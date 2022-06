10 Cafés und Restaurants: Hier essen wir portugiesisch, ohne zu verreisen

Wer einmal in Portugal war, hat den einzigartigen Geschmack der gegrillten Sardinen, der Pasteis de Bacalhau oder der Pasteis de Nata sofort im Sinn, wenn man davon spricht.

Und die portugiesische Küche ist trotz der geringen Größe des Landes sehr vielfältig. Die traditionelle Küche besteht aus einer großen Fisch- und Meeresfrüchtevielfalt, aber auch Fleisch, Eintöpfe und Suppen spielen eine zentrale Rolle. Und wer es lieber süß mag, wird bei den köstlichen Pasteis de Nata bestimmt dahinschmelzen.

Corona-Hinweis: Seit Donnerstag, den 12. August, gelten in Köln wieder verschärfte Corona-Regeln.

Dadurch gilt: In der Außengastronomie ist weiterhin kein Testergebnis notwendig. Anders sieht das bei der Innengastronomie aus: hier dürfen sich nur negativ getestete Gäste aufhalten – für vollständig Geimpfte und Genesene gilt die Testpflicht nicht. Zudem ist drinnen eine Platzpflicht gegeben.

Unsere Restaurant-Tipps für eine kulinarische Reise nach Portugal verraten wir Ihnen hier.

Pastelaria Luso

Portugiesische Spezialität, die süchtig macht: Pasteis de Nata Laura Klemens Foto:

Das Luso ist ein portugiesisches Café mit Innen- und Außenbereich in Neu-Ehrenfeld. Teil des Cafés ist eine Bäckerei und Konditorei. Neben traditionellem portugiesischen Frühstück gibt es köstliche Pasteis de Nata und Bodilho-Sandwiches und viele weitere Leckereien. Die täglich wechselnden Backwaren und Desserts lassen einen an vergangene Portugal-Urlaube denken. Hier findet man Portugals beste Seiten wieder.

www.facebook.com/Bäckerei-Pastelaria-Luso

Pastelaria Luso in Ehrenfeld

Liebigstr. 118c, 50823 Köln, 0221 - 690 355 58

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 19 Uhr

Bom Dia

Möbel aus Getränkeisten im Bom Dia. Bom Dia Köln Foto:

Im Kölner Süden in der Nähe des Volksgartens, in dem kleinen portugiesischen Café „Bom Dia", gibt es das Urlaubsgefühl umsonst dazu: Bei einem fantastischen Kaffee wie in Lissabon und einem leckeren „Pasteis de Nata“ vergisst man sogar die Lautstärke der Vorgebirgsstraße. Tiago Santana hat aus dem ehemaligen Kiosk eine Perle gezaubert. Hier treffen sich Kreative und Studierende, aber auch Stammgäste, alt und jung, Familien und natürlich Portugiesen, um für einen Moment aus dem Alltag auszusteigen – ob bei einem Bier, einem Sandwich, einem Kaffee oder anderen Köstlichkeiten.



bomdia.koeln

Bom Dia in der Südstadt

Vorgebirgsstraße 1c, 50677 Köln, 0221 16837038

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr

Vasco da Gama

Rustikale Vereinsheim-Optik mit Akzenten aus der portugiesischen Heimat. Thomas Banneyer Foto:

Das „Vasco da Gama“ in Ehrenfeld gehört bei Portugalfans und Einheimischen zu einem der beliebtesten Treffpunkte. In dem authentischen Familienbetrieb werden täglich traditionelle Fleisch- und Fischgerichte, sowie frische Salate und süße Desserts serviert. Unsere Restaurant-Expertin Julia Floß hat das Vasco da Gama besucht und sagt Ihnen hier, was ihr besonders gut gefallen hat.

www.vascodagama.koeln

Vasco da Gama in Ehrenfeld

Liebigstraße 120, 50823 Köln, 0221 3566566

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr

A Caravela

Geschäftsführer Fernando Castanheira Thomas Banneyer Foto:

Portugiesische Spezialitäten direkt am Barbarossaplatz: Seit mehr als 20 Jahren bietet das A Caravela traditionelle Fleisch- und Fischgerichte mit den passenden Weinen dazu an. Fernando Castanheira und sein Team zaubern Atlantikfische und Fleisch frisch vom Grill. Auf der Speisekarte findet man typische Gerichte wie Caldo Verde (Grüne Suppe) oder Pasteis de Bacalhau (Stockfisch Kroketten).

caravelakoeln.de

A Caravela im Mauritiusviertel

Weyer Straße 61, 50676 Köln, 0221 24 54 83

Öffnungszeiten: Sonntag- Freitag 12- 15 Uhr und 18 bis 1 Uhr, Samstag 18- 1 Uhr, Dienstags Ruhetag

Alfama

Neu im „Alfama“ in der Südstadt: „Mariscada Alfama“ gibt es nur auf Bestellung. Restaurant Alfama Foto:

Das Restaurant Alfama bietet eine Reihe an portugiesischen und mediterranen Spezialitäten. An ausgewählten Abenden finden hier mitten in der Kölner Südstadt auch Fado-Abende statt. Hier treffen sich langjährige Portugal-Fans und Einheimische gleichermaßen. Besonders lecker: Ein umfangreicher Fischteller mit Austern und Gambas.

www.alfama-colonia.de

Alfama im Severinsviertel

Im Dau 6, 50678 Köln, 0221 - 310 97 100

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 18 bis 0.30 Uhr, Sonntag und Feiertage: 12 bis 15 und 18 bis 0.30 Uhr

Luis Dias

Das Restaurant "Luis Dias" in der Wilhelmstraße. Grönert Foto:

Seit 30 Jahren kocht Luis Dias in Köln. Das nach ihm benannte Restaurant ist seine vierte Eröffnung in Rodenkirchen, zuvor kochte er am Rhein im „Aura“. Der Kochstil des Portugiesen hat sich seit Jahren kaum verändert: mediterran, mit vereinzelten Ausflügen ins Deutsche, Französische und Asiatische. Auf der Karte stehen gebratene Baby-Calamari, oder ein Ibérico Kotelett mit Wirsing. Auf der Weinkarte stehen gut 40 Weine, von denen die portugiesischen die ungewöhnlichsten sind.



