Goodbye England: Neues Kochbuch „Auf kulinarischer Tour mit den Beatles“

Ein bisschen irreführend ist es natürlich, ein Kochbuch mit Rezepten herauszugeben, das den Anschein erweckt, die Beatles kultivierten ein hohes kulinarisches Interesse. Oder das den Betrachter annehmen lässt, irgendeiner habe sich die Mühe gemacht, John Lennon posthum hinterherzurecherchieren, wie er seine Frühstückseier am liebsten verzehrte.



Apfelstrudel vom Feinsten Getty Images Foto:

Genauso logisch wäre die Annahme, der Autor Thomas Göthel habe exklusiv bei Paul McCartney in der Küche gestanden und diesem über die Schulter geschaut, als der seine sonntägliche Espresso-Kirschtorte zubereitete. Was soll man denn sonst denken, bei einem so gewagten Titel wie „Auf kulinarischer Tour mit den Beatles“?

Alles falsch. Zu viel gedacht. Der Autor ließ sich „inspirieren“. Von einem leckeren Erdbeerkuchen etwa, der ihm nicht nur das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ, sondern noch mehr Synapsen anregte: Musik! Und dann ist der Weg natürlich nicht mehr weit zum berühmten Song „Strawberry Fields Forever“.

„Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“

Ob man das alles komisch findet oder nicht, die Rezepte sind schön. Die Gerichte, die Silke Martin zusammengestellt hat, sind Alltagsklassiker, wie zum Beispiel Rinderfilet in Pfeffer-Whiskey-Soße mit Bratpaprika. Logisch, dass man – Wortspiel erkannt?– in der Küche steht, die Mühle schwingt und „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ mitsingt. Aber: Pancakes mit Orangeneis („Here Comes the Sun“) oder Pulled Pork Cheeseburger („A Hard Day’s Life“) machen auf jeden Fall Lust auf Kochen mit Gesang – oder wenigstens lautes Geklapper mit Töpfen. Köpfen. Pilzköpfen. Das Rezept dazu heißt übrigens „Gefüllte Portobellopilze mit Speckschaumsoße“.

52 Gerichte, Songs sind es insgesamt, ein musisch-kulinarischer Streifzug.



Neues Kochbuch von Thomas Göthel: „All You Need“ – Auf kulinarischer Tour mit den Beatles. Hölker Verlag, 160 Seiten, 30 Euro Foto:

