Guide Michelin 2020: „Astrein“ ist elftes Kölner Restaurant mit Stern

Wer hat sich einen Stern erkocht und wer hat einen verloren? Die Gourmetbibel Guide Michelin veröffentlicht jedes Jahr ein Ranking der Spitzengastronomie in Deutschland. Am heutigen Dienstag um 11 Uhr wurde die Bewertung veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr hatte Köln insgesamt zehn Restaurants mit mindestens einem Stern. Das „Ox & Klee“ hatte sich 2019 sogar als zweites Restaurant den zweiten Stern verdient, das „Neo/Biota" hatte seinen ersten Stern bekommen.



Der Kölner Gewinner in diesem Jahr heißt „Astrein". Das Restaurant von Chef Eric Werner, den unser Gastro-Kritiker Carsten Henn als einen der begabtesten Köche der jungen Garde in Köln bezeichnete, hat soeben, nicht mal ein Jahr nach der Eröffnung, den ersten Stern ergattert.

Aberkannt wurde der begehrte Stern in Köln keinem Restaurant – die Liste aus dem vergangenen Jahr bleibt also bestehen. Hier sehen Sie alle Kölner Sterne-Restaurants in der Aufzählung.

Le Moissonnier **

Küchenchef Eric Menchon (links) mit Liliane und Vincent Moissonnier in ihrem Restaurant. Stefan Worring Foto:

Lange war es das einzige Zwei-Sterne-Restaurant von Köln. Hier kann man nie genug von der Küche bekommen, so zumindest lautete vor einer Weile das Fazit unseres Gastro-Kritikers Carsten Henn. Die Speisen hier lassen keine Wünsche offen, gespeist wird in gediegener Paris-Atmosphäre, mit einer zuvorkommenden und aufmerksamen Bedienung.

Den Weinempfehlungen kann man blind vertrauen, unter den Gerichten sind Geniestreiche. Es handelt sich um Spitzenküche, die überrascht, aber nicht überfordert. Natürlich gibt es diese nicht zum kleinen Preis. Eine Hauptspeise liegt meistens mindestens bei einem Wert von um die 50 Euro.

Öffnungszeiten: Di-Do 12 bis 15 Uhr und 18.30 bis 24 Uhr, Fr-Sa 12 bis 15 Uhr und 19 bis 24 Uhr

Le Moissonnier, Krefelder Straße 25, 50670 Köln, Telefon: 0221 - 729479

www.lemoissonnier.de

Ox & Klee **

Dir Kranhäuser im Rheinauhafen. Laura Klemens Foto:

„Das Restaurant hat im August 2010 mit Bratwurst und Sauerkraut angefangen", sagt Daniel Gottschlich, Koch und Restaurant-Inhaber in einer Person. Schon 2013 hatte Kritiker Carsten Henn das Potenzial hier erkannt, indem er das „Ox und Klee“ zum Restaurant des Jahres kürte und dabei vor allem Gottschlichs Geschick bei Fisch und Meeresfrüchten hervorhob. Der Koch selber sieht seine besonderen Stärken eher „bei den Saucen“ und darin, „ein Team zusammenhalten und zu pushen“. Seit einigen Jahren befindet sich das Restaurant im Rheinauhafen, gleich darunter liegt das zweiter Restaurant von Gottschlich The Bayleaf, das auf Food-und Cocktailpairing setzt.

Öffnungszeiten: Di - Sa 19 bis 1 Uhr

Ox & Klee, Im Zollhafen 18, 50678 Köln, Telefon: 0221 - 16956603

oxundklee.de

Astrein *

Zweierlei von der Gillardeau Auster No. 0. Henn Foto:

Der jüngste Stern am Kölner Gastro-Himmel heißt Astrein, der Koch der hinter dem jungen Restaurant steht Eric Werner. Auch schon an seinen vorigen Arbeitsplätzen im „Himmel un Äd“ im Hotel im Wasserturm und in der Essener „Résidence“erkochte er Sterne. Der Regio-Trend existiert hier nicht. Werners Küche ist eine globalisierte Spitzenküche, die sich ihre Produkte überall auf der Welt zusammensucht. Mittags wird ein günstiges, dreigängiges Menü angeboten, das ambitioniert ist, aber natürlich nicht auf dem Niveau der beiden regulären Menüs. Doch es stellt den idealen Einstieg in Werners Küchenkosmos dar, denn auch hier kocht er aufwendig.

