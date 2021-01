Homeoffice und Homeschool: Das sind gesunde Snacks für zwischendurch

Köln/Bonn -

Der Weg in die Küche ist kurz, der Wille manchmal schwach: Die viele Zeit zu Hause und im Homeoffice verleitet viele zum Dauersnacken. Umso wichtiger, dass damit nicht nur Kuchen am Nachmittag und Chips am Abend gemeint sind.

Ein paar Ideen für kalorienarme Snacks hat das Bundeszentrum für Ernährung:



- Energiebällchen: Hierfür kombiniert man Trockenfrüchte mit Gewürzen und Nüssen. Für 15 Stück vermengt man beispielsweise 200 Gramm Trockenfrüchte mit 100 Gramm Nüssen, Kernen, Samen oder Getreideflocken in einem Mixer. Die süßen Bällchen stillen nicht nur den Hunger auf Zucker, sondern geben auch Energie. Ein Rezept findet sich zum Beispiel hier. Wer lieber Riegel statt Bällchen formt, kann diese Variante probieren.



- Datteln mit Mandel- oder Erdnussmus: Wem Energiebällchen zu aufwendig sind, kann für den schnellen Snack zwischendurch auch einfach Datteln mit Mandel- oder Erdnussmus füllen. Letztere liefern gesunde Fette und halten länger satt.



- geröstete Kichererbsen: Sie sind perfekt zum Knabbern, aber gesünder als herkömmliche Chips. Einfach eine Dose der gekochten Hülsenfrüchte in einem Sieb mit Wasser abspülen und abtropfen lassen. Mit etwas Öl, Salz, Pfeffer und weiteren Gewürzen wie Paprika, Curry oder Chilipulver in eine Schüssel geben und gut durchmischen. Die Kichererbsen auf einem Blech mit Backpapier bei 180 Grad Celsius etwa 15 Minuten backen - fertig. (dpa/tmn)