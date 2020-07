Wuppertal -

Durch die Bäume ist Schloss Burg zu sehen: Auf der Burganlage, die im 19. Jahrhundert reichlich historisierend wiederaufgebaut wurde, residierten im Mittelalter die Grafen von Berg, bevor sie ab 1380 ein kleines Dorf an der Düssel zu ihrer Residenzstadt ausbauten und damit auch den Grundstein für die heutige nordrhein-westfälische Landeshauptstadt legten. Aber die ist weit weg. Zum Glück. Denn so wurde die alte Burg hoch über der Wupper als Jagdsitz weiter genutzt und ist heute ein Wahrzeichen des Bergischen Landes in einer Umgebung, die zu einer entdeckungsreichen Sommerwanderung für die gesamte Familie einlädt.



Mehr als sehenswert: Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke

Auf teils felsigen Pfaden und über kleine Bachbrücken geht es an der tief ins Bergland eingeschnittenen Wupper und waldreichen Hängen entlang zu weiteren interessanten Stationen. Keine drei Kilometer Luftlinie von Schloss Burg entfernt überspannt seit 1897 Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke das Tal – in 107 Metern Höhe. Ihre 5000 Tonnen schwere Stahlkonstruktion wird von fast einer Million Nieten zusammengehalten. Zu Füßen der Müngstener Brücke lockt nicht nur eine Einkehr zur Halbzeit der Tour, sondern auch der Brückenpark mit Picknickmöglichkeiten, Erlebnisparcours und einer Schwebefähre, mit der sich der Fluss auf zwei dicken Stahltrossen überqueren lässt.



Wer Glück hat, kann auf dem Rückweg an den unter Naturschutz stehenden Steilufern der Wupper den Eisvogel und andere seltene Tiere entdecken. Freunde bergischen Fachwerks kommen im malerischen Unterburg auf ihre Kosten, bevor Nordrhein-Westfalens älteste Personenseilbahn aus dem Jahr 1952 dazu einlädt, die letzten Höhenmeter hinauf nach Schloss Burg schwebend zurückzulegen.



Der Wanderweg



1. Vom Wanderparkplatz der Talsperrenstraße nach rechts bergauf Richtung Höhrath folgen. Nach ca. 270m rechts abbiegen und den Markierungen „B“ und „A5“ auf einem Wirtschaftsweg folgen. An Freifläche und Grillhütte vorbei, auf Pfad bergab bis auf den breiteren Weg. Hier kurz nach links, dann sofort rechts abbiegen (Zuweg Erlebnisweg Wupper, Dreieck, X) . Bis zum Gefallenendenkmal. Dort nach links über Treppen bergab, Pfad weiter bergab folgen, an Bank vorbei, durch Rechtskurve bis zum breitem Weg. Auf diesem nach links (A5). Aussichtstempelchen rechts liegen lassen und A5 auf breitem Weg weiter bergab folgen.



2. An Kreuzung im Bachtal rechts bergab



(B, Dreieck). Vor Steilufer zur Wupper am „weißen Stein“ auf dem Bergischen Weg (orangefarbene Markierung) nach rechts bis Unterburg. Dort dem Bergischen Weg über die Wupperbrücke (Eschbachstraße nach links) folgen, der Solinger Straße noch durch eine Rechtskurve folgen, dann rechts mit der Markierung des Bergischen Wegs bergauf in den Wald, bald rechts, und dann am Hang entlang bergauf und bergab bis zur Müngstener Brücke. Auf dem Bergischen Weg unter der Brücke hindurch und am nächsten Abzweig scharf rechts bergab ins Tal Richtung Brückenpark.



3. Im Tal auf dem Müngstener Brückenweg nach rechts, an der Schwebefähre vorbei (oder mit ihr übersetzen und auf der anderen Seite der Wupper nach rechts flussab bis Unterburg), dem mit einem weißen Dreieck auf schwarzem Grund markierten Erlebnisweg folgen. Am Hang entlang bergauf und bergab. Nach ca. 1,7km nach links auf einer Brücke über die Wupper und auf der anderen Seite rechts bis nach Unterburg.



4. Wer in Unterburg zu Fuß hinauf zum Schloss Burg steigen möchte, überquert die Eschbachstraße, folgt geradeaus der Schloßbergstraße und dem ausgeschilderten Fußweg hinauf nach Schloss Burg. Wer den Sessellift nehmen will, überquert in Unterburg – der Eschbachstraße nach rechts folgend – nochmals die Wupper und hält sich am anderen Ufer links zur Talstation.



5. Im Areal von Schloss Burg rechts halten und durchs Haupttor hinaus auf die Wermelskirchener Straße. An dieser geradeaus ca. 400m bergauf, dann rechts in die Talsperrenstraße zum Ausgangspunkt



Wichtige Informationen



Start & Ziel: Wanderparkplatz an Talsperrenstraße in Solingen-Oberburg



Länge/Dauer: 13,1 km, ca. 4,5 Std.



Anfahrt: Mit Auto: A3 bis Kreuz Leverkusen, auf A1 Richtung Dortmund bis Abfahrt Wermelskirchen/Schloss Burg. Nach Ausfahrt links, am Kreisverkehr links Richtung Schloss Burg. 200m nach Ortseingangsschild „Solingen“ links in Talsperrenstraße, nach 200m rechts auf Wanderparkplatz. ÖPNV: Von Köln Breslauer Platz Bus 260 bis RVK-Niederlassung Wermelskirchen, Bus 266 bis Schloss Burg (sonntags bessere Verbindung über Solingen Bf. und Bus 683 bis „Burg Brücke“ in Solingen-Unterburg).



Profil: Gut befestigte Wege und Pfade; Gesamtsteigung ca. 370 Höhenmeter



Karte/GPS-Daten: Wanderkarte Bergisches Land, Karte 2, hg. v. Das Bergische; GPS-Daten im Internet (Outdooractive): out.ac/tHYAM



Einkehrmöglichkeiten (Auswahl):



Haus Müngsten, Müngstener Brückenweg 71, Solingen, Mo-Fr 11-18 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, 02 12/2 33 93 20, haus-muengsten.de

Waffelhaus auf Schloss Burg, Steinweg 12, Solingen, 0212/42867; Nov-Mrz: Mi-So, Apr-Okt: Di-So 11-18 Uhr, waffelhausburg.jimdo.com



Besichtigung: Bergisches Museum/ Schloss Burg: Mo 13-18 Uhr, Di-Fr 12-18, Sa/So 10-18, Nov-Feb eingeschränkt, www.schlossburg.de



Sessellift: zwischen Unter- und Oberburg: Mo 12-17.50 Uhr; Di-So 10-17.50 (bei Schlechtwetter ggf. Einschränkungen, ebenso im Winter), Tel.: 0212/43181, www.seilbahn-burg.de



Schwebefähre: Apr-Nov tgl. 11-18 Uhr, Dez-Feb geschlossen, im März nur am Wochenende 11-17 Uhr. Keine Fahrten bei Regen, Frost, Sturm und + 32 Grad, haus-muengsten.de