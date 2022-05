Hexennacht, Frühlingsmarkt, Street-Food: 10 Tipps für das Wochenende in und um Köln

Köln -

Dieses Wochenende tanzen die einen in den Mai, die anderen über Flohmärkte und wieder andere schlemmen sich durchs Asian Street Food Festival. Außerdem lädt ein Frühlingsmarkt zum Stöbern ein und bei einem Kurs lernt man die Kunst des Bogenschießens. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonne steht einem schönen Wochenende dann nichts mehr im Wege.

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie weiterhin dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte

1. Flohmarkt P6 RheinEnergieStadion

Wann: So, 01.05., 10-18 Uhr

Wo: auf dem Parkplatz vom RheinEnergieStadion, Salzburger Weg 13, 50933 Köln



2. Trödelmarkt an der Metro in Godorf

Wann: So, 01.05., 11-18 Uhr

Wo: Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln

3. Flohmarkt Porta Köln Lind

Wann: So, 01.05., 11-18 Uhr

Wo: Portastraße 1, 51147 Köln

Discovery Art Fair Cologne

Donnerstag, 28. April bis Sonntag, 01. Mai

Auf der Discovery Art Fair Cologne dreht sich alles um zeitgenössische Kunst, die Besucherinnen und Besucher von Donnerstag bis Sonntag in den Hallen von XPOST betrachten können. Präsentiert wird zeitgenössische, junge Kunst, darunter Gemälde, Fotografien, Druckgrafiken, Installationen oder Urban Art und viele mehr. Auch der Erwerb von Kunstgegenständen ist möglich, ebenso wie der Austausch mit den Kunstschaffenden.



Wann: Do, 28.04.- So, 01.05., Opening: Do, 16-22 Uhr, Fr-Sa: 11-20 Uhr, So: 11-18 Uhr

Wie viel: Tagesticket Erwachsene: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt; Tickets gibt es hier.

Wo: XPOST Köln, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln



Weitere Infos finden Sie hier.

Dankwelle-Fest in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Donnerstag, 28. April bis Sonntag, 01. Mai

Ein Spektakel aus Licht und Wasserspielen erwartet Besuchende. Dominik Ketz, Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. Foto:

Aktuell leuchtet Bad Neuenahr-Ahrweiler schon von Weitem in prächtigen Farben: Mit einer musikalisch-magischen „Dankwelle“ wird ein Fest für alle Helfenden, Besuchenden und Einheimischen zelebriert. Eingebettet in bunte Lichtshows und ein rockiges Bühnenprogramm feiert das Ahrtal seinen Wiederaufbau und setzt ein Zeichen für Frieden und Solidarität. An allen Veranstaltungstagen findet ab 18.30 Uhr ein Vorprogramm statt. Außerdem werden Ahrweine und andere Kaltgetränke, Pommes, Würstchen, Käsespätzle-Variationen, regionale Gerichte und süße Crêpes angeboten.

Wann: Do, 28.04.-So, 01.05.

Wie viel: Erwachsene: 18 Euro, Kinder 9 Euro (Kinder und Jugendliche 6-17 J.), Kinder bis 5 Jahre: freier Eintritt

Wo: Kurpark Bad Neuenahr, Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler



Weitere Infos gibt es hier.

Asian Street Food Festival in Ehrenfeld



Freitag, 29. April bis Sonntag, 01. Mai

Genussvoll schlemmt man sich am Wochenende in der Pattenhalle durch die asiatische Küche: Beim Asian Street Food Festival wird gekocht, serviert und probiert was das Zeug hält. Musik und lauschige Plätze zum Entspannen ergänzen die Probiertour.



Wann: Fr, 29.04.: 17-21 Uhr, Sa, 30.04.: 12-21 Uhr So, 01.05.: 12-19 Uhr

Wie viel: Eintritt frei

Wo: Pattenhalle Ehrenfeld, Christianstraße 82, 50825 Köln

Frühlingsmarkt auf Schloss Eulenbroich

Samstag, 30. April und Sonntag, 01. Mai

Der Torbogen von Schloss Eulenbroich in Rösrath Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0 / Caesius Foto:

Beim Frühlingsmarkt auf Schloss Eulenbroich werden rund 120 Aussteller aus den Bereichen „Garten, Blumen und Grünpflanzen“ für Frühlingsgefühle sorgen. Aber auch Dekoration, Design, Kunst, lokales und nationales Handwerk und natürlich Kulinarik spielen an den Ständen eine Rolle. Gäste können sich beraten lassen zum Thema: „Wie mache ich meine Garten sommerfit ?“ Praktisch: Über die Homepage der Schloss Eulenbroich GmbH können Besucher via einer „Ampel“ live einsehen, wie ausgelastet der Markt ist und dementsprechend ihren Besuch planen.

Wann: Sa, 30.04.+So, 01.05., 11-19/18 Uhr

Wie viel: Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 14 Jahren frei

Wo: Schloss Eulenbroich, Zum Eulenbroicher Auel 19, 51503 Rösrath

Mehr Infos gibt es hier.



