Köln – Der Sommer ist die Zeit für Besuche in Freizeitparks: Wenn die Sonne sich zeigt, locken die Vergnügungsparks große und kleine Besucher mit ihren adrenalinversprechenden Attraktionen. Auch rund um Köln gibt es viele Parks, die mit schnellen Achterbahnen, Familienattraktionen und Tier-Erlebnissen einen tollen Tag versprechen. Und sollte das Wetter einmal doch nicht mitspielen, gibt es in den meisten Freizeitparks in NRW auch viele Indoor-Attraktionen.

Wir haben zehn Freizeitparks rund um Köln zusammengestellt und ihre besten Achterbahnen und Fahrgeschäfte unter die Lupe genommen.

Phantasialand

Die neue Themenwelt Rookburgh Copyright: Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG

Das Phantasialand in Brühl ist einer der beliebtesten und bekanntesten Freizeitparks in der Region. Der Park bietet unzählige Attraktionen in den verschiedenen Themenwelten: Deep in Africa, Mexico, China Town, Berlin und Klugheim.

Achterbahn-Highlights: Das Phantasialand hat sehr viele Achterbahnen und Fahrgeschäfte aufseinem Gelände, darunter die längste und schnellste Katapult-Achterbahn der Welt: Ein Höllenritt durch Tarons Reich. „Taron“ gehört zum Typ Launched Coaster, auch Katapult- oder Abschuss-Achterbahn genannt. Die Wagen werden auf einer meist geraden Strecke katapultartig beschleunigt. Wer sein Adrenalin mal richtig hoch peitschen möchte ist hier genau richtig.

Dann gibt es natürlich auch noch die berüchtigte „Black Mamba“: Das Geschrei der Insassen tönt regelmäßig bis in die Nachbarschaft. „Black Mamba“ war schon beste Achterbahn Europas. Sie windet sich durch dunkle Abgründe und Schluchten, jagt mit Looping an schroffen Felswänden vorbei und über einen tosenden Wasserfall hinweg. Spaß machen aber auch die beiden Indoor-Achterbahnen. Mit „Colorado Adventure“ steht eine Familienachterbahn der etwas rasanteren Sorte bereit und mit „Winja’s Fear and Force“ gibt es eine Strecke, die nach schwindelerregendem Aufstieg durchs Dunkle braust und trotzdem auch für Kinder geeignet.

In der neuen Themenwelt „Rookburgh“ im Steampunk-Stil findet man neben dem Hotel Charles Lindbergh auch die Flugmaschine Flying Launch Coaster F.L.Y. Bei dieser Art der Achterbahn liegen die Fahrgäste und sind je nach Verlauf der Achterbahn ober- oder unterhalb der Schienen. F.L.Y. ist der längste Flying Launch Coaster der Welt.

Außerdem kündigte das Phantasialand jüngst eine neue Attraktion an, mehr dazu lesen Sie hier.

Öffnungszeiten: Bis einschließlich 18. November täglich von 9-18 Uhr. Im Winter (19.11-29.01) geänderte Öffnungszeiten, von 11-20 Uhr.

Preise: Kinder bis 4 Jahre: Eintritt frei

Kinder ab 4 bis 11 Jahren: 47 Euro

Jugendliche ab 12 und Erwachsene: 57 Euro

Erwachsene ab 60 Jahre: 47 Euro

Geburtstagskinder: Eintritt frei

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl, 02232/36600

Das Phantasialand liegt zentral zwischen Köln und Bonn und ist über die KVB Bahnlinie 18 gut erreichbar. Von den Haltestellen "Brühl Mitte" und "Brühl Bahnhof" fahren Shuttle-Busse ab.

www.phantasialand.de

Auf Google Maps anzeigen

Efteling, NL

Die Attraktion "Fliegender Holländer" im Freizeitpark Efteling. Copyright: Wikimedia/Hullie/ CC Sharealike 3.0

In diesem holländischen Freizeitpark werden dem Besucher eine Holzachterbahn, eine Indoor-Achterbahn sowie zwei Stahlachterbahnen geboten, von denen eine zwei Loopings hat. Dabei entstehen Beschleunigungskräfte vom bis zu Zweifachen des Körpergewichts. Publikumsliebling ist die Wasserachterbahn „Fliegender Holländer“. Der Einstieg ist einer Piratenstadt nachempfunden. Die rasante Fahrt endet im Wasser, wo der Besucher sich bei gemütlicherem Tempo wieder beruhigen kann.

