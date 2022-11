Von April bis Juni gibt es die weißen und grünen Stangen zu kaufen. Die Saison endet in ein paar Tagen.

Wir haben eine Liste von 22 Adressen für Sie zusammengestellt, an denen Sie regionalen Spargel frisch vom Feld kaufen können.

Köln – Nur noch ein paar Tage, dann ist die Saison schon wieder beendet. In den letzten vier Tagen bis zum Spargel-Silvester am 24. Juni kann man die leckeren Stangen noch bekommen und genießen. In und um Köln gibt es zahlreiche Höfe und Hofläden, in denen es die Stangen ganz frisch zu kaufen gibt. Wir stellen Ihnen 22 Hofläden und Höfe vor, bei denen Sie das leckere Gemüse jetzt bekommen können.

Tipps: So erkennen Sie, dass der Spargel frisch ist

Beim Spargel ist die Frische ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal: Kommt das königliche Gemüse direkt vom Feld, sind die wertvollen Inhalts- und Aromastoffe noch komplett enthalten. Ein saftiges Endstück, ein fester Kopf und eine glänzende Schale gehören zu den Frischemerkmalen. Regionaler Spargel kann diese Frische besser bieten als das importierte Gemüse, ist daher qualitativ hochwertiger und kann auf vielen Höfen in der Umgebung erntefrisch eingekauft werden.

Die Spargelsaison läuft mit Anfang des Sommers aus – Ende Juni ist Schluss. Wo Sie bis dahin leckeren, frischen Spargel aus dem Rheinland kaufen können, lesen Sie im Folgenden. Hier haben wir über 22 Spargelhöfe und Hofläden rund um Köln in einer Übersicht zusammengestellt.

Die Angebote der einzelnen Höfe können am Ende der Saison schon begrenzt sein. Ob es noch frischen Spargel zu kaufen gibt, erfragen Sie am besten tagesaktuell am Telefon.

Spargelhöfe rund um Köln:

1) Beller Hof, Marsdorf und Wesseling

Spargelernte auf dem Beller Hof in Köln Marsdorf. Copyright: Thomas Banneyer

Es gibt Hofläden in Marsdorf und Wesseling. Online kann man Vorbestellungen zum Abholen aufgeben. Auf dem Hof gibt es Beller Bleichspargel (mit weißen Köpfen), aber auch Spargel mit zart rosafarbenen Köpfen. Schinken, Kartoffeln und weitere Leckereien rund um das Spargelessen kann man auch dazu kaufen. Anfang des Sommers kommen zum Angebot im Hof auch frische Kirschen dazu.

Öffnungszeiten bislang nur in Marsdorf: Montag bis Samstag 8.30 bis 18.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Adressen: Beller Hof – Köln / Marsdorf, Horbeller Straße 48, 50858 Köln – Tel.: 02234 /12211

Gut Eichholz – Wesseling Siebengebirgsstr. 38, 50389 Wesseling – Tel.: 02236 / 379771

http://beller-hof.de

2) Gut Clarenhof, Frechen

Die Spargelsaison auf Gut Clarenhof ist in vollem Gange. (Archivbild) Copyright: Wolfgang Mrziglod

Der Hofladen wurde 2020 umgebaut, damit es genug Platz für die Kunden gibt. Derzeit dreht sich vieles um die beliebten Stangen, die in verschiedensten Variationen tagesfrisch auf der Verkaufstheke landen. Doch auch die Hoffloristik gibt jetzt im Frühsommer Gas und es gibt viele bunten Blumen zum Verkauf. Neben dem Hofladen kann man den Spargel vom Gut Clarenhof noch im Laden in Widdersdorf bekommen. Auch andere klassische Zutaten für das Spargelessen stehen zum Verkauf.

Öffnungszeiten des Hofladens in Frechen sind montags bis freitags von 8:30 bis 19 Uhr, samstags von 8 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Adresse: Gut Clarenhof 5, 50226 Frechen – Tel.: 02234 / 959620

Öffnungszeiten des Hofladens in Widdersdorf sind montags bis sonntags 10 bis 18 Uhr.

Adresse: Adrian-Meller-Straße/ Ecke Unter Linden, 50859 Köln

gut-clarenhof.de

3) Bauerngut Schiefelbusch, Lohmar

Studenten stechen Spargel beim Bauerngut Schiefelbusch. Copyright: Quentin Bröhl

Im Bauernlädchen des Guts in Lohmar gibt es neben Eiern, saisonalem Obst und Gemüse den frisch geernteten Spargel zu kaufen. Dazu kann man auch Spargelwein, Soße und den leckeren, selbstgemachten Kochschinken bekommen. Schön: im angrenzenden Tulpenfeld gibt es Blumen zum Selberschneiden. Geöffnet ist der Laden im Schiefelbusch Donnerstag und Freitag von 8:30 bis 18:30 Uhr, samstags bis 17 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Die Verkaufsstelle Bauerngut Schiefelbusch in der Sülzaue an der L288 ist dienstags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags bis 16 Uhr auf.

Öffnungszeiten der Verkaufsstände direkt an den Spargelfeldern in Köln-Brück (Nähe Brücker Mauspfad), an der B56 in Siegburg-Heide, B56, Zeithstraße (Höhe Buchenweg) oder in Overath-Obersteeg, L284 Höhe Am Bahnhof: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr, So/Feiertage 10 bis 17 Uhr.

Adresse: Bauerngut Schiefelbusch, Albert & Helga Trimborn, Schiefelbusch 3, 53797 Lohmar, 02205 83554

www.bauerngut-schiefelbusch.de

4) Hofladen Burg Niederpleis

Copyright: Quentin Bröhl

Saison endet am 21. Juni



Der Spargel im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis wird fleißig gestochen. Neben Spargel gibt es hier im Sommer auch Erdbeeren und zu den passenden Zeiten Wildfleisch aus dem eigenen Jagdrevier im Laden. Die Terrasse ist in der Spargelsaison nur bei schönem Wetter geöffnet. An Fonleichnam wird ein Bruch organsiert, dafür kann man sich ab jetzt anmelden.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 9 bis 17 Uhr

Adresse: Landstraße 1, 53757 Sankt Augustin, Tel. 02241/333225,

www.burg-niederpleis.de

5) Domhöfe, Hürth-Fischenich

Copyright: Dietmar Fratz

Die Landwirte Theo Haenraets, Alexander Thomas und Markus Loeven produzieren seit 2009 gemeinsam den Dom-Spargel. Mit Hilfe der Domhöfe oHG wollen Sie ihre Produkte vermehrt auch über Strassenverkaufsstände und Wochenmärkte anbieten. Vorbestellungen sollen zum Schutz der Kunden und Verkäufer das Aufkommen und die Wartezeiten an den Ständen minimieren und garantieren, dass man sein Wunschprodukt bekommt. Unter www.domhoefe.de/verkauf kann man sich die Verkaufsstände in seiner Region raussuchen.

www.domhoefe.de

6) Krewelshof, Mechernich und Lohmar

Auf dem Krewelshof wird der Spargel häufig sogar mit einem Fest gekürt. (Archivbild) Copyright: Krewelshof Eifel

Auf dem Krewelshof in der Eifel und in Lohmar gibt es Spargel von den Feldern drumherum. Im Online-Shop können außerdem regionale Produkte oder Präsentkörbe sowie Wanderkörbe bequem bis nach Hause bestellt werden. Essen aus dem Café kann auch erworben werden, am Wochenende gibt es ein Frühstücksbuffet.

