Köln – Kartoffelsalat, Frikadellen, Gyrossuppe, Pestoschnecken – die Liste der Partybuffet-Klassiker ist lang und wenn man ganz ehrlich ist, freut man sich auch über die alten Bekannten. Petra macht ihren berühmten Couscous-Salat, Sabine bringt Lachs-Quiche mit Brokkoli mit und Matthias kommt mit dem Käseigel unterm Arm. Die Buffetgestaltung birgt ja schließlich auch einige Risiken: Es soll allen schmecken und darf deshalb nicht zu experimentell sein.

Einkauf und Vorbereitung spielen auch eine erhebliche Rolle. Die Einladenden möchten schließlich nicht zwei Tage in der Küche stehen und vietnamesische Sommerrollen schnitzen, wenn die Gäste zum guten Schluss doch wieder nur Käsewürfel mit Träubchen und Melonenspalten mit rohem Schinken essen. Dennoch wünscht man sich manchmal ein wenig Abwechslung. Oder sucht nach einem Motto für die Party.

Das Motto ist in diesem Fall klar: Karneval. Und damit Kölsch nicht die einzige lokale Spezialität des Tages bleibt, servieren echt kölsche rheinische Küche. Anstelle von Chilli con Carne, Tomate-Mozzarella und Nudelsalat gibt’s Erbsensuppe, Reibekuchen und Heringssalat. In diesem Sinne: Kölle Alaaf!

Rievkoche

Zutaten für 20 Stück

Saftige Rievkoche sind ein kölscher Klassiker. Copyright: Jennifer Braun

12 große Kartoffeln

3 Zwiebeln

8 EL Mehl

2 Eier

1 EL Saure Sahne

Salz, Pfeffer, Muskat

Pflanzenöl oder Schmalz zum Ausbacken



Zubereitung

Kartoffeln schälen und grob reiben. Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. Kartoffeln, Zwiebeln, Eier und Saure Sahne mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Masse mit Mehl bestäuben und alles vermischen.

Pflanzenöl oder Schmalz in einer großen Pfanne erhitzen und die Reibekuchen portionsweise von beiden Seiten goldbraun anbraten. Die Reibekuchen im Backofen warmhalten oder direkt servieren. Dazu passt Apfelmus, Schwarzbrot und Zuckerrübensirup.

Mutzen

Zutaten für ca. 60 Stück

Puderzuckerbestäubte Mutzen Copyright: Jennifer Braun

60 g weiche Butter

50 g Zucker

1 Ei

3 EL Rum

250 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

5 EL Milch

Puderzucker

Pflanzenöl zum Frittieren



Zubereitung

Butter, Zucker, Ei und Rum glattrühren. Mehl, Backpulver und Salz mischen und zusammen mit der Milch nach und nach in die Butter-Mischung rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Teig in Folie wickeln und 30 Minuten kalt stellen. Währenddessen das Pflanzenfett in einem breiten Topf vorsichtig auf 180 Grad erhitzen.

Den Teig dünn auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und mit einem Teigrädchen in Rauten schneiden. Die Rauten nach und nach im heißen Fett goldbraun ausbacken und auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen. Die warmen Mutzen gründlich mit Puderzucker bestäuben.

Heringssalat

Zutaten für 6 Portionen

Heringssalat Copyright: Jennifer Braun

250 g gekochtes Rindfleisch

(Tafelspitz)

3 Matjesfilets

3 Kartoffeln

2 Knollen Rote Bete, gegart

1 Gewürzgurke

1 Apfel (Boskop)

2 hartgekochte Eier

200 g saure Sahne

2 EL Mayonnaise

1 kleine Zwiebel

Salz, Zucker, Pfeffer

3 EL heller Essig

25 g Walnüsse

¼ Bund Dill

¼ Bund Schnittlauch

Für den Tafelspitz

250 g Tafelspitz

1l Wasser (besser

Fleischbrühe)

Salz

1 Lorbeerblatt

3 Pfefferkörner

½ Möhre

1 kleinen Stück Knollensellerie

1 kleines Stück Lauch

1 kleine Zwiebel



Zubereitung

Für den Tafelspitz das Wasser oder die Fleischbrühe kräftig mit Salz abschmecken und aufkochen. Lorbeerblatt und Pfefferkörner hinzufügen und das Fleisch ins heiße Wasser legen. Das Fleisch bei mittlerer Hitze ein bis zwei Stunden garen und den Schaum immer wieder abschöpfen. Das Gemüse schälen und in grobe Würfel schneiden. Die Zwiebel halbieren und in einer Pfanne ohne Fett dunkel rösten. Das Gemüse nach einer halben Stunden zum Fleisch geben und mit garen.

Den Tafelspitz aus dem Fond nehmen, abkühlen lassen und würfel. Die Brühe weiterverwenden oder einfrieren. Für den Salat die Matjesfilets entgräten und zwei Stunden wässern. Gründlich trocken tupfen und in Würfel schneiden. Währenddessen die Kartoffeln abkochen, schälen und würfeln. Gewürzgurke, Apfel, Eier und rote Bete eventuell schälen und würfeln. Die Walnüsse