Achterbahn-Highlights: Das Highlight ist allerdings die Achterbahn „Baron 1898“, die mit 90 Stundenkilometern 37,5 Meter in die Tiefe stürzt. Es war die sechste Achterbahn in Efteling und der neunte sogenannte „Dive Coaster“ weltweit. Die 18 Millionen Euro teure Attraktion entführt die Besucher auf eine Reise in die Zeit des Bergbaus. In der Attraktion, aber auch im Außenbereich, ist eine Bergwerk-Kulisse entstanden. Inspirieren ließen sich die Designer unter anderem von der Zeche Zollverein in Essen. Zudem ist 2020 eine neue Familien-Achterbahn „Max und Moritz“ eröffnet worden, durch eine Alpenszenarie führen die beiden Fahrbahnen, die eine blau für Max und die andere grün für Moritz. So können Kinder (ab einer Körpergröße von einem Meter) im Laufe der Fahrt einige Figuren aus der Geschichte entdecken.

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Täglich von 10-18 Uhr, am Wochenende bis 19 Uhr

Juli bis August 10-21 Uhr (teilweise bis 22 Uhr)

Ab September werden die genaueren Öffnungszeiten noch mitgeteilt.

Preise: Tickets ab 41 Euro

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Freizeitpark Efteling Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel, Niederlande

Die Fahrt dauert nur 2 Stunden und 15 Minuten ab Köln

www.efteling.de

Auf Google Maps anzeigen

Eifelpark

Die Sommerrodelbahn "Eifel-Coaster". Copyright: dpa

Tierpark oder Freizeitpark? Warum nicht beides? Im Eifelpark Gondorf gibt es auf rund 70 Hektar eine Menge zu erleben. Der Park ist in drei Bereiche unterteilt, die Talstation, die Bergstation und den Wildpark.

In der Talstation gibt es vor allem Attraktionen, wie zum Beispiel das Stangen-Labyrinth. Aber auch einige Tiere lassen sich in diesem Bereich des Parks finden. Eines der Highlights sind die Tierhäuser der Erdmännchen und die Gehege der Wallaby-Kängurus. Der Bergwildpark konzentriert sich ganz auf die Tierwelt und bietet dem Besucher ein besonderes Erlebnis durch die angelegten Kontaktgehege, in denen man den Tieren wirklich nah kommen kann. Mufflons, Steinwild, Sikawild, Murmeltiere und Wildschweine sind dort unter anderem zu finden. Tiere findet man in der Bergstation keine mehr, dafür Abenteuerspielplätze, ein Puppentheater und natürlich die Sommerrodelbahn "Eifel-Coaster".

Achterbahn-Highlight: Bei jedem Wetter kann man mit dieser fast 800 Meter langen Sommerrodelbahn fahren. Seine Geschwindigkeit kann man selbst bestimmen. Es geht um scharfe Kurven, über Wellentäler, in einen Kreisel und flott bergab. Wer mutig ist, kann bei freier Bahn richtig schnell fahren – und erreicht bis zu 40 km/h. Frei für Kinder ab 3 Jahren in Begleitung der Eltern. Außerdem folgt Mitte Juni dieses Jahres voraussichtlich eine neue Bahn, „Der Platzhirsch stellt euch auf den Kopf“, so betitelt der Eifelpark selbst seine neue Attraktion, es wird ein Propeller-Flugkarussell und damit das erste Überkopffahrgeschäft im Park.

Öffnungszeiten: Bis 16. Juli: täglich 10-17 Uhr, 16. Juli bis 4. September: täglich 10-18 Uhr, ab 4. September teils geschlossen.

Preise: Besucher ab 150 cm: 37,50 Euro

Besucher 105-149 cm: 34,50 Euro

Besucher unter 100 cm und Geburtstagskinder: frei

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Eifelpark, Weißstr. 12, 54647 Gondorf

Von Köln: A1/B51/A60 bis Abfahrt Badem/Gondorf, oder Spangdahlem, dann Ausschilderung „Eifelpark“ folgen.