Öffnungszeiten der Hofläden: Montags bis sonntags ab 9 Uhr

Adressen:

Krewelshof 1, An der Burg Sülz 1, 53797 Lohmar – Tel.: 02205/897706

Krewelshof 1, Ecke B266/L11 (Enzener Strasse), 53894 Mechernich-Obergartzem, Tel: 02256 9577676



www.krewelshof.de

7) Gerd Fuchs & Sohn Hofladen, Rheinkassel

Inhaber Christian Fuchs mit Profi-Koch Markus Haxter und buntem Spargel. Copyright: Daniela Fuchs

Bei Gerd Fuchs & Sohn wird seit dem 30. März regelmäßig gestochen und der weiße und grüne Spargel landet erntefrisch im Hofladen. Hier wird der „König des Gemüses“ auf Wunsch geschält. Auch Erdbeeren werden wieder feldfrisch zum Kauf angeboten.

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags 9-17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ist der Hofladen von 10 bis 13 und wieder von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Adresse: Gerd Fuchs und Sohn, Kasselberger Weg 157, 50769 Köln – Tel.: 0221 / 7087927



www.spargel-fuchs.de

8) Spargel- und Erdbeerhof Wermes, Porz

Spargelstechen - kein leichter Job. Copyright: dpa

Saison endet am 21. Juni



Hier gibt es schon seit dem 24. März wieder alles was ein Spargelessen braucht - darunter weißen und grünen Spargel, frische Kartoffeln, Weine und Saucen zum Spargel. Auf Wunsch wird der Spargel direkt vor Ort geschält.

Öffnungszeiten: Kunden können hier in der Spargelzeit immer montags bis freitags von 9 bis 18:30 einkaufen, samstags ist von 8 bis 16 Uhr und an Sonn- und Feiertage von 9 bis 12:30 Uhr geöffnet.

Verkaufsstand: Lülsdorfer Str. 104, 51143 Köln-Langel, Mo.-Do. und Sa. 9 bis 14 Uhr, Fr. und Mittwoche vor Feiertagen 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 14 Uhr, So./Feiertage 9 bis 12.30 Uhr /Wahner Str. 100, 51143 Köln Porz-Zündorf, Mo.-Fr. 9 - 18:30 Uhr, Sa. 8 - 16 Uhr, So./ Feiertage 9 - 12:30 Uhr / Klostergärtnerei Alexianer Köln, Kölner Straße 64, 51149 Köln-Porz, Mo. bis Fr. 9 bis 18:30 Uhr und Sa. 9 bis 16 Uhr und ab Mitte Mai am City-Center Porz Mo. bis Fr. 9 bis 18:30 Uhr und Sa. 8 bis 14 Uhr

Adresse: Peter Wermes Spargel- und Erdbeerhof, Wahner Str. 100, 54113 Köln, Porz-Zündorf – Tel.: 02203 / 82724



www.spargelhof-wermes.de

9) Spargel-Hof Lövenich, Düren

Spargel direkt aus der Erde Copyright: Friso Gentsch/dpa

Der Spargel-Hof Lövenich bietet eine breite Palette an frischen Produkten. Neben Spargel gibt es hier auch Erdbeeren, Tomaten, Bohnen, Salat und Co. Die Spargelzeit wird hier groß geschrieben und normalerweise gibt ein Fest, das dem Spargel gewidmet ist. In Kreuzau an der Dürener Straße gibt es zusätzlich zum Hofladen einen Obst- und Gemüsestand und bei der Pflanzenwelt Schaar in Stockheim einen Spargelstand.

