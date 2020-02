Geisterzug, Karneval, Valentinstag: 11 Termin-Tipps für das Wochenende in Köln

Köln -

Der Valentinstag steht vor der Tür und lockt mit allerlei Veranstaltungsangeboten - aber nicht nur für Verliebte, sondern auch für glückliche und unglückliche Singles, sowie diejenigen, die mit dem Feiertag so gar nichts anfangen können.

Am Samstag geht es mit Gänsehaut weiter, wenn der Geisterzug, der sonst traditionell am Karnevalswochenende stattfindet, durch die Kölner Innenstadt zieht. Darüber hinaus bietet das Wochenende noch einmal Zeit für die letzten Karnevalsvorbereitungen, bevor es nächste Woche endlich ans Vollzeitfeiern geht.

Was sonst noch ansteht, haben wir in unseren Termin-Tipps zusammengefasst.

Pänz-Pokal im Hauptbahnhof

Noch bis Montag, 17. Februar

Tanzende Kinder beim Pänz-Pokal. Michael Bause Foto:

Es ist bereits eine kleine Kölner Tradition: in der Woche vor Karneval präsentieren sich im Kölner Hauptbahnhof rund 30 Tanzgruppen aus der Region beim „Pänz-Pokal“. Bereits zum 16. Mal zeigen die Tänzer der Karnevalsvereine aus Köln und dem Umland ihre Choreografien in der Markthalle des Hauptbahnhofs, täglich von 17-18:30 Uhr.

Die besten drei Gruppen dürfen zum großen Finale dann noch ein zweites Mal im Hauptbahnhof tanzen. Außerdem gibt es einen Publikumspreis, Zuschauer können über Facebook für ihre Lieblings-Tanzgruppe abstimmen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hauptbahnhof Köln

Trankgasse 11

50667 Köln

Valentinstags-Kino im Rex

Freitag, 14. Februar

Das Rex am Ring wurde bei der Aktion „Deutschlands Lieblingskinos 2018“ unter die Top 10 gewählt. Michael Bause Foto:

Romantik liegt in der Luft: Zum Valentinstag am Freitag passt auch das Rex seinen Spielplan an. Dabei kommen aber nicht nur Paare, sondern auch Singles und diejenigen, die dem Valentinstag gar nichts abgewinnen können auf ihre Kosten. „Silver Linings" für Verliebte, (500) Days of Summer für Singles und für die Hater gibt es „My Bloody Valentine". Für alle anderen ist neben dem regulären Programm am Wochenende auch die Green Screen Tour mit den besten Naturfilmen des Jahres zu Gast.

Termin Freitag 14. Februar, 18:30 bis 00:30 Uhr

Eintritt 7,50 Euro pro Film

Rex am Ring Köln

Hohenzollernring 60

50672 Köln

Blind-Audition-Konzert in der Hochschule für Musik und Tanz

Freitag, 14. Februar

Die Hochschule für Musik und Tanz Köln Arton Krasniqi Foto:

Bei der „Blind Audition“ erwartet die Besucher in der Hochschule für Musik und Tanz Kölns erstes Dunkelkonzert. Im Rahmen eines interdisziplinären Bachelor-Projekts spielt eine große Liveband zusammen mit vier Sängern in der Dunkelheit Pop- und Jazzmusik. Zuhörer können sich dabei auf Eigenkompositionen und Klassiker der Genre freuen.

Neben dem Konzert gibt es zudem ein Quiz, bei welchem die Zuhörer die Stimmen den Sängern zuordnen können. Dabei werden Fragestellungen von Rezeption von Livemusik unter Ausschluss des optischen Reizes aufgegriffen.

Der Eintritt ist frei!

Hochschule für Musik und Tanz

Unter Krahnenbäumen 87

50668 Köln

www.blind-audition.de

Karneval im City-Center

Freitag, 14. Februar

Kostümiert in Rot und Weiß. picture alliance/dpa Foto:

Einmal im Jahr wird das Citycenter in Chorweiler richtig jeck: Mehrere Tage wird hier bei einer großen Karnevalsparty gefeiert. Am Freitag, dem letzten Tag der Veranstaltung, kommen dazu auch bekannte kölsche Bands für Auftritte ins Citycenter.

Neben Kindertanzgruppen und Festkommitees dürfen Besucher sich dann ab 16:30 Uhr auf Konzerte von den Domstürmern, Palaver, Miljö und Kläävbotze freuen. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Der Eintritt ist frei!

City-Center Chorweiler

Mailänder Passage 1

50765 Köln

Fight Club im Theater

Freitag 14. Februar und Samstag 15. Februar

Das Theater, das seinen Standort in der Klein­ge­dank­straße aufgeben musste, ist derzeit in Poll untergekommen. stefan worring Foto:

Viele kennen "Fight Club" als einen der nervenaufreibendsten Filme der Filmgeschichte. Nun gibt es den "Fight Club" nach dem Roman von Chuck Palahniuk auch im Theater. In einer Kombination aus Schauspiel und Tanz wird der innere Zwiespalt eines empfindungsunfähigen jungen Mannes auf die Bühne gebracht. Eine Möglichkeit für Fans, das Filmmaterial neu kennenzulernen.

