Köln – In der Nacht zum 1. Mai werden nicht nur Maibäume aufgestellt. In den Clubs und Kneipen der Stadt steht, jetzt wo es wieder möglich ist, ein anderer Punkt dick und fett auf dem Programm: In den 1. Mai wird getanzt - vielleicht sogar bis zum Umfallen.

Tanz in den Mai in Köln

In unserer Übersicht haben wir Mai-Partys für Sie zusammengestellt - mit 90er-Hits bis hin zum Tanz in den Mai im Hexenstil: 15 Highlights in und um Köln herum.

Corona-Hinweis: Die Clubs und Bars haben unterschiedliche Corona-Maßnahmen ergriffen. Bei manchen gilt 3G, andere lassen Gäste nur mit Test ein. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch darüber.

1 Tom-Tom in den Mai feat. Jan Schulte & Christian S im Stadtgarten



Biergarten im Stadtgarten Copyright: picture alliance / dpa-tmn

Die Tom Tom Club Serie ist den lokalen DJ-Helden gewidmet. Musikalisch gibt es Electronic, Wave, Downtempo, Tribal, Synth-Pop. Damit wird am Samstag im Stadtgarten dann auch der Mai begrüßt.

Eintritt: 5 Euro

Start: 23 Uhr

Stadtgarten, Venloer Straße 40, 50672 Köln

www.stadtgarten.de

2 Klubnacht in den Mai im Gewölbe

Das Gewölbe in Köln. Copyright: A boy called 7daysisaweekend

Im Gewölbe zwischen Belgischen Viertel und Ehrenfeld legt am 30. April 2022 der Kölner DJ Marcel Janovsky auf. Unter dem Motto „All Night Long", kann man hier bei genügend Ausdauer die ganze Nacht durchtanzen.

Eintritt: kein Vorverkauf, nur Abendkasse

Start: 23 Uhr

Gewölbe, Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

www.gewoelbe.club

3 I love you lots more than you know/Odonien

Das Odonien in Köln Copyright: Erik Rosenberg

In der beliebten Location Odonien wird die Party am Samstag von "Last Beat Standing" und "Smallville" gestartet. Für die musikalische Untermalung sorgen MOVE D, Marcus Worgull, Julius Steinhoff, Philipp Fein und Leonie Savalas. Zutritt nur mit negativem Test.

Eintritt: 20 Euro, hier im Vorverkauf

Start: 23:00 Uhr

Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

https://m.odonien.de

4 Tanz in den Mai im Blue Shell

Das Blue Shell auf der Luxemburger Straße. Copyright: Christoph Hennes

Wer Lust auf Rockkonzerte hat, ist im Blue Shell goldrichtig: Die Tanzwütigen erwartet erstmal ein Konzert am früheren Abend ab 19 Uhr, das aber separat von der Party zu sehen ist. Im Anschluss beginnt die Feierei unter dem Motto „Tanz in den Mai - Irish Pogo Party“. Ab 23 Uhr wird dann zu Folk Punk, Deutsch Punk, Irish Folk und vielem mehr in den Sommer getanzt.

Eintritt: für die Party ab 23 Uhr: 6 Euro

Blue Shell, Luxemburger Str. 32, 50674 Köln

www.blue-shell.de

5 Tanz in den Mai im Bootshaus

Das Bootshaus Köln. Copyright: Eventmoment Media

Am 30. April geht es im Bootshaus gleich auf drei Dancefloors in den Mai. Das Line Up sieht so aus: Auf dem Main Floor geben Mausio, Holy Goof, Matroda, Brandon, Dave Replay alles. In der Blckbx (Fabian Farell & Friends) sind vertreten: Jaxx & Vaga, Fabian Farell, Oliver Magenta. In der Dreherei sind Odoyle, Kevin Arnold, TBA am Start. Corona-Nachweise sind nicht nötig.

Eintritt: 20 Euro

Einlass: 22 Uhr

Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln

https://bootshaus.tv

6 Retro Clash - Tanz in den Mai im Gloria

Das Gloria Theater in Köln Copyright: Wikimedia/Gloria-Theater Köln/CC BY-SA 3.0 de

Kräftig in den Mai getanzt wird auch im Gloria Theater. Die erste Retro-Clash-Party des Jahres wird beim Tanz in den Mai angegangen. Die Hits der 80er, 90er und 2000er beinhalten viele Ohrwürmer, Singen und Tanzen ist also vorprogrammiert.

Eintritt: 15 Euro

Start: 23 Uhr

Gloria Theater, Apostelnstraße 11, 50677 Köln

gloria-theater.com

7 Lutherkirche, Tanz in den Mai

Lutherkirche in der Kölner Südstadt Copyright: Wikimedia Commons/A.Savin/CC-BY-SA-3.0

Pop, Disco, Dancefloor, Soul, Funk, Worldmusic und R&B: In der Lutherkirche sorgt DJ Micman für ausgelassene Partystimmung. Das Südstadt-Leben-Team sorgt für leckeres Essen und Getränke. Vorverkauf bei Der Andere Buchladen, Ubierring 42 oder im Ticketshop,

Eintritt: 12 Euro, Abendkasse 15 Euro, Ermäßigung für Studenten und Köln-Pass-Inhaber

Start: 20 Uhr

Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4, 50677 Köln

www.lutherkirche-koeln.de

8 Walpurgisnacht im CBE

Blick auf die Bahnbögen und den Club Bahnhof Ehrenfeld. Copyright: Rösgen

Die Crew im Club Bahnhof Ehrenfeld versorgt die tanzende Menge zur Walpurgisnacht mit Pop, Hip-Hop & R’n’B der glorreichen 2000er.