Öffnungszeiten Hofladen: Montag bis Freitag 9 bis 18:30 Uhr, Samstag 8 bis 14 Uhr, in der Spargelzeit auch sonn-und feiertags 10 bis 12 Uhr

Adresse: Spargel-Hof Lövenich, Schillingstraße 72, 52355 Düren

Tel.: 02421 63751

Zwei weitere Verkaufsstellen: An der Schaar Pflanzenwelt in Stockheim / Mo-Fr 9 bis 18.30 Uhr, Sa 9-17 und sonntags und Feiertage 11-16 Uhr / Obst-und Gemüseladen Kreuzau Mo-Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr

www.spargel-hof.de

10) Heinenhof, Pulheim-Orr

Copyright: Axel Heimken/dpa

Alle Erzeugnisse im Bauernladen des Heinenhofs sind regional und werden auf den eigenen Feldern oder von Bauern aus der näheren Umgebung hergestellt. Der Spargel kommt direkt vom Heinenhof. Im April wurden die ersten Stiche auf dem Feld gemacht. Auch selbst gebraute Biere bietet der Hof eigens an und, was vielleicht derzeit besonders interessant ist, verschiedene Öle wie Raps- Lein- oder Sonnenblumenöl.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:30 Uhr, samstags von 8:30 bis 17 Uhr, sonntags 9.30 bis 14.30 Uhr

Adresse: Heinenhof - Der Bauernladen, 50259 Pulheim Orr, 02238 6733

www.heinenhof.de

Spargelhöfe von Bergheim über Dormagen bis Pesch:

11) Peters Hallerhof, Bergheim, Oberaußem

Eine Kiste mit erntefrischem Spargel. Copyright: dpa

Bei Peters Hallerhof Landwirtschaft in Bergheim wird frischer weißer Spargel im Hofladen verkauft. Frischen Spargel vom Feld gibt es im Hofladen, aber auch fertig zubereitet zum Verzehr, zum Beispiel mit Schnitzel oder vom Spargelbuffet beim gleichnamigen Restaurant vor Ort.

Die Öffnungszeiten für den Verkauf im Hofladen sind montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 13 Uhr. Fertig zubereiteten Spargel zum Mitnehmen kann man bestellen unter 02271-52901.

Adresse: Hallerhof Landwirtschaft, Hallerhof 1, 50129 Bergheim-Oberaußem – 02271 / 52872



www.hallerhof.de

12) Bauer Moll, Kerpen

Spargel wird nach der Ernte nach Größen sortiert. (Symbolbild) Copyright: dpa

Klassisch von Hand mit Spargelkelle, Stechmesser und Spargelkorb, so gehen die Arbeiter auf dem Feld ans Werk, um den Spargel aus der Erde zu holen. Im Hofladen können die frischen Produkte gleich vor Ort gekauft werden. Gegen einen geringen Aufpreis können Sie den Spargel in der Spargelschälmaschine schälen lassen. Im Restaurant und Café kann vor Ort geschlemmt werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr, Dienstag Ruhetag

Adresse: Hofladen, Talweg 23, 50171 Kerpen - 02237-975 399 5



www.bauer-moll.de

13) Kallen Spargel, Dormagen

Frischer Spargel Copyright: dpa

Ab April gibt es auch hier Spargel: Zwischen Köln und Düsseldorf baut Kallen Spargel in Dormagen frischen Spargel, Erdbeeren und Kartoffeln in großer Sortenvielfalt auf dem Feld an. Die Stangen landen erntefrisch im Hofladen. Die Erdbeeren stehen von Ende April bis Mitte September auf dem Plan.

Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 9 bis 18:30 und sonntags bis 14 Uhr

Adresse: Kallen Spargel, Feldstraße-Forsterhof, 41541 Dormagen (Stürzelberg) – Tel.: 02133 / 479360



www.kallen-spargel.de

14) Condradshof, Dormagen Straberg

Spargel wird frisch gestochen. (Symbolbild) Copyright: dpa

Auch im Conradshof in Dormagen landen die selbst angebauten Produkte seit Anfang April direkt frisch auf dem Ladentisch, so auch aktuell der Spargel vom eigenen Feld. Wer hier Spargel kauft, muss nicht selber schälen – man kann umsonst schälen lassen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9-18.30 Uhr, Sonntag und Feiertage 9-14 Uhr



