Metern langer und bis zu 100 Metern breiter Schneepiste bei -3 Grad. Sanfte Hänge mit 10 bis 18 Prozent Gefälle für Kinder und Anfänger, steiler Oberhang mit 28 Prozent für Profis. Separate Anfängerpiste, Vierersessellift zur Bergstation. Täglich geöffnet von 9 - 22 Uhr. Tageskarten kosten 36 Euro, Kinder 26 Euro. Mit der RheinlandCard kann die Skihalle im Alpenpark Neuss mit einem Rabatt von 50 % besucht werden! alpenpark-neuss.de

Wohltuende Kraft der Natur in der Vulkaneifel genießen Hohenzollernturm bei Bad Bertrich im Winter. Muck/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 Foto: Wie wohltuend die Kraft der Natur auf uns wirkt, ist natürlich Allgemeingut. Eine Landschaft wie gemacht für Natur-Exkursionen ist die Vulkaneifel. Drei Trockenmaare und sechs Schlackenkegel prägen das Vulkangebiet rings um den Heilkurort Bad Bertrich. Vor etwa 65.000 Jahren tobte ein Magmafeuer über dieser Gegend und die Vulkanexplosionen hinterließen mit dem ausgeflossenen Magma eine urige Vulkanlandschaft. Als geologische Besonderheit entstand dort die einzige Glaubersalzquelle Deutschlands. Unsere Wanderung beginnt im wilden Üßbachtal an der Naturbasaltgrotte „Käsegrotte“ und führt im Aufstieg über schmale Felspfade durch ein großes Naturbuchsbaumgebiet im Kraterkessel. Die vermoosten Steilhänge, mit Stockeichen bewachsen, bieten ein besonderes Bild von Wildwuchs und uriger Natur. Am Kraterrand des Hardtmaars steigen wir durch eine 20 Meter hohe Lavawand mit Steinzeithöhlen – gewaltige Zeugnisse der Vulkangeschichte. Auf der Höhe, vom Bismarckturm und Hohenzollernturm aus, haben Wanderer beste Sicht auf die Landschaft zu ihren Füßen. Infos zum Tipp: Natur-Erlebniswanderung zwischen Kratern und Vulkanen – geführte Wanderung am jeweils 1. und 3. Samstag im Monat. Start um 13.30 Uhr am Haus der GesundLand Tourist Information in Bad Bertrich. Dauer 3 bis 4 Stunden, Teilnehmergebühr 7 Euro. Anmeldung nicht erforderlich. gastlandschaften.de

Tour durch das ehemalige Regierungsviertel in Bonn Blick auf Bonn vom Drachenfels. Getty Images/Westend61 Foto: Als sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 die Mauergrenzen zum Inselstaat Berlin öffneten, stand das Kanzleramt noch an der Bonner Adenauerallee. Die provisorische Bundeshauptstadt am Rhein war nicht nur Regierungssitz-West. Sie beherbergte infolge der deutschen Teilung auch Institutionen, die es längst nicht mehr gibt. Herzstück der Spionage Wer heute diese Schauplätze im politischen Bonn von damals sucht, hat beinahe Mühe, sie zu finden. Das Bundesministerium für innerdeutsche Angelegenheiten war zuletzt in den Allianzbauten am Tulpenfeld untergebracht. Die Ständige Vertretung – nicht die gleichnamige Kneipe, sondern die der DDR, hatte bis 1990 ihren Sitz an der Godesberger Allee – Zufall oder Absicht – in einem eher gesichtslosen Plattenbau. DDR-Diplomaten und Stasi-Agenten gingen dort ein und aus. Das Haus galt als Herzstück der Spionage beim Klassenfeind, bis es seine Daseinsberechtigung verlor. Erst bei der Sanierung für die Länder Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die das Gebäude zunächst übernahmen, verschwanden die Wanzen unter den Tapeten. Heute arbeitet hier die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Infos zum Ausflug Der Weg der Demokratie führt zu insgesamt 64 zeithistorischen Orten im ehemaligen Regierungsviertel und im Bonner Umland, die die deutsche Demokratie geprägt haben. Mit neun verschiedenen Routenvorschlägen und Navigationshilfe für Smartphone. Rundgänge starten am Haus der Geschichte an der Bonner Museumsmeile. wegderdemokratie.de

Vulkankeller in der Eifel erkunden Lavakeller in Mendig in der Eifel © Vulkanregion Laacher See Foto: Gut 200 000 Jahre ist es her, dass in der Eifel der Wingertsbergvulkan ausbrach und dafür sorgte, dass in seiner Umgebung in späteren Zeiten Basalt abgebaut werden konnte. Allerdings unterirdisch, denn vor 13 000 Jahren brach auch noch der Laacher-See-Vulkan aus und überlagerte die Fläche mit Löss und Bimstuffen. Die Menschen in der Region mussten daher im 18. Jahrhundert unter die Erde, um den Basalt abzubauen. Dabei entstanden die Lavakeller unter der Stadt Mendig. Netz aus unterirdischen Gängen In 32 Metern Tiefe spannt sich dort ein fast drei Quadratkilometer großes Netz aus unterirdischen Gängen, Stollen, Schächten und Kellern. Nach dem Ende des Bergbaus Mitte des 19. Jahrhunderts nutzten die zeitweilig 28 Mendiger Brauereien die Keller zum Lagern von Bier. Denn dort herrschten gleichbleibende 6 bis 9 Grad Celsius. Lavakeller erkunden Heute steigen Besucher 150 Stufen hinab, um in diese Lavakeller zu gelangen. Wer keine Treppen steigen kann, benutzt den Fahrstuhl. Bei einer Führung sehen die Teilnehmer die dort lebenden Fledermäuse und erfahren viel Wissenswertes über die Geschichte. Informationen: Lava-Dome/Deutsches Vulkanmuseum, Brauerstr. 1, 56743 Mendig, Tel. 02652 / 93 99 222. Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags und feiertags 10 bis 17.30 Uhr. Zur Einstimmung gelangen Besucher in den zentralen Erlebnisraum „Im Land der Vulkane“, wo sie eine spektakuläre Show erwartet. Besichtigung der Lavakeller ist nur mit Führung möglich. Kombi-Eintritt 9,50 Euro. www.lavadome.de Lesen Sie hier mit KStA Plus 10 explosive Ausflüge in die Vulkaneifel

Gipfel des Siebengebirges in einer Tour erwandern Blick vom Ölberg bei Königswinter im Siebengebirge Oliver Franke, Tourismus NRW Foto: Bei diesem Anblick kommen Maler, Dichter und Reisende bereits seit Jahrhunderten ins Schwärmen: Schluchtenartige Täler, dicht bewaldete Gipfel und raue Felsen prägen das Siebengebirge, das hoch über dem Rhein thront. Heute steht das Siebengebirge unter umfassendem Schutz, weshalb das bewaldete Mittelgebirge einen wertvollen Lebensraum für zahlreiche, auch seltene, Tiere und Pflanzen darstellt. Eine anspruchsvolle Rundwanderung über alle sieben Gipfel führt mitten hinein in diese Naturlandschaft aus Stein und Wald. Tagestour mit Anspruch Bei klarer Sicht reicht der Blick von dort oben bis zum Kölner Dom. Wegen der mehr als 1000 Höhenmeter Anstiege, die zu bewältigen sind, ist dies allerdings eine Tagestour für Wanderer mit etwas stärkerer Kondition. Die Siebengipfeltour führt im Uhrzeigersinn mit Start in Königswinter zuerst auf den Petersberg (331m), dann über Nonnenstromberg (335m), Großer Ölberg (460m), Lohrberg (432m), Löwenburg (455m), Wolkenburg (324m) bis auf den berühmten Drachenfels (321m). Wer jetzt erschöpft ist, nimmt die Drachenfelsbahn zurück zum Ausgangspunkt. Infos zum Tipp Seven Summits Siebengebirge: Anspruchsvolle, aber sehr abwechslungsreiche Tour mit vielen schönen Aussichtspunkten. Eine Wanderkarte ist zu empfehlen, da die Wege nicht immer gekennzeichnet sind. Auf ca. 18 km Strecke sind von Königswinter bis zum Drachenfels und zurück etwa 1000 Höhenmeter zu absolvieren.

