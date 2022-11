Köln – Gerade in der kalten Jahreszeit laden Spas in Köln und Umgebung zur Entspannung ein. Denn es gibt nichts Besseres, als mit einem Tag Erholung Kraft zu tanken. Wir haben uns einige Spas angeguckt und verraten, welche Pools, Saunen und Massagen anbieten.

Spas zur Erholung rund um Köln:

Neptunbad Sports & Spa

Das Neptunbad mit seinem Wellnessbereich in Köln Ehrenfeld. Copyright: Daniel Welschenbach/Neptunbad Spa Köln

Hinter den Mauern des Jugendstil-Baus verbergen sich auf 5000 Quadratmetern neben einem großzügigen Fitnessbereich zwei Saunabereiche: die historische Sauna und die asiatische Sauna.

Muss man sich anmelden? Für Massage und Kosmetikanwendung muss ein Termin vereinbart werden

Was wird geboten? Handtücher, Bademantel und Slipper können gegen Aufpreis ausgeliehen werden. Verschiedene Massagen können gebucht werden.

Was gibt es alles? Sieben verschiedene Saunen und Pools im Innen- und Außenbereich, Aufgusszeremonien, japanischer Zen-Garten, Sonnenterassen und Ruheräume im Innenbereich.

Adresse: Neptunbad

Neptunplatz 1, 50823 Köln

Tel.: 0221 71 00 71

Preis: Saunabereich ab 24,50 für 3 Stunden

Öffnungszeiten Sauna: täglich von 9-24 Uhr

Öffnungszeiten Fitness: Mo.-Fr. ab 7 Uhr, Sa./So. und Feiertags ab 9 Uhr

Kameha Spa in Bonn

Der Blick aus dem Infinity Pool im Kameha Spa in Bonn. Copyright: Kameha

Von außen sieht das Kameha aus wie ein Raumschiff. Von innen empfängt es seine Besucher mit viel Glamour. Das Spa ist ein geschützter kleiner Teil im oberen Bereich. Im Spind warten ein Bademantel, Schlappen und Handtücher.

Muss man sich anmelden? Behandlungen müssen angemeldet werden

Was ist geboten? Bademantel, Handtücher, Slipper und Vitaminbar stehen kostenlos zur Verfügung. Verschiedene Massagen und kosmetische Behandlungen können gebucht werden.

Was gibt es alles? Dampfbad, Sauna, Sanarium, Infinity-Außenpool auf dem Dach mit Panoramablick auf den Rhein, Ruheräume

Adresse: Kameha Grand Bonn

Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Tel.: 0228 43345400

Preis: Spa-Tageskarte: 59 Euro, Halbtageskarte (4 Std.): 39 Euro

Öffnungszeiten: Täglich von 9-21 Uhr

Mauritius-Therme im Mauritius Hotel in Köln

Eine Oase mitten in der Innenstadt: die Mauritius-Therme im Mauritius Hotel. Copyright: Mauritius Therme

Die Mauritius-Therme liegen zentral in der Kölner Innenstadt. Dass die 3500 Quadratmeter große Therme zu einem Hotel gehört, ist eigentlich egal, denn sie funktioniert ganz eigenständig als offenes Angebot auch für Nicht-Hotel-Gäste.

Muss man sich anmelden? Massagen sollten vorab gebucht werden.

Was ist geboten? Bademantel, Handtuch und Slipper können gegen einen Aufpreis geliehen werden.

Was gibt es alles? Insgesamt stehen sieben finnische Saunen, darunter eine extra Damensauna, ein Dampfbad, ein Innenpool, zwei Whirlpools, ein Solebecken mit Massagedüsen im Außenbereich und Kneippgänge zur Verfügung.

Und sonst? Das Restaurant kann sowohl von den Sauna- wie auch von den Hotelbesuchern genutzt werden. Deswegen muss im Restaurant ein Bademantel getragen werden. Kinder unter 12 Jahren dürfen nicht in die Therme.