Termine Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar , je 20 Uhr

Eintritt 20 Euro, ermäßigt 15 Euro

Theater der Keller

in der Tanzfaktur Siegburgerstraße 233w

50679 Köln Deutz

Geisterzug "Jeister för Zokunf"

Samstag 15. Februar

Beim Geisterzug waren wieder viele Jecken mit dabei. Peter Rakoczy Foto:

Gewohnheitstiere aufgepasst: Traditionellerweise findet der Geisterzug am Samstag nach Weiberfastnacht statt, in diesem Jahr jedoch erstmalig eine Woche früher am 15. Februar. Das liegt daran, dass der Umzug in diesem Jahr als politische Demonstration und nicht als Karnevalsveranstaltung angemeldet ist. Die Veranstalter möchten damit darauf aufmerksam machen, dass der Karneval trotz allen Schunkelns noch immer einen politischen Kern hat. Angelehnt an die "Fridays for Future"-Bewegung lautet das Motto in diesem Jahr "Jeister för Zokunf". Wie in jedem Jahr gilt aber: keine Kamelle und keine Wagen, dafür schaurige Kostüme und ordentlich Lärm für die Sache.

Termin Samstag, 15. Februar, Aufstellung ab 18 Uhr, Start der Demo um 19 Uhr

Eintritt frei

Aufstellung auf dem Heumarkt

XVI. Kunstnacht - Tanz im Glanz

Samstag 15. Februar

„Inside Rembrandt“ im Wallraf-Richartz-Museum Max Grönert Foto:

Wer sich für Kunst und Kultur begeistern kann, ist am Samstagabend im Wallraf gut aufgehoben. Dort findet zum 16. Mal die Kunstnacht - eine Mischung aus Kunst- und Partyevent - statt. Im Fokus steht die Sonderausstellung "Inside Rembrandt". Führungen ermöglichen einen hautnahen Zugang zur Sammlung, das Rahmenprogramm mit Tanz und (Gesangs-)Performances sorgt für ein entspanntes Ambiente. Ab 23 Uhr startet anschließend die Party im Foyer.

Termin Samstag 15. Februar ab 19 Uhr, Party ab 23 Uhr

Eintritt an der Abendkasse 12 bzw. ermäßigt 10 Euro, im Vorverkauf 8 bzw. 7 Euro

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Obenmarspforten 40

50667 Köln

Fang den Bösen - Ratekrimi für Kinder

Samstag 15. Februar

Die Zentralbibliothek am Neumarkt Arton Krasniqi Foto:

Bei diesem interaktiven Krimiratespiel ist Cleverness gefragt! Im Anschluss an ein von Schauspielerinnen und Schauspielern gelesenes Krimihörspiel müssen die Kinder nämlich clever kombinieren, um die Geschichte aufklären zu können. Das Hörspiel wird von Musik begleitet, die passenden Geräusche erzeugt das Publikum selber.

Termine Samstag 15. Februar, 15 Uhr, Einlass 14:30

Eintritt 6 Euro

Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln

Josef-Haubrich-Hof 1

50676 Köln

Pfannekuchensitzung

Samstag 15. Februar und Sonntag 16. Februar

dpa Foto:

Zum neunten Mal findet in diesem Jahr die Pfannekuchensitzung statt. Bei der Familienkarnevalsshow wird gesungen, getanzt und zusammen gelacht. Die Band RITA + der kleine SCHOSCH hat dafür eine fantasievolle Geschichte in lustigen Liedern verpackt und verspricht großen Familienspaß zum Mitmachen. Es gibt noch ein paar wenige Karten dieses Wochenende.

Termine Samstag ,15. Februar, 11 Uhr und 15:30 Uhr, sowie Sonntag, 16. Februar, 15:30 Uhr.

Eintritt 12 Euro, Kinder 8 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren

COMEDIA Theater

Vondelstraße 4–8

50677 Köln

Karnevalsflohmarkt im Blue Shell

Sonntag 16. Februar

Das Blue Shell auf der Luxemburger Straße Hennes, Grönert Foto:

Was das Organisieren von Flohmärkten angeht, konnte das Blue Shell durch seinen Gothik Flohmarkt "DarkMarkt" schon einiges an Erfahrung sammeln. Anlässlich der bevorstehenden jecken Tage wird am Wochenende jedoch farbenfroher getrödelt: Das Blue Shell lädt ein zum Karnevalsflohmarkt "Dress this Mess Around". Wer also noch nach den letzten Accessoires für sein Kostüm sucht, findet hier sicherlich noch was. Begleitet wird der Markt von passender Musik, die Theke ist ebenfalls in Betrieb. Am Wochenende finden auch in der Südstadt und am Sudermanplatz in der Nordstadt Karnevalsflohmärkte statt.

Termin Sonntag 16. Februar ab 11:11 Uhr

Eintritt frei

Blue Shell

Luxemburger Strasse 32

50674 Köln

Eine musikalische Reise durch Lateinamerika

Sonntag 16. Februar

Café Littéraire Goldmund Rösgen Foto:

Wie sollte man das Wochenende entspannter ausklingen lassen als mit akustischer Live-Musik in einem gemütlichen Café? Wem diese Idee für seinen Sonntagabend gefällt, der ist im Café Goldmund in Ehrenfeld gut aufgehoben. Dort führt das Trio Cafe Acustico mit lateinamerikanischer Live-Musik durch den Sonntagabend.

Termin Sonntag 16. Februar 20 Uhr

Eintritt frei

Café Goldmund

Glasstr. 2

50823 Köln