Lyrikpfad an der Strunde: Wandern mit Worten am Wegrand Herbstfarben in der Natur Getty Images/iStockphoto Foto: Die Strunde galt einst als fleißigster Fluss weit und breit. Fast vierzig Mühlen trieb sie an, darunter auch die Papiermühlen der Familie Zanders. Dass Wasserzeichen der Gohrsmühle zierte millionenfach Papierbögen made in Bergisch Gladbach. Buchenwälder im Strundetal Das fleißige Flüsschen begleitet auch eine schöne Wanderstrecke bis vor die Tore der Stadt. In dieser Jahreszeit durch die Buchenwälder des Strundetals zu streifen, hat seine ganz eigene Poesie – immer am Flusslauf entlang, wo in schattigen Lagen die Perlgräser sprießen. Mit allen Sinnen das Tal erkunden, dazu werden Spaziergänger und Radfahrer auch auf dem Lyrik-Pfad eingeladen, der von der Quelle bis zur Stadtgrenze führt. Auf sechs Stelen präsentieren Autoren des Vereins „Wort und Kunst“ dort Gedichte – mit Versen, die in Bezug stehen zu Stadt, Landschaft und dem Bergischen Land. Die Strecke zwischen Bachquell im Örtchen Herrenstrunden und Papiermuseum Alte Dombach soll eine Inspiration sein für Spaziergänger und Liebhaber des Wortes. Die Texte sind eine Einladung – mitten hinein in die Natur und zur Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Lyrik. Auf Google Maps anzeigen

Weinwanderung im Siebengebirge Weinwanderweg Laurentiusberg, Oberdollendorf, Königswinter. Wikimedia Commons/Leit /CC-BY-SA-4.0 Foto: Offiziell ist das Siebengebirge zwar gar nicht als Weinanbaugebiet in Deutschland anerkannt – und kann sich an Größe und Bedeutung natürlich nicht mit prominenten Regionen wie der Pfalz oder Rheinhessen messen. Aber wer Kulturlandschaften, alte Fachwerkhäuser und Gemütlichkeit schätzt, ist am Fuße des Drachenfels goldrichtig. Wandern und Weingenuss Denn der Mix aus Wandern und Weingenuss findet in unmittelbarer Nähe zum Rhein statt, wobei sich ein ums andere Mal faszinierende Ausblicke auf Deutschlands großen Strom eröffnen. Laurentiusberg, Königswinter Stadt Königswinter Foto: Im Örtchen Oberdollendorf, eigentlich ein Stadtteil von Königswinter, stoßen Ausflügler auf jene typische Weinlandschaft, wie man sie sonst eher von der Mosel kennt. Und mitten hindurch führt ein gut zwei Kilometer langer Wanderweg, der auf 15 Schautafeln viel Wissenswertes über die Region und ihre Reben verrät. So erfahren Wanderer en passant Details über Rebsorten, Hanglagen und Weinverarbeitung. Besonders schön sind die Weinwanderungen im Siebengebirge während der Lese, die dieser Tage beginnt. Also genau die richtige Zeit für einen Wandertag. Weinwanderweg: Weinlehrpfad Königswinter-Oberdollendorf (Länge 2,2 km, 15 Stationen mit Weinbauinformationen). Im einzigen Weinbaugebiet in NRW führt ein Lehrpfad durch die Wirtschaftswege der acht Hektar großen Rebenfläche mit den Lagen Laurentiusberg, Rosenhügel und Sülzenberg. Es gibt eine Verbindung zum Rheinsteig. Einkehren kann man schön im Weingut Sülz. Weingut Sülz, Bachstraße 157, 53639 Königswinter

weinhaus-gutsuelz.de www.siebengebirge.de >Mehr Artikel, Wissenswertes und Tipps über Ausflüge ins Siebengebirge finden Sie auch hier.

Neues Rad-Touren-Programm im Bergischen Land „Einfach bergisch radeln" heißt ein neues Radtouren-Programm im Bergischen. Patrick Gawandtka Foto: Manchmal ist ja bekanntlich der Weg das Ziel. Da die heißesten Sommertage dieser Saison wahrscheinlich vorbei sind, kann das Fahrrad wieder für längere Touren aus der Garage geschoben werden. Nun ist das Bergische Land an sich vielleicht nicht die erste Wahl von Freizeitradlern am Wochenende. Zu Unrecht, wie sich zeigt, wenn man die Radregion einmal näher erkundet. Für die ausklingende Sommerzeit bietet ein neues Tourenprogramm durchs Bergische Land Anregungen. „Einfach historisch“, „Einfach natürlich“, „Einfach sportlich“ und „Einfach entdecken“ lauten die Titel von vier spannenenden neuen Touren mit dem Rad, die in einem Heft für unterwegs beschrieben werden. Sie führen entweder vorbei an tollen Sehenswürdigkeiten, welche zugleich die Geschichte der Region beleuchten. Sie lassen auch die wasser-, wald- und bergreiche Natur erleben. Oder sie bieten interessante Blicke auf die Städte. Für die Touren müssen im Schnitt zwei Tage eingeplant werden, wenn man sie komplett radeln will. Man kann aber auch abschnittweise fahren – immer entlang der schönsten Panoramastrecken. Infos zum Ausflug Einfach bergisch radeln: Diese Panoramaradwege führen streckenweise durchs Bergische Land: der Bergische Panorama-Radweg (132 km), der Panorama Radweg Niederbergbahn (40 km) und der Panorama-Radweg Balkantrasse (51 km). Das neue Tourenprogramm „einfach bergisch radeln" durchkreuzt diese Panoramawege. Eine Broschüre und Routenübersichtskarten stehen im Internet zum Download bereit. www.einfach-bergisch-radeln.de

Libellen, die Elfen der Eifel, am Kratersee beobachten Der Windsborn Kratersee ist der einzige nördlich der Alpen, der ständig mit Regenwasser gefüllt ist. Wikimedia / Keupa1407 / CC BY-SA 4.0 Foto: Stellen Sie sich vor, Sie müssten die Welt aus 30.000 Augen sehen und dabei sechs Beine und vier Flügel koordinieren. Das wäre vermutlich ganz schön kompliziert und würde mit ziemlichen Kopfschmerzen enden. Libellen schaffen das mühelos – und sind dabei auch noch so zierlich und elegant, dass sie ab und zu mit Elfen in Verbindung gebracht werden. Für ihren Lebensraum sind sie auf saubere, stille Gewässer angewiesen, denn sie machen eine erstaunliche Entwicklung durch. Die schwirrenden Farbtupfer beginnen ihr Leben nämlich im Larvenstadium als Unterwasserbewohner. Mehr als die Hälfte ihres Lebens bringen sie im Larvenstadium zu, bevor sie an Halmen aus dem Wasser klettern. Dort schlüpfen die fertigen Libellen aus ihrer Larvenhaut, um von nun an ihr Leben als Luftjäger fortzusetzen. Sie fangen ihre Beute im Flug und önnen sogar rückwärts fliegen. Die Frühe Adonisjungfer (Foto) kann man im Sommer sehr gut am Kratersee des Windsborn-Vulkans beobachten. Er gilt als einziger wassergefüllter Vulkankrater in Deutschland und ist mit seinen 24 Libellenarten ein wahres Libellenparadies. Infos zum Tipp: Windsborn Kratersee: Ein absolutes wenn auch schweißtreibendes Muss ist der Aufstieg zum Kraterrand. Vom Gipfelkreuz bietet sich ein einzigartiger Blick auf die umliegende Eifellandschaft und die Mosenberg-Meerfelder-Vulkangruppe. Vom Parkplatz Hinkelsmaar/Kratersee sind es etwa 20 Minuten bis zum See. www.eifel.info

Auf unterirdischen Pfaden durch die Eifel Vor Millionen Jahren wurde die Höhle durch die Kraft des fossilen Grundwassers aus dem Stein gewaschen. © Eifel Tourismus GmbH / D. Ketz Foto: Vor Jahrmillionen reichte das einstige Nordmeer bis in die heutige Eifel, Flussmaterialien lagerten sich ab und Passatwinde brachten den Sand. Das Land war in Bewegung, es hob, senkte und verwarf sich, brach auf. Kein Wunder, dass sich dadurch auch Höhlen bildeten. Hinzu kommt der Mensch, der über Jahrtausende Gestein und Erze abgebaut und viele Gänge hinterlassen hat, die zum Teil noch heute erkundet werden können. Festes Schuhwerk und Taschenlampe nicht vergessen! Die Buchenlochhöhle liegt im Naturschutzgebiet Gerolsteiner Dolomiten und ist über den Vulkaneifelpfad „Gerolsteiner Felsenpfad“ erreichbar. Die Höhle ist ganzjährig über eine Leiter zugänglich. www.eifel.info In NRW gibt es noch weitere Höhlen zu besichtigen - vom Sauerland über das Bergische bis in die Eifel haben wir hier noch weitere Tipps zusammengestellt.