Anreise mit der Bahn: Sie können auch bequem mit der Bahn anreisen – Bahnhalt Philippsheim (Bahnstrecke Trier-Köln). Von dort aus führt ein kinderwagenfreundlicher Wanderweg zum Eifelpark. Der Fußweg beträgt etwa 35 Minuten.

www.eifelpark.de

Auf Google Maps anzeigen

Toverland, NL

Der Eingang des Toverland in Sevenum bei Venlo. Copyright: Wikimedia / Stefan Scheer / CC Sharealike 3.0

Der Freizeitpark Toverland bietet viele Attraktionen für Jung und Alt, auβen und überdacht und ist in sechs verschiedene Welten aufgeteilt.

Achterbahn-Highlights: Der Spinning Coaster „Dwervelwind“ macht seinem Namen alle Ehre. Wie ein Wirbelwind, der die Waggons während der Fahrt um ihre eigene Achse dreht. Ein paarmal anstellen lohnt, weil die Bahn jedes Mal anders fährt – eben immer verdreht. Im Freizeitpark gibt es aber auch noch eine der schnellsten Achterbahnen von Benelux: Troy rast nach einem Anstieg auf 35 Meter Höhe mit rund 90 Stundenkilometern die 1040 Meter lange Strecke nach unten.

Im Sommer 2018 eröffneten das Eingangsgebiet Port Laguna und das Themengebiet Avalon. Damit ist das Toverland knapp anderthalb mal so groß wie zuvor. Die Hauptattraktion in Avalon ist der 40 Meter hohe Wing Coaster Fēnix. Bei diesem Achterbahn-Typ hängen die Sitze neben der Schiene, wodurch ein Fluggefühl geschaffen wird. Fēnix erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 95 km/h und lässt die Besucher mindestens drei Mal kopfüber auf der Strecke entlangfliegen.



Öffnungszeiten: Frühling bis Herbst 10-18 Uhr, 16. Juli - 4. September 10-21 Uhr.



Ausnahmsweise hat der Park im Jahr 2022 den ganzen Winter lang geöffnet.

Nähere Informationen zu Veranstaltungen und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Preise: Erwachsene und Kinder über 140 cm: ab 20 Euro

Kinder von 90 cm bis 140 cm: ab 17,50 Euro

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Freizeitpark Toverland, Toverlaan 2, NL-5975 MR Sevenum

Der Freizeitpark Toverland liegt in den Niederlanden zwischen Venlo und Eindhoven.

www.toverland.nl/de

Auf Google Maps anzeigen

Moviepark

Die Eingangspforte des Movieparks in Bottrop-Kirchellen. Copyright: Wikimedia/Schue/CC Sharealike 3.0

Der Moviepark - Hollywood in Germany - bietet Fahrgeschäfte aller Art, egal ob rasend schnell oder langsam und gemächlich und verpackt den Spaß dabei in die Kulissen der größten und bekanntesten Geschichten, die man aus Film und Fernsehen kennt. Mit „The Bandit“ steht im Movie Park Deutschlands erste Holzachterbahn aus den 90er Jahren. Zudem fahren Besucher mit dem Ghost Chaser durch Bikini Bottom, die Heimat von Spongebob, oder mit dem Atomic Flyer – und verlieren den Boden unter den Füßen. Beide Bahnen sind für Kinder ab 8 Jahren. Im Gegensatz zum MP Xpress, der aus 30 Metern Höhe Überschläge macht. Eine Vampirjagd im Dunkeln findet in Van Helsing’s Factory statt.

Achterbahn-Highlight: Besonders beliebt ist die Achterbahn „Star Trek: Operation Enterprise“. Die Bahn ist die einzige Themenachterbahn zum „Star Trek“ Universum weltweit und ist 720 Meter lang. Auf dieser Strecke fahren die Besucher durch aufregende Loopings und Schrauben - alles im originalen „Star Trek“ Stil. Zudem gibt es neben der Wasser-Attraktion „Excalibur" seit 2019 die Wildwasserbahn "Area 51".

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten variieren von 10 bis 17 Uhr, 10 bis 18 Uhr, 10 bis 19 Uhr, in Ausnahmefällen sogar bis 22 Uhr. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Preise: Bei einer Online-Buchung ab 12 Jahren: ab 39,90 Euro, ab 4 bis 11 Jahren: ab 39,90 Euro

unter 4 Jahren: Eintritt frei

An der Tageskasse:

ab 12 Jahren: ab 54,90 Euro

ab 4 bis 11 Jahren: 49,90 Euro

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Moviepark, Warner-Allee 1, 46244 Bottrop

Von der A31 am besten die Ausfahrt 39 (Kirchellen Nord) nehmen, auch wenn das Navi die Ausfahrt 40 vorschlägt.

www.movieparkgermany.de

Auf Google Maps anzeigen

Fort Fun

Die speedsnake Copyright: FORT FUN GmbH

Auf 75 Hektar Fläche finden sich viele spannende Attraktionen und fünf Shows. Der Park ist im Wildwest-Stil gehalten.

