Hot Smoothie, heißer Hugo, Butterbier: Diese 10 Heißgetränke wärmen uns von innen

Köln -

Es muss nicht immer Glühwein sein. Nach den Feiertagen ist der Hype um das beliebte Weihnachtsmarkt-Getränk meist eh schnell verpufft. Dennoch gilt: wenn es draußen schneit oder kalter Regen und dunkle Wolken den Himmel trüben, gibt es doch kaum etwas gemütlicheres, als unter einer kuscheligen Decke ein wärmendes Getränk zu schlürfen. Um sich mit flüssiger Wärme verwöhnen zu können, haben wir leckere Heißgetränke probiert und gesammelt. Dabei sind auch Rezepte für die beliebten, warmen Smoothies, ebenso wie das Butterbier von Harry Potter und die, bei Kindern und Erwachseneren gleichermaßen beliebte, heiße Schokolade mit Marshmallows.

Heißer Orangen-Möhren-Smoothie mit Ingwer

Rezept für einen Smoothie

Heißer Orangen-Möhren-Smoothie mit Ingwer Laura Klemens Foto:

Zutaten:

1 Möhre

2 cm Ingwer

1 Orange

etwas Honig

200 ml Wasser

Zubereitung:

Für diesen winterlich-heißen Smoothie erst die Möhre, Orange und den Ingwer schälen. Dann im Mixer klein machen, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Das Wasser kochen und hinzugeben. Wieder durchmixen. Den Honig nach Belieben zugeben und ebenfalls mischen. Durch die Haut der Orange kann sich eine kleine Schicht auf dem Smoothie bilden. Wer das nicht mag: Kurz abwarten und diese mit einem kleine Sieb abschöpfen. Dann sieht der Smoothie schöner aus und kann leichter getrunken werden. Aber: Das Weiße der Orange ist gesund und kann ohne Bedenken mitgeschlürft werden.

Heißer Winter-Bananen-Walnuss-Smoothie

Rezept für einen Smoothie

Winter-Bananen-Walnuss-Smoothie in der Tasse als wärmendes Getränk. Laura Klemens Foto:

Zutaten:

1 reife Banane

1 Tasse Mandelmilch

¼ Tasse Walnüsse

2-3 Datteln

1 Prise Zimt

Zubereitung:

Die Mandelmilch erwärmen. Das geht im Topf oder in der Mikrowelle. Die Banane schälen und mit den anderen Zutaten im Mixer cremig rühren (länger laufen lassen, damit auch die Walnüsse schön klein werden, alternativ kann man die Walnüsse schon vorher im Mörser zerkleinern) Schon kann der nussig-süße Smoothie serviert werden.

Matcha Latte (ohne Alkohol)

Rezept für zwei Tassen

Zutaten und Zubehör:

Ein TL Matchapulver

100 ml heißes Wasser (80°C)

400 ml aufgeschäumte Sojamilch (es geht auch Kuhmilch)

Ein Matchabesen

Zubereitung:

Matchapulver in eine Schale geben (Bambus oder Keramik) und mit dem heißen Wasser verrühren. Durch das Schlagen mit dem Matchabesen wird der Tee cremig, schaumig und bildet keine Klumpen. Die grüne Flüssigkeit in Gläser oder Tassen füllen und anschließend die Milch hinzufügen. Nach Bedarf kann mit Agavendicksaft, Honig oder Zucker gesüßt werden.

Schoko-Espresso mit Kardamom (ohne Alkohol)

Rezept für 6 Personen

Schoko-Espresso mit Kardamom Laura Klemens Foto:

Zutaten:

200 Milliliter Milch

350 Gramm Schlagsahne

1EL Zucker

1EL Kakaopulver

250 Milliliter Espresso

0,5TL Kardamom

Milch, Schlagsahne, Zucker und einen Esslöffel Kakaopulver in einem Topf langsam erhitzen, dabei gut rühren. Derweil Sahne steif schlagen. Den schon gebrühten Espresso und einen halben Teelöffel gemahlenen Kardamom (oder Pulver) in den Topf geben und das Gemisch abschmecken. In Tassen gießen und mit der Sahne krönen. Darauf ein bisschen Kardamom, oder alternativ gemischte Kaffeegewürze, streuen.

Heiße Zimt-Schokolade mit Marshmallows (ohne Alkohol)

Rezept für 6 Personen

Leckerer Kakao mit bunten Marshmellows. Laura Klemens Foto:

Zutaten:

750 ml Milch

150 ml Sahne

1 ½ Zimtstange

150 g Zartbitterschokolade

45 g Marshmallows

1 ½ TL Zimt

Die Milch zusammen mit der Sahne und der Zimtstange in einen Topf geben und langsam erhitzen. Die Schokolade fein reiben und hinzu geben. Wenn sich die Schokolade unter Rühren im Topf aufgelöst hat, die Zimtstange herausnehmen. Einige Marshmallows mit dem Messer klein machen und in den Schokoladen-Topf geben. Rühren, bis sich alles aufgelöst hat. Das Schoko-Gebräu mit einem Pürierstab nochmals aufmixen und dann in Tassen oder Gläser geben. In jede Tasse, für ein schönes Topping, mehrere Marshmallows auf das Getränk legen und nach Belieben mit Zimtpulver bestauben.

Apfel - Ingwer Tee (ohne Alkohol)

Rezept für 6 Personen

Apfel-Ingwer-Tee im Glas Laura Klemens Foto:

Zutaten:

Etwa 30 Scheibchen Ingwer

1 Bioapfel

1,5 Liter Wasser

3 TL Honig

1 TL Zitronensaft

Ingwerscheiben in einen Topf legen. Apfel schälen und die Schalen ebenfalls in den Topf legen. Mit heißem Wasser aufgießen und auf dem Herd auf niedriger bis mittlerer Stufe (nicht kochen) ziehen lassen. Die Schalen aus dem Topf nehmen, den Honig zum Süßen zugeben. Ein Löffel Zitronensaft sorgt für leckere Säure und einen Schuss an Vitamin C. Als Deko-Effekt, und damit der Ingwergeschmack noch ein bisschen einzieht, können ein paar Ingwerscheiben auf ein Cocktailhölzchen gespießt werden.

Butterbier (mit oder ohne Alkohol)

Rezept für 4 Personen

Das berühmte Butterbier aus der „Harry-Potter-Reihe" kann man auch selbst zusammenmixen. The Conmunity - Pop Culture Geek / Wikimedia Commons Foto:

Zutaten:

6 EL braunen Zucker,

100 g Butter

1 Beutel Vanille

1 EL Zimt

300 ml Malzbier

500 ml Milch

1 Becher Sahne

1 Messerspitze Ingwerpulver

(für die alkoholische Variante: Bier oder Whiskey)

Harry Potters Lieblingsgetränk ist definitiv etwas für den Winter. Im Netz kursieren unzählige Rezepte. Dieses ist unsere Variante: Zucker und Butter in einem Topf erhitzen und leicht karamellisieren. Danach auf niedriger Stufe stehen lassen, um den Zimt, Vanille und das Malzbier hinzuzufügen. Wer es lieber alkoholisch mag, kann auch zu einem "richtigen" Bier oder sogar einem Schuss Whiskey statt Malzbier greifen, oder Bier/Whiskey mit dem Malzbier mischen. Eine Prise Ingwer gibt dem ganzen noch ein wenig Pepp. Gut im Auge behalten, da das Gebräu aufschäumen kann. Derweil die Sahne steif schlagen. Erst zum Schluss die Milch in den Topf geben und alles verrühren. In Gläser füllen und mit der Sahne krönen.

Heißer Hugo (mit Alkohol)

Rezept für 4 Personen

Warmer Hugo in der Tasse - fehlt nur noch die Minze. Laura Klemens Foto:

Zutaten:

1000 ml Chardonnay (Weißwein)

60 ml Holunderblütensirup

1 Zitrone

4 Stiele Minze

4 TL Honig

Den Weißwein und den Holunderblütensirup in einen Topf geben, langsam erwärmen, aber nicht kochen. Derweil die Zitrone auspressen und die Minzblätter waschen. Den heißen Hugo in Teegläser füllen, dann etwas Honig und Zitronensaft zufügen und abschmecken. Ein paar Blätter Minze abzupfen und dazu geben, ein paar Minuten stehen lassen.

Orangen-Teepunsch mit Likör (mit Alkohol)

Rezept für 6 bis 8 Personen

Gut zum Aufwärmen - Teepunsch mit Likör. Laura Klemens Foto:

Zutaten:

2 Beutel schwarzen Tee (Ostfriesen)

1 Sternanis

8 Scheibchen Ingwer

1 unbehandelte Orange

150 ml Likör 43

1 EL Kandiszucker

Die Teebeutel, den Sternanis und die Ingwerscheiben mit einem Liter kochendem Wasser übergießen. Drei Minuten ziehen lassen. Die Orange heiß waschen, abreiben und die Schale dünn abschälen. Restliche Orange auspressen und den Saft zusammen mit der Schale, dem Likör 43 und Zucker zum Tee geben. Abschmecken, zur Not nachsüßen und servieren.

Apfel-Holunder Punsch (mit oder ohne Alkohol)

Rezept für 4 - 5 Personen

Heißer Punsch aus Apfelsaft, schwarzem Johannisbeersaft und Holunderblütensirup. dpa-tmn Foto:

Zutaten:

7 g schwarzen Tee (lose)

1/2 Liter Wasser

1/2 Liter Holundersaft

1/2 Liter Apfelsaft

1 unbehandelte Zitrone

4 - 5 Nelken (nach Geschmack)

1 Zimtstange

Honig oder Agavendicksaft

(für die alkoholische Variante: 200 ml Mandellikör)

Schwarzen Tee, gut eignet sich einer mit Orangen- oder Apfelgeschmack, nach Anleitung zubereiten. Derweil die Zitrone schälen. Dann den Holundersaft, Apfelsaft, Zitronenschalen, Nelken und der Zimtstange vermengen und nochmals erhitzen. Nicht kochen. Wer den Punsch mit Alkohol genießen möchte, jetzt den Mandellikör hinzugeben. Mit Honig oder Agavendicksaft süßen und abschmecken. Heiß servieren.