Geheimnisse der „Grünen Hölle“ am Nürburgring aufdecken Der Nürburgring liegt in Adenau in der Eifel. Nicht nur an Renntagen ist dort viel los. Reiner Züll Foto: An Renntagen ist das Dröhnen der Motoren manchmal bis weit hinein in die Eifel zu hören: Am Nürburgring treffen sich Motorsportler aus der ganzen Welt. Auf der Mega-Rennstrecke über 20,8 Kilometer, der längsten permanenten Strecke weltweit, ist auch ohne Formel-1-Wettbewerbe das ganze Jahr Programm. Vor über 90 Jahren – am 18. Juni 1927 – drehten sich zum ersten Mal die Räder bei einem Rennen auf dem Nürburgring. Führungen hinter sonst verschlossene Türen Wöchentlich gibt es nun in den Sommermonaten auf der legendären Rennstrecke Motorsport zu sehen und zu erleben. Zudem tauchen im Erlebnismuseum Ringwerk Rennsport-Fans in die Geschichte der „Grünen Hölle“ ein, werfen einen Blick in die technischen Bereiche der Strecke und geben auf der Kartbahn Vollgas. Im Rahmen einer Tour öffnen sich sonst verschlossene Türen: Boxengasse, Siegerpodest, Fahrerlager oder Media-Center – beim Rundgang hinter die Kulissen bleibt kein Geheimnis ungelüftet und keine Frage offen. Wer lediglich einen kurzen Blick auf Boxengasse und Start-Ziel werfen will, kann das auch schon bei einer Stippvisite auf der Schnuppertribüne tun. Infos zum Tipp: Backstage-Tour: Was passiert wirklich in der Boxengasse? Wo arbeiten bis zu 500 Journalisten während eines Renn-Wochenendes? Wie geht es im Fahrerlager zu? In einer rund 1,5-stündigen Führung werden Besucher zu Ring-Insidern. Täglich außer an großen Events. 7,50 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre kostenfrei. www.nuerburgring.de Nuerburgring auf Google Maps anzeigen.

Kölner Hafengucker, aufgepasst! Der Niehler Hafen. Martina Goyert Foto: Köln ist eine Hafenstadt – und das nicht erst in der neueren Geschichte. Bereits seit der Antike werden auf dem Rhein Güter ins Rheinland transportiert und von hier aus wieder verschifft. Der Wohlstand Kölns im Mittelalter, aber vor allem die industrielle Entwicklung der heutigen Wirtschaft wären ohne die Lage Kölns am Rhein so nicht möglich gewesen. Köln war und blieb Warenumschlagsplatz. Hier wechselten mit den Schiffsgrößen die Waren die Schiffe. Kleinere nutzte man für den Mittelrhein, größere für den Niederrhein. Oberländer Ufer und Niederländer Ufer erinnern als Straßennamen noch heute an die Anfänge. Auf alten Stadtansichten kann man erkennen, welch technischer Wandel sich am Kölner Rheinufer vollzieht: Lauter Kräne ragen in den Himmel. Der Rheinauhafen war bei seiner Gründung um die Wende zum 20. Jahrhundert einmal der modernste Industriehafen – 40 drehbare Kräne sorgten für den Umschlag der Waren. Mehr als 12 000 Schiffe legten jedes Jahr am Kai an. Heute hat Köln insgesamt fünf Häfen, der größte davon in Niehl. Fahren wir doch mal hin und kreuzen zwischen den Container-Riesen. Infos zur „Große Hafen-Rundfahrt" Was? Dreistündige Tour zum Rheinauhafen, Deutzer und Mülheimer Hafen und Container-Hafen Niehl I. Wann? Die Touren finden statt Dienstag bis Freitag um 14 Uhr sowie in den Sommerferien an den Sonntagen 4., 18. und 25. August. Dauer ist 3 Stunden. Wo? Fahrten ab/an Anlegebrücke Nr. 10/ Konrad-Adenauer-Ufer. Tickets 20,50 Euro, Schüler 17,50 Euro; im Vorverkauf 16,50 Euro pro Person, Kinder 10,50 Euro. Nur buchbar über KölnTicket

www.koelntourist.net Kostenlos mit der RheinlandCard besuchen!

Kosmischer Blick von der Eifel ins All Radio Telescope Effelsberg Getty Images/iStockphoto Foto: Ließe ein unachtsamer Mondbesucher sein eingeschaltetes Handy dort oben liegen, wären dessen Signale die drittstärkste Strahlung, die Wissenschaftler im Grenzgebiet zwischen NRW und Rheinland-Pfalz empfangen könnten. Der Mond nämlich ist knapp 400 000 Kilometer entfernt, die riesige Schüssel von Effelberg hat aber schon Signale aus Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxien empfangen. Mit dem Durchmesser eines Fußballfeldes gehört das Radioteleskop des Bonner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie zu den größten der Erde. Von hier aus werden Pulsare, kalte Gas- und Staubwolken, kosmische Magnetfelder, entstehende Sterne, Schwarze Löcher und ferne Galaxien beobachtet – eines der leistungsfähigsten Observatorien in Europa und eine wichtige Station für das weltweite Zusammenschalten von Teleskopen. Die Arbeit der Astronomen beflügelt nicht nur die Fantasie von Star-Wars-Fans. Besucher aus aller Welt kommen hierher und bewundern die 3200 Tonnen schwere Stahlkonstruktion mit dem riesigen Parabolspiegel, der in knapp sechs Minuten um nahezu 90 Grad gekippt werden kann. Infos zum Ausflug Drei Themen-Wanderwege zu den Entfernungen astronomischer Objekte in unterschiedlichem Maßstab (Planetenweg, Milchstraßenweg, Galaxienweg) starten in unmittelbarer Nähe zum Radioteleskop. Info-Schautafeln und Filme am Besucherpavillon; beste Sicht vom Aussichtsplateau. mpifr-bonn.mpg.de/effelsberg

Orchideen in der Wahner Heide und im Lohmarer Wald In der Natur haben die Orchideen ihren Glanzauftritt. Zu sehen gibt es sie in der Wahner Heide oder im Lohmarer Wald. Getty Images / EyeEm / Tom Meaker Foto: Sie sind alle geschützt und dürfen nicht gepflückt werden, dabei halten sie sich zu Hause in der Vase ohnehin nur wenige Stunden. Will man sich länger an ihnen erfreuen, überlässt man diesen Gewächsen die grüne Bühne für einen Glanzauftritt – und macht vom Weg aus schöne Fotos oder Zeichnungen von ihren Blüten. Orchideen gelten als ungewöhnlich, kostbarund geheimnisvoll – wilde Orchideen einmal mehr. 36 Arten in NRW Die Knabenkräuter existieren in fast jeder Ökozone. Wer dieser Tage aufmerksam durch die Wahner Heide oder den Lohmarer Wald spaziert, kann unterwegs welche entdecken. Denn Orchideen sind Bewohner nährstoffarmer Standorte: Magerrasen, Feuchtwiesen, Moore. Überall dort herrschen Bedingungen, die in unserer intensiv genutzten Landschaft heute Mangelware sind, so dass man fast alle Orchideenarten – in Nordrhein-Westfalen sind es 36 Arten, in der Wahner Heide mehr als zehn, im Lohmarer Wald vier – nur noch in wenigen Refugien bewundern kann. Auch in der Wahner Heide ist im 20. Jahrhundert durch Forstwirtschaft und Flughafenausbau etwa ein Drittel des Artenbestands ausgelöscht worden. Infos zum Tipp: Rund um Gut Leidenhausen gibt es schöne Wanderwege von unterschiedlicher Länge ins Naturschutzgebiet von Wahner Heide und Königsforst, die sich auch als Fahrradstrecke eignen. Am Startpunkt, einem alten Rittergut im Stadtteil Eil, ist das Umweltbildungszentrum der Stadt Kölnuntergebracht. Flyer mit Karte und Routenbeschreibung: www.nabu-koeln.de

Von der Quelle bis zur Mündung den Pulheimer Bach erkunden 128 Feldhamster sind in Pulheim ausgewildert worden. dpa Foto: Aus Landschaften kann man lernen, in Landschaften kann man Entdeckungen machen. Am Glessener Gipfelkreuz, dem höchsten Punkt des Rhein-Erft-Kreises, haben Wanderer die beste Aussicht bis in die Kölner Bucht und das Bergische Land. Zugleich ist auf der ehemaligen Abraumhalde, die der Braunkohletagebau auf dem Ville-Höhenrücken hinterlassen hat, auch die erste Station eines Erlebnispfades. Er begleitet den Pulheimer Bach von der Quelle bis zur Mündung, wo er in einem alten Rheinarm versickert. Auf der „Himmelsleiter“ Mit zwei Treppen überwindet ein Wanderweg die steilen Hangpartien vom Plateau hinunter zu den nächsten Stationen. Auf der „Himmelsleiter“ mit mehr als 200 Holzbohlen führt der Weg Richtung Quellsumpf – gut 25 Höhenmeter stufenweise bergab, was ein wenig in die Beine geht. Unterwegs erfährt der Wanderer viel über das Leben am und im Bach, der auf etwas mehr als sieben Kilometer Länge zu Tal plätschert. Und wer in diesem Sommer Glück hat, der entdeckt am Feldrand vielleicht sogar den Eingang zum Bau eines Feldhamsters. Der kleine Nager wurde jüngst auf den Äckern rings um Pulheim wieder ausgewildert. Erlebnispfad Pulheimer Bach Entlang des Bachlaufs warten 30 Erzählstationen und drei Ankerpunkte darauf, von Wanderern entdeckt zu werden – bei Pulheim, Geyen-Sinthern und Glessen gibt es überdachte Stationen mit Schautafeln. Eine Kurzfassung der Erklärseite für Smartphone-Nutzer gibt es unter www.erlebnisbach.de. www.erlebnispfad-pulheimer-bach.de

Eifel: Zeitreise in die Stadt des Mittelalters Nideggen ist das Tor zur Eifel. Fachwerkhäuser, die Burg und Stadtmauer prägen das Stadtbild. picture alliance / dpa Foto: Viele Städte und Orte in der Eifel haben ihren besonderen Charme rund um Denkmäler, historische Straßen und Plätze bewahrt. Wer auf Erlebnistour geht durch solche alt-erhaltenen Ortskerne in Nordrhein-Westfalens einziger Nationalparkregion, der kann sich dort von Burgen und Gassen Geschichten erzählen lassen und den steinernen Zeugen vergangener Zeiten zuhören. Mächtige Burg und Stadtmauern Nideggen zum Beispiel, das Tor zur Eifel, ist ein mittelalterliches Original. Vieles ist erhalten, vieles kann man sich heute noch lebhaft vorstellen: Wie im Mittelalter auf den gepflasterten Straßen und Wegen der alten Ritterstadt die Funken stoben, wenn die Pferde mit ihrem eisernen Beschlag die schwer beladenen Karren zogen. Häuser aus rotem Sandstein, der in den Steinbrüchen um Nideggen abgebaut wurde, sie prägen die Stadtsilhouette ebenso wie die alten Fachwerkhäuser und die mächtige Burg mit ihrer Stadtmauer. Zwei imposante Stadttore sind noch bestens erhalten. In einem Haus am Zülpicher Tor – zentral gelegen am Eingangsbereich zur historischen Altstadt – gibt es eine Touristen-Information, die auch am Wochenende geöffnet hat. „Erlebnisroute durch die historischen Stadt- und Ortskerne der Eifel“ heißt ein Flyer von Nordeifel-Tourismus, der durch Nideggen, Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem-Kronenburg, Mechernich-Kommern, Schleiden-Olef und Hellenthal-Reifferscheid u.a. führt. Regionale Gästeführer bieten dort regelmäßig Führungen an. www.erlebnis-region.de www.nideggen.de

Naturpfad durch das Welterbe Zeche Zollverein Die Zeche Zollverein hat auch Natur zu bieten. dpa Foto: Sie gilt als technisches und ästhetisches Meisterwerk der Moderne, das die Schwerstarbeit der Montanindustrie mit der Architektur der Neuen Sachlichkeit verbindet. Seit der Stilllegung und Sanierung ist die Zeche Zollverein ein herausragendes Beispiel für die Neunutzung von Industrieanlagen – und dem Strukturwandel in der Region. Mehr als 1,5 Millionen Gäste besuchen jedes Jahr das Unesco-Welterbe Zollverein, um die authentisch erhaltenen Übertageanlagen der Zeche und der Kokerei, den Denkmalpfad oder das Ruhr Museum zu besuchen. Einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Darüber hinaus hat sich auf dem Gelände im Essener Norden eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Fledermäuse, Bienen, Tausendgüldenkraut – die Industrienatur auf Zollverein zeigt eindrucksvoll, dass große innerstädtische Brachen Tieren und Pflanzen in der stark besiedelten Region des Ruhrgebiets eine wichtige Zuflucht bieten. Im Zollverein Park, der beliebtes Freizeitziel und Naherholungsgebiet ist, sind bereits mehr als 540 Farn- und Blütenpflanzenarten, etwa 100 Flechtenarten, rund 60 Vogel-, 20 Schmetterlings- und sechs Amphibienarten nachgewiesen. Informationen zum Naturpfad Eine Natur-Wanderkarte veranschaulicht anhand eines Rundwegs mit zwölf Stationen interessante Besonderheiten des Ökosystems auf dem Welterbe und liefert viele Hintergrundinformationen über Standort und Arten. Die Route ist kostenfrei und beginnt am Fuß der Rolltreppe vor der ehemaligen Kohlenwäsche, Schacht XII. www.zollverein.de

Mythenwanderweg im Bergischen Der mystische Wald regt die Fantasie an... dpa-tmn Foto: Das Licht der Sonnenstrahlen fällt durch die hohen Baumkronen und liefert ein immer neues Farbenspiel. So ein Waldspaziergang ist wie eine Ansprache an die Sinne, und schon 30 Minuten im Wald können helfen, den Stress zu senken. Forscher haben herausgefunden, dass eine halbe Stunde Draußensein unterm Blätterdach bei uns Menschen deutlich die Anzahl der Stresshormone senkt – vorausgesetzt man geht bei Tageslicht in die Natur, treibt einmal keinen Sport dabei, surft und daddelt nicht auf dem Handy, sondern genießt einfach nur die Umgebung. Magische Orte Im Wald ist nicht nur die Luft zum Durchatmen besser als anderswo, der Wald ist in seiner Vielfalt auch ein magischer Ort. Die Faszination uralten Lebens und das ruhige Naturerlebnis regen die Fantasie an. Denn manche Lebensabläufe im Wald lassen sich mit Gleichnissen erklären – und nicht umsonst spielen die besten Volksmärchen auch im Wald. Denn dort gibt es geheimnisvolle Wesen, von denen die Menschen seit Jahrtausenden annehmen, dass sie im Wald zu Hause sind: Kobolde, Zwerge, Feen, Elfen, Riesen – oder auch der böse Wolf. Waldmythenweg: Der bergische Streifzug Nr. 23 geht den faszinierenden Mythen des Waldes auf den Grund. An elf Infotafeln und acht Audiostationen am Wegesrand gibt es geheimnisvolle Fabelwesen zu entdecken. Länge: 12,8 km; Dauer: 3-4 Stunden; Start/Ziel: Vierbuchermühle, 51545 Waldbröl, auf www.bergisches-wanderland.de

