Der Fühlinger See in Köln, ein beliebter Ort an heißen Sommertagen.

Köln – Die nächste Hitzewelle hat Nordrhein-Westfalen und Köln fest im Griff. Am Mittwochkönnen Temperaturen bis zu 35 Grad erreicht werden. Aber auch schon am Dienstag und am Mittwoch wurde die 30-Grad-Marke geknackt, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Es ist keine Neuigkeit, dass der Klimawandel auch in Köln spürbar angekommen ist. Aus diesem Grund haben uns die Wetterdaten der vergangenen rund 60 Jahre, die am Flughafen Köln/Bonn aufgezeichnet werden, genau geschaut. Hier geht es zur Analyse. Der Höchstwert mit 41.1 Grad wurde wurde übrigens am 25. Juli 2019 in Köln-Stammheim gemessen.

Hohe Temperaturen sind große Belastung für den Körper

Hohe Temperaturen belasten den Körper stark. Hitze beeinflusst den Kreislauf und kann sogar zum Tod führen. Schafft es der Körper nicht mehr, seine Kerntemperatur stabil zu halten, kann das zu lebensbedrohlichen Erkrankungen (zum Beispiel Hitzschlag) führen.

Der Rursee bietet viele offizielle Badestellen Copyright: Tom Steinicke

Damit Sie unbeschadet durch die heißen Tage kommen, haben wir ein paar Tipps für Sie gesammelt. An welchen Orten Sie sich in Köln und Umgebung am besten abkühlen können und was man noch alles gegen die Hitze tun kann, haben wir für Sie hier aufgelistet.

Badeseen rund um Köln

An heißen Tagen zieht es die Menschen immer wieder an Badeseen. Aber welche haben geöffnet und was bieten sie? Wo darf man schwimmen? Wir haben Badeseen rund um Köln unter die Lupe genommen. Außerdem zeigt eine neue Karte des Landesstatistikamtes NRW jetzt alle Badeseen in unserem Bundesland mit aktuellen Wasserqualitäten.

Enten ziehen ihre Bahnen im Weiher Blü­cher­park. Copyright: Thomas Banneyer

Wir haben 10 Badeseen rund um Köln ausgewählt: Auf manchen kann man Wasserski fahren, Stand-Up-Paddeln, ein Boot ausleihen oder entspannt in der Strandbar Cocktails trinken. Oder man hüpft einfach nur ins kühle Nass - eine Auswahl zur Inspiration.

Die Stadt Köln greift zusammen mit der RheinEnergie zu neuen Mitteln gegen Hitze

Die Stadt Köln und die RheinEnergie AG starten schon am Montag einen kuriosen Test, wie sie Mitte Juli bekannt gaben. An zahlreichen Orten in Köln wird für Abkühlung gesorgt.

Kölner Weiher laden zur Erholung im Freien ein

Neben den Seen in der Kölner Umgebung, gibt es auch einige Weier die die Kölnerinnen und Kölner zum Verweilen einladen.

Abkühlung im Mucher Waldfreibad. Copyright: Waldbad Much

Sie eignen sich ausgezeichnet für einen Tagesausflug, aber auch für eine kurze Erfrischung sind sie ideal. Wir haben die schönsten Weiher in Köln für Sie aufgelistet.

Waldschwimmbäder – Abkühlung in der Natur

Bei den heißen Temperaturen bieten sie die ideale Erfrischung: Waldschwimmbäder geben uns ein wunderbares Sommergefühl. Viele Schwimmbäder sind bereits geöffnet und lassen uns mitten im Grünen entspannen.

Die Turmspringer wagen spektakuläre Sprünge vom Zehnmeterturm im Stadtionbad. (Archivfoto) Copyright: Matthias Heinekamp

Sie bieten eine Freibadalternative inmitten der Natur. Auch viele verschiedene Attraktionen innerhalb der Waldschwimmbäder wie Wassertrampoline, Beach-Sportplätze oder wellnessartige Erholungsbereiche machen einen Besuch zur Sommerzeit besonders lohnenswert. Wir haben acht Waldschwimmbäder aus Köln und Umgebung für Sie herausgesucht und vorgestellt.

Freibäder in und um Köln

Auch die klassischen Freibäder dürfen in dieser Liste nicht fehlen. Bei den erwarteten Temperaturen von über 30 Grad rufen viele Menschen nach einer Abkühlung. Zum Glück sind mittlerweile auch die letzten Freibäder in die Saison 2022 gestartet. Wir stellen ihnen hier 10 Freibäder in Köln vor.

Schattige Plätzchen sind bei hohen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein viel wert. Copyright: Laura Klemens

Strandurlaub in Köln – Lieblings-Orte zum Beachen und Baden

Sommer, Sonne, Freizeit. Und jetzt? Auf zu sandigen Ufern. Strandurlaub kann man auch im Rheinland genießen! Kaum etwas vermittelt so sehr das Gefühl von Urlaub wie Wasser, Sonne und weicher Sand zwischen den Zehen. Und das geht auch im Alltag. Denn tolle Strände gibt es auch in und um Köln. Wir stellen Ihnen fünf persönliche Lieblingsstrände in Köln und Umgebung vor.

Der Wasserspielplatz im Grüngürtel an der Venloer Straße sprudelt wieder. Copyright: Michael Bause

Die schönsten Wasserspielplätze für Kinder in Köln

Auch die Kleinsten brauchen eine Abkühlung bei den bevorstehenden Temperaturen: Wasserspielplätze sind ungeheuer beliebt, denn Kinder lieben es zu matschen und zu wühlen und mit nassem Sand Burgen zu bauen wie am Meer.

Fenster auf oder Ventilator an? Copyright: Getty Images/Catherine Falls Commercial

Auch in Köln gibt es einige sehr schöne und unterschiedliche Wasserspielplätze, auf denen kleine und große Entdecker sich austoben können. Wasserspiele oder begehbare Brunnen laden zur Abkühlung ein. Wir haben die zehn schönsten Wasserspielplätze in Köln für Sie hier zusammengestellt.

Abkühlen ohne nass zu werden

Abkühlung ist dringend erwünscht, doch nicht immer steht einem der Sinn nach Freibad oder Badesee. Wir empfehlen daher fünf Ausflugsziele im Kreis Euskirchen, an denen man sich abkühlen kann, ohne nass zu werden.

Tipps gegen die extreme Hitze

Neben Besuchen in Freibädern, Badeseen, Waldschwimmbädern und Stränden gibt es auch noch weitere Tipps und Tricks gegen die Hitze. Bei Temperaturen über 30 Grad kommt immer wieder die Frage auf: Wie überstehe ich den Tag am besten? Im Stundentakt geben wir Antworten auf diese Frage. Insgesamt 13 Tipps haben wir für Sie hier zusammengestellt.

Besonders wichtig bei Hitze ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Doch ein Drittel der Deutschen trinkt nicht genug Wasser, vor allem betroffen sind Berufstätige, das zeigt eine Forsa-Umfrage für die Techniker Krankenkasse. Die Probanden gaben an, entweder keine Zeit zu haben oder es schlichtweg zu vergessen.

Auch kursieren immer wieder unterschiedliche Theorien um das Kühlhalten der eigenen vier Wände. Der Meteorologe Jörg Kachelmann vertritt die These: „Wenn es draußen heiß ist, sollten vor allem ältere Menschen öfter mal für Durchzug sorgen." „Fenster zu" beschwören die anderen, wie die Verbraucherzentralen, um die Hitze vermeintlich auszusperren. Was ist nun richtig? Wie man die Wohnung korrekt kühl hält oder abkühlt.

Stadt Köln gibt Tipps zum Verhalten bei Extremtemperaturen

Das hat Konsequenzen, denn wir brauchen Wasser für viele lebenswichtige Funktionen im Körper. Ein Mangel kann schnell gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Was dieser Mangel im Körper auslöst und wie Sie es schaffen, genug zu trinken lesen Sie hier. Auch die Stadt Köln rät zur Vorsicht. Die Stadtverwaltung gibt Tipps, wie die Kölnerinnen und Kölner sich bei Extremtemperaturen verhalten sollten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wetter in NRW Anzeige Temperaturen um den Gefrierpunkt – Glättegefahr und örtliche Schneefälle

Mit Wasserschläuchen Anzeige Stadt Köln und RheinEnergie wollen für Abkühlung sorgen

Analyse von Hitze und Regen Anzeige Meteorologe sieht drastischen Temperaturanstieg in Köln von Benjamin Quiring (beq) , Martin Dowideit

Zudem untersagt die Stadt Köln Anwohnern und Anwohnerinnen Wasser aus Bächen zu entnehmen. Besonders diesen Sommer leiden die Kölner Gewässer unter der extremen Trockenphase. Diese Maßnahme wurde aber auch in vergangenen Jahren bereits getroffen.

Abschließend haben wir noch vier erfrischende Eis-Rezepte zum Selbermachen für Sie. (red)