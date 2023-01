Jeden Tag wird es ein wenig wärmer und die Blumen strecken ihre Köpfe der Sonne entgegen. Kurzum, der Frühling ist da. Ob am Morgen in der Sonne draußen frühstücken oder nach Feierabend bei einem Absacker an der frischen Luft niederlassen, das geht perfekt in einem netten Café mit Terrasse oder Hof.

Wir haben 11 schöne Cafés in Köln zusammengestellt, wo man alles im Blick hat.

Ist Ihr Lieblings-Café auch dabei? Wenn nicht, dann schicken Sie uns doch gerne ihren Tipp per E-Mail an ksta-freizeit@dumont.de.

Römerpark Caféhaus, Südstadt

Das Römerpark Cafehaus in der Kölner Südstadt Copyright: Reiche

Die Lage ist das A und O des urbanen Caféhauses am Römerpark, unmittelbar am Eierplätzchen im Herzen der Kölner Südstadt, gegenüber vom Römerpark. Ganz im Sinne des Wiener Kaffeehausstils wirkt es drinnen eher kühl und laut, mit Marmortischen, Holzstühlen und prunkvollen Leuchten. Draußen unter der Marquise sitzen Eltern, die auf ihre Kinder warten, Arbeitende, Studenten, Anwohner oder Parkbesucher und lassen die Seele baumeln.



Neben einer Frühstückskarte gibt es auch Gerichte wie Rösti, Bratwurst oder süße Schlemmereien beispielsweise leckere Schokoladentarte. (rei)

Gastronomie: Großes Frühstücksangebot, hausgemachte Kuchen, Crêpes und mehr



Öffnungszeiten: Mo-Sa 9 bis 18 Uhr, So und Feiertag 9:30 bis 18 Uhr

Römerpark Cafehaus, Teutoburger Straße 42, 50678 Köln

www.cafe-roemerpark.de

Petit Noir, Sülz

Sonne genießen vor dem Petit Noir in Sülz. Copyright: Christine Meyer

Mit einem Taxi nach Paris, wenn die Frankreich-Sehnsucht zwickt? Muss nicht sein. Die Bahn nach Sülz genügt – genauer: die Linie 9, Haltestelle Weyertal. An der Ecke Weyertal/Zülpicher Straße ist Frankreich zuhause – in dem kleinen, familiären Café Petit Noir. Das „kleine Schwarze“ bietet nicht nur ausgezeichneten kleinen, schwarzen Kaffee, auch selbstgebackene Focaccias, Bagels, Baguettes sind zu haben, bretonische und portugiesische Spezialitäten ebenso - von Karamel bis „Pasteis de nata".

Und: täglich wechselnde Suppen und Kuchen. Der ideale Zeitpunkt ist der Vormittag, wenn die Morgensonne die zahlreichen Außenplätze bescheint – und man begleitet von Jazz oder Swing das Sülzer Treiben beobachten kann. Vive la France! (kro)

Gastronomie: selbstgebackenes Gebäck, französische und portugiesische Spezialitäten, täglich wechselnde Suppen und Kuchen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr und Sonntag 12 bis 18 Uhr

Petit Noir, Weyertal 42, 50937 Köln

Auf Facebook ansehen.



Saint Louis, Deutz

Pause und Auftanken im Saint Louis in Deutz. Hier sitzt man auf der Straße in der ersten Reihe. Copyright: (c) Saint Louis

Stullen-Freunde, Styler und Veganer dürften sich vom Saint Louis angezogen fühlen, dem vielleicht charmantesten Laden des Veedels.

Allein der Slogan „Schlaf ist kein Ersatz für Koffein“ versüßt einem den verpeilten Tagesanfang. Der Rohstoff kommt von der Kölner Rösterei Heilandt und ist besonders lecker in der Ausführung Filterkaffee, bei der der Gast selbst frisch aufbrühen kann. Wenn dann noch die Morgensonne auf die Stühle und Tische auf der Deutzer Freiheit scheint, kann der Tag nur noch gut werden. (ma)

Gastronomie: Salate, Suppen, Frühstück, vegane Leckereien, Müslis, Smoothies, Kuchen



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr

Saint Louis, Deutzer Freiheit 89, 50679 Köln-Deutz

www.saintlouisonline.de

Café Vreiheit, Mülheim

Café Vreiheit in Mülheim Copyright: Larissa Diede

Ein Besuch im Café Vreiheit lohnt sich zu jeder Tageszeit. Bei gutem Wetter sind die Tische des Biergartens auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Nu besetzt. Kinder können auf dem Platz neben der Friedenskirche in einem Sandkasten spielen.