Sternenwanderung in der Eifel Samstag, 30. März ist Tag der Astronomie. dpa Foto: Wenn es Nacht wird in der Eifel, funkeln die Sterne besonders hell und zauberhaft. Was in den rheinischen Städten ringsum mit ihren vielen künstlichen Lichtquellen unsichtbar geworden ist, offenbart sich dort im Sternenpark: Tausende von Sternen, die Milchstraße zum Greifen nah und ein Mond, der silberne Schatten wirft. Der Nachthimmel über dem Nationalpark Eifel bietet ein einmaliges Naturerlebnis – selbst in hellen Nächten kann man den Lauf des Mondes und der Planeten verfolgen und zahlreiche Sternbilder und kosmische Objekte ausmachen. Denn auf dem Gebiet des Nationalparks, wo die Natur sich selbst überlassen bleibt, ist die Gegend nur dünn besiedelt und die Lichtverschmutzung entsprechend gering. Das Schutzgebiet für die Wildnis von morgen hat eine Größe von 17 000 Fußballfeldern und liegt nur 65 Kilometer südwestlich von Köln. Nachtschwärmern bietet die Astronomiewerkstatt „Sterne ohne Grenzen“ spannende Nachtwanderungen. Unbedingt mitnehmen sollte man Ferngläser und Teleskope, denn sie erweitern den Blick auf die Schätze des Nachthimmels. Informationen zur Sternenwanderung Harald Bardenhagen von der Astronomie-Werkstatt „Sterne ohne Grenzen“ in Vogelsang IP erklärt die Himmelskörper im Rahmen einer zweistündigen Tour - auch aktuell, diesen Samstag, 30. März 2019 am Tag der Astronomie. Kosten: 15 Euro Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder ab 12 Jahren. Uhrzeit: 20.30 Uhr und 23 Uhr. Termine und Anmeldung unter Tel. 0221/ 44900586 oder auf www.sterne-ohne-

Bonn entdecken auf dem Weg der Demokratie Das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung ist eine Etappe auf der „Weg der Demokratie". Bundesstadt Bonn Foto: Diesen Prachtbau ließ 4711-Parfümfabrikant Ferdinand Mülhens Ende des 19. Jahrhunderts errichten, und der Blick von dort reicht über das Siebengebirge und das Rheintal bis nach Bonn. Nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst von US-Truppen beschlagnahmt, erlangte das Haus im Herbst 1949 geschichtsträchtige Bedeutung, als Kanzler Konrad Adenauer dort mit den Alliierten das Petersberger Abkommen aushandelte, das der Bundesregierung mehr Souveränität brachte und das Besatzungsstatut lockerte. Erinnerung an die deutsche Demokratie-Geschichte Das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung ist eine von fünf neuen Stationen auf dem „Weg der Demokratie“, der in Bonn und Umgebung an wichtige Orte der deutschen Demokratiegeschichte erinnert. Hinzu gekommen sind auch Godesberger Stadthalle, in der die SPD vor 60 Jahren ihr Godesberger Programm verabschiedet hat, das Adenauer-Wohnhaus in Rhöndorf, das Willy-Brandt-Forum in Unkel sowie das Areal um Schloss Deichmannsaue, auf dem bis 1955 die US-Hochkommission die außen- und sicherheitspolitischen Geschicke Deutschlands lenkte und sich anschließend die amerikanische Botschaft befand. Details zum „Weg der Demokratie" Der „Weg der Demokratie" mit 60 beschilderten Stationen an zeithistorischen Orten in Bonn und Umgebung: Startpunkt ist am Haus der Geschichte. Im ehemaligen Regierungsviertel warten auf einem knapp zweistündigen Rundgang 13 Stationen. Andere Orte sind per Rad oder Pkw erreichbar. wegderdemokratie.de Bonn-Information bietet geführte Rundgänge an. Bonn-Information

Auf dem Steinhauerpfad im Oberbergischen Unterwegs auf dem Steinhauerpfad in Lindlar Guido Wagner Foto: Diese Entdeckung galt als archäologische Sensation: Der älteste Wald unserer Erde mit den ältesten baumförmigen Pflanzen überhaupt stand womöglich in Lindlar im Oberbergischen Land. Rund 390 Millionen Jahre alt sind jedenfalls die Fossilienfunde, die aus der Ära des Mitteldevons stammen und vom Wuppertaler Geologen Peter Giesen in den Steinbrüchen von Lindlar freigelegt wurden. Lindlar lag am tropischen Meer Dabei handelt es sich um Versteinerungen von Urfarnen, die bereits kleine Wälder bildeten und auf einer Sandinsel in einem ausgedehnten Flachmeer wuchsen. Damals lag jener Ort, der heute Lindlar heißt, nämlich an einem warmen, tropischen Meer. Große Flüsse lieferten von Norden Sand und Schlamm in ein ausgedehntes Deltagebiet mit zahlreichen Flussläufen, Sümpfen, Lagunen und Buchten. Der Wald wurde vermutlich durch einen Tsunami ins Meer gespült, mit Sand und Schlamm überdeckt – und so bis heute konserviert. Spannende Ste­in­for­ma­tio­nen und Fossilien auf dem Stein­hau­er­pfad in Lindlar. Michael Lenzen Foto: Das alles muss vor rund 390 Millionen Jahren geschehen sein, also lange bevor die ersten Dinosaurier auftraten. Wer Lindlar heute besucht, der kann die faszinierende Welt der Steinbrüche selbst entdecken: Der „Steinhauerpfad“ (Streifzug #8) führt aus der Ortsmitte hinauf zu den Steinbrüchen auf dem Brungerst (6,2 km). Wer selbst auf Fossiliensuche gehen will, hat in einem der Lindlarer Steinbrüche die Gelegenheit dazu. Ab Mitte April gibt es öffentliche Termine mit Guide. Gruppen bis maximal 30 Personen können auch Extratermine buchen. Kosten: 55 Euro pro Gruppe. Anmeldung und Infos gibt es bei lindlar-touristik.de unter 02266 96407 oder lindlartouristik@lindlar.de

Waldgeschichten im Nationalpark Eifel erleben Besucher gehen im Nationalpark Eifel in Gemünd über den Wilden Weg. dpa Foto: Die Wälder der Eifel sind das Ergebnis einer Jahrtausende alten Entwicklungsgeschichte. Ursprünglich hatten sich hierzulande nach der letzten Eiszeit vor rund 10 000 Jahren wie auch sonst in Mitteleuropa nach und nach von Buchen dominierte Laubwälder gebildet. Erst durch den Einfluss des Menschen veränderten sich die Verbreitung und das Erscheinungsbild der Wälder in den letzten Jahrhunderten erheblich. Erst Buchen, dann Fichten Der Mensch brauchte Holz für sein Feuer, zur Holzkohleherstellung, und Eichenrinde zum Gerben von Leder. Und er brauchte Raum für seine Siedlungen, als Weideland und Ackerfläche – so verschwanden die Wälder der Eifel vielerorts. Dann wieder wurde aufgeforstet, vor allem mit der nicht heimischen Fichte – und der Wald wurde wieder dichter.

Heute darf der Wald wieder wild wachsen im Nationalpark Eifel. Spuren im Wald Aber die verschiedenen Epochen der Natur- und der Kulturgeschichte haben ihre vielfältigen Spuren hinterlassen. Wer den Nationalpark besucht, kann viele unterschiedliche Waldformen erleben: Den ursprünglich anmutenden Wald, aber auch den früheren Wirtschaftswald. Samstag im Nationalpark: Das Nationalpark-Tor Gemünd ist ein perfekter Startpunkt für eine Tour in den unmittelbar angrenzenden Nationalpark. „Knorrige Eichen, bunte Spechte und spannende Waldgeschichte(n)“ ist das Thema der Ausstellung im Infozentrum. Jeden Samstag startet um 11 Uhr eine geführte Rangertour in den Nationalpark. Teilnahme kostenlos.

