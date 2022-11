Am heutigen Freitag, 13. Mai, ist „International Cocktail Day"! Wer Lust hat auf einen Cocktail, sich diesen aber nicht zuhause selber zubereiten möchte, ist in einer der Cocktailbars in Köln gut aufgehoben. Hier wird gemixt, geschüttelt, gerührt, damit der Drink auch perfekt wird. Wir haben eine Liste mit Bars erstellt, in denen man leckere Cocktails bekommt.

Cocktailbars in Köln

Seiberts Classic Bar, Innenstadt

Volker Seibert, Geschäftsführer der Bar „Seiberts“ Copyright: Michael Bause

Die persönliche Verbindung zwischen Bartender und Gast gilt als oberstes Gebot. So heißt es auf der Homepage der Cocktailbar. Das Seiberts hat schon viele Auszeichnungen erhalten: 2016 wurde das „Seiberts“ vom Bar-Magazin „Mixology” zur besten Bar des Jahres 2016 gewählt. Volker Seibert wurde unter die Top Ten Mixologen 2018 in Europa gewählt. Außerdem wurde die Bar im neuen Falstaff Barguide 2022 zum dritten Mal in Folge mit der Höchstpunktzahl von 97 Punkten bewertet und zur besten American Bar Deutschlands ausgezeichnet. Zur Auswahl stehen handverlesene Champagner und seltene Tropfen, sowie fassgelagerte Exemplare von Spirituosen. Die Karte ist ungewöhnlich umfangreich. (rei)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 16 Uhr bis 24 Uhr, Freitag bis 1 Uhr, Samstag 14 bis 1 Uhr

Seiberts Classic Bar, Friesenwall 33, 50672 Köln

www.seiberts-bar.com

Keimaks, Südstadt

Das Keimaks-Team. Copyright: Goyert

Das Keimaksin der Kurfürstenstraße 27 ist so was wie eine Institution in der Kölner Südstadt. Gut gelegen, sitzt man hier entweder im Innenraum mit Blick auf die französische Theke oder draußen auf der schönen Terrasse, die an Urlaub erinnert. Die Barkeeper kreieren tolle Cocktails (der Whisky Sour ist sehr zu empfehlen) und auf der Tafel mit kulinarischen Köstlichkeiten will man am liebsten alles bestellen. Hier ist es gemütlich und gesellig zugleich - umgarnt von leckeren Drinks. (rei)

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 18 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr

Keimaks, Kurfürstenstraße 27, 50678 Köln

www.keimaks.de

Königsblut, Ehrenfeld

Gastro-Expertin Julia Floß im „Königsblut“. Copyright: Jörn Neumann

Rote Wände, Lampions, morbider Charme: Zwischen Teelichtern, bunt bemalten Totenköpfen, Samtkissen, einem Meer aus Kunstblumen, Kronleuchtern und allerlei religiösem Kitsch, werden köstliche Drinks serviert - gerne Gin Tonics. Das Königsblut bietet viele verschiedene Gin-Sorten und dazu mehrere Tonic Waters an. Sowohl die alkoholhaltigen, als auch die alkoholfreien Cocktails sind sehr zu empfehlen - wie auch der hübsche Hinterhof an warmen Tagen. Die Bar versteht sich auch als Tanz- und Nachtklub. (Jfl)

Öffnungszeiten: Ab 19 Uhr

Königsblut, Thebäerstr. 8, 50823 Köln

Das Königsblut bei Facebook

Little Link, Belgisches Viertel

Stephan Hinz, Besitzer der Bar Little Link in der Maastrichter Straße. Copyright: Christoph Hennes

Die schöne Bar in der Maastrichter Straße wurde mehrfach ausgezeichnet in den vergangenen Jahren. Stephan Hinz, Besitzer der Bar Little Link sicherte sich 2016 die begehrte Auszeichnung „Barkeeper des Jahres“- den Oscar der Gastronomie, einen „Rolling Pin Award“. Die letzte Auszeichnung war „innovativster Bartender" 2020/21 im Falstaff-Magazin. Das ehemalige „M20“ bietet tolle Cocktailkreationen. Hier ist es klassisch, modern und trotz allem gemütlich, im Erdgeschoss eines typischen Kölner Altbaus. Der Abhol-und Lieferservice hat sich etabliert und gilt immer noch. (rei)

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag ab 17 Uhr

Little Link Bar, Maastrichter Straße 20, 50672 Köln

www.littlelink.de

Ona Mor, Roonstraße

Ona Mor - eine klassische Bar. Copyright: Thomas Schorn Fotografie

Das Ona Mor ist eine Cocktailbar im klassischen Sinne: exquisite Spirituosen werden von Fachpersonal zu ausgeklügelten Drinks gemixt. Der Service ist der Qualität der Drinks angepasst: kompetent und stilvoll. Die Betreiber wissen, was sie verkaufen und auf welchem kulinarischen Level sie sich befinden. Es gibt hier über 100 Gin Sorten und Tastings, sogar eine Bartender-Schule. Es wird Wert darauf gelegt, eine feine Adresse für alle zu sein, die gerne edle Drinks genießen. Wegen der eher kleinen Räumlichkeiten, ist es empfehlenswert, einen Tisch zu reservieren. (rei)

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Sonntag 20 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr

Ona Mor, Roonstraße 94, 50674 Köln

www.onamor.de

Rosebud, Rathenauplatz

Im Jetset-Stil der 50er Jahre: Das Rosebud ist eine Perle unter den Cocktailsbars. Copyright: Dörthe Boxberg Lizenz