Lesen Sie hier mit KStA+, wie unser Gastrokritiker Carsten Henn seinen Besuch bei Luis Dias erlebt hat.

Luis Dias in Rodenkirchen

Wilhelmstr. 35a, 50996 Köln, Tel. 0221/9 35 23 23

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag 12-14.30 Uhr und 18-22 Uhr, Samstag 18-22 Uhr

luis-dias.com

La Tasca

Das „La Tasca“ ist auch für sein gutes Steak bekannt. Restaurant „La Tasca“ Foto:

Das Steakhouse und Restaurant La Tasca ist ein portugiesisches Restaurant mit argentinischem Flair: Auf der Speisekarte findet man viele Steak-Varianten, sowie bekannte Fisch- und Meeresfrüchtegerichte sowie saisonale Speisen. Es gibt neben einem Innenbereich auch eine Terrasse. Gäste loben unter anderem das nette Personal und die guten Steaks.

www.la-tasca.koeln

La Tasca in Weiden

Aachener Str. 1130, 50858 Köln, 02234 - 94 95 888

Öffnungszeiten: Montag + Mittwoch bis Samstag: 16 - 23 Uhr, Sonn- und Feiertag: 12 - 22 Uhr, Dienstag: Ruhetag

Saudade

Feinkost, Wein und Gemütlichkeit im „Saudade“ in der Wahlenstraße. Heribert Rösgen Foto:

Das portugiesische Wort „Saudade“ steht für eine melancholische Sehnsucht und genau so klingt es. Aber keine Angst, im kleinen Restaurant „Saudade“ in Ehrenfeld wird man höchstens sehnsüchtig nach dem schönen Portugal-Gefühl. Hier geht es gemütlich zu. Seit 2006 ist die Weinstube zur Institution in Ehrenfeld (und darüber hinaus) geworden. Neben portugiesischem Wein, darunter auch Portwein, gibt es auf der Karte authentsiche Speisen. Es gibt köstlichen Vinho Verde vom Fass. Von der kleinen Karte wird alles frisch zubereitet.

www.wein-saudade.de

Saudade in Ehrenfeld

Wahlenstr. 2, 50823 Köln, 0221- 579 64 76

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr

Casa Portuguesa Leverkusen

Casa Portuguesa in Leverkusen. Andreas Mohr Foto:

Interessant für alle, die es nach Leverkusen verschlägt ist die Casa Portuguesa. Wer hier durch die Tür tritt, kommt in Lissabon wieder raus. Allein der landestypische Boden lässt stark an Lissabon und Portugal erinnern. Die Liebe steckt hier im Detail, es sind die Kleinigkeiten, die auffallen. Die Tapas-Platte ist hier der Renner, aber auch andere Gerichte alá Cataplana, Bitoque, Frango Piri Piri werden frisch und authentisch serviert. Von April bis September gibt es in der zugehörigen Eisdiele außerdem ausgefallene Eissorten wie Moijto, Omas Teigschüssel oder Schwarze Vanille zu probieren.

www.casa-portuguesa-lev.de

Casa Portuguesa in Leverkusen

Werkstättenstr. 20, 51379 Leverkusen-Opladen, 02171 - 3668145

Öffnungszeiten: Montags bis Donnerstags ab 18 Uhr, Freitags uns Samstags ab 17.30

Vinhoteca Centro (Rommerskirchen)

Vinhoteca Portugal Angelo Lopes Duarte - Vinhoteca Centro Foto:

Nicht gerade um die Ecke, aber wer von Köln aus etwa 30 Minuten auf sich nimmt, wird mit Leckereien aus Portugal belohnt. In erster Linie ist die Vinhoteca ein Vertriebsunternehmen. Doch im „Mercado“ und dazu gehörenden Café werden auch Privatkunden glücklich. Hier gibt es den ganzen Tag lang portugiesische Spezialitäten. Ob Pasteis de Nata beim Frühstück, Bifana's für zwischendurch oder Gambas am Abend – man fühlt sich kulinarisch schnell in den letzten Portugal-Urlaub zurückversetzt.

Im Geschäft gibt es auch Außergewöhnliches wie Madeira Bananen oder Lapas (Napfschnecken) und eine riesige Auswahl an Weinen.

Aktuelles: Der Mercado ist aktuell geschlossen.

www.vinhotecacentro.de

Vinhoteca Centro in Rommerskirchen

Rudolf-Diesel-Straße 2, 41569 Rommerskirchen, 02183 - 4416600

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 7 bis 20 Uhr, Freitag: 7 bis 20 Uhr, Samstag: 7 bis 21 Uhr, Sonntag: 8 bis 18 Uhr

Guten Appetit!