Historische Bauwerke stehen in jedem guten Urlaub auf dem Erlebnisplan. Doch nur weil die Reise in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht auch in heimischen Gefilden einiges zu entdecken gibt. Fünf Schlösser für romantische und spannende Ausflüge:

1. Schloss Homburg – hoch oben im Bergischen Land

SchlossHomburg wurde im Jahr 1276 erstmals urkundlich erwähnt. Rebecca Lessmann Foto:

Unser Kleinwagen kommt ganz schön ins Schwitzen auf dem Weg zu unserem Ausflugsziel. Denn das Schloss Homburg liegt im oberbergischen Nümbrecht. Immerhin 500 Meter Steigung gilt es auf der Route von Köln aus zu bewältigen. Das letzte Stück des Weges führt uns auf kurvigen Straßen mitten durch das Bergische Land. Bäume ragen links und rechts von der Straße hoch hinauf, dann fahren wir durch ein kleines Dorf und biegen schließlich auf den Parkplatz von Schloss Homburg ein.

Auf diese Anreise gibt es erstmal einen Espresso auf der Außenterrasse des kleinen italienischen Restaurants Zehntscheuer. Wir sind noch vor der Mittagszeit da, gerade werden die Zutaten für das Menü geliefert: Fisch, Fleisch und frisches Gemüse. Einige Tische sind bereits reserviert. Den Kaffee bekommen wir aber ohne Reservierung.

Unterhalb des Schlosses liegt das Restaurant Zehntscheuer. Rebecca Lessmann Foto:

Über uns thront das Schloss Homburg mit seiner gelb gestrichenen Fassade und seinem Bergfried auf dem höchsten Punkt des Homburger Ländchens. Ringsherum liegt dichter, beinah unberührter Wald.

Das Schloss wurde im Jahr 1276 erstmals urkundlich erwähnt, bei archäologischen Grabungen tauchten 1999 jedoch Hinweise auf, dass der Schlossberg bereits sehr viel früher schon bebaut gewesen war. Vermutlich hat bereits im 11. Jahrhundert – etwa aus der Zeit um 1070 – ein Rundturm mit zwölf Metern Durchmessern auf dem Bergsporn gestanden.

Durch das Tor gelangt man in den Innenhof des Schlosses. Rebecca Lessmann Foto:

Die Höhenburg allerdings wurde etwa im 13. Jahrhundert von den Grafen von Sayn errichtet. Erst viel später, nach 1743, wurde die mittelalterliche Burg zu einem Wohnschloss im barocken Stil umgebaut. Doch mit dem Siegeszug von Napoleon I. endete die territoriale Unabhängigkeit jäh, als dieser die oberbergischen Gebiete in das neu geschaffene Großherzogtum Berg eingliederte. Als die Gebiete in Folge des Wiener Kongresses 1815 an das Königreich Preußen fielen, verfiel das einst so prächtige Schloss Homburg im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr zur Ruine. Erst die Gründung des „Oberbergischen Heimatmuseums“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die weitreichenden Wiederaufbaumaßnahmen in Folge des Zweiten Weltkrieges verhalfen dem Schloss wieder zu seinem ursprünglichen Glanz.

Zwei riesige Ameisen aus Bronze krabbeln die Hauswand entlang. Rebecca Lessmann Foto:

Die Geschichtsträchtigkeit der Burgmauern ist deutlich spürbar, als wir durch das massive Steintor auf das Schlossgelände treten. Im Hof scheinen Moderne und Vergangenheit miteinander zu verschmelzen: Riesige Ameisen aus Bronze krabbeln die Hauswand hinauf, der verglaste Museumsshop blickt auf das hölzerne Eingangstor zum Schloss. Sobald wir durch das massive Tor treten umgibt uns die Kühle der alten Steinmauern. Unter unseren Stoffmasken wird uns trotzdem schnell heiß, doch die sind aktuell Pflicht. Über Richtungspfeile werden wir durch die Ausstellung geleitet, in Zeiten der Corona-Krise gilt hier: Einbahnstraße. Auch der Bergfried ist derzeit für Besucher geschlossen, Abstand halten ist auf der engen Wendeltreppe nicht möglich.

Durch die Räume, eine massive Holztreppe hinauf führt die Ausstellung uns durch die Zeit. Jeder Raum widmet sich einem anderen Aspekt. Gewehre, Hirschgeweihe und Bärenfallen sind von dem einstigen Jagdvergnügen des Adels geblieben, die Ritterrüstungen wirken selbst ohne Ritter bedrohlich mit ihren Visieren. Im Hintergrund hängt ein Morgenstern.

Ein Raum der Ausstellung widmet sich den Waffen und Rüstungen der Ritter. Rebecca Lessmann Foto:

Die Mittagssonne scheint hell durch die Fenster, doch wie dunkel dieses Zeitalter gewesen sein muss, lässt sich an diesem Ort erahnen. Ein wenig später sitzen wir auf einer Bank im Schlossgarten und picknicken. Den Blick können wir bis weit hinein ins Bergische Land schweifen lassen. Auf die Bäume, auf die damals vielleicht schon die einstigen Bewohner des Schlosses blickten und auf ihren Jagdzügen durchritten.

Das Tor führt in den Schlossgarten – von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Wälder des Bergischen Landes. Rebecca Lessmann Foto:

Als wir später nach Köln zurückkehren, freut sich das Auto, doch wir sind nostalgisch gestimmt: Wie nah Vergangenheit und Zukunft doch manchmal beieinander liegen!

Adresse:Schloss Homburg 1, 51588 Nümbrecht

Anreise: Mit der Bahn: Mit der S19 von Köln Hauptbahnhof bis zur Frankfurter Str., dort weiter mit der RB 11542 Richtung Overath bis zu Gummersbach Bf. und dort mit dem Bus Linie 302 nach Nümbrecht Holsteinsmühle.

Mit dem Auto: Rund 55 km von Köln, ausgeschilderte Parkmöglichkeiten direkt vor Ort.

Öffnungszeiten: Vorerst Donnerstag bis Sonntag 10-18 Uhr

Eintritt: 6 Euro, Kinder/ Ermäßigt: 3,50 Euro, weitere Infos: hier

Tipps rund um den Ausflug

Playmobil-Sonderausstellung: Noch bis zum 15. September kann die Geschichte von Schloss Homburg auf ganz besondere Weise mit der Playmobilausstellung von Oliver Schaffer erlebt werden. Die Figuren vermitteln zentrale Themen der Dauerausstellung, wie etwa die Vergangenheit des Bergischen Landes, das Leben auf einer Burg oder die Zeit der glanzvollen Ritterturniere. Hin und wieder schleicht sich auch ein Schlossgeist dazwischen.

Wer entdeckt das Schlossgespenst? Rebecca Lessmann Foto:



Natur erleben auf Schloss Homburg: Im Roten Haus – der ehemaligen Zehntscheune zu Fuße des Schloss Homburgs – befindet sich die biologische Station Oberberg. Auch das ehemalige Forsthaus lädt ein, die Natur des Oberbergischen zu entdecken und kennenzulernen.

Rund um das Schloss sind zahlreiche Wanderrouten gelegen, wie etwa der Naturerlebnispfad Schloss Homburg. Auch ein Klangpfad macht den Spaziergang zu einem besonderen Erlebnis und der Aussichtsturm belohnt am Ende mit einem Blick über das bergische Panorama.

2. Das Lustschloss Schloss Miel bietet allerlei Vergnügen

Das in Swisttal gelegene Schloss Miel wurde im Spätbarock erbaut. Golf Club Schloss Miel GmbH Foto:

Das in Swisttal gelegene Schloss Miel wurde im Spätbarock erbaut. Errichtet wurde es zwischen den Jahren 1768 bis 1772 auf den Grundmauern einer zuvor abgebrannten Burg. Aus der einstigen Burg wurde durch den kurkölnischen Minister Caspar Anton Freiherr von der Heyden – genannt „Graf Belderbusch“ nun ein prächtiges Schloss im Stil des französischen „Maison de Plaisance“, zu deutsch Lustschloss.

Auch heute bietet das Schloss seinen Besuchern noch allerhand Vergnügen. Ob mit einer Partie auf dem Golfplatz, bei einer Führung oder einer selbstständigen Entdeckungstour durch die fürstlichen Hallen und Räume oder aber einer Mahlzeit im schlosseigenen Restaurant Belderbusch. Wem eher an den Innenräumen des Schlosses gelegen ist, kann das damalige fürstliche Leben entweder für drei Euro bzw. einen Euro auf eigene Faust erkunden, oder verschiedene Schlossführungen buchen. Eine kurze Führung kostet fünf Euro pro Person, eine ausführliche Tour gibt es für zehn Euro je Teilnehmer.

