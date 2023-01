Eis und Sommer sind unzertrennlich!

Unsere Köchin und Konditorin Julia Floß hat fünf Lieblings-Eis-Rezepte für Sie zusammengestellt.

Von Sorbet bis Eis am Stiel - für diese Rezepte brauchen Sie keine Eismaschine.

Köln – Sommer, Sonne, Hitze... da darf das Eis nicht fehlen! Mit wenig Aufwand und ein bisschen Geduld können wir zu Hause leckere Eis-Erfrischungen herstellen. Geschmack und Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

Wir haben fünf Rezepte für Sie, die auch ohne Eismaschine gelingen:

Joghurt-Himbeer-Sorbet

Joghurt-Himbeer-Sorbet Copyright: Manuela Rüther

Zutaten für 6 Portionen:

300 g griechischer Joghurt

3 EL Puderzucker

1 Zitrone

300 g Himbeeren

(alternativ andere Beeren)

Zubereitung:

Joghurt mit Puderzucker und Zitronensaft verrühren. Nun entweder: Die Himbeeren hinzufügen, die Masse einfrieren und vor dem Servieren in einem Mixer cremig pürieren. Oder: Den Joghurt sofort mit den Beeren pürieren, in der Eismaschine frieren oder in Eisformen füllen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ganz ohne Eismaschine Anzeige 4 erfrischende Eis-Rezepte zum Selbermachen von Tanja Wessendorf

Erfrischende Eis-Rezepte Anzeige Eis am Stiel zum Selbermachen

Eis-Rezepte aus Köln Anzeige Il Gelato-Chef verrät fünf Eisbecher zum Selbermachen von Lioba Lepping

Buttermilch-Zitronen-Sorbet

Buttermilch-Zitronen-Sorbet Copyright: Manuela Rüther

Zutaten für 10 Portionen:

500 ml Buttermilch

200 g Creme fraîche

100 g Zucker

4 Zitronen

100 g Eiswaffeln

Zubereitung:

Zucker und Creme fraîche verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Den Abrieb zweier Zitronen, den Saft von vier Zitronen und die Buttermilch unterrühren.

Nun gibt es drei Möglichkeiten:

1) Masse in die Eismasche geben und frieren.

2) Masse in einen Behälter geben und sechs Stunden einfrieren. Danach das gefrorene Sorbet mit einem Mixer cremig pürieren. Vor dem Servieren die grob zerbrochenen Eiswaffeln darüber streuen.

3) Die Masse in Eisförmchen geben und nach Anleitung einfrieren. Vor dem Servieren in Eiswaffelbröseln wenden.

Frozen Banana mit Schokolade und Erdnussbutter

Frozen Banana mit Schokolade und Erdnussbutter Copyright: Manuela Rüther

Zutaten für 4-6 Portionen:

2 Bananen

100 g dunkle Kuvertüre

1 TL Pflanzenöl (z.B. Kokosfett oder Sonnenblumenöl)

50 g Erdnussbutter

50 g Krokant (Streusel, gehackte Nüsse)

Holzspieße

Zubereitung:

Ein Blech (sollte ins Gefrierfach passen) mit Backpapier auslegen. Bananen schälen und dritteln. Bananenstücke aufspießen, auf das Blech legen und 20 Minuten einfrieren.

Währenddessen die Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen und mit dem Pflanzenfett mischen. Die Bananenstücke durch die Schokomischung ziehen und auf das Backpapier legen (alternativ auf ein Stück Styropor spießen).

Die Schokolade fest werden lassen und anschließend die flüssige Erdnussbutter mit einem Löffel über den Schokobananen verteilen. Sofort mit Krokant bestreuen. Die Bananen erneut mindestens 20 Minuten einfrieren.

Eistee am Stiel

Eistee am Stiel Copyright: Manuela Rüther

Zutaten für 8 Portionen:

350 ml Wasser

2 Beutel schwarzen Tee

(oder 1 EL losen Tee)

2 EL Honig

2 Orangen (Saft und Schale)

1 Sternanis

1 Zimtstange



Zubereitung:

Wasser zum Kochen bringen. Teebeutel, Orangenschalen, Sternanis und die Zimtstange ins Wasser geben und 6 Minuten ziehen lassen. Teebeutel entfernen. Honig und Orangensaft unterrühren.

Den Tee auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und Orangenschale, Sternanis und die Zimtstange entfernen. Den Tee im Kühlschrank abkühlen lassen, erkaltet in die Eis-Formen füllen und einfrieren.

Key-Lime-Pie am Stiel

Key-Lime-Pie am Stiel Copyright: Manuela Rüther

Zutaten für 12 Portionen:

100 g Vollkorn-oder dunkle Kakaokekse

30 g Zucker

1 Prise Salz

65 g Butter, geschmolzen

Muffinform

4 große (oder 8 kleine) Limetten (Abrieb und Saft)

4 Eigelbe

400 ml süße Kondensmilch

Für das Topping:

200 g dunkle Kuvertüre

50 g geröstete Kokosflocken

Zubereitung:

Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze (155 Grad Umluft) vorheizen. Muffinform einfetten. Die Kekse in einem Mixer fein mahlen oder in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz zerdrücken. Kekskrümel, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen, die flüssige Butter hinzufügen und gründlich unterrühren. Die Krümelmischung in eine Muffinform geben und mit den Fingern oder einer Löffelrückseite kräftig andrücken. Die Mischung gleichmäßig verteilen und circa 10 Minuten backen. Den Teig in der Form, auf einem Kuchengitter, auskühlen lassen.

Währenddessen den Abrieb von zwei Limetten mit den Eigelben in einer großen Schüssel aufschlagen, bis die Masse andickt. Die Kondensmilch hinzufügen und weiterschlagen, bis die Masse erneut andickt. Die Limetten auspressen (sie sollten etwa 150 ml Saft ergeben) und den Saft in die Eigelb-Milch-Mischung geben und gründlich unterrühren. Die Masse auf den gebackenen Teig in den Formen gießen und erneut 15 Minuten backen. Die Füllung sollte stocken, aber nicht bräunen. Die Törtchen komplett auskühlen lassen und einfrieren.

Wenn die Törtchen gefroren sind, aus der Form lösen, aufspießen und erneut einfrieren (am besten auf Backpapier). Die Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen. Die Törtchen durch die Kuvertüre ziehen und mit Kokosflocken bestreuen. Entweder erneut einfrieren oder sofort servieren.