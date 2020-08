Kulinarisch verreisen in Köln: Elf französische Restaurants, die einen Besuch wert sind

Köln -

Auch, wenn wir dieses Jahr nicht in unser Lieblingsland verreisen können – Köln bietet kulinarisch einen Querschnitt durch die vielfältigen Küchen der Welt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem französischem Nachmittag in einer Brasserie? In der Domstadt gibt es eine ganze Reihe von Bistros, Restaurants und Brasserien, bei deren Besuch Frankreich nicht mehr weit zu sein scheint. Urlaubsstimmung kommt bei einem leckeren Essen, gutem Wein und ein bisschen savoir-vivre definitiv auf – schließlich ist unsere Stadt auch ein bisschen französisch, hier und da und geschichtlich sowieso.

Wir haben uns in die französische Küche in Köln begeben und ein paar Gastrotipps für Frankreichliebhaber mitgebracht.

Hardy Kugel (Südstadt)

Hardy Kugel in der Südstadt Peter Rakoczy Foto:

In der ehemaligen Traditionskneipe „Spielplatz“, im Hardy Kugel in der Südstadt wird französisch gekocht und geboult. Chef Kim Rieger hat sich tatsächlich kiloweise Basaltsplitt in sein hübsches Restaurant schütten lassen und zwei Boules-Bahnen angelegt. Die Gäste kommen aber nicht nur wegen der sportlichen Betätigung, sondern hauptsächlich wegen des Essens.

Bretonische Fischsuppe bis Moules frites

Stolze 30 Gerichte stehen zur Auswahl – von bretonischer Fischsuppe über ganze Artischocken bis hin zu Moules frites und Entrecôte mit Sauce béarnaise.

Muscheleintopf mit Langostinos

Muscheln im Hardy Kugel Laura Klemens Foto:

Die Vorspeise kommt: Ein dampfender Tontopf randvoll mit Miesmuscheln, Schwertmuscheln und Langostinos in köstlichem Tomaten-Kräutersud. Dazu frisches Brot und ein Gläschen Bordeaux blanc von der Sommerweinkarte. Der Hauptgang: Pasta in heller Kalbsbolognese mit Kapern und Zitrone. Die Sauce ist zum Niederknien, der Hosenbund kapituliert. (Julia Floss)

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag ab 17 Uhr, Küche ab 17.30 Uhr

Hardy Kugel, Ubierring 58, 50678 Köln, Tel. 0221/16823265, Facebook-Seite: https://www.facebook.com/hardykugel.de?fref=ts

**Wir haben dieses Restaurant zuletzt besucht im September 2018

La Différence (Altstadt-Nord)

Mediterraner Mix bei den Speisen im La Différence. Christoph Hennes Foto:

Ein Restaurant, das sich nicht einfach „Zur Wilden Maus“ sondern „La Différence“ nennt, macht neugierig, worin wohl dieser Unterschied genau bestehen könnte. Wenn die Selbstauskunft im Internet dann auch noch französisch-mediterrane Küche mit maghrebinischen Akzenten ankündigt, steigt die Lust enorm, sich das kleine Lokal am Hansaring, das man so leicht übersieht, von nahem anzuschauen.

An der übersichtlichen Speisekarte fallen als Erstes die günstigen Preise trotz gehobenen Produkteinsatzes auf: Das teuerste Hauptgericht kostet 18,50 Euro, Vorspeisen kosten im Durchschnitt etwa 10 Euro. Die Gerichte stimmen sowohl von der Qualität der Zutaten als auch der kreativen Zubereitung.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

So bekommt man hier ein köstliches Steinbeisserfilet an Krebsschaum mit Spargel und Risotto oder ein auf den Punkt gegartes Rumpsteak auf Sherrysauce mit gegrilltem Gemüse und Kartoffeln als teuerste Gerichte. Gekrönt wird das Dîner mit einer leckeren und typisch französischen Dessert-Auswahl à la Crème brûlée und Schokoladenmousse.

Viele Frankreich-Fans behaupten, dass es kein französischen Restaurant in Köln mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis gibt als das La Différence. (Maria Dohmen)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 15 und 18 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag 18 bis 24 Uhr

La Différence, Hansaring 131, 50670 Köln, 0221-731756, www.ladifference.de

**Das aktuelle Speisen-Angebot kann abweichen.

„Epicerie Boucherie“ (Südstadt)

Einer der begehrten Außenplätze des französischen Delikatessladens L'Epicerie Boucherie. Thomas Banneyer Foto:

Das Ladenglöckchen schellt – und unverhofft steht man im Herzen Frankreichs. Die antiken Tische und Stühle in der Epicerie Boucherie in der Südstadt sind bunt zusammengewürfelt und die Plätze rar. In der Vitrine liegt feinster Rohmilchkäse, Körbe mit dunklem Brot und Croissants stapeln sich dahinter. An der Tafel über der Theke ist das Mittagsmenü angeschlagen: Quiche mit Salat, Wasser, Espresso.

Frischgebackene Quiche

Die Quiches werden täglich frisch gebacken, vier bis sechs verschiedene. Darunter zum Beispiel Klassiker wie die „Lorraine“ mit Speck und Zwiebeln, Lachs-Spinat, Tomate-Ziegenkäse, Lauch-Blauschimmelkäse und Wirsing mit Quatre Épices, einer Gewürzmischung aus Nelke, Muskat, Ingwer und Pfeffer. Neben den duftenden Quiches gibt es noch andere Köstlichkeiten: selbstgemachte Suppen, Pasteten und Tartines. Für sie wird eine dicke Scheibe würziges Landbrot mit einfachen, aber leckeren Kombinationen überbacken.

Eine feine Käseauswahl gibt es bei David Boucherie. Thomas Banneyer Foto:

Die überschaubare Karte im kulinarischen Idyll strotzt vor Leckereien. Vom Frühstück bis zum Apfelkuchen gilt die Devise: kleine Auswahl – enorm hohe Qualität. Inhaber David Boucherie bezieht die Produkte aus seiner Heimat Frankreich. (Julia Floß)

Öffnungszeiten: Montag + Dienstag 16 bis 23 Uhr, Mittwoch + Donnerstag 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 23 Uhr, um eine telefonische Reservierung wird gebeten.

Epicerie Boucherie, Elsassstraße 5, 50678 Köln, 0221 31081999, epicerieboucherie.de

**Das aktuelle Speisen-Angebot kann abweichen.

Bagatelle (Südstadt, Sülz)

Die „Bagatelle“ in der Kölner Südstadt. Thilo Schmuelgen Foto:

Dutzende kleine Gerichte mit französischer Note für zwei bis sechs Euro – mit diesem Konzept lockt die Bagatelle in der Südstadt, ein weiteres Lokal findet sich in Sülz. Gäste können hier französischen Tapas in urig-gemütlicher Atmosphäre genießen.

Zweierlei Pommes in der Bagatelle Laura Klemens Foto:

Kulinarisch reicht das Angebot von Pommes über gratinierten Ziegenkäse, Lamm-Hackbällchen, Schnecken, Kaninchenleber bis hin zu bretonischen Fischfrikadellen und Jakobsmuscheln. Dazu gibt es Wein, aber selbstverständlich auch Reissdorf-Kölsch. (Susanne Esch)

Bagatelle Südstadt, Teutoburger Str. 17, 50678, https://www.bagatelle.koeln/

Öffnungszeiten: Mo bis Fr ab 16 Uhr, Sa und So ab 12 Uhr

Hier lesen Sie alles über die Bagatelle in der Kölner Südstadt

Bagatelle Sülz, Zülpicher Straße 312, 50937 Sülz, https://bagatelle-suelz.de/

Öffnungszeiten: Mo bis Sa ab 16 Uhr, So ab 12 Uhr

**Das aktuelle Speisen-Angebot kann abweichen.

„Maison Blue“ (Südstadt)

Das Maison Blue in der Südstadt. Martina Goyert Foto:

Im Maison Blue geht es klassisch französisch, bodenständig und vor allem lecker zu. Alle vier Wochen wird das Menü gewechselt, bestimmte Evergreens bleiben aber bestehen. Die Jakobsmuscheln werden mit einer milden Fischvelouté, Champignons und Mis-de-Pain überbacken. Zur fein würzigen Boudin Noir (Pariser Blutwurst) gibt es köstlich geschmorte rote Zwiebeln und ein süß-saures Gurken-Relish.

Gerichte machen Lust auf Urlaub

Das Entrecôte ist saftig, kernig und der Gratin dazu schmeckt so, wie ein Gratin schmecken soll: nach Kartoffel, Sahne und Muskat. Die Paprikacrème zum Wolfsbarsch macht Lust auf Urlaub in Südfrankreich.

Der Service ist familiär herzlich und beeindruckend unkompliziert. Zum provenzalischen Klassiker gibt es kräftig blumigen Sauvignon blanc von der Loire, zum Entrecôte gibt’s wunderbar weichen Bordeaux von der Côtes de Blaye. Das Dessert passt kaum noch, muss aber sein – Patissier-Ehre: Schokoladen-Fondant mit verboten gutem Salzkaramell-Eis. (Julia Floß)

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag ab 18.30 - 22:30 Uhr

Maison Blue, Im Ferkulum 18-22, 50678 Köln, 0221 9328996, www.maisonblue-koeln.de

**ACHTUNG: Wegen Corona muss ein Platz reserviert werden, außerdem gibt es aktuell ein wechselndes Menü.

„L'Imprimerie“ (Südstadt)

Die L'imprimerie im Kölner Stadtteil Bayenthal. Grönert Foto:

Das Restaurant L'Imprimerie in Köln Bayenthal ist trotz Schrulligkeit eine Institution in Köln. Geboten werden ausnahmslos Klassiker der französischen Küche.

