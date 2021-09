Herbstmarkt, Tag des Denkmals, Kirmes: 9 Tipps für den Sonntag in und um Köln

Köln -

Auch an diesem Wochenende gibt es in Köln wieder einiges zu erleben: Das Schauspiel Köln eröffnet die neue Spielzeit, ein Herbstmarkt lädt zu einem Besuch ein und am Tag des offenen Denkmals kann man historische Gebäude der Stadt entdecken, die der Öffentlichkeit sonst verschlossen bleiben.

WICHTIG: Bei aller Freude und Euphorie über die zahlreichen Möglichkeiten, die sich uns nun wieder bieten, möchten wir eindringlich darauf hinweisen: Wir leben nach wie vor in einer Pandemie, es gelten weiterhin die gültigen Abstands- und Maskenregelungen. Nehmen Sie Rücksicht und richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten im Freien nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte am Wochenende

Es darf wieder getrödelt werden! Hier sind unsere Flohmarkttipps für das Wochenende in Köln.

1. Floh-&Antikmarkt am RheinEnergieStadion

Wo: Rückseite vom RheinEnergie Stadion, Eingang Junkersdorferstr. , gegenüber der Jahnwiese, 50933 Köln

Wann: So 12.9., den ganzen Tag



2. Antikmarkt auf dem Neumarkt

Im Stadtteil Riehl stehen die Händler zwischen den Bäumen auf einer Allee, direkt am Kölner Zoo und der Flora. Hier bieten über 150 Aussteller ein breites Angebot an Büchern, Raritäten und Trödel an.

Wo: Riehler Gürtel, 50735 Köln

Wann: Sonntag, 12.9. 11 - 18 Uhr

3. Kopp-Trödelmarkt Ikea am Butzweilerhof

Wo: Butzweilerstraße 51, 50829 Köln

Wann: So, 12.9., 11 - 18 Uhr

Offene Ateliers Linksrheinisch Nord

Freitag, 10. September bis Sonntag, 12. September

Von Freitag bis Samstag öffnen Kunstgalerien und Ateliers ihre Pforten für Interessierte. An diesem Wochenende starten dabei zunächst die Ateliers im linksrheinischen Norden der Stadt, an den folgenden Wochenenden im linksrheinischen Süden und schließlich im Rechtsrheinischen.

Wo&Wann: Links­rhei­nisch Nord: 10.9. – 12.9.; Links­rhei­nisch Süd: 17.9. – 19.9.; Rechts­rhei­nisch: 24.9. – 26.9.

Wie viel: Kostenloser Eintritt

Weitere Infos, alle Ateliers mit einer Karte und Uhrzeiten gibt es hier.

Spielzeiteröffnung Schauspiel Köln

Freitag, 10., Samstag, 11. und Sonntag, 12. September

Mit einem spannenden Programm eröffnet das Schauspiel Köln sowohl live, als auch digital die neue Spielzeit. Mit dabei sind unter anderem eine moderne Inszenierung von „Nathan der Weise" oder die Wiederaufnahme der Komödie „Das Opferfest".

Wann&Wo: Fr, 10.09.: Premiere Nathan der Weise (nur noch wenige Restkarten: 19.30 Uhr im Depot I; 11.9.: Tomorrow is (for now) always here (digital, Film): 20 Uhr; Das Opferfest: 20 Uhr im Carlsgarten; 12.9.: Nathan der Weise, 18 Uhr im Depot I (Restkarten Abendkasse)



Wie viel: Je nach Vorstellung

Weitere Infos gibt es hier.

Tag des offenen Denkmals

Samstag 11. September und Sonntag, 12. September

Am Samstag und Sonntag öffnen in Köln wieder zahlreiche historische Gebäude Toren und Türe für Besucherinnen und Besucher, die den Augen der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben. Zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen laden zum Mitmachen ein.

Wann: Den ganzen Tag

Wo: Verschiedene Orte im ganzen Stadtgebiet, Sonntag auch bundesweit. Eine Übersicht für Köln gibt es hier.

Wie viel: Meist freier Eintritt

Herbstmarkt im Seepark Zülpich

Samstag 11. September und Sonntag, 12. September

Samstag und Sonntag gibt es auf dem Herbstmarkt im Seepark Zülpich ein buntes Programm für die ganze Familie mit Kinderschminkaktionen, Kunsthandwerksständen und einem Bühnenprogramm.



Wann: Jeweils 11 bis 18 Uhr



Wo: Seepark Zülpich, Am Wassersportsee, 53909 Zülpich

Wie viel: Kinder/Jugendliche 5 Euro, Erwachsene 8 Euro, Familien 11/19 Euro, Ermäßigt 6 Euro

Waldmesse im Lindenthaler Tierpark

Sonntag, 12. September

Am Sonntag können Familien an der Waldmesse im Lindenthaler Tierpark teilnehmen, ein Musik, Aktionen und eine Greifvogelvorführung ergänzen das Programm.



Wo: Marcel-Proust-Promenade 1/ Ecke, Kitschburger Str., 50935 Köln

Wann: Ab 11 Uhr



Wie viel: Kostenlos

LE POP - LA SÉRIE: SuperBravo

Sonntag, 12. September

Am Sonntagabend kann man bei einem Konzert im Stadtgarten dem ersten, in Deutschland stattfindenden Konzert des Duos „SuperBravo" lauschen. Die harmonische Mischung aus Gesang und E-Gitarrenspiel verspricht einen musikalischen inspirierenden Abend.



Wann: 18 Uhr



Wo: Konzertsaal des Stadtgarten, Venloer Straße 40, 50672 Köln



Wie viel: 15/10 Euro

Weitere Infos gibt es hier.

Bergische Wanderwoche



Ab 11. September bis 26. September



Vom 11. bis 26. September findet die 7. Bergische Wanderwoche mit rund 100 geführten Wanderungen statt. Begleitet von erfahrenen Wanderführern kann man dabei die naturreiche bergische Landschaft entdecken.



Wann: Unterschiedliche Uhrzeiten, das genaue Programm gibt es hier.



Wo: verschiedene Orte im Bergischen Land



Wie viel: Ab 3 Euro, variierend



Kirmes in Junkersdorf



Noch bis Sonntag, 12. September

Zuckerwatte, Riesenrad und Karussell stehen bereit für Besucher auf der Kirmes am Stadion.

Wo: auf dem Parkplatz P6 des RheinEnergie Stadions, Salzburger Weg, 50933 Köln-Junkersdorf



Wann: jeweils von 13 bis 22 Uhr

Weitere Infos gibt es hier.