Hier findet man die gute alte Barkultur der 1950er Jahre wieder: Die Wände und die langgezogene Bar sind mit glänzendem Holz und schwarz-grünem Marmor verkleidet. Zebraplüsch-Hocker, dunkle Lampenschirme mit Fransen, und viele Kerzenständer sorgen für eine edle, feierliche Stimmung im Rosebud. Es ist keine Schickmicki-Bar und doch irgendwie schicki, aber angenehm und bodenständig zugleich. KStA-Mitarbeiterin Julia Floß hat das Rosebud zu ihren Lieblingsorten in Köln gezählt. Es gibt über 150 Drink-Varianten. Und eine hübsche Terrasse zum Draußensitzen. (rei)

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Donnerstag 19 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 19 bis 2 Uhr

Rosebud, Heinsbergstraße 20, 50674 Köln

www.rosebudbar.de

Lorbass, Belgisches Viertel

Das Lorbass in der Antwerpener Straße Copyright: Uwe Weiser

Rheinischer Charme soll hier auf den Big Apple treffen, die Einrichtung ans New York der 20er Jahre erinnern und das Interieur ebenso wie die Cocktails Klassiker mit Moderne verbinden. Bei den Drinks gibt es, was bekannt ist oder aber sogar Eigenkreationen des Chefs. Die Bedienung fragt dafür nach Geschmackspräferenzen und dann bekommt man einen individuellen Drink geliefert, das geht auch ohne Alkohol. Man kann drinnen und draußen sitzen. Zu den besonderen „Schätzen“ des ‚Lorbass‘ zählt unter anderem ein 110 Jahre alter Remy Martin Louis XIII Cognac – ein Erbstück des Sängers ‚Prince‘. (lkl)



Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 20 Uhr

Antwerpener Strasse 34, 50672 Köln

lorbass-bar.de

Barfly, Nippes

Barfly, Kempener Straße in Köln. Copyright: Jörn Neumann

Der Stadtteil Nippes ist ein Viertel mit hohem Lieblingsort-Potential. Ein Beispiel dafür ist das Barfly. An einer wenig hübschen, stark befahrenen Straße, zwischen Waschsalon, Sonnenstudio und Internetcafés, liegt dieses Juwel der Getränkekunde. Wie so häufig im Leben weilt die wahre Schönheit im Verborgenen – so ist es auch mit dem Barfly in Nippes. Die Cocktail-Klassiker mit und auch ohne Alkohol können sich hier sehen lassen. Man kann Cocktails auch für Zuhause bestellen. Oder aber sich zu einem der tollen Tastings anmelden, die immer ein spannendes Thema als Aufhänger haben. (Jfl)

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag ab 20 Uhr

Barfly, Kempener Straße 68, 50733 Köln

www.barfly-cologne.de

Spirits, Innenstadt

Nicht umsonst wurde die Bar in der Innenstadt vor ein paar Jahren bereits als „Beste Bar Deutschlands“ gekürt. Copyright: Wolfgang Simm

Nicht umsonst wurde die Bar in der Innenstadt vor Jahren bereits als „Beste Bar Deutschlands“ gekürt. Die letzten Awards gab es 2019. „Hinterm roten Vorhang des Kölner Kleinods wartet das sympathische Barteam darauf, die Gäste mit klassischen Drinks und gelungenen Eigenkreationen durch die Nacht zu begleiten“, heißt es in der Begründung. Hier werden klassische Cocktails aus dem Handgelenk geschüttelt oder extravagante Eigenkreationen gerührt. Auch Bar-Food gibt es. Zudem Tastings, auch mal Live-Musik und die Möglichkeit, sich Cocktails online zu bestellen. (rei)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr

Spirits, Engelbertstr. 63, 50674 Köln

www.spiritsbar.de

Sakleti, Mülheim

Sakleti im Mülheim Copyright: Corinna Heyde

Der Untertitel des Sakleti in Mülheim nahe am Rhein lautet „Die Cocktailspezialisten“, was darauf schließen lässt, dass man sich auch hier mit den leckeren Drinks auskennt. Seit 2010 wird hier eine Vielzahl an Cocktails, Longdrinks und Softdrinks angeboten, mehr als 80 Drinks hat die Bar im Repertoire. Viele Besucher schätzen das Preis-Leistungs-Verhältnis: Ab 5,50 Euro ist man pro Cocktail in der Happy Hour dabei. Cocktails und Kaffee kann man hier auch zum Mitnehmen bekommen. Und Fußballfreunde können sich ebenfalls freuen, denn das Sakleti ist auch eine Sky-Sportsbar. (lkl)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 17 bis 21 Uhr, Freitag 17 bis 1 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag 17 bis 21 Uhr, Sa und So wenn Bundesliga-Spielpause auch erst ab 17 Uhr

Sakleti, Formesstraße 2 / Deutz-Mülheimerstraße 51063 Köln Mülheim

www.sakleti.de

Monkeys Cocktail Culture, Belgisches Viertel

Copyright: Filo / Monkeys

Eigenkreationen mit so exzentrischen Namen wie „Hand Gottes“, „Man müsste nochmal 20“ sein oder „Gurkendieb“ kommen hier genauso auf den Tisch wie Klassiker und unalkoholische Cocktails. Bei über 150 Drinks auf der Karte sollte jeder Gast fündig werden. Laut Betreiber wird im Monkeys nur mit Markenprodukten gemixt. Im Sommer gibt es auch einen Außenbereich vor der Tür. Nicht zu verwechseln ist diese Cocktail-Bar im Belgischen Viertel mit der Monkey Bar im 25hours Hotel, in der aber auch Cocktails angeboten werden. (lkl)

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 18 Uhr

Monkeys, Venloer Straße 33, 50672 Köln

Monkeys auf Facebook