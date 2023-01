Blick auf das Milchenbachtal am Rothaarsteig.

Mehrere Tage durch Wälder und Wiesen streifen, an plätschernden Bächen entlang spazieren, auf schmalen Pfaden pilgern, Aussichten genießen und durchatmen – das ist der Traum vieler Wanderer.

Im Sommer haben wir unsere Wanderschuhe angezogen, Rucksack aufgeschnallt und uns zu Fuß auf den Weg gemacht – auch wenn es eigentlich viel zu heiß war. Der September und Oktober sind wie gemacht zum Wandern, nehmen Sie sich am besten direkt ein Wochenende vor.



Kommen Sie mit uns auf Entdeckungstour durch unser Bundesland: In unserer Serie stellen wir Etappen auf sechs Fernwander- oder deren Partnerwegen vor, die durch NRW führen. Wir waren auf dem Bergischen Panoramasteig, dem Eifelsteig, Rheinsteig, Rothaarsteig, Neandertalsteig und dem Rheinischem Jakobsweg.

In sechs Folgen verraten wir Tipps, die nicht in Büchern stehen. Entdecken Sie mit uns die Freiheit beim Weit-Wandern. Wir starten im Bergischen Land.

Außerdem lesen Sie unsere Experten-Tipps zur richtigen Ausrüstung und Vorbereitung auf die Tour: Kalle Kubatschka vom Kölner Alpenverein gibt Tipps: Was muss ich mitnehmen? Was sind die richtigen Wanderschuhe?

Lassen Sie sich von unserer Sommerserie zum Thema Wandern in NRW inspirieren: Wanderschuhe an, Rucksack auf und viel Freude in der Natur!