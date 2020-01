Lieblingsorte in Kölner Veedeln: 11 Cafés in Ehrenfeld, die einen Besuch wert sind

Der Kölner bleibt ja ganz gerne in seinem Veedel. Ob es ums Essengehen, Tanzen oder Kaffeetrinken geht, selten zieht es uns über die Veedelsgrenze hinaus. Doch es lohnt sich zum neuen Jahr auch mal über die Türschwelle hinaus zu blicken.

Wir haben 11 Lieblingscafés in Köln-Ehrenfeld zusammengefasst. Und das beste ist, fast immer sind sie wunderbar auch mit Bus und Bahn erreichbar.

Café Helmholtz

Im Café Helmholtz in Ehrenfeld gibt es Frühstück, kleine und größere Gerichte, Kuchen, Feingebäck, Waffeln und sehr, sehr guten Kaffee. Peter Rakoczy Foto:

Früher war das Ecklokal eine Arbeiterkneipe, heute befindet sich hier mitten in Ehrenfeld das gemütliche Café Helmholtz. Das Bistro bietet Frühstück, kleinere und größere Gerichte, Kuchen, Waffeln, sehr guten Kaffee und Abendessen an. Freitagabends gibt es nicht selten spezielle Abende, zum Beispiel ein Schallplatten-Abend am 22. Februar 2020.

Café Helmholtz, Helmholtzplatz 1, 50825 Köln,

Öffnungszeiten: montags geschlossen, dienstags bis samstags 10 - 24 Uhr, sonntags 10-21 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: Linie 3 und 4, Leyendecker/Äüßere Kanalstr.



www.cafe-helmholtz.de

Café, Bar, Restaurant Wallczka

Die Betreiberinnen Julia Wallstab (l.) und Ina Raczka in ihrem neuen Restaurant „Wallczka“ Thomas Banneyer Foto:

Das Wallczka ist eine echte Bereicherung der Ehrenfelder Gastronomie-Szene, schreibt KStA-Mitarbeiterin Susanne Hengesbach. Und Julia Floss, Köchin und Gastro-Expertin, hat das Restaurant längst zum Lieblingsort gemacht. Die Küche verbindet Asiatisches, Orientalisches und Mediterranes. Das Wallczka ist Café, Bar und Restaurant in einem und hat sich in nur kurzer Zeit zur echten Institution in Ehrenfeld gemacht.

Wallczka; Subbelrather Straße 295, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:30-24 Uhr, Sa. 9:30-1 Uhr, So. 9:30-24 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: Linie 5 Subbelrather Str./Gürtel, Linie 3 oder 4 Station Leyendecker oder Venloer Str./Gürtel

www.wallczka.com

Café Woanders

Aus dem Kulturzentrum in der Lichtstraße wurde das Cafe Woanders.. Martina Goyert Foto:

Aus einem Kulturzentrum wurde das Café Woanders. Künstler und Designer stellen hier aus und musizieren, dazu gibt es sonntags ganztägig Frühstück. Auch Bagels, Suppen, Waffeln, Muffins und Bananenbrot werden kredenzt, dazu gibt es einen täglich wechselnden Tagestipp. KStA-Gastro-Expertin Julia Floss hat es längst zum Lieblingsort auserkoren.

Café Woanders, Lichtstraße 64, 50825 Köln,

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 12 bis 15 Uhr, Sa und So: 10 bis 17 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: Bahn Linie 3 und 4 Bahnhof Ehrenfeld, S-Bahnen und Regionalverkehr S12, S13, RE1 und RE8.



www.woanders.cafe

Café Sehnsucht

Ein bisschen Wohnzimmer-Flair im Café Sehnsucht in Ehrenfeld. Martina Goyert Foto:

Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität sind im Café Sehnsucht sehr wichtig. Der Kaffee kommt aus der Rösterei Van Dyck und die Frühstückskarte ist umfangreich. Außerdem gibt es Frühstück, hausgemachten Kuchen, einen täglich wechselnden Mittagstisch und eine spannende Abendkarte. Das Café Sehnsucht ist ein Ort der Nostalgie.

Café Sehnsucht, Körnerstraße 67, 50823 Köln

Öffnungszeiten: Di - Do 9 bis 24 Uhr, So und Mo: 9-23 Uhr, Fr-Sa 9-2 Uhr

www.sehnsucht-koeln.de

Café Rotkehlchen

Cupcakes mit Rotkehlchen. Jörn Neumann Foto:

Mitten an der Hauptschlagader Ehrenfelds, der Venloer Straße, befindet sich das Café Rotkehlchen. Es ist ein kleines Idyll an dieser hektischen Straße, mit leckerem Frühstück, hervorragenden selbstgebackenen Kuchen, Schamong-Kaffee und einer wechselnden Wochenkarte. Mit Leidenschaft und aus Überzeugung unterstützt man hier Kleinunternehmer aus Ehrenfeld.

Café Rotkehlchen,

Venloer Straße 400, 50823 Köln,

Öffnungszeiten: täglich 8 bis 20 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: Linie 3 und 4 Venloer Str./Gürtrl und Leyendeckerstr.



www.facebook.com/CafeRotkehlchen

Fräulein Frida

Fräulein Frida Café Fräulein Frida Foto:

Fräulein Frida ist ein echtes Familiencafé, hier wird selten still gesessen. 2014 erfüllte sich Carolin von den Hoffs den Traum ihres eigenen Cafés. Heute stehen hier Puppenhaus, Kochecke und Sandkasten im schönen Hinterhof bereit für Kinder zum Spielen. Familien sollten einen Raum haben, wo jeder auf seine Kosten kommt, sagt die Inhaberin, die nebenbei hier noch selbstgemachte Sachen von Kinderkleidung über Decken bis Spielzeug verkauft. Es gibt Frühstück, Mittagessen und Kuchen

Fräulein Frida, Subbelrather Str. 179

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.30 Uhr bis 18 Uhr; Sa. geschlossen, So. 10 bis 18 Uhr



www.fraeulein-frida.de



Jaely's Café

Das Jaely´s liegt im Herzen Ehrenfelds. Jaely's Coffee Foto:

Offenbar ist das Jaely's ziemlich beliebt in Ehrenfeld, denn voll ist es hier fast immer. Wenn das Wetter es erlaubt, kann man hier schön draußen sitzen. Es gibt eine solide Frühstückskarte mit köstlichen Pancakes, Mittagessen und Abendessen, Kaffee und Kuchen. Das Jaely's ist eine Mischung aus Café und Restaurant.

Jaely's, Venloer Str. 252, Köln, 0221 998 78415

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8 bis 23 Uhr, Sa. und So. 9 bis 23 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: Linie 3 und 4 bis Haltestelle Körnerstr.



Weinlokale Vincaillerie & Secco

Julia Floss hat in Ehrenfeld gut gegessen und getrunken. Neumann Foto:

Besten naturbelassenen Wein gibt es in der „Vincaillerie“ in Ehrenfeld. Der angebotene Wein ist ein Naturprodukt, völlig frei von Zusatzstoffen. Nur ein paar Straßen weiter im Weinlokal Secco gibt es zum fantastischen Wein auch einen tollen Mittagstisch.

Weinlokal Secco, Simrockstr. 2, 50823 Köln, 0221/5505200

Öffnungszeiten: Di bis Fr: 12 bis 15 Uhr, Mo-So 17-1 Uhr

www.weinlokalsecco.de

La Vincaillerie – Vin naturel, Leostr. 57, 0172 5926537,

Öffnungszeiten: Do + Fr: 14 bis 19 Uhr, Sa: 11 bis 14 Uhr

www.la-vincaillerie.de

Madame Tartine

Julia Floss im Madame Tartine. Jörn Neumann / Foto:

Ein kleines Stückchen Frankreich finden alle frankophilen Kölner im netten Café Madame Tartine auf der Venloer Straße. Neben der Spezialität des Hauses, den Tartines, gibt es leckere Tartes, verschiedene Frühstücksvarianten und Kuchen. Das alles wird serviert von einem super freundlichen und kompetenten Team.

Madame Tartine, Venloer Str. 432, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa-So 9-19 Uhr

www.madame-tartine.de

Schamong Kaffee



Der Kaffee-Bereich in der Ehrenfelder Rösterei Schamong Schamong Foto:

Im Oktober 2019 haben sie die Ehrung „Röster des Jahres 2019" von der Fachzeitschrift „crema" erhalten: Kölns älteste Kaffeerösterei sieht aus wie ein hanseatisches Kaffeekontor – inklusive Röstanlage und Kaffeesäcken. Nicht schick, dafür aber herrlich traditionell und gemütlich. In dritter Generation wird das Familienunternehmen geführt. Es wird auch Filterkaffee und Siphon-Kaffee geboten.

Rösterei Schamong Kaffee, Venloer Str. 535, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 9-18 Uhr, Sa von 9-14 Uhr, So geschlossen



www.kaffeeroester.de

Café Franck



2004 übernahmen die jetzigen Besitzer die Konditorei von „Susi“ Franck, die das Café seit 1938 geführt hatte. Bunt gemischt ist die Inneneinrichtung: Der vordere Bereich ist ganz im Retro-Charme eingerichtet, im hinteren Teil befindet sich eine Lounge. Bei einem Kaffee trifft man hier auf eine bunte Mischung aus dem Veedel von Studenten bis Rentnern. Es gibt Frühstück, Kaffee und Kuchen, an Wochenenden eher Cocktails, Club und Tanz. Es finden regelmäßige Ausstellungen,Performances und Lesungen statt.

Café Franck, Eichendorffstr. 30, 50825 Köln, 0221/ 7167210

Öffnungszeiten: Di - So 10 bis 19 Uhr, Lounge: Fr - Sa ab 19 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: Linie 5 und 13 bis Haltestelle Nussbaumstr. oder Subbelratherstr.



www.cafe-franck.de





