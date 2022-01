Flohmärkte, Theaterbesuch, Ausflüge: 10 Tipps für den Sonntag in und um Köln

Köln -

Gemischtes Wetter erwartet uns an diesem Wochenende in Köln. Nur eines ist sicher: Kalt bleibt's! Also nichts wie rein ins Warme zu einem schönen Theaterstück oder bei einem Museumsbesuch. Oder doch lieber das Zwiebelprinzip anwenden und einen Ausflug in die winterliche Landschaft unternehmen? Wir haben die besten Tipps für Freizeitunternehmungen zusammengestellt.

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Beachten Sie eventuell geltende 3G, 2G oder 2G+-Regelungen, halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte

Gebrauchte Kleidung ist nachhaltig und schont die Umwelt. Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn Foto:

1. Flohmarkt Köln-Nippes

Wo: Wilhelmplatz, 50733 Köln

Wann: Sonntag, 16. Januar, 11-18 Uhr

2. Trödel am Ikea

Wann: Sonntag, 16. Januar, 11-18 Uhr

Wo: Ikea, Butzweilerstraße 51, 50829 Köln

Theaterstück: Der Zauberberg

Freitag, 14. Januar bis Sonntag, 16. Januar

Der Klassiker von Thomas Mann in einer modernen Inszenierung: Die Hauptfigur Hans aus dem „Zauberberg" geht auf der Bühne nun nicht mehr alleine ins Ungewisse. Freiheit, Leben, Tod und Sehnsüchte – all das und mehr erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer in den Wochenendvorstellungen des Theater der Keller, das aktuell in den Räumlichkeiten der TanzFaktur auftritt

Wann: So, 16.01. 18 Uhr

Wie viel: 21,40 Euro, ermäßigt 15,90 Euro

Wo: Theater der Keller, aktuell in der TanzFaktur: Siegburger Str. 233w, 50679 Köln

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Reich des Todes im Schauspiel Köln

Samstag, 15. Januar und Sonntag, 16. Januar

Eine Szene aus dem Stück „Reich des Todes".



Thomas Rabsch Foto:

Es geht um das Böse im Menschen, um Politik, Macht und Militär: Das Stück von Rainald Goetz mit dem Titel „Reich des Todes" hält sich nicht zurück und entwirft ein bedrückendes Bild der gesellschaftlichen Veränderungen nach den Ereignissen des 11. September 2001.

Wann: Sa, 15. Januar, 19.30-22 Uhr und Sonntag, 16. Januar 18-20.30 Uhr

Wie viel: Ab 13,20 Euro

Wo: Depot 1, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

(Kinder)führung durch das Römisch-Germanische-Museum (im Belgischen Haus)

Sonntag, 16. Januar

Liebe, Glück, sichere Reisen: Für all diese Themen und Gebiete gab es im alten Rom Götter, die Schutzbeauftragte, Glückbringer, oder auch Strafende waren. Wie man sich die Götterfamilie vorstellte, wer wofür zuständig war und was für Mythen sich um sie ranken, erfahren Teilnehmende der Führung „Bei Iupiter! Die Götter der Römer" am Sonntag im Römisch-Germanischen Museum. Die Sammlung des Museums ist aktuell im Belgischen Haus untergebracht. Die Führung ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Wann: So, 16.01. 11 Uhr

Wie viel: Teilnahme kostenlos

Wo: Treffpunkt an der Kasse im Belgischen Haus, Cäcilienstraße 46, 50667 Köln

Weitere Infos gibt es hier.

Sonntags in der Bibliothek

Sonntag, 16. Januar

Am Sonntag gibt es in der Zentralbibliothek am Neumarkt ein buntes Programm für die ganze Familie. Alexander Roll Foto:

Im Rahmen der beliebten Veranstaltung „Sonntags in der Bibliothek" in der Zentralbibliothek am Neumarkt wird ein abwechslungsreiches Programm für kleine und große Besucherinnen und Besucher geboten. Es finden Mitmachangebote und ein Bühnenprogramm mit der bunten Show des Clowns Marco statt.

Wann: So, 16.01. Ab 15 Uhr: Bühnenshow

Wie viel: Eintritt frei

Wo: Stadtbibliothek Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln

Weitere Infos gibt es hier.

Ausstellung: Der geteilte Picasso im Museum Ludwig

Noch bis 30. Januar

Die Ausstellung „Der geteilte Picasso" beschäftigt sich nicht nur mit dem Künstler Pab­lo Pi­cas­so, sondern nimmt auch sein Publikum in den Blick, das sich im Westen und Osten stark unterschied. Zu sehen sind politische Werke von Picasso als geteiltem, zerrissenen Maler, sowie rund 150 Ex­po­nate, die das Leben und Wirken des Künstlers einordnen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. Januar 2022.

Wann: Die Ausstellung „Der geteilte Picasso" läuft noch bis zum 30. Januar 2022; für die Ausstellung gelten ver­längerte Öff­nungszeit­en: Di-So: 10 – 20 Uhr

Wie viel: Regulärer Eintritt ins Museum: 13/8,50 Euro

Wo: Lesung im Kino des Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln

Weitere Infos zur Sonderausstellung gibt es hier.