Der Bierweg im Bergischen Land Symbolbild dpa Foto: Hätten Sie’s gewusst? Ein frisches Bier sollte in maximal zwei Minuten gezapft sein. Andernfalls verliert es zu viel Kohlensäure und wird womöglich schal und warm. Auch wenn Pils angeblich des Deutschen liebstes Bier ist – in Köln und ringsum sollte man natürlich auf obergäriges Kölsch umsteigen. Und in Düsseldorf auf dunkles Alt. Aber egal ob hell oder dunkel, und auch jenseits der jecken Tage: BeimThema Bier können wir hierzulande mit Superlativen aufwarten – mit den meisten Biersorten und dem höchsten Bierausstoß der Republik. 155 Brauereien in NRW Landesweit 155 Braustätten hat das Statistische Bundesamt zuletzt in Nordrhein-Westfalen gezählt. Vielerorts entstehen jetzt kleine Spezialitätenbrauereien, die aromatisches Craft Beer anbieten. Mehr als zwei Drittel vom Gerstensaft stammen aber aus Großbrauereien mit über einer Million Hektoliter Jahresproduktion. Auf der „Bierroute NRW“ dokumentieren Biermuseen die Geschichte der Braukunst, und Brauereien und Brauhäuser öffnen ihre Türen zu Führungen und Verkostungen. NRW-Tourismus hat einen interaktiven Tourenplaner dazu im Netz, mit dem sich Reiserouten zusammenstellen lassen. Der Bierweg (Bergischer Streifzug Nr. 17): Auf 13,4 Kilometern führt der Rundweg durch Wiehl und entlang der Erzquell-Brauerei. Sieben Infotafeln erklären Bierherstellung, Inhaltsstoffe, alles zu Lagerung und Haltbarkeit sowie Fakten über Bier in der Welt. Start und Ziel am Bahnhofsplatz. Markierung in beide Richtungen. www.bergisches-wanderland.de

Die Erft entdecken am Naturparkzentrum Gymnicher Mühle Gymnicher Mühle R. Schlappal Foto: Ein Ort mit Geschichte. Die alte Wassermühle von Gymnich an der Erft ist im Jahr 1315 erstmals urkundlich erwähnt, wahrscheinlich aber noch wesentlich älter. Im vorigen Jahrhundert stellte sie bereits den Betrieb ein. Betriebsam geht es auf dem Gelände aber immer noch zu, denn heutzutage ist die Gymnicher Mühle ein Naturparkzentrum und beliebtes Ausflugsziel. Geboten werden Erlebnisprogramme rund um Kultur und Natur, dazu gehört auch die Dauerausstellung „Vom Korn zum Brot“ über regionale Besonderheiten und die Geschichte der Mühlen. Leben an der Erft Der große Wassererlebnispark hat jetzt Winterpause und ist erst in der warmen Jahreszeit wieder in Aktion. Wanderer und Radfahrer können aber das ganze Jahr über auf ausgeschilderten Routen die nahe Erftaue erkunden. Wechselvoll ist die Geschichte des Heimatflusses der Region: Er brachte seinen Anrainern Fluch und Segen – wurde gestaut, verlegt, begradigt und vielfältig wirtschaftlich genutzt –, bevor man ihn als wichtigen und schützenswerten Naturraum wiederentdeckte. Das Leben an der Erft beleuchtet die aktuelle Ausstellung in der Mühle mit spannenden Themenführungen. „Vom Korn zum Brot“ – die Ausstellung im Erftmuseum ist über drei Etagen durch einen Aufzug verbunden und somit barrierefrei. Auch die so genannte Erftscholle, ein Aussichtspunkt über die Erftlandschaft, verfügt über eine asphaltierte Rampe. Termin: An jedem 4. Sonntag im Monat gibt es eine kostenlose Führung durch das KM-51 - Das Erftmuseum. Bezahlt werden muss nur der Eintritt ins Museum, Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro. Das Erftmuseum und den WasserErlebnisPark können kostenlos mit der RheinlandCard besucht werden. Öffnungszeiten: Sonntags 11 bis 17 Uhr.

Ritterwelten auf Schloss Burg erleben Schloss Burg an der Wupper picture alliance / dpa Foto: Die schmalen Gassen, der weite Blick in die Landschaft, die massiven Mauern, die engen Wehrgänge, die sonnigen Höfe und vor allem das muntere Treiben – Besucher sind jedes Mal neu fasziniert. Schloss Burg an der Wupper kann viele Geschichten erzählen. Die Grafen von Berg residierten auf der Höhenburg nach dem Baubeginn um 1130 über mehrere hundert Jahre. Und herrschten von dort über große Teile des heutigen Nordrhein-Westfalen. Diese glorreichen Zeiten werden neuerdings nicht nur beim Rundgang durch die Rittersäle lebendig, sondern jetzt auch auf dem Bildschirm. Virtuelle Reise durch die Burganlage Eine neue App nimmt Besucher mittels Augmented Reality und 360°-Ansichten auf eine virtuelle Reise in die Vergangenheit der Burganlage aus dem 12. Jahrhundert – und verwischt beinahe die Grenzen zwischen digitalem und realem Erleben. Im mittelalterlichen Ambiente des Rittersaals treffen Besucher unter einer Wandmalerei der Schlacht von Worringen via Smartphone auf einen der wichtigsten Protagonisten der Schlacht, Graf Adolph V. mit seinem Pferd. Der Burgherr kommentiert das Schlachtgeschehen live auf dem Bildschirm. Einen Überblick über die Geschichte der Solinger Burganlage bietet auch eine weitere App. An zwölf Standorten liefert sie kurze Texte und Bilder zu den Themenbereichen „Wissenswertes“, „Geschichte“, „Ruine“ und „Wiederaufbau“. Hier können Sie sich die Apps runterladen: www.schlossburg.de Traditionelle Führungen Wer sich mehr von traditionellen Führungen angesprochen fühlt, findet auch diese natürlich noch im Angebot von Schloss Burg. Kosten: 3 Euro zuzüglich zum Eintrittspreis. Individuelle Führungen können auch gebucht werden: 0212 242 2619 Schloss Burg an der Wupper

Warum Sie St. Engelbert in Köln kennen sollten Kirche St. Engelbert in Köln-Riehl (erbaut 1930-32) von Dominikus Böhm

Jürgen Gregori

Foto: Als Walter Gropius nach einer neuen Heimstätte für die Bauhaus-Schule suchte, stand wohl auch Köln zur Debatte. Ehefrau Ise Gropius sprach mit dem damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der sich interessiert zeigte. Aber irgendwie verliefen die Gespräche im Sande und Dessau machte das Rennen. Der Kölner Beitrag im Bauhaus-Jahr fällt folgerichtig etwas dünn aus. Schauen wir also, was da ist, denn Zeugnisse zumindest in Anlehnung an die weltberühmte Bauhaus-Schule finden sich trotzdem. Sogar in der Kirchenarchitektur, die zwar am profan ausgerichteten Dessauer Bauhaus keine Rolle spielte, aber dessen geometrische Formen und neue Materialien übernahm. St. Engelbert im Kölner Stadtteil Riehl Markantes Beispiel: St. Engelbert im Kölner Stadtteil Riehl. Der Kölner Kirchenbaumeister Dominikus Böhm schuf mit diesem Bau Anfang der 1930er Jahre sein wahrscheinlich kühnstes Werk. Auch als „Zitronenpresse“ bekannt Gemäß der Formel „Ein Gott, eine Gemeinde, ein Raum“ erdachte er eine Kirche, deren Wände aus acht parabelförmigen Backsteinelementen bestehen. Ein eigenwilliger Zentralbau wie ein Zelt – im Volksmund ist auch von „Zitronenpresse“ die Rede. St. Engelbert Katholische Pfarrkirche am Riehler Gürtel, erbaut in den Jahren 1930-32, Zentralbau mit getrennt stehendem Turm und Taufkapelle. Geöffnet: Montag 9-12 Uhr und 14-18 Uhr, Dienstag 9-11.30 Uhr, Mittwoch 7.30-12 Uhr, Donnerstag 10-12 Uhr und 16-19 Uhr, Freitag 10-12 Uhr

Erlebnistouren: Wilde Heimat entdecken Dülmener Wildpferde im Nebel Wikimedia / Dietmar Rabich / CC-BY-SA-4.0 Foto: Die Natur in NRW hält zu Land und zu Wasser viel Wildes bereit: Wisente, Wildpferde und Flamingos leben in verschiedenen Schutzgebieten – und Orte wie die Externsteine, das Neandertal und der Drachenfels sind Natur- und Kulturwunder zugleich. Auf gut 30 Seiten stellt das „Natur-Magazin“ Highlights im Land vor, darunter die Wisente in Siegen-Wittgenstein und die Wildpferde und Flamingos aus dem Münsterland. Auch die zwölf Naturparks und der Nationalpark Eifel sind Thema. Dessen einzigartige Komposition aus Wäldern, Grasland, Gewässern, Felsen, Ginstergebüschen, Mooren und Feuchtgebieten sorgt dafür, dass heute schon mehr als 10 000 Tier- und Pflanzenarten im Nationalpark Eifel zu Hause sind. Darunter befinden sich über 2300 gefährdete Spezies. Erlebnistouren im ganzen Jahr Rund 60 Prozent der Flächen werden heute bereits sich selbst überlassen, so dass sich die ursprüngliche Flora und Fauna vergangener Tage wieder entwickeln kann – zum Beispiel der alte Buchen-Urwald. Seit 2004 arbeiten Nationalpark-Ranger an dem Projekt. Erlebnistouren mit ihnen finden das ganze Jahr über statt. Das „Natur-Magazin“ ist aufgrund der starken Nachfrage bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr überarbeitet und neu aufgelegt worden. Es kann über die Internetseite von Tourismus NRW bestellt oder heruntergeladen werden.