Achterbahn-Highlight: Im Wilden Westen vom Sauerland gibt es drei Achterbahnen, zwei davon (Devil’s Mine und Marienkäferbahn) eher für jüngeres Publikum beziehungsweise Familien. Aushängeschild für Achterbahn-Fans ist die Speed Snake: Der Ritt auf der Schlange führt mit atemberaubendem Tempo vorbei an Wasser und Erde, um dann kopfüber durch den Himmel zu schießen. Sie kommt dabei auf Spitzengeschwindigkeiten von 60 Stundenkilometern, weshalb mitfahren darf, wer schon acht Jahre alt oder mindestens 1,40 Meter groß ist.

Öffnungszeiten: April bis Mitte Oktober 10 bis i.d.R. 17 Uhr

Die genauen Öffnungszeiten finden Sie hier.

Preise: Kinder mit einer Körpergröße von 90 cm oder einem Alter von einschließlich 3 Jahren haben freien Eintritt.

Tageskarte für eine Person 90-150 cm: ab 20 Euro

Tageskarte für eine Person ab 150 cm: ab 21 Euro

Gäste ab 60 Jahren: ab 19,50 Euro

Parken: 3,00 Euro

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Fort Fun, Aurorastraße, Wasserfall, 59909 Bestwig / Sauerland

Deutschland

www.fortfun.de

Auf Google Maps anzeigen

Safaripark Stukenbrock

Weiße Tiger im Großraumgehege im Safaripark Stukenbrock. Copyright: Wikimedia/Christine Schmitt/CC BY 2.0

Hier leben die Tiere wie in freier Wildbahn und die Besucher fahren mit dem eigenen Auto oder dem Safaribus durch die Gehege ins Reich der weißen Löwen, den Tiger-Dschungel und über die Steppe. Aber nicht nur der Tierpark weiß zu begeistern. Von da sind es nur wenige Schritte zur glitzernden Show-Welt. Fahrspaß, Show und ganz viel Mitmach-Action in den Aktiv-Areas für die kleinen Besucher.

Achterbahn-Highlight: Für den Adrenalinkick sorgen im Safaripark neben den wilden Tieren auch Fahrgeschäfte wie der „Flying Oil Pump“, hier werden Fahrgäste in Gondeln an zwei schwingenden Armen über Kopf befördert oder auch der Freefall-Tower „Giraffe“, bei dem es 40 Meter in die Tiefe geht.

Öffnungszeiten: In der Saison 2022 vom 02. April bis 1. November täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Die genauen Öffnungstermine finden Sie hier.

Preise: Für Kinder unter 3 Jahren ist der Eintritt frei.

Tagesticket für Erwachsene 29,50 Euro

Kinder von 3 bis 12 Jahren 25,50 Euro

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Safaripark Stukenbrock, Mittweg 16, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anfahrt: Sie erreichen den Park mit dem Auto über folgende Routen:

Landesstraße 756 (ehemals B68) Bielefeld - Paderborn

A 44 (Kassel-Dortmund oder Dortmund-Kassel) bis Autobahnkreuz Wünnenberg-Haren, dann A 33 Richtung Bielefeld, Abfahrt 23: Stukenbrock-Senne

A 2 (Dortmund-Hannover oder Hannover-Dortmund) bis Autobahnkreuz Bielefeld, dann A 33 Richtung Paderborn, Abfahrt 23 Stukenbrock-Senne.Folgen Sie ab der Abfahrt 23 (A33) der Beschilderung.

www.safaripark.de

Auf Google Maps anzeigen

Legoland Oberhausen

Das Legoland Discovery Centre in Oberhausen. Copyright: Wikimedia/Christophe95/CC BY-SA 3.0

Es fühlt sich ein wenig so an, als würde man in die weltgrößte Box aus LEGO Steinen springen. So verspricht es zumindest das Legoland Discovery Centre in Oberhausen. Und was man in dieser Box findet, lässt Kinderherzen auf jeden Fall höher schlagen und sorgt dafür, dass vielleicht auch der ein oder andere Erwachsene sich wieder fühlt wie früher im eigenen Kinderzimmer.

Achterbahn-Highlights: Achterbahnen gibt es im Legoland zwar nicht, aber dafür viele andere spannende Angebote. Im 4D-Kino wird für ein Erlebnis der vierten Dimension gesorgt und in der Lego Fabrik zeigt der Modelbauer wie Legosteine hergestellt und bemalt werden. Auch einige Attraktionen, wie das Karussell „Merlins Zauberschüler", oder die Miniaturstadt, in der lokale Wahrzeichen aufgebaut sind, sorgen für Abwechslung.

Öffnungszeiten: Täglich 10-18:30 Uhr

Preise: Ticket für eine Person ab 18,50 Euro

Sondereintrittspreise, Aktionen und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: LEGOLAND Discovery Centre Oberhausen, Promenade 10, 46047 Oberhausen

www.legolanddiscoverycentre.de

Auf Google Maps anzeigen

Walibi

Die Kondaa Copyright: Walibi Belgium

Der Park in der Nähe von Brüssel beheimatet besonders viele Fahrgeschäfte. Ein Klassiker ist „Loup-Garou“, eine Holzachterbahn mit 28 Metern Höhenunterschied und 80km/h Speed. Kleinkinder nehmen die Marienkäferbahn „La Coccinelle“.

Achterbahn-Highlight: Wer sich eine Fahrt in der Hängeachterbahn „Vampire“ zutraut, muss sich auf fünf Inversionen bei Spitzengeschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern gefasst machen. Nicht weniger heftig ist die Überschlagsbahn „Cobra“. Voll familientauglich dafür die Minenbahn „Calamity Mine“. Darkrider setzen sich in die interaktive „Challenge of Tutankhamon“. Und neu ist, die im Mai 2021 eröffnete, schnellste und höchste Achterbahn der Benelux-Länder, die „Kondaa“. Man findet die 1200 Meter lange Bahn im Themenbereich „Exotic world“.

Öffnungszeiten: Der Park hat bis zum 4. September täglich von 10-18/19 Uhr geöffnet, danach teils, ab 7. November ganz geschlossen. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie hier.

Preise: Erwachsene 42 Euro, Kinder von 1m -1,40 m 37 Euro, Kinder unter einem Meter Körpergröße sind frei. Online-Tickets und weitere Informationen finden Sie hier.

Adresse: Walibi Belgium, Boulevard de l'Europe 100, 1300 Wavre

www.walibi.be/en

Auf Google Maps anzegen

Wunderland Kalkar

Ein Luftbild des Freizeitparks Wunderland Kalkar. Copyright: Wunderland Kalkar

Kernie´s Familienpark im Wunderland Kalkar ist bei Kindern und Jugendlichen vor allem für eine Besonderheit bekannt: Ist der Eintrittspreis erstmal bezahlt, können Besucher so viel Pommes und Softeis essen wie sie möchten. Getränke sind ebenfalls im Preis enthalten, sodass sich Eltern vor der Anreise keine Gedanken um die Verpflegung machen müssen.

Achterbahn-Highlight: Fahrgeschäfte gibt es natürlich auch – insgesamt über 40 an der Zahl. Auf der Homepage des Parks werden die einzelnen Attraktionen und die erforderliche Mindestgröße der Besucher aufgelistet. In den meisten Fällen reicht es aber, wenn kleinere Kinder zusammen mit einem Elternteil fahren. Ausnahmen sind die Achterbahn, die Piratenschaukel, das Karussell „Atlantis“ und die Kartbahn.

Im Zentrum von Kernie´s Familienpark befindet sich ein begehbarer Kühlturm. In einer Höhe von 58 Metern ragt hier das Kettenkarussell „Vertical Swing“ in die Höhe.

Öffnungszeiten: Täglich 10-17/18 Uhr, im September vereinzelt geschlossen. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie hier.

Preise: Kinder ab 1,30 m und Erwachsene: 37,95 Euro, Kinder bis 1,29 Meter: 32,95 Euro, darunter frei. Online-Tickets kosten bis zu 5 Euro weniger. Mehr Informationen hier.

Adresse: Wunderland Kalkar, Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar, 02824 9100

www.wunderlandkalkar.eu/de

Auf Google Maps anzeigen

Wir wünschen viel Spaß beim Besuch!