Adresse: Schloss Miel, Schlossallee 1, 53913 Swisttal-Miel

Kontakt: Telefon: 02226 / 10050, www.schlossmiel.de

3. Mittelalter erleben auf Burg Satzvey

Wunderbar mittelalterlich: die Burg Satzvey. Manuel Thome Photography Foto:

Gelegen am nordöstlichen Rand der Eifel in Mechernich befindet sich die Burg Satzvey. Sie wurde Anfang des 13. Jahrhunderts von den Herren von Vey gegründet und gilt als eine der am besten erhaltenen Wasserburgen des Rheinlands. Auf dem Burggelände finden zahlreiche Veranstaltungen statt: Von Ritterfestspielen über Hexennächte bis hin zu Märkten für den Mittelalter-Fan. Auch Burgführungen oder sogar Übernachtungen auf Burg Satzvey sind möglich. Der kulinarische Genuss kommt auf der mittelalterlichen Wasserburg auch nicht zu kurz: In der Senfmühle werden sonntags bei einem üppigen Brunch Leckereien aus eigener Herstellung gereicht. Die Burgbäckerei dagegen lädt mit rustikalen Speisen und verschiedenem Gebäck auf die Sonnenterrasse ein.

„Unsere Burg hat die Pest überstanden, aber ob sie die Corona-Krise übersteht ist derzeit fraglich,“ heißt es derzeit auf der Website der Burg. Daher freut sich Burgherr Franz Josef Graf Beissel von Gymnich derzeit über jeden Besuch. Eine Burgführung kostet fünf beziehungsweise zwei Euro.

Adresse: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Kontakt: Telefon: 02256 / 95 83 0, www. burgsatzvey.de

4. Prunk und Weltkulturerbe: Schloss Augustusburg

Ein Prachtstück des Rokoko: Schloss Augustusburg in Brühl. Henning Kaiser/dpa Foto:

Treppen sind nun nicht unbedingt als beliebte Ausflugsziele bekannt. Für das Brühler Schloss Augustusburg sollte man jedoch eine Ausnahme machen, denn allein die von Balthasar Neumann gestaltete prunkvolle Marmortreppe ist einen Besuch wert. Schloss Augustusburg, oft einfach Schloss Brühl genannt, zählt zu den ersten bedeutenden Schöpfungen des Rokoko in Deutschland. Es wurde zusammen mit Schloss Falkenlust und den Brühler Gärten von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Für einen Besuch von Schloss Augustusburg sollte man deshalb viel Zeit mitbringen, denn von den prachtvollen Innenräumen bis zu dem idyllischen Schlossgarten gibt es einiges zu sehen. Auch das Jagdschloss Falkenlust mitsamt seiner Falknerei ist fußläufig zu erreichen.



Öffnungszeiten: Di-Fr. 9 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr

Sa + So 10 bis 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 9/ 7,50 Euro

Adresse: Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, Schlossstraße 6, 50321 Brühl

www.schlossbruehl.de

5. Romantische Idylle auf Schloss Stolzenfels

Mit seinen ummauerten Gärten und der hellen Fassade verströmt Schloss Stolzenfels bis heute ihr romantisches Flair. GDKE Rheinland-Pfalz, Pfeuffer Foto:

Ein Stück rheinaufwärts vom Koblenzer Stadtzentrum thront Schloss Stolzenfels. Ursprünglich diente das Schloss als Zollburg. 1689 wurde die Burg jedoch von französischen Truppen zerstört. Erst 1836 wurde das Schloss wiederaufgebaut. Mit seinen ummauerten Gärten und der hellen Fassade verströmt die Schlossanlage bis heute ihr romantisches Flair. Der Fußweg hinauf zu Schloss Stolzenfels führt durch eine verwunschene Parkanlage: Grotten, römische Baurelikte und tolle Ausblicke warten hier. Um das Schloss herum liegen fünf weitere Gartenanlagen. In den Hallen von Schloss Stolzenfels können Besucher in die Welt des Adels im 19. Jahrhundert eintauchen. Und auch Kinder kommen auf ihre Kosten. In den Gängen verstecken die guten Geister Willi Bartzilli und Fritzi Dreispitzi geheime Botschaften über das Leben auf einem Schloss. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro Eintritt.



Adresse: Schloss Stolzenfels, Rhenser Straße 15, 56075 Koblenz

Kontakt: Telefon: 0261 / 516 56

www.tor-zum-welterbe.de