Auf der Käse-Route durch NRW Der Vulkanhof in der Eifel hat Mitte der 90er-Jahre von Rindern auf Ziegen umgestellt. Peter Rakoczy Foto: Rheinischer Sauerbraten, Pumpernickel aus Westfalen und Bergische Waffeln – Nordrhein-Westfalen ist bekannt für eine ganze Reihe regionaler Spezialitäten. Dass auch Käse dazu gehört, haben viele gar nicht auf der Rechnung. Wer mehr darüber wissen will, der geht am besten einmal gezielt auf Käsetour. 26 Hofkäsereien dabei Mit der Käse-Route NRW haben sich bisher 26 Hofkäsereien zusammengeschlossen, um Käse aus heimischen Landen bekannter zu machen – und natürlich auch, um ihn zu vermarkten. Denn sie alle stehen für seine handwerkliche Herstellung. Hofladen auf dem Vulkanhof in der Eifel Peter Rakoczy Foto: Das Gute daran: Wo Landwirtschaft betrieben wird, gibt es das Landerlebnis automatisch. Unterwegs zu den Käsereien der Heimatregion stoßen Tagestouristen deshalb auf interessante Kulturlandschaften mit Wanderwegen und Ausflugszielen ringsum. Und die Höfe, auf denen Kühe, Ziegen und Schafe zu Hause sind, haben außer dem Hofladen und der Schaukäserei häufig auch einen Streichelzoo. So wird der Ausflug zur Käserei einer für die ganze Familie. Wer sich einen Überblick verschaffen will, der fährt ein bisschen weiter zum Deutschen Käsemuseum im westfälischen Nieheim. Tipp zur Käse-Route: Ein Genuss-Führer stellt Käsereien und ihre Spezialitäten vor und hat passende Wandervorschläge und Ausflugstipps: Höfe und Handwerksbetriebe, aber auch Genuss-Pilgerorte wie das Käsemuseum in Nieheim. Julia Jansen: „Stadt, Land, Käse", Rheinischer Landwirtschafts-Verlag , 150 S., 14,95 Euro

Wacholder-Wanderung im Oberbergischen Wacholder Alina Miroshnichenko on Unsplash Foto: Der Natur so richtig ins Auge schauen kann man auf einem Rundweg durch eine der letzten verbliebenen Wacholderheiden im Oberbergischen. Einst prägte der Wacholder hier weite Landschaften. Bei Branscheid im Ferienland Reichshof steht er unter Naturschutz. Heute wird die Heide nur mit menschlicher Hilfe sowie tierischer Unterstützung von Schaf- und Ziegenherden davor bewahrt überwuchert zu werden. Mythen rund um den Todesbaum Viele Mythen ranken sich um den sagenumwobenen Todesbaum. Früher opferte man dem Baum Wolle und Speisen, wenn ein Kind erkrankt war. Geradezu widersprüchlich scheinen die vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert anhaltenden Vorstellungen des Wacholders einerseits als Todesbaum, anderseits als Lebensbaum. Man glaubte, dass sich die Seelen der Verstorbenen im Baum verstecken und durch bestimmte Umstände wieder zum Leben zurückkehren. Zugleich gilt er als Symbol der Fruchtbarkeit, Gesundheit und des ewigen Lebens. Die Wanderung Auf diesem Rundweg im Oberbergischen Land lassen sich alle Geheimnisse lüften. Fünf Infostationen erläutern den immergrünen Wacholderbaum in allen Facetten. Und in der Dämmerung kann sein ungleicher Wuchs wirklich furchteinflößend aussehen. Diese leichte Wanderung führt über gut befestigte Waldwirtschaftswege und ist auf einer kurzen Strecke Teil des „Bergischen Panoramasteigs“ Anreise: Rund 45 Minten von Köln mit dem Auto über die A4 Richtig Olpe. Parken: Start und Ziel am Wanderparkplatz Landwehrstraße in Reichshof-Eckenhagen. Details: Der Wachholderweg ist 5,5 km lang. Die Runde dauert etwa zwei Stunden. Auf fünf Info-Tafeln erfahren Sie alles rund um den Wachholder. Details zur Strecke finden Sie auch auf der Seite Bergisches Wanderland.

Waldbaden im Königsforst Wer in diesen Tagen durch den Wald spaziert, erkennt im Unterschied zu den Vorjahren: Es gibt so viele Eicheln wie lange nicht mehr. Die Ursache liegt auf der Hand: Als die Eichenbäume in voller Blüte standen Anfang Mai, da herrschte optimale Witterung. Nun purzeln die Früchte in Massen zu Boden. Die Eichenwälder im Königsforst sind mindestens 150 Jahre, zum Teil sogar bis über 200 Jahre alt. Ausflügler stoßen dort nicht nur auf ein dichtes Wanderwegenetz, sondern können in manchen Momenten auch auf das Hämmern von Schwarz- und Grauspecht horchen. Eichenblätter im Herbst dpa Foto: Die urtümliche Waldlandschaft steht unter Schutz und gilt als eine der artenreichsten im Land. Wer dieser Tage eine Expedition in den Indian Summer im Königsforst unternimmt, der erlebt „Waldbaden“ von seiner schönsten Seite. Die grüne Lunge der Region bietet gleich mehrere Rundwanderungen, die im Herbst besonders reizvoll sind. Eine davon startet am alten Forsthaus Steinhaus durchs Wahnbachtal, an gurgelnden Quellen und Bächen vorbei zum Tütberg, der höchsten Erhebung (212 Meter) des Königsforstes. Einzelheiten zur Wanderung finden Sie hier. Infozentrum Forsthaus Steinhaus

Warum die Grube Wohlfahrt in der Eifel eine Besonderheit ist Bergleute haben zwischen 1893 und 1907 Zeichen und Figuren in die glatten Steinwände des Stollens geritzt. NRW-Stiftung Foto: Kalt ist es, etwas feucht und dunkel, und stellenweise muss man den Kopf einziehen: Die Wurzeln der deutschen Montanindustrie finden sich auch in der Eifel. Schon vor mehr als 2000 Jahren wurde dort nach Erzen geschürft, Metall gewonnen und weiterverarbeitet. Fast zweieinhalb Kilometer lang ist der „Tiefe Stollen“ des ehemaligen Bleierzbergwerks Grube Wohlfahrt. 900 Meter davon können im Rahmen einer spannenden, geführten Tour von Besuchern erkundet werden. Graffitis von 1893-1907 Eine Grubenbahn ratterte hier hindurch, um die geschürften Bleierze aus den verschiedenen Schächten abzutransportieren. Bergleute haben damals Zeichen und Figuren in die glatten Steinwände des Stollens geritzt. Ihre Graffitis geben Zeugnis von der Arbeitswelt unter Tage aus der Zeit zwischen 1893 und 1907. Europaweit einmalig Über 150 Zeichnungen und Signaturen sind ganz in der Nähe des Hauptschachtes auszumachen. So etwas ist in keinem anderen europäischen Besucherbergwerk zu sehen, sagen die lokalen Grubenführer vom Heimatverein Rescheid . Über Tage können Besucher im Grubenhaus Mineralien und Fossilien und die Ausstellung zur regionalen Bergbaugeschichte besichtigen. Das könnte Sie auch interessieren Naturwunder NRW : 24 faszinierende Ausflüge ins Siebengebirge Tipp zum Ausflug: Besucherbergwerk Grube Wohlfahrt, Hellenthal-Rescheid. Festes Schuhwerk und warme Kleidung bei Temperaturen von 8°C empfohlen. Führungen: dreimal täglich 11, 14 und 15.30 Uhr.