Öffnungszeiten: Di - Sa 12 - 14.30 Uhr und 18 - 21.30 Uhr, Mo und So geschlossen

Astrein, Krefelder Straße 37, 50670 Köln, Telefon: 0221 95623990

www.astrein-restaurant.de

Neo/Biota *

Erik Scheffler und Sonja Baumann haben das Restaurant im Mai eröffnet. Max Grönert Foto:

Sonja Baumann und Erik Scheffler haben ihr Restaurant im Mai 2018 an der Kleinen Brinkgasse eröffnet und wurden bereits Ende 2018 vom „Feinschmecker“ zum Aufsteiger des Jahres gekürt. Die Kritik unseres Gastro-Kritikers Carsten Henn war eine einzige „Lobhudelei“. Das Biota ist unkonventionell, Gyros ist fleischlos, Griebenschmalz ohne Grieben, der Zander wird von Fichtensprossen gepimpt, die Kartoffel erhält durch Johannisbeeren einen Frischekick. Grundsätzlich soll internationale Küche eingedeutscht werden. Aber auch frühstücken kann man hier ganz wunderbar.

Öffnungszeiten: Di-Sa 10-14:30 Uhr (Frühstück), 18.30-22 Uhr (Abendessen)

Neo/Biota, Ehrenstraße 43c, 50672 Köln, Telefon: 0221- 27088908

restaurant-neobiota.de

Ristorante Alfredo *

Das Restaurant ist klassisch schwarz-weiß eingerichtet. Stefan Worring Foto:

Roberto Carturan ist ein charmanter Gastgeber, sein „Alfredo“ trägt den Michelin-Stern zu Recht, auch wenn man selbst hier nicht vor einem schlechten Tag gefeit ist. Immer wieder gelobt werden hier insbesondere die Fischgerichte. Freitags singt Küchenchef und Bariton Roberto Carturan - er ist ausgebildeter Sänger - zu Klavierbegleitung Opernarien.

Öffnungszeiten: Mo - Do 12 bis 15 Uhr, 18 bis 23.30 Uhr, Fr 12 bis 15 Uhr und 19 bis 23.30 Uhr

Ristorante Alfredo, Tunisstraße 3, 50667 Köln, Telefon: 0221 2577380

ristorante-alfredo.com

La Société *

Eine ganz andere Atmosphäre im Spitzenrestaurant. Thilo Schmuelgen Foto:

Ein Spitzenrestaurant in der für Döner bekannten Kyffhäuser Straße? Ja, und es hat jeden Tag geöffnet. Das La Société sieht mit all seinem Nippes und dem Flair einer Studentenbude nicht nur anders aus als andere Sterne-Restaurants. Hier herrscht außerdem eine andere Atmosphäre; man fühlt sich irgendwie zuhause. Laut Michelin wird exakt, kraftvoll und aromareich gekocht. Nicht mehr wegzudenken: "Kölsche Tapas" zum Auftakt.

Öffnungszeiten: Mo und Do bis So ab 15 Uhr (Küche 18.30-21.30 Uhr), Di und Mi geschlossen

La Societe, Kyffhäuserstraße 53, 50674 Köln, Telefon: 0221 - 232464

restaurant-lasociete.de

Maître im Landhaus Kuckuck *

Festliche Tafel im „Maître“. Jörn Neumann Foto:

„Vier Tische für ein Halleluja“ könnte das Motto von Kölns kleinstem Spitzenrestaurant lauten. Untergebracht ist das „Maître“ in einem Seitentrakt des viel größeren „Landhaus Kuckuck“, wobei die Gerichte beider Restaurants aus derselben Küche stammen. Die Küchenlegende Erhard Schäfer kocht sehr reichhaltig. Eine Pracht sind seine wunderbar tiefen und komplexen Saucen. Ansonsten geht es hier allerdings nicht unbedingt um Komplexität oder Spannung auf dem Teller, sondern um guten alten Wohlgeschmack. Es gibt sehr klassische Spitzenküche.

Öffnungszeiten: Mi - So 18 bis 21 Uhr

Landhaus Kuckuck, Olympiaweg 2, 50933 Köln, Telefon: 0221 - 485360

landhaus-kuckuck.de/restaurant-maitre

taku *

Stilvoll und modern ist die Ausstattung im taku. stefan worring Foto:

Das „taku“ ist eine Design-Perle. In welchem anderen Restaurant überschreitet man beim Besuch schon einen verglasten Fluss mit Fischen und findet sich in einer modern-asiatischen Welt wieder? Das Essen spiegelt das Interieur wider, geboten wird eine modern-asiatische Küche, die auf Europa trifft und die auch Genießern schmeckt, die die asiatische Küche nicht als liebste Küche betiteln würden.

