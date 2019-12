Weihnachtsmärkte versüßen uns die Wartezeit bis zum schönsten Fest des Jahres. Ende November haben die großen Kölner Märkte und viele weitere in der Umgebung eröffnet, von der Eifel bis ins Bergische Land. Bis zum 23. Dezember werden bis zu sechs Millionen Gäste die Weihnachtsmärkte alleine in Köln besuchen.

Die Auswahl ist immens: Ob es Sie auf die trubeligen Weihnachtsmärkte am Kölner Dom oder in der Kölner Altstadt zieht oder ob Sie auf mittelalterliches Flair auf Burgen und Schlössern stehen, ob Sie über die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte tief im winterlichen Bergischen Land oder in der Eifel flanieren wollen: In unserer Übersichts-Karte finden Sie mehr als 100 Weihnachtsmärkte in Köln und der Umgebung mit den wichtigsten Informationen für Ihren Besuch.

Weihnachtsmärkte 2019 in Köln und im Rheinland:

Gerade in Köln gibt es auch immer mehr hippe, kleine (und große) Design-Weihnachtsmärkte mit viel Selbstgemachtem und schönen Dingen. Diese Märkte finden allerdings meist nur an ein paar ausgewählten Wochenenden statt, sowie auch die Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern. In unserer Karte können Sie all das herausfinden und Ihren Weihnachtsbummel planen. (rei/aga)