Eintritt: 5,50 Euro/Kinder 3 Euro/Familien 13 Euro.

http://grubewohlfahrt.de Auf Google Maps anzeigen Weitere Ausflüge in die Eifel: >10 besondere Orte in der Eifel >Maare in der Eifel >Hirsche beobachten in der Eifel >15 Ausflüge wie Kurzurlaub in der Eifel

Ruhezone im Kurpark Bad Neuenahr Unter mächtigen Kastanien die Skulptur„DieHockende“ im Kurpark Bad Neuenahr. Dominik Kretz Foto: Mächtige Baumalleen, versteckte Pfade durch weitläufiges Grün, schattige Plätze am Ahr-Ufer und plätschernde Gewässer – der Kurpark Bad Neuenahr ist eine Oase für Erholungssuchende. An heißen Sommertagen bietet der Park viele Möglichkeiten zu Spaziergängen im Halbschatten. Besonders spektakulär ist die Heilquelle „Großer Sprudel“, die täglich Wasser aus 95 Metern Tiefe in einer bis zu zehn Meter hohen Fontäne an die Oberfläche befördert. Trinkbrunnen bieten Gelegenheit, das sanfte Heilmittel zu genießen. Kurpark Bad Neuenahr täglich 9 bis 21 Uhr, Eintritt 3 Euro.

Für Inhaber der Gästekarte frei. www.das-heilbad.de

Zu Besuch bei den Bibern auf der Bislicher Insel Auch Biber trifft man wieder in NRW. dpa Foto: Mehr als 1000 Fußballfelder ist dieses Schutzgebiet groß. Die Bislicher Insel ist das reinste Wasserparadies. Sie gehört zu einer der wenigen naturnahen Auenlandschaften Deutschlands. Jedes Jahr aufs Neue wird sie vom Rhein überschwemmt und zu Zeiten des Hochwassers bilden sich romantische Wasserlandschaften, die für zahlreiche Wildtiere Lebensräume bieten. An Sand- und Kiesufern, im Schilfröhricht und am Schlammufer des ruhigen Altrheins finden auch Biber Nahrung und Schutz. Das könnte Sie auch interessieren Aktuelles rund um Köln : In unserem Newsletter gibt es Freizeit-Tipps für die Region Erkundungstouren starten am Naturforum Bislicher Insel. Im Informationszentrum in den Gebäuden des Eyländer Hofs erfahren Kinder und Erwachsene viel Wissenswertes über das Leben am und unter Wasser. In der Biberburg erleben Kinder spielerisch die Auenwelt. Eine Dauerausstellung informiert über den Lebensraum Auenlandschaft. Außerdem beginnt ein Rundweg am Naturforum, der durch das Außengelände mit Obstwiesen, Ruhebänken und einem Hofteich führt. Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr

Voreifel: Wandern auf der Heimatblick-Runde Heimatblicke im Naturpark Rheinland. Rheinland.info Foto: Bei klarer Sicht geht der Blick vom Vorgebirgskamm zwischen Bonn und Bornheim in Osten bis ins Bergische Land, nach Norden ist der Kölner Dom zu sehen und im Westen der Kottenforst. In der Voreifel führt ein Rundweg mit dem schönen Namen „Heimatblick“ durch die Landschaft zwischen Rhein und Eifel: Streuobstwiesen wechseln sich ab mit Pferdekoppeln, kleinen Gemüsefeldern und Waldstücken, getrennt durch dichte Hecken und Buschland. Darin eingebettet liegen die „Quarzsandgrube Brenig“ und die „Kiesgrube an der Roisdorfer Hufebahn“. Vorbei geht es auch am „Kamelleboom“, einem Grenzbaum, in dem es Süßigkeiten „regnet“, weiter nach Alfter, wo der Jakob-Wahlen-Park mit Grill- und Spielplatz zu einer Pause einlädt. Zurück führt der Weg auf dem Vorgebirgskamm nach Bornheim. Phantastische Blicke in die Heimat - die verspricht auch der LSV-Aussichtsturm auf dem Vorgebirgskamm zwischen Bonn und Bornheim. Hier schaut man über die Quarzsandgrube und die Rheinebene.



Heimatblick-Runde: Der Weg ist 15,4 km lang und gut markiert. Vom Wanderparkplatz Ville führt der Weg durch den Kottenforst bis zum Vorgebirgskamm.

www.rheinland.info Anreise: Mit dem Auto Parkplatz Alfter/ Alanus Hochschule an.

Mit der Bahn Linie 18 bis Haltestelle Alfter/ Alanus Hochschule. Der Parkplatz und die Haltestelle liegen nicht direkt am Wanderweg. Über die „Bahnhofstraße“ und „Am Herrenwingert“ kommt man am Schlosspark in Alfter zur Heimatblick-Runde. Eine Karte mit der Heimatblick-Runde finden Sie hier.

Burg Reifferscheid in der Eifel Burg Reifferscheid in der Eifel Reiche Foto: Hoch über dem Tal des Reifferscheider Baches in der Nordeifel, liegt die von weitem sichtbare Burganlage - ein Kleinod spätmittelalterlicher Baukunst. Das Matthiastor, die Ruine des ehemaligen Schlosses Burg Reifferscheid und der historische Ortskern sind ein Besuch wert. Besonders nah für Kölner und schön im Sommer ist die Gegend um Hellenthal. Hier gibt es den Wildpark Hellenthal mit seiner bekannten Greifvogelstation. Außerdem: herrliche Wanderwege zum Beispiel um die Oleftalsperre. Hier gibt’s was zu essen: Ein Ausflug auf die Burg Reifferscheid kann man mit einem Besuch in dem netten Café Eulenspiegel, das auf dem Fußweg hoch zur Burg liegt, verbinden. Hellenthal-Reifferscheid, Burg Reifferscheid www.reifferscheid-eifel.de

Tropfsteinwelten in der Dechenhöhle Die Dechenhöhle in Iserlohn. dpa Foto: Eine Tour ins Sauerland lohnt sich: Immerhin gilt die Dechenhöhle als eine der schönsten Tropfsteinhöhlen Deutschlands. 140 Jahre nach ihrer Entdeckung zieht die unterirdische Tropfsteinwelt immer noch Jahr für Jahr zigtausende Besucher an. Insgesamt sollen es bisher mehr als 14 Millionen Menschen gewesen sein, die die unterirdische Wunderwelt im Kalkgestein des Grüner Tals zwischen Letmathe und Iserlohn besichtigt haben. Öffnungszeiten: täglich von 10-17 Uhr Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 2,50 Euro Deutsches Höhlenmuseum

Dechenhöhle 5, 58644 Iserlohn www.dechenhoehle.de Die Dechenhöhle auf Google Maps anzeigen.

NRW-Liebling Nationalpark Eifel Die 85 Kilometer lange Strecke des Wildnistrails führt einmal von Süden nach Norden durch den Nationalpark Eifel. Nationalpark Eifel Forstamt Foto: Der Nationalpark Eifel ist ein Besuchermagnet in NRW: Gut die Hälfte aller Gäste kommen wegen ihm in die Eifel, so das Ergebnis einer neuen Untersuchung. Zum zehnjährigen Bestehen des Schutzgebietes untersuchten Forscher die spannenden Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. Die Natur lässt keinen draußen: Viele nutzen die Möglichkeit zum barrierefreien Naturerlebnis. Zum Beispiel am Wilden Kermeter, wo der Erkundungspfad „Der Wilde Weg“ hinführt. Für Besucher mit Mobilitätseinschränkung Vier Wanderwege, zwischen 2,6 und 5 km lang, laden Familien zu leichten Spaziergängen ein. www.nationalpark-eifel.de Weitere Ausflugtipps in der Eifel: Sprudelnde Quellen Wanderungen rund um die Vulkane Zum Biber in der Eifel Wandern mit Kindern in der Eifel Ins Hohe Venn