Öffnungszeiten: Di - Sa 18.30 bis 21.30 Uhr

taku, Trankgasse 1-5, 50667 Köln, Telefon: 0221 2703909

www.excelsiorhotelernst.com

Zur Tant *

Restaurant „Zur Tant“: Küchenchef Thomas Lösche (l.) und Restaurantleiter Mario Fitz Stefan Worring Foto:

Das Restaurant „Zur Tant“ in Porz-Langel, ist als einziges im rechtsrheinischen Köln mit einem Michelin-Stern dekoriert. Das Restaurant mit Blick auf den Rhein bietet Kreationen aus der deutschen Küche, frisch und klassisch zubereitet. Essen und Wein sind gut aufeinander abgestimmt. Das Ambiente und die Dekoration erinnern etwas an die alte „Tant“, aber der Blick über den Rhein, insbesondere wenn man bei schönem Wetter einen Platz draußen bekommen hat, ist wunderschön.

Öffnungszeiten: Fr - Di 12 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr

Zur Tant, Rheinbergstraße 49, 51143 Köln, Telefon: 02203 81883

zurtant.de

maiBeck *

Sommergericht im MaiBeck Thilo Schmülgen Foto:

Eine Mischung aus Bistro (regional, frisch, unkompliziert) und Gastronomia (womit die Haute Cuisine gemeint ist) bringt qualitativ hochwertige, zeitgemäße Gerichte zu bezahlbaren Preisen. Das alles in einem urbanen Ambiente: weiße Wände, unverkleidete Lüftungsrohre, ein kluges Beleuchtungskonzept, keine Tischdecken. Und schlicht-geniale Kompositionen aus besten Zutaten, deren Herkunft genau bekannt sind. Schön: Die meisten Gerichte bekommt man auch als kleine Portion.

Öffnungszeiten: Di - Sa 12 bis 15 Uhr und ab 18 Uhr, So ab 12 bis 23 Uhr

MaiBeck, Am Frankenturm 5, 50667 Köln, Telefon: 0221 96267300

maibeck.de

Maximilian Lorenz*

Maximilian Lorenz und Küchenchef Enrico Hirschfeldt Arton Krasniqi Foto:

Das ehemalige Wein am Rhein hat zugemacht, um dann von Maximilian Lorenz als namensgleiches „Maximilian Lorenz" neu aufzumachen. Lorenz, der 2016 als jüngster Koch Deutschlands den ersten Stern bekam, diesen aufgrund der Schließung seines „L’Escalier“ aber wieder abgeben musste, hat ihn erwartungsgemäß für sein im Mai 2018 eröffnetes neues Gourmetrestaurant in der Johannisstraße zurückerobert. Laut Michelin hat man sich hier ganz der deutschen Küche verschrieben, und das auf zwei Arten: modern und innovativ oder klassisch und traditionell. Koch Lorenz führt außerdem noch das Weinlokal Heinzhermann.

Öffnungszeiten: Di-Sa 18 bis 22 Uhr

Maximilian Lorenz, Johannisstraße 64, 50668 Köln, Telefon: 0221 37999192

https://maximilianlorenz.de

Vendôme im Schloss Bensberg ***

Joachim Wissler im Vendôme Christopher Arlinghaus Foto:

Nicht in Köln, aber der Rede wert, da laut Michelin eine Reise wert, ist das Vendôme, das als einziges Restaurant in Nordrhein-Westfalen drei Sterne vom Guide Michelin bekommen hat. Joachim Wissler schwingt hier in der Küche das Zepter. „Deutsche Zutaten und Traditionen treten in Wisslers Restaurant in den Vordergrund, oftmals in einer technisch hoch entwickelten, avantgardistischen Küche“, beschrieb die Gault-Millau-Jury das Essen von Wissler schon vor einigen Jahren.

Öffnungszeiten: Mi - So Küchenannahme 19 bis 21 Uhr, Sa und So 12 bis 13.30 Uhr

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach, Telefon 02204 42906

www.schlossbensberg.com/de/restaurant-vendome

Was sagen uns die Sterne denn eigentlich? Laut Micheln bedeutet ein Stern „eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!“. Zwei Sterne repräsentieren „eine Spitzenküche – einen Umweg wert!“. Und drei Sterne stehen für „eine einzigartige Küche – eine Reise wert!“.

Gesammelt von Laura Klemens