Adresse: Conradshof 1, 41542 Dormagen - Tel.: 02133-238088

Hof auf Facebook anzeigen

15) Schumacher´s Hofladen, Erfstadt und Pesch

Copyright: dpa

Im April beginnt auch bei Schumacher´s Hofladen jedes Jahr wieder die Spargelsaison. Sortiert wird der Spargel Klasse 1 (16-26mm) nach: kurzer Spargel, Spargelspitzen, dünner Spargel, grüner Spargel, violetter Spargel, Suppenspargel. Es gibt auch andere regionale Erzeugnisse und sogar Wohnaccessoires zu kaufen. Am 30. April und 1. Mai findet das Hoffest statt.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr

Adressen: Hofladen Schumacher, Frenzenstraße 122, 50374 Erftstadt, Tel: 02235 72 67



www.schumachers-hofladen.de

16) Spargel Feiser, Dormagen Gohr-Broich

Erntefrischer Spargel im Korb. Copyright: dpa

1975 wurde hier der erste Spargel auf einer kleinen Parzelle angebaut, um Familie und Nachbarn zu versorgen. Mit steigender Nachfrage vergrößerte sich das Anbaugebiet, davon profitieren alle Spargelfans im Umkreis. Im Hofladen gibt es ein großes Angebot an allem, was zu einem Spargelessen gehört. Auch hier kann der Spargel gleich vor Ort geschält werden. Eine andere Verkaufsstelle vertreibt den Feiser-Spargel am Toom Wevelinghoven.

Öffnungszeiten in der Saison: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 14 Uhr

Adresse: Spargelhof Feiser, Broicher-Dorfstr.75, 41542 Dormagen Gohr-Broich, 02182 6695



www.spargelhof-feiser.de

17) Wittgeshof, Dormagen- Nievenheim

Spargel, erdig und ganz frisch. Copyright: dpa

Im Hofladen geht der Spargel seit dem 7. April frisch über die Theke. Außerdem finden die Kunden in der Saison von April bis Oktober hier ein breites Sortiment an frischem Gemüse und Obst. Eier, Weine, Nudeln und Säfte werden hier auch verkauft. Der Wittgeshof ist zudem eine Vollpension für Pferde.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag und Feiertage 9 bis 13 Uhr

Adresse: Am Wittgeshof, 41542 Dormagen-Nievenheim, 02133 90984



www.wittgeshof.de

18) Grenzhof, Dormagen

Ein Spargelkopf guckt aus dem Boden. Copyright: dpa

Mehrmals täglich wird der Spargel hier gestochen und im Hofladen frisch angeboten. Der Hofladen hat ab dem Beginn der Spargelsaison von 9 bis 18:30 Uhr geöffnet, auch an Sonn-und Feiertagen. Für Spargelkäufer steht eine Spargelschälmaschine zur Verfügung, an der Mitarbeiter den Spargel schälen. Mit einer Blüh-Patenschaft kann man hier etwas zur Rettung der Artenvielfalt in der Region beitragen.

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 18.30 Uhr (auch sonn-und feiertags)

Adresse: Grenzhof Dormagen, Oberstraße 200, 41541 Dormagen, 02133 42003



www.grenzhof-dormagen.de

Bornheimer Spargelanbauer:

Frischer Spargel Copyright: dpa

Bornheimer Spargel ist eine Spezialität und wird auf besonders fruchtbaren, sandigen Lössböden angebaut. Im südlichen Zipfel der Kölner Bucht gelegen, profitieren die Anbaugebiete von besonders mildem Klima.

Der Bornheimer Spargel wird nicht so tief gestochen und ist deshalb weniger holzig am unteren Ende.

Das Anbaugebiet ist streng umgrenzt und reicht vom Schlosspark Brühl entlang der L183 am Rande des Vorgebirges bis nach Bonn.