Die Straße vor dem Platz ist nur wenig befahren. Im Schatten des Kirchturms und umgeben von Grünpflanzen lassen sich entspannte Tage mitten in Mülheim wunderbar genießen. (kst)

Gastronomie: Großes Frühstücksangebot, sonntägliches Brunch, täglich variierende Mittagsmenüs, wöchentlich wechselnde Speisekarte, viele hausgemachte Kuchen.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10-22 Uhr, Dienstag geschlossen

Café Vreiheit, Wallstraße 91, 51063 Köln

www.cafe-vreiheit.de

Café Eichhörnchen, Nippes

Gemütlich: Das Cafe Eichhörnchen Copyright: Max Grönert

Ein bisschen wie in Frankreich: Es riecht nach frischem Apfelkuchen...Die Holztische wackeln ein wenig, der Dielenboden hat schon bessere Zeiten gesehen und die belgischen Bierflaschen im Regal haben ordentlich Staub angesetzt. Aber ehrlich gesagt, interessiert das hier niemanden.

Hier erlebt man eine einzigartige Verbindung zwischen Belgien und Nippes und heraus kommt zugegebenermaßen eine gewisse Portion Chaos, aber vor allem Lebensqualität. Draußen sitzt man hier an netten Holztischen und hat den Baudriplatz im Blick. (jfl)

Gastronomie: Frühstücksangebot, französische Leckereien, Kuchenauswahl



Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr

Café Eichhörnchen, Baudriplatz 2,Köln-Nippes

Das Café auf Facebook

Chante Cocotte, Sülz

Die Terrasse des Café Chante Cocotte. Copyright: Matthias Heinekamp

Die eigene schlichte Beschreibung „Café français à Cologne" spiegelt den Charme des Cafés kaum wieder. Speisen und Getränke wie in Frankreich in einer liebevoll eingerichteten Location mit Hinterhof, die an das romantische Frankreich erinnert, bekommt man hier. Nach einigen Schritten ist man auf der zauberhaften kleinen Terrasse hinter dem Haus, die dort kein Mensch vermuten würde. Bambus fungiert als grüne Umrandung.

Die Croissants und Pain au Chocalates schmecken toll und sind, wie sie sein sollen. Fluffig, knackig, zart und buttrig in einem. (lkl)

Gastronomie: Frühstück, Kuchen und Tartes, Croissants, alles mit französischem Touch

Öffnungszeiten: täglich außer mittwochs 9 bis 18 Uhr

Chante Cocotte, Sülzburgstraße 96, 50937 Köln

Café auf Facebook anzeigen

Café Jakubowski, Mülheim

Café Jakubowski in Mülheim Copyright: Larissa Diede

Die Stühle auf dem Bürgersteig vorm Jakubowski an der Mülheimer Freiheit sind schon wieder alle besetzt? Völlig egal: Der heimliche Lieblingsplatz ist die Fensterbank des Cafés, gepolstert mit Kissen, und schlicht und ergreifend der perfekte Ort für den Feierabend-Rosé (vom Weinhändler aus der Nachbarschaft).

Die unglaublich netten Kellner bringen Getränke auch für Fensterbanksitzer, perfekt dazu passt – wenn man nicht gerade köstliche Kartoffelsuppe oder Rucolasalat mit gebackenem Ziegenkäse auf den Knien balancieren will – einfach der gemischte Brotkorb mit Butter dazu, oder einer der köstlichen hausgemachten Dips. Ein echter Lieblingsort auf der rechten Rheinseite. (jfl)

Gastronomie: großes Frühstücksangebot, Brunch, Bistroküche, hausgemachter Kuchen, jeden Sonn- und Feiertag Sonntagsbraten ab 12 Uhr. Wein vom Händler aus der Nachbarschaft.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10-23 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Café Jakubowski, Mülheimer Freiheit 54, 51063 Köln

www.cafe-jakubowski.de

Café Franz, Südstadt



Draußen sitzen im Café Franz vor dem Bürgerhaus Stollwerck. Copyright: Laura Klemens

Für einen Kaffee im Freien eignet sich auch das Café Franz in der Südstadt. Im Bürgerhaus Stollwerck gelegen verbringt hier manch ein Elternteil seine Zeit, um auf die Kinder zu warten, die gerade drinnen einen Kurs oder Workshop absolvieren. Da das Café direkt am Trude-Herr-Park liegt, sieht man auch sonst viele Familien hier. Spielgeräte und ein Bolzplatz sind nämlich ebenfalls im Park zu finden. Auch wenn drinnen im Café ebenfalls viel Platz ist, ist der große Außenbereich das Highlight. Es gibt Tische und Stühle, aber auch Sofas und Sessel aus Paletten.



Man sitzt schön und hat einen Blick über den grünen Park. Und wenn man noch eine Runde drehen möchte, um sich die Kuchenpfunde abzulaufen, kann man am Rhein, der keine 2 Minuten entfernt liegt, spazieren gehen. (lkl)

Gastronomie: Van-Dyck-Kaffee, Frühstück, Kuchen, Snacks

Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 11.30-20 Uhr, Samstag 10-20 Uhr, sonntags 10-19 Uhr

Café Franz, Dreikönigenstraße 23, 50678 Köln

cafefranz.de

Formula Uno, Südstadt

Italien pur - im Formula Uno. Copyright: Martina Goyert

Cappuccino ohne Herzchenanimation im Milchschaum, und Averna, der nicht mit dem Messbecher eingegossen wird. Kurz: in der Bar Formula Uno geht es ehrlich italienisch zu ohne Schischi, wenn es sein muss mit viel Fußball. Die einfache Bar ist eine Institution, bekannt für den besten Espresso Kölns, und in lauen Sommernächten schaut der Chef auch nicht auf die Uhr, sondern lässt seine Gäste einfach weiter draußen sitzen.

Sehr entspannt am Zugweg – wenn nicht gerade EM oder WM ist, denn dann wird einfach die Straße gesperrt und der beschauliche Zugweg zur zona tifosi. (eva)

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 7 bis 22 Uhr

Bar Formula Uno

Zugweg 2

50677 Köln-Südstadt

Das Café auf Facebook

Auf Google Maps anzeigen

Café Jaelys, Ehrenfeld

Das Jaely´s liegt im Herzen Ehrenfelds. Copyright: Jaely's Coffee

In dem Café an der Venloer Straße Ecke Simrockstraße in Ehrenfeld kann man drinnen gemütlich und warm sitzen, blau bemalte Wände geben eine heimische Atmosphäre ab. Doch auch draußen kann man bestens sitzen und Menschen aus aller Welt an sich vorbei wuseln lassen. Dass es dabei auch mal etwas lauter wird an der belebten Straße, gehört zum Stadt-Gefühl dazu. Das Schöne am Jaelys: Es hat auch früh geöffnet und eignet sich so auch für einen Before-Work-Stop.



Es gibt warme Gerichte, eigentlich fast immer Pasta, aber auch ein großes Frühstücksangebot, Pancakes und natürlich Kaffee und Kuchen.

(lio)

Gastronomie: Kaffee- und Kuchen, bodenständige italienische Küche, Frühstücksangebot, täglich wechselndes Menü

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 23 Uhr

Café Jaelys, Venloer Straße 252, 50823 Köln

Das Café auf Facebook

Café Balthasar, Sülz

Das Cafe Balthasar in Sülz Copyright: Christine Meyer

Das Café Balthasar gehört zu den Klassikern in Köln-Sülz. Im Herzen des Veedels direkt am Auerbachplatz gelegen, trifft sich hier bei schönem Wetter Jung und Alt und genießt einen Kaffee. Stichwort jung: Besonders bei Eltern ist das Balthasar beliebt, denn der Spielplatz liegt direkt auf der anderen Straßenseite gegenüber.

Seitdem es dort einen Zaun gibt, können auch Mütter und Väter mit kleineren Kindern entspannt Platz nehmen. Nicht nur zum Frühstück und Kaffee ist es hier oft voll, auch die warme Karte bietet viel Leckeres. (cm)

Gastronomie: große Frühstücksauswahl, Mittagskarte, Wochenkarte und Fleischerei-Karte mit einer großen Auswahl Premium-Steaks vom Lavastein Grill

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 1 Uhr, Sonn-und Feiertage 10 bis 1 Uhr

Café Balthasar, Euskirchener Str. 9, 50937 Köln

www.balthasar-cafe.de

Gesammelt von Laura Klemens