Film Festival, Wanderung, Herbstlichter: 8 Tipps für den Sonntag in und um Köln

Köln -

Während sich das Wetter am Freitag noch wechselhaft zeigen soll, sind für die Wochenendtage trockene Stunden prophezeit. Damit machen auch Ausflüge rund um Köln, wieder Freude, etwa bei einer naturkundlichen Wanderung in der Eifel oder einem Spaziergang durch den magisch-beleuchteten Brückenkopf-Park. Alternativ warten Musik, Kunst und herbstliche Mitmachaktionen auf Besuchende.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte

Hofflohmärkte

Wann&Wo: Sa,22.10.: in Pesch, So, 23.10., Dellbrück, jeweils 10-16 Uhr

Flohmarkt P6 am Rheinenergiestadion

Wann: So, 23.10., 10-18 Uhr

Wo: Gegenüber vom RheinEnergieStadion, Salzburger Weg 13, hinter den Jahnwiesen

Flohmarkt in Nippes

Wann: So, 23.10., 11-18 Uhr

Wo: Wilhelmplatz, 50733 Köln

Film Festival Cologne

Donnerstag, 20. Oktober bis Donnerstag, 27. Oktober

Eine Filmszene aus dem Film „Aftersun", der auf dem Film Festival Cologne gezeigt wird. Film Festival Cologne Foto:

Filmfans und Kino-Bekennende aufgepasst: eine Woche lang zeigen verschiedene Kinos in Köln beim Film Festival Cologne internationale und nationale Perlen der Bewegtbildkunst. Das Programm reicht von Spielfilmen über TV-Miniserien bis zu Dokumentarfilmen, es wird Events und Talkrunden mit Künstlerinnen und Künstlern geben. Außerdem werden zahlreiche Preise vergeben, unter anderem der Filmpreis NRW.

Wann: Do, 20.10.-So, 27.10., unterschiedliche Uhrzeiten

Wie viel: Einzelticket: 8 Euro, 5er-Festivalpass 35 Euro, 10er-Festivalpass 65 Euro

Wo: Vorstellungen und Panels gibt es unter anderen im Filmpalast, Hohenzollernring 22, 50672 Köln; sowie im Filmhaus, Maybachstraße 111, 50670 Köln; das genaue Programm mit allen Infos gibt es hier.

Weitere Infos finden Sie hier.

Ausstellung: „#BlackboxGeburt" in der Alten Feuerwache

Freitag, 21. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober

Eindrücklich und intensiv wird es für Besuchende der Ausstellung #BlackboxGeburt in der Alten Feuerwache. Original-Zitate und Berichte von Müttern, die während der Corona-Pandemie in Krankenhäusern Babys zur Welt gebracht haben, gewähren Einblicke in berührende und zugleich belastende Momente. Die Besucherinnen und Besucher dürfen selbst durch ausliegende Materialien ihre Erfahrungen zur Ausstellung beisteuern und erfahren Hintergrundinfos rund um die Geburtshilfe.



Wann: Fr, 21.10., 17-19 Uhr; Sa, 22.10., 11-18 Uhr; So, 23.10., 11-16 Uhr

Wie viel: Eintritt frei

Wo: Alte Feuerwache Köln, Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Weitere Infos gibt es hier.



Weitere sehenswerte Ausstellungen im Herbst in NRW entdecken Sie mit KStA+ hier.

Wochenendprogramm auf Gut Leidenhausen

Samstag, 22. Oktober und Sonntag, 23. Oktober

Samstag und Sonntag werden im und vom Gut Leidenhausen zahlreiche Workshops und Aktivitäten angeboten, bei denen kleine und große Naturliebende auf ihre Kosten kommen. Samstag geht es für Erwachsene zum Waldbaden in den Dünnwalder Wald, gemeinsam lässt man sich auf die umgebende Natur ein und den Stress der Großstadt hinter sich. Kinder lernen in einem Workshop, wie man Papier aus Pilzen herstellen kann, oder gehen gleich selbst im Wald bei einer Exkursion auf die Suche nach den herbstlichen Knollen. Außerdem tobt man sich Samstag und Sonntag beim Kürbisschnitzen aus, zaubert lustige Fratzen oder setzt sich gemeinsam ans Lagerfeuer.

Wann:

Schnupperkurs Waldbaden im Dünnwalder Wald: Sa, 22.10., 11-14 Uhr; Workshop: Pilzpapierherstellung für Kinder: Sa, 22.10., 11-13 Uhr; Pilz-Exkursion: Sa, 22.10., 14-16 Uhr; Kürbisschnitzen mit Aktionen, Sa, 22.10.; 11-16 Uhr und So, 23.10., 12-16 Uhr

Wie viel: Preise finden Sie bei den einzelnen Veranstaltungen, z.B. über das Programm. Für alle Veranstaltungen außer dem Kürbisschnitzen ist eine Anmeldung erforderlich.

Wo: Gut Leidenhausen, 51147 Köln

www.gut-leidenhausen.de

„Halloween entgruselt" und Erntedank im Affen- und Vogelpark Eckenhagen



Samstag, 22. Oktober und Sonntag, 23. Oktober



Halloween und die an diesem Tag umherstreunenden Schreckgestalten verängstigen Kinder häufig – nicht so die Aktionstage im Affen- und Vogelpark Eckenhagen. An den kommenden drei Wochenenden können Familien im Park Kürbisbowling ausprobieren, an einer Fackelwanderung teilnehmen, ganz traditionell Kürbisse schnitzen oder leckeres Stockbrot am Lagerfeuer rösten. Tierpfleger geben Einblicke in die tägliche Arbeit mit Erdmännchen, Polarfüchsen und Totenkopfaffen und ein Herbstmarkt lockt mit regionalen Waren aus dem Bergischen Land. Auch kulinarisch gibt es einige Leckereien zu genießen: Kürbissuppe, Glühwein und Kakao machen Lust auf heimelige Herbststunden.

Wann: An den Wochenenden 22.+23. Oktober, 29. Oktober bis 1. November, sowie 05.+06. November, jeweils von 11-17 Uhr

Wie viel: Erwachsene 17 Euro, Kinder bis 14 Jahre 15 Euro, Kinder bis 90 cm Körpergröße frei, Schwerbehinderte und Studenten 15 Euro, Hunde 1 Euro

Wo: Affen- & Vogelpark Eckenhagen, Am Bromberg, 51580 Reichshof Eckenhagen

Weitere Infos gibt es hier.

Naturkundliche Wanderung in der Eifel

Sonntag, 23. Oktober

Einblicke ins Kölnische Stadtmuseum im ehemaligen Modehaus Sauer Csaba Peter Rakoczy Foto:

Gemeinsam mit einer Kräuterpädagogin geht es durch die herbstliche Eifel, vorbei an Schlehenpunsch und Eifeloliven, dabei erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes zu wilden Früchten, ihrer Weiterverarbeitung und der Erntezeit.



Wann: So, 23.10., 14-16.30 Uhr

Wie viel: Erwachsene: 7,50 Euro, Kinder: 5,50 Euro; Familien (2 Erw. + 2 Ki.): 23 Euro; Anmeldung per Telefon 024861246 oder Anmeldeformular.

Wo: Treffpunkt: Nettersheim, Haus der Fossilien, Bahnhofstraße 50, 53947 Nettersheim

Herbstlichter im Brückenkopf-Park Jülich

Jeden Tag bis Dienstag, 1. November

Der Brückenkopf-Park in Jülich lädt noch bis Anfang November zum Abendspaziergang durch die bunt erleuchtete Anlage ein. Bei den „Herbstlichtern" sind die Lichtinstallationen sind als eine Art „Open-Air-Galerie“ gestaltet und werden zum Teil durch Musik und den Einsatz von Nebel zusätzlich in Szene gesetzt. Kinder freuen sich zum Beispiel über eine lustige Froschszenerie und viele animierte Lichtshows.



Wann: Do, 20.10.: 18.30-22 Uhr; Fr, 21.10.+Sa, 22.10.,18.30-23 Uhr; So, 23.10., 18.30-22 Uhr

Wie viel: Erwachsene: 9 Euro, Kinder/Jugendliche: 6 Euro. Die Kassen schließen jeweils 1 Stunde vor Ende der Veranstaltung.

Wo: Brückenkopf-Park, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Ausstellung: „Van Gogh Alive"



Jeden Tag

Hagebutten sind im Herbst pflückreif. Andrea Warnecke/picture alliance/dpa/dpa-tmn Foto:

Mit allen Sinnen in die Welt von Van Goghs berühmtesten Kunstwerken eintauchen, das will eine ganz neuartige Form von Ausstellung ermöglichen: Seit dem 3.10. ist die „multisensorielle Ausstellung" „Van Gogh Alive" im Dock2 am Mülheimer Hafen zu sehen. Auf rund 1100m2 wurde eine Symphonie aus Lichtern, Farben, Klängen und Düften geschaffen, in der Kinder wie Erwachsene raus aus dem Alltag und rein in ein Erlebnis der besonderen Art entführt werden sollen. Über 3.000 Bilder werden von eindringlicher, klassischer Musik begleitet und verwandeln den Ausstellungsraum in ein Gesamtkunstwerk. Über 50 Millionen Menschen in 70 Städten haben die Ausstellung bereits gesehen. (rei)

Wann: Bis zum 26.12.2022, täglich 10 bis 20 Uhr (Einlassstopp eine Stunde vor Schluss)

Wie viel: Tickets 25/18/17 Euro (Erw./erm./Kinder), Familientickets 38 bis 85 Euro

Wo: Van Gogh Alive im Dock 2, Hafenstraße 1, 51063 Köln

www.vangogh-alive.de

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.