19) Spargelhof Engels, Wesseling

In NRW werden nach Angaben der Landwirtschaftskammer rund 20 Prozent der gesamten Spargelproduktion in Deutschland geerntet. Copyright: dpa

Saison 2022 beendet



Ein Teil des Bornheimer Spargelanbauer Vereins ist der Spargelhof Engels – ein erfahrener Familienbetrieb im Gemüsebau in der dritten Generation. Der Hofladen hat nur während der Spargelsaison geöffnet. Auch hier kann man sich die Stangen schon schälen lassen. Die Verkaufszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 18:30 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr und sonn-und feiertags von 9 bis 13 Uhr.

Adresse: Spargelhof Engels, Rheinstraße 121, 50389 Wesseling/Urfeld – Tel.: 02236 / 5621

www.spargelhofengels.de

20) Biohof Bursch, Bornheim Waldorf

Spargel vom Biohof Bursch, eingepackt in Spargelpapier. Copyright: Laura Klemens

Unter dem Motto „Bio erleben, Bio genießen“ arbeitet der Biohof Bursch, um seine frischen Produkte an Mann und Frau zu bringen. Ob auf Märkten oder im Hofladen - mehr als 60 Obst-und Gemüsesorten verlassen den Hof jährlich. Auch Besonderheiten wie eigenen Kurkuma und Brot bekommt man hier. Und den frischen Spargel kann man seit Mitte April direkt aus dem Hofladen mitnehmen.

Im Angebot sind beispielsweise dünne und dickere Stangen sowie Spargelspitzen.

Öffnungszeiten Hofladen: Montag bis Freitag: 8:30 – 18:30 Uhr, Samstag: 8:30 – 15 Uhr

Adresse: Weidenpeschweg 31, 53332 Bornheim-Waldorf, Tel.: 02227 / 9199-14

www.biohof-bursch.de

21 ) Obst-und Gemüsehof Boley, Brühl

Die Spargelsaison startet ab April. (Symbolbild) Copyright: dpa

Je nach Erntemenge bekommt hier vielleicht noch nicht jeder die gewünschte Menge Spargel. Das Büdchen, wie der Hofladen hier genannt wird, hat ein einen Schäl-Service. Auf Facebook werden besondere Öffnungszeiten und Neuigkeiten verkündet.

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Freitag 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr, Samstag 8:30 Uhr bis 13 Uhr

Adresse: Otto-Wels-Str. 2-6, 50321 Brühl, 01722938854

obst-gemuesehof-bruehl.de

22) Biobauer Palm, Bornheim

Wenn die ersten Stangen aus dem Boden ragen, läuft vielen Genießern das Wasser im Mund zusammen. Copyright: dpa

Bio-Gemüse aus eigenem Anbau und von Hand geerntet erwartet einen beim Biobauer Palm. Die Bio-Erdbeeren und der Bornheimer Bio-Spargel stehen jetzt zur Verfügung. Zur Spargelzeit ist der Hofladen in der Regel auch an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet, auf diese Ankündigung müssen wir aber noch warten. Auf dem Gelände gibt es ausreichende Parkmöglichkeiten und auch Kinder können sich hier ein beschäftigen. Ein schönes Angebot ist zudem das Kooperationsprojekt zwischen meine ernte und unserem Biohof, wobei Kunden einen eigenen kleinen Gemüsegarten mieten können.

Hofladen Öffnungszeiten: Montag und Samstag 9 bis 14 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 bis 18:30 Uhr, Mittwoch 14 bis 18:30 Uhr



Adresse: Bornheimer Straße 30, 53332 Bornheim, 02222 818 87

biobauerpalm.de/hofladen

Weitere Mitglieder des Vereins Bornheimer Spargelanbauer e.V.

Spargelanbau Wolf,

Spargelhof Saß

Spargelhof Krumbach

Gemüsehof Steiger

Gemüsehof Mertens,

Obst- und Gemüseanbau, Raphael Schmitz

Die Spargelsaison endet traditionell mit dem Johannistag Ende Juni.