Eintritt: 15 Euro

Start: 23 Uhr

Club Bahnhof Ehrenfeld, Bartholomäus-Schink-Straße 47, 50825 Köln

www.cbe-cologne.de

9 Hexennacht auf Burg Satzvey

Heiße Tipps fürs Wochenende - mit und ohne Hexen. Copyright: Burg Satzvey / Mike Goehre

Wer einmal eine ganz andere Mai-Party sucht, könnte am 30. April auf Burg Satzvey fündig werden: Mit Open-Air-Konzert und Hexenmarkt lockt die Burg verkleidete Hexen und Zauberer, später gibt es ein großes Hexenfeuer.

Eintritt: Erwachsene 25 Euro VVK/ 20 Euro AK; Jugendliche/Studenten 17 Euro VVK/ 20 Euro AK, Kinder (4 bis 12 Jahre) 10 Euro VVK / 10 Euro AK (Abendkasse). Hier geht es zum Karten-Vorverkauf

Einlass: ab 17 Uhr

Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

www.burgsatzvey.de

10 Tanz in den Mai - Die Halle Tor 2

Die „Halle Tor 2“ ist unter den angesagtesten Locations in Köln nicht mehr wegzudenken. Copyright: Köln Connection GmbH/ Halle Tor 2

Von R`n`B und Hip Hop über Electro-Musik: Vier DJ's, nämlich DJ Teddy-O, und Jsnake sorgen für Hip Hop Vibes, Leon Brooks und Mikimoto sind für Electro zuständig. Sie alle sorgen in der Halle Tor 2 auf zwei Ebenen für gute Stimmung. Im Eintritt von 18 Euro ist eine Maibowle mit dabei.

Eintritt: VVK 12 Euro für Early Birds, 18 Euro regulär, 25 Euro AK

Start: 21 Uhr

Die Halle Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln

www.diehalletor2.org

11 Myrave in den Mai in der Essigfabrik



Symbolbild Copyright: dpa

Mit einem großen Line Up geht es auf zwei Floors rund. Zu hören gibt es Melodic, hard und Darktechno. Auch eine Outdoor Area wird bedient, eine Lichtshow gibt es ebenso. Tickets gibt es hier.

Eintritt: 15 Euro

Einlass: 22 Uhr

Essigfabrik / Elektroküche, Siegburger Str. 110, 50679 Köln

12 That’s 80s – Tanz in den Mai im Luxor

Feiern im Luxor Copyright: Jörn Neumann

The Memphis Team organsiert die Party im Luxor, um den Mai-Start gebührend zu feiern. Musikalisch gibt es Pop-Rock-New Wave-New Romantic-Synthpop-Dance-NDW-Electropop-Alternative, gemacht wird der Sound von DJ Frank Ahdafi & Gast. Zum Ticketshop geht es hier.

Eintritt: 10 Euro

Start: 22 Uhr



Luxor, Luxemburger Str. 40, 50674 Köln

luxor-koln.de

13 90's Party im Wartesaal am Dom

Impressionen von einer Magazin-Party im Wartesaal am Dom. Copyright: Jörn Neumann

„90`s No Limit - Tanz in den Mai", so nennt sich die diesjährige Veranstaltung im Wartesaal. Den Tanzbeinen sollen mit den Kulthits von gestern, heute und morgen keine Grenzen gesetzt werden. Tickets gibt es hier.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: Normalpreis 13 Euro

Wartesaal am Dom, Johannisstraße 11, 50668 Köln

www.wartesaalamdom.org

14 Maifeier im Reineke Fuchs

David Hasert im Reineke Fuchs Copyright: Uwe Weiser

Der Club im Belgischen Viertel auf der Aachener Straße bietet allen Feierwütigen ebenfalls eine Party in den Mai. Mit der Berliner Techno-Ikone Stella Bossi sowie David Hasert & Lena soll der April hier verabschiedet werden.



Beginn: 23 Uhr

Eintritt: 18 Euro

Reineke Fuchs, Bartholomäus-Schink-Strasse 47, 50825 Köln

reineke-fuchs.com

15 Tanz in den Mai mit der Bo im Subway



Die Turntables im Club Subway in Köln Copyright: Club Subway

Hip Hop und Reggaeton und Oldschool, so sieht das musikalische Programm im Subway am 30. April aus. Mit Radio-Show Resident DJ Stallion und Peter Haerle aka PH7 von JR&PH7. liefern von den Turntables ab. Shot des Abends: Flimm aka Alley-Oop (1€ wird gespendet an BASKETBALLAID e.V. und damit an den Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Köln.

Beginn: 23 Uhr

Eintritt: 8 Euro

Subway, Aachener Straße 82-84 50674 Köln

Bitte achten Sie auf die Corona-Regeln vor Ort.