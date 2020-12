Köln -

Wer an Silvester gerne den ein oder anderen Cocktail schlürfen möchte, sich aber einen aufwändigen Einkauf sparen will, hat in Köln viele Möglichkeiten, Cocktails auch „To-Go" zu bekommen. Manche Bars bieten nicht nur frische Drinks zum Abholen, sondern sogar einen Lieferservice an. Oder Sie probieren einen der zahlreichen Online-Cocktailkurse aus, bei denen direkt ganze Cocktailpakete bereitgestellt werden, mit denen dann zuhause unter Anleitung gemixt und geshaked wird. Die Auswahl ist groß und so kommt jeder auf seine Kosten, der Gin-Liebhaber und der Fan bunter Cocktails.