Adresse: Mauritius-Hotel & -Therme

Mauritiuskirchplatz 3-11

50676 Köln

Tel.: 0221/ 924 139 10

Preis: Eintritt ab 18 Euro für 2 Stunden; Massagen ab 36 Euro für 30 Minuten

Öffnungszeiten: täglich von 10-23.30 Uhr

Spa im Hotel Savoy, Köln

Der Spa-Bereich im Savoy Hotel. Copyright: Savoy Hotel GmbH

Auf 650 Quadratmeter werden einem viele Möglichkeiten geboten, um Körper, Geist und Seele zu entspannen, etwa bei einer Hot-Stone-Massage oder bei einem Wellness-Erlebnis zu zweit (vorher zu buchen).

Muss man sich anmelden? Terminabsprachen per Telefon oder E-Mail. Externe Gäste werden gebeten, ihre Reservierung mit einer Kreditkarte zu garantieren.

Was ist geboten? Entspannungsmassage, Peeling, Pflegezeremonien, Körperpackung, Rasulbad u.v.m.

Was gibt es alles? Bademantel, Handtücher und Badeslipper stehen kostenlos zur Verfügung. Kein Problem ist es, mit dem Pkw am Hotel vorzufahren. Der Lobby-Service parkt den Wagen in einer Garage.

Adresse: Savoy Hotel & Health Club

Turiner Str. 9, 50668 Köln

Tel.: 0221/16 23 333

Preis: variiert je nach Anwendung

Öffnungszeiten: Mi.-Fr. 13-21 Uhr, Sa.+So. 10-18.30 Uhr, Spa-Landschaft mit Sauna und Dampfbad täglich von 18 bis 21 Uhr.

Vital Spa im Dorint „An der Messe", Köln-Deutz

Das Vital Spa im Dorint wurde 2014 nach einem Brand neu gestaltet. Copyright: Dorint

2014 wurde der Wellness-Bereich des Hotels komplett neu gestaltet und präsentiert sich auf mehr als 650 Quadratmetern. Die Lage unmittelbar an der Messe ist vor allem für Messebesucher ideal.

Muss man sich anmelden? Auch für externe Gäste immer geöffnet.

Was ist geboten? Der Wellness-Bedürftige kann wählen zwischen einer finnischen Sauna, einer Salzgrotte und einer Dampfsauna.

Was gibt es alles? Bademantel und Slipper können gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Anwendungen und Massagen kosten extra (aktuell aufgrund von Personalmangel keine Anwendungen möglich)

Adresse: Vital Spa im Dorint An der Messe,

Deutz-Mülheimer-Str. 22-24, 50679 Köln

Preis: Tageskarte für externe Gäste: 25,50 Euro, kostenlose Garagennutzung für vier Stunden

Öffnungszeiten: Pool- und Fitnessbereich 7-23 Uhr, Saunabereich ab 12 Uhr

4 elements spa im Schloss Bensberg

Groß, schön, majestätisch: das Beauty Leading Spa im Grandhotel Schloss Bensberg. Copyright: Schloss Bensberg

Groß, schön, majestätisch. So empfängt das Schlosshotel seine Besucher.

Muss man sich anmelden? Ein Termin sollte vorher vereinbart werden.

Was ist geboten? Ein 1000 Quadratmeter großer Wellness Bereich mit Pool, Saunen und einem Fitnessbereich.

Was gibt es alles? Gegen Aufpreis kann ein umfassendes Behandlungsprogramm zugebucht werden, das von Salz-Öl-Peeling bis zu indiviudellen Saunagängen und Massagen reicht.

Adresse: Althoff Grandhotel Schloß Bensberg,

Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach

Telefon: 0 22 04/42 1971

Preis: Tagesticket kostet ab 79 Euro.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10-19 Uhr

Vabali Spa Düsseldorf

Der Vabali Spa in Düsseldorf. Copyright: Vabali Spa Düsseldorf

Mit seiner wunderschönen Lage direkt am großen Elbsee in Düsseldorf verspricht der vabali Spa einen Tag voller Erholung. Mit gleich zehn verschiedenen Saunen, zwei Dampfbädern und einem Laconium, zwei Pools und zahlreichen Ruheräumen ist im Vabali Spa einiges geboten.

Muss man sich anmelden? Eine Online-Reservierung wird empfohlen

Was ist geboten? 10 Saunen, 2 Dampfbäder, ein Laconium, 2 Pools und Ruheräume

Und sonst? Auch Massagen können gebucht werden, hier gibt es verschiedene Angebote

Adresse: Vabali Spa Düsseldorf, Schalbruch 210, 40721 Düsseldorf

Telefon: 02103 333770

Preis: Mo-Fr: 2-Stunden-Karte 23,50 Euro, Wochenende: 2-Stunden-Karte 25,50 Euro

Öffnungszeiten: täglich von 9-24 Uhr

Mediterana

Besonders in der kalten Jahreszeit verlockt ein Besuch in einer wärmenden Sauna. Copyright: Getty Images/iStockphoto/1158207971

Eintauchen in Farben, Formen und Düfte des Orients, eine Badekultur im Reich der Sinne: Das geht in der Thermenwelt des Mediterana in Bergisch Gladbach. Hier genießt man Entspannung in zahlreichen Saunen, Pools oder bei einer Massage.

Muss man sich anmelden? Für einen garantierten Eintritt ist der Kauf eines Online-Tickets notwendig.

Was ist geboten? Verschiedene Pools, unter anderem ein Magnesium-Solebad oder ein Schwefelbad. Zahlreiche Saunen, etwa der beliebte Himalaya-Salzstollen oder der Rosentempel laden zum Erholen ein, Massageangebote können gebucht werden, auch hier ist das Angebot groß.

Und sonst? Grundlage für die Qualität des Mediterana-Wassers: Das hauseigene Mineralwasser, das aus etwa 100 Metern Tiefe auf dem eigenen Grundstück gefördert wird. So wird das Wasser weicher für die Haut.

Adresse: Mediterana, Saaler Mühle 1, 51429 Bergisch Gladbach.

Telefon: 02204 2020

Preise: Sauna: Mo-Fr 4 Stunden ab 25 Euro, Tageskarte ab 48 Euro, Wochenend- und Feiertagszuschlag, kein Eintritt in die Sauna für Kinder unter 12 Jahre; Therme: Mo-Fr 2 Stunden ab 14 Euro.

Freier Eintritt für Kinder bis ein Jahr.

Öffnungszeiten: täglich 10- 22.30 Uhr

www.mediterana.de

Nur für Hotelgäste geöffnet:

Hotel Nikko in Düsseldorf

Das Herzstück des Japan-Viertels: der Spa-Bereich im Hotel Nikko in Düsseldorf Copyright: Nikko Düsseldorf

Das Hotel Nikko liegt im Japan-Viertel und vom Bahnhof aus in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. Dafür kann ein Besuch im „Nikko Spa Club“ im Wortsinne Höhepunkt eines Düsseldorf-Trips sein: Von den Liegen und Sitzkissen rund um den Penthousepool in der elften Etage schweift der Blick weit über Altstadt, Medienhafen, Flughafen. Das erhabene Gefühl entspannt auch.

Muss man sich anmelden? Nur für Hotelgäste geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Was ist geboten? Finnische Sauna, Sanarium und Dampfbad, ein Pool, der mit Badekleidung genutzt werden muss und ein Fitnessraum.

Was gibt es alles? Ein Set Handtücher und einen Bademantel werden zur Verfügung gestellt.

Adresse: Hotel Nikko Düsseldorf

Immermannstr. 41, 40210 Düsseldorf

Telefon: 0211 8340

Preise: 15 Euro pro Person, ab der Business Kategorie bereits inkludiert.

Wir wünschen gute Erholung!