Christmas Garden

Noch bis zum 16. Januar

Der Christmas Garden im Kölner Zoo. Alexander Roll Foto:

Noch ein letztes Wochenende lang können Besucherinnen und Besucher im Kölner Zoo nach Einbruch der Dunkelheit die funkelnde Lichterpracht des „Christmas Garden" bewundern. Wer am Abend über den etwa zwei Kilometer langen Rundweg läuft, wird in eine glitzernde Traumwelt entführt, mit leuchtenden Tierwesen, Laserpointershows und bunten Illuminationen auf den Wegen.

Wann: Noch bis zum 16.01.

Wie viel: Tickets (Erwachsene ab 17 Euro) sind unter www.christmas-garden.de erhältlich.

Wo: Kölner Zoo, Riehler Str. 173, 50735 Köln

Weitere Infos gibt es hier.

Ausflug nach Bedburg: Auf den Spuren des Epprather Werwolfs

Jeden Tag

Solange es draußen einigermaßen trocken und die Winterjacke gut gefüttert ist, steht einem erfrischendem Spaziergang an der winterlichen Luft nichts im Wege. Natur macht bekanntlich glücklich und das Immunsystem wird gleich mit gestärkt. Zum Beispiel in Bedburg, wo einst der Epprather Werwolf sein Unwesen getrieben haben soll. Die Sage fand ein sehr realistisches Ende, nämlich in der Hinrichtung des vermeintlichen Serienmörders.

Der Werwolf-Wanderweg im Erfttal führt zu den Handlungsstätten der Geschichte des reichen Bauern Peter Stübbe, der 1589 bezichtigt wurde, 16 Morde begangen zu haben. Es geht vorbei an Kasterer See und Kasterer Höhle zum Schloss und Rathaus Bedburg. Durch Rekultivierung entstanden die schönen Wälder und Gewässer. Eine leichte Tour.

Länge: 10 Kilometer / rund 2 Stunden (familientauglich, mit Kindern dauert es aber vermutlich länger)

Startpunkt und Ziel: Agathator, Bedburg, auf Google Maps ansehen

www.naturpark-rheinland.de

Ausflug in die Eifel

Jeden Tag

Wintersportgebiet "Schwarzer Mann" in der Schneifel Wikimedia Commons/Colling-Architektur/CC-BY-Sa-3.0 Foto:

Verwunschen und mystisch ist der Wald im Naturwanderpark Schneifel, westlich von Prüm. So scheint es kaum verwunderlich, sollten hier abseits des Weges, zwischen Bäumen und Wurzeln, gar Feen oder Gnome hervorlugen. Der Moore-Pfad Schneifel führt ins Quellgebiet des Alfbachs, der sich aus dutzenden Rinnsalen, Mooren und Teichen speist. Bohlenstege führen durch besonders sensible Flora- und Fauna-Gebiete. Auf der Hälfte der Strecke öffnet sich der Wald zum beeindruckenden „Dreiländerblick“. Bei guter Sicht reicht die Aussicht von der Plattform bis ins Hohe Venn.

Start/Ziel: Wanderparkplatz Blockhaus „Zum schwarzen Mann“

Länge/Dauer: 14,9km/4 Std., markierte Tour

Einkehrtipp: Blockhaus „Zum schwarzen Mann“, http://wordpress.blockhaus-schwarzer-mann.de/startseite/

Karte: www.naturwanderpark.eu/wanderwege/a-moore-pfad-schneifel

Weitere winterliche Ausflugstipps finden Sie mit KStA+ hier.

Besuch im Lieblingscafé

Jeden Tag

Ein reichhaltiges Frühstück für einen guten Tagesstart. Getty Images/iStockphoto Foto:

Ob vor, oder nach einem ausgiebigen Winterspaziergang, mit Freunden oder alleine: Ein Cafébesuch ist jetzt besonders schön, wenn heißer Kakao oder Tee uns von innen wärmt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Frühstück im Lieblingscafé?

Wir haben sechs unserer liebsten Cafés in den Kölner Veedeln für Sie besucht, in denen es leckeres und nahrhaftes Frühstück gibt. Mit dabei zum Beispiel: Das Café Heimisch in Deutz.

Das Café Heimisch in Deutz Alexander Schwaiger Foto:

Bereits beim Betreten des kleinen Thekenraums duftet es nach würzigen Kaffeebohnen, über eine Treppe geht es hinauf in den Cafébereich, mit etwas Glück ergattert man noch einen Sofaplatz. Die Karte des „Heimisch" liest sich urig-gemütlich: Zur Auswahl stehen verschiedene Frühstücksbrettchen, vom „Grünen Brett“ (vegan, mit Ofengemüse, Salat etc.) bis zum „Heimischen Brett“ (Brot, Aufschnitte wie Wurst und Käse).

Frischgekochte Eier können extra dazubestellt werden, auch ein „Süßes Brett“ wird angeboten. Das Café setzt nicht nur bei den Kaffeebohnen aus der Kölner Van Dyck-Rösterei auf Regionalität: Käse, Milch oder Wurst stammen alle aus heimischen Betrieben – der Name ist hier wirklich Programm. (chy)

Café Heimisch, Deutzer Freiheit 72-74, 50679 Köln, Tel.: 0221 168 385 63; Mo+Mi 9-18.30 Uhr, Di, Do, Fr, So: 9-18 Uhr, Sa 9-17 Uhr; www.heimisch.cafe.de

Noch mehr Lieblingscafés finden Sie mit KStA+ hier.

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.

Wir wünschen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund!