Flohmärkte, Benefizkonzerte, Führungen: 11 Tipps für das Wochenende in und um Köln

Was ist los am Wochenende? Es gibt wieder einiges zu erleben. In der Eifel wird auf den Spuren der Eifelkrimis spaziert, es finden viele schöne Führungen statt, es gibt Musik für einen guten Zweck und natürlich wird wieder getrödelt.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte

Trödeln macht glücklich – und es findet sich so manch ein Schatz an den Ständen. Kai Remmers/dpa-tmn Foto:

1. Trödel an der Galopprennbahn

Wann: Samstag, 12. März, 8-13 Uhr

Wo: Galopprennbahn Weidenpesch, Scheibenstraße 40, 50737 Köln

2. Floh- und Antikmarkt am RheinEnergie-Stadion

Wann: Sonntag, 13. März, 11-18 Uhr

Wo: Junkersdorfer Straße, 50933 Köln (gegenüber Jahnwiesen)

3. Riesentrödel in Ossendorf, Ikea

Wann: Sonntag, 13. März, 11-17 Uhr

Wo: Ikea Butzweilerhof, Butzweilerstraße 51, 50829 Köln

4. Antik- und Designmarkt im Gürzenich

Wann: Sonntag, 13. März, 11-18 Uhr

Wo: Martinstraße 27, 50667 Köln

Wie viel: 5 Euro



5. Flohmarkt in Porz

Wann: Sonntag, 13. März, 11 - 18 Uhr

Wo: Porta/Poco, Hansestraße 51-53 51149 Köln

Int. OCEAN FILM TOUR Vol. 8 Köln

Samstag

Das Meer zieht die Menschen seit jeher an. Kein Wunder, dass die meisten Urlaube immer noch an den Strand gehen. Wer das Meer nicht vor der Tür hat, aber vermisst, kann am Samstag ins Kino gehen. Die International Ocean Film Tour geht in Runde8 und zeigt mit seinem neuen Programm bildgewaltige Geschichten, inspirierenden Menschen und spektakulären Aufnahmen zurück ans Meer.

Öffnungszeiten: Samstag 16 und 20 Uhr

Wo: Cinenova, Herbrandstraße 11, 50825 Köln

de.oceanfilmtour.com

Räuberschatz-Suche auf der Festung Ehrenbreitstein

Samstag und Sonntag



Die Festung Ehrenbreitstein von oben. picture alliance / dpa Foto:

Bei dieser Familienaktion werden die Teilnehmenden mit einer Karte ausgestattet. Dann geht es mit kniffligen Rätseln kreuz und quer über die Festung. Mit jeder Station und gelösten Aufgabe kommen die Teilnehmenden dem Schatz näher. Am Ende winkt eine Belohnung und man hat viel Spannendes gelernt. Dank vier unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade ist die Schatzsuche geeignet für Kinder ab fünf Jahren und bis ins Erwachsenenalter. Sie kann vom 5. bis 27. März an Samstagen und Sonntagen auf eigene Faust und ohne Zusatzkosten von 10 bis 17 Uhr gespielt werden. Es ist nur der reguläre Festungseintritt zu zahlen. Die Seilbahn fährt an den Wochenendtagen von 10-17.30 Uhr

Wann: 12. und 13. März, 19. und 20. März, 26. und 27. März, 10-17 Uhr

Wie viel: Erwachsene 8 Euro, hier mehr zu den Eintrittspreisen

Wo: Festung Ehrenbreitstein, 56077 Koblenz

tor-zum-welterbe.de

Benefizkonzerte

Freitag, Samstag



An verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten finden am kommenden Wochenende Charity-Musik-Veranstaltungen für die Ukraine statt. Am Freitag, 11. März um 17 Uhr gibt es Musik auf dem Maternusplatz in Rodenkirchen, die gesammelten Spenden gehen ans Blau-gelbe Kreuz. Die Gaststätte Pitter em 1/4 ist nicht nur Sammelstelle. Am Samstag findet dort auch ab 19.30 Uhr ein Konzert statt, bei dem für die Ukraine gesammelt wird.

Freitag, 11.3. um 17 Uhr, Maternusplatz Rodenkirchen

Samstag, 12.3. ab 19.30 Uhr, Gaststätte Pitter em 1/4, Merowingerstraße 2 50677 Köln

Vernissage: 40 Jahre laif - 40 Positionen dokumentarischer Fotografie



Freitag

Der Innenhof des MAKK. Marion Mennicken Foto:

Laif wurde Anfang der 80er von den vier Fotografen Günter Beer, Jürgen Bindrim, Manfred Linke und Guenay Ulutuncok in der Kölner Südstadt gegründet und zählt heute zu den renommierten Bildagenturen für Fotojournalismus in Deutschland. Aus diesem Anlass zeigt das MAKK ab 12. März bis zum 25. September 2022 die neue Ausstellung. Die Vernissage ist am Freitag, 19 Uhr. Regelmäßige Infos zur Ausstellung und zum Rahmenprogramm finden Sie hier und beim Museum für Angewandte Kunst Köln.

Wo: Museum für Angewandte Kunst Köln, An d. Rechtschule 7, 50667 Köln

Wann: Vernissage, Freitag, 11. März



makk.de/40-Jahre-laif



Cleanup am Höhenfelder See

Samstag

Die Krake ist wieder unterwegs und streckt ihr vielen Arme aus, um Müll aufzusammeln. Wer Karma-Punkte sammeln möchte, macht mit. Dieses Mal findet die Cleanup-Aktion am Höhenfelder See statt. Handschuhe und Müllsäcke werden gestellt. Müllzangen kann man über die Webseite reservieren.

Wo: Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz Kalkweg, 51069 Köln

Wann: Samstag, 11 Uhr

krake.koeln

Führung: Auf Spurensuche zu den Schauplätzen der Eifel-Krimis

Samstag

Am Samstag, dem 12. März, ist der Startschuss für einige Termine dieser Krimi-Führungen. In der Obhut der Chefermittlerinnen Klara Fall, Hella Blick oder Dane Spur begeben sich die Gäste auf die Fährte der Ermittler aus den Eifelkrimis von Jacques Berndorf, Ralf Kramp & Co. Dabei liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem Krimierlebnis, denn die Strecke ist gut zu meistern. Das zweistündige Programm führt ausschließlich durch Hillesheim. Rätseln inklusive. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Wie viel: € 6 p. Erw., € 3 p. Kind

Anmeldung bei der Tourist-Information Hillesheim, Tel. 0049 6591 133300, Email: hillesheim@gerolsteiner-land.de oder online.

Wo: Am Markt 1, 54576 Hillesheim

Wann: Samstag, 12. März, 11 - 13 Uhr, weitere Termine im Mai, Juli, September und November



www.eifel.info

Lesung: Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee

Sonntag



Erich Kästner ist vielen Deutschen ein Begriff. Seine Bücher sind sehr bekannt. Die beiden Schauspieler Michael Baute und Eva Marianne Kraiss, seit vielen Jahren durch ihre monatliche Leseshow „Ohne Probe ganz nach obe! - die Spontanlesung“ bekannt, lesen Kästner am Wochenende im Café Fleur.

Wann: Sonntag, 13.3. ab 16 Uhr

Wo: Café Fleur, Lindenstr. 10, 50674 Köln

cafefleur.de/#veranstaltungen

Modellspielzeugmarkt, Tanzbrunnen

Sonntag



Im Tanzbrunnen finden viele Veranstaltungen statt. Uli Kreikebaum Foto:

Besonders interessant für Modellspielzeugenthusiasten, aber nicht nur für diese, ist die Veranstaltung am Sonntag im Tanzbrunnen, bei der sich alles um die Kleinteile dreht. Eisenbahn, Autos, Flugzeuge, Bahnzubehör, Figuren und Blechspielzeug gehen hier als Neu-oder Gebrauchtwaren über den Tisch. Eine völlig eigene kleine Welt, die man hier bestaunen kann. Es gilt 2G.

Wo: Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Wann: 13. März, ab 11 Uhr

Wie viel: 6 Euro

Auf Facebook ansehen.

Themenführung "Zum Weltfrauentag: Die Abtei Brauweiler



Sonntag



Frauen haben die Abtei wesentlich beeinflusst. Zum Beispiel hat Mathilde, Kaisertochter und Pfalzgräfin den Standort Brauweiler für das Kloster ausgesucht. In der Führung werden Hinweise auf Mathilde in der Kirche gesucht. Richeza, ihre Tochter und polnische Königin hat die 2. Kirche bauen lassen. Welche Spuren hat sie hinterlassen? Die Antwort und viele weitere Informationen bekommt man bei der Führung am und durch das historische Bauwerk in Pulheim am Sonntag. Am Samstag, den 12. März und auch am 19. März, finden reguläre Führungen statt.

Wo: Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim

Wann: Sonntag, 13. März, 12.30 Uhr



Auf Facebook ansehen.

PhilharmonieVeedel Pänz „1+1+1+1 Wir bauen ein Streichquartett"



Sonntag



Gefördert vom Kuratorium KölnMusik e. V. findet diese Veranstaltung für Entdecker der Musik statt. Zusammen werden die Instrumente eines Streichquartetts – Geige, Bratsche und Cello – mit ihren Besonderheiten, erlebt. Dafür geht es auf eine kleine Reise durch die Welt des Streichquartetts, quer durch Europa: zu alten Geigenbauern nach Italien, an die königlichen Höfe Englands, zum Tanzen nach Ungarn und in die Weltstadt der Musik oder nach Wien zum jungen Mozart.



Wann: 13. März, 11 Uhr

Wo: Comedia Theater Südstadt, 4-8, Vondelstraße, 50677 Köln

Wie viel: 6,50 Euro, Kleinkinder unter 2 Jahre 2,50 Euro



koelner-philharmonie.de