Zur Qualität des Essens: Die ist durchgehend sehr überzeugend. Das fängt beim warmen Landbrot an. Butter gibt es keine, nur Salz und Pfeffer gesellen sich dazu. Diese sind keine Zierde, sondern konzeptioneller Bestandteil der Küche. Vielen Gerichten hilft eine Prise davon. Zum Beispiel den Kartoffeln mit geschmolzenem Mont d’Or Käse, oder dem wunderbar saftigen Kalbsfilet „Vallée d’Auge“, also normannischer Art mit Calvados-Rahm-Sauce und karamellisierten Apfelstücken.

Seriös und deftig gekocht, die Portionen sind groß

Iim Restaurant L'Imprimerie in Bayenthal werden Gäste mit typisch-französischen Gerichten aus allen Regionen belohnt.

In Frankreich ist diese Art der Küche alltäglich, in Deutschland hat sie aufgrund der Seltenheit Kult-Charakter. So ist die „L’Imprimerie“ eine Art kulinarisches Manufactum: Alles ist traditionell hergestellt aus guten Produkten, eher einfach, aber beileibe nicht billig. (Carsten Henn)

Öffnungszeiten: Di-Fr 12-14.30 Uhr und 18.30-22.30 Uhr, Sa 18.30-22.30 Uhr

L'Imprimerie, Cäsarstraße 58, 50968 Bayenthal, 0221 3481301, Facebookseite: https://de-de.facebook.com/pages/LImprimerie/347746385286533

**Wir haben das Restaurant zuletzt im März 2017 besucht

„La Société“ (Innenstadt)

Anders als normal: Das „La Société“ Thilo Schmuelgen Foto:

Ein Spitzenrestaurant in der für Döner bekannten Kyffhäuser Straße? Und es hat jeden Tag geöffnet? Wenn man sich durch den schmalen Gang – links eine große Theke, rechts erste Tische – hineindrückt, gehen einem die Augen über. Mit all dem bunten, glitzernden Nippes, der an Wänden und Decke hängt, hat diese Kölner Institution das Flair einer Studentenkneipe, kontrastiert durch eng stehende, festlich gedeckte Tische.

Das „La Société“ sieht nicht nur anders aus als normale Spitzenrestaurants (es hat einen Michelin-Stern), es herrscht auch eine andere Atmosphäre. Und wie bei Muttern gibt es auch hier, zumindest zum Einstieg, immer dasselbe: die „Kölschen Tapas“, einen augenzwinkernden Gruß aus der Küche mit klassisch zubereiteten Miniaturausgaben von Erbsensuppe, Halvem Hahn, Himmel und Äd sowie einem Kölsch. (Carsten Henn)

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag bis Sonntag ab 15 Uhr, Küche 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Samstag- und Sonntagmittag von 12:00 bis 15:30 Uhr

La Société, Kyffhäuserstraße 53, 50674 Köln, 0221 232464, www.restaurant-lasociete.de

„Belgischer Hof“ (Belgisches Viertel)

Der „Belgische Hof“ ist auch für seinen grünen Hinterhof bekannt. Belgischer Hof Foto:

Über den „Belgischen Hof“ möchte man wegen seiner urigen Gemütlichkeit sofort nur Gutes schreiben. Die beiden einladenden Lokal-Räume im Herzen des Belgischen Viertels werden von Gästen aller Altersstufen samt kleiner Kinder besucht. Der Laden hat Charme und versprüht Lebensfreude.

Ein junges Team hat es sich hier zur Aufgabe gemacht, Brasserie-Küche zu moderaten Preisen zu servieren. Neben dem mainstreamigen Flammkuchen-Thema wird auch eine individuelle Küche angeboten, die französisch inspiriert ist und oft mit Fruchtaromen spielt.

Wechselnde Küchengerichte

Die à-la-carte-Gerichte und die wechselnden Angebote von der Tafel lesen sich attraktiv und listen feine Zusammenstellungen wie das Eifler Spanferkelfilet an Chorizo-Rosenkohl und Kartoffel-Selleriestampf, oder auch den Coq au Vin mit Kartöffelchen, grünen Bohnen und Champignons. Dazu werden ansprechend ausgewählte Weine angeboten. Zum Dessert wird eine wechselnde Auswahl an französischen Leckereien geboten – beispielsweise eine geschmeidig-milchige Crème brûlée oder ein leckeres Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern. (Maria Dohmen)

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 22:30 Uhr, Sonntag 15- 21 Uhr

Belgischer Hof, Brüsseler Straße 54, 50674 Köln, 0221 54817017, https://www.belgischer-hof.de

„Amabile“ (Innenstadt)

Die Inneneinrichtung des Lokals „Amabile“ erinnert an typisch französische Lokale. Stefan Worring Foto:

Im Sommer gehört die Gartenterrasse des kleinen Lokals zu den schönsten in der Innenstadt, aber auch zur kalten Jahreszeit sitzt man hier sehr gemütlich. Während das Lokal unter alter Leitung unwillkürlich an die typischen Restaurants der Kleinstädte in den ländlichen Regionen Frankreichs erinnerte, weht unter dem neuen Besitzer Vladimir Blanusa ein etwas frischerer Wind – und das darf man optisch durchaus als Fortschritt verstehen.

Die kulinarischen Ideen und Menüfolgen, die über Jahrzehnte ein Stammpublikum begeistert haben, wurden im „Amabile“ auch unter der neuen Leitung beibehalten. Küchenchef Sylvain Boudry setzt eigene Akzente und beweist Experimentierfreude, bleibt der französisch-mediterranen Küche aber treu. Frische, saisonale Produkte von hoher Qualität, perfekte Garzeiten und sorgfältiges Abschmecken – auf all das können Gäste hier weiterhin zählen, ebenso wie auf den aufmerksamen und freundlichen Service. (Christin Otto)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag ab 18 Uhr

Amabile, Görresstraße 2, 50674 Köln, 0221 219101, https://www.restaurant-amabile.com/

„Le Bistrot 99“ (Junkersdorf)

Mix aus Bistro und Galerie: Im „Bistrot 99“ gibt es optische und kulinarische Leckerbissen. Thomas Banneyer Foto:

Praktisch: Falls das Gespräch am Tisch mal erstirbt, kann man sich als Gast des „Le Bistrot 99“ einfach in die kleine Weinkarte versenken, denn diese bietet ausführliche Texte zu französischen Anbaugebieten und sogar das Rezept zu Boeuf Bourguignon. Ein Klassiker der Schmorküche, den ich aufgrund seiner Schlotzigkeit sehr liebe.

Aber vorher hat der Küchengott die Vorspeisen gesetzt. Chefkoch Gregor Gehrmann setzt vorrangig auf französische Gerichte (passend dringen Chansons aus den Boxen), bietet drei Menüs, dazu einige Klassiker und eine Tageskarte – man kann auch wild aus allem kombinieren. Mit der regional gesehen küchenfremden Currywurst gewann man sogar in einer Fernsehsendung. (Carsten Henn)

Öffnungszeiten: Mo-Fr ab 12 Uhr, Sa ab 18 Uhr



Le Bistrot, 99, Aachener Str. 1002, 50858 Köln, 0221 17044392, lebistrot99.com

Aktuell noch geschlossen / nur Bestellungen nach Hause möglich:

„Le Moissonnier“ (Altstadt-Nord)

Das Restaurant Le Moissonier hat zwei Sterne vom Guide Michelin erhalten. Stefan Worring Foto:

Das Le Moissonnier ist nicht irgendein Gourmet-Tempel, sondern eines der besten Spitzenrestaurants in Deutschland – ausgezeichnet mit zwei Sternen im Michelin und 18 Punkten im Gault Millau.

Liliane und Vincent Moissonnier sind ungemein charmante Gastgeber, die ihr Serviceteam so im Griff haben, dass diese stetig wie ein fleißiges Bienenvolk durch den Raum schwirrt. Den Weinempfehlungen kann man blind vertrauen, viele echte Entdeckungen sind dabei. Das Ambiente ist nach Art eines französischen Bistros, mit kleinen Tischen, trubeliger, aber selten zu lauter Betriebsamkeit.

Küchenchef Eric Menchons überzeugt durch seine Souveränität und durch eine Küche, die sich auf das Wesentliche konzentriert, aber dennoch mutig ist. So kombiniert er Kalb mit Ahornsirup, Zander mit Miso-Paste oder die Cherry Vale Ente (fantastische Produktqualität!) mit Hopfen-Essenz. Spitzenküche, die überrascht, aber nicht überfordert. (Carsten Henn)

Aktuell hat das „Le Moissonnier“ aufgrund der schwierigen Corona-Situation noch geschlossen. Bis dahin können Gerichte nach Hause bestellt werden, einen Überblick der wöchentlich wechselnden Speisen gibt es hier.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 12 bis 15 Uhr und 18.30 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 15 Uhr und 19 bis 24 Uhr, Sonntag und Montag sind Ruhetage



Le Moissonnier, Krefelder Strasse 25, 50670 Köln, 0221 729479, www.lemoissonnier.de

**Aktuell nur Bestellungen nach Hause möglich