Hexennacht auf Burg Satzvey

Samstag, 30. April und Sonntag, 01. Mai

Hexenmarkt und Hexennacht auf Burg Satzvey Mario Kaspers, Burg Satzvey Foto:

Schaurig-schön tanzt man am Samstagabend auf Burg Satzvey in der Eifel in den Mai. Bei der „Hexennacht" schlendern Besuchende über einen mittelalterlichen Markt, lauschen Bands wie Harpyie und Tanzwut und bewundern ein großes Maifeuer im Burgpark. Kostümierung ist kein Muss, aber ausdrücklich erwünscht, die besten Verkleidungen werden mit einem Freigetränk belohnt. Auch Sonntag geht das wilde Hexentreiben mit dem Markt und dem magischen Treiben weiter.

Wann: Sa, 30.04., ab 17 Uhr; Maifeuer um 24 Uhr, So, 01.05.: 12-19 Uhr

Wie viel: Samstag: Erwachsene: VVK 20 Euro, AK 25 Euro; Jugendliche/Studierende: VVK 17 Euro, AK 20 Euro; Kinder (4-12 Jahre): VVK/AK 10 Euro; Sonntag: Erwachsene: VVK 11 Euro, AK 9 Euro; Jugendliche/Studierende: VVK 9 Euro, AK 6,50 Euro; Kinder (4-12 Jahre): VVK 5 Euro/AK 7 Euro

Wo: Burg Satzvey, An d. Burg 3, 53894 Mechernich

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

LeseWelten Spendenlauf



Sonntag, 01. Mai



Die Vorlese-Initiative LeseWelten der Kölner Freiwilligen Agentur e. V. veranstaltet am 01. Mai einen großen Spendenlauf. Unter dem Motto „(Kilo)Meter machen für Kinderlachen“ gehen große und kleine Laufbegeisterte an den Start und erjoggen mit Hilfe von Sponsoren und Sponsorinnen Geld für die Vorleseinitiative. Gestartet wird mit einem Aufwärmprogramm, um dann gemeinsam loszulaufen. Alle Teilnehmenden erhalten natürlich eine feierliche Urkunde.



Wann: Aufwärmen startet um 10:30 Uhr

Strecke: Es kann selbst vor Ort entschieden werden, ob eine (ca. 3,4 km), zwei oder drei Runden gelaufen werden

Wo: Treffpunkt: Vom Kreisverkehr Friedrich-Schmidt-Straße / Kitschburger Str. kommend biegt man den ersten Weg rechts in den Kölner Stadtwald ein. Dort sind Start und Ziel des Laufes



Weitere Infos rund um den (Ab)Lauf gibt es hier.



Abenteuer Bogenschießen im Naturparkzentrum Gymnicher Mühle



Sonntag, 01. Mai



Beim Anfängerkurs kann man Bogenschießen lernen. Getty Images/iStockphoto/Sergeyryzhov Foto:

Nicht nur Dank Robin Hood und Merida erfreut sich das Bogenschießen wieder großer Beliebtheit. Beim Kurs am Naturparkzentrum Gymnicher Mühle lernen große und kleine Schützen, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht und perfekt ins Schwarze trifft. Der Kurs dauert circa drei Stunden, festes Schuhwerk und wetterfeste, enganliegende Kleidung sollte unbedingt mitgebracht werden.

Wann: So, 01.05., 14-17 Uhr

Wie viel: 20 Euro je teilnehmende Person

Wo: Naturparkzentrum Gymnicher Mühle, Gymnicher Mühle 10, 50374 Erftstadt-Gymnich

Kulturfrühling Rodenkirchen

Ab dem 01. Mai bis zum 01. Juni

In Rodenkirchen bricht der Frühling aus: Ab dem 01. Mai bis zum 01. Juni veranstaltet die Bürgervereinigung den Kulturfrühling Rodenkirchen. Auf dem Programm stehen Konzerte, Kunstausstellungen, Partys, Theaterstücke, Führungen und vielem mehr.

Wann: Ab dem 01. Mai an verschiedenen Tagen mit unterschiedlichen Veranstaltungen

Wie viel: Variierend, oft ohne Eintritt

Wo: Rodenkirchen, unterschiedliche Locations



Das ganze Programm finden Sie hier.

Volksfest am Rheinufer in Deutz

Bis Sonntag, 01. Mai

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann das beliebte Volksfest mit Fahrgeschäften und vielen Attraktionen endlich wieder stattfinden. Direkt am Rheinufer und mit Domblick können große und kleine Besuchende Zuckerwatte und Achterbahnfahrten gönnen.

Wann: Täglich geöffnet bis zum 01.05., jeweils von 14-22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bereits ab 12 Uhr geöffnet.

Wie viel: Eintritt für die Fahrgeschäfte unterschiedlich, kein Gesamteintritt.

Wo: Siegburger Str. 66, 50679 Köln

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.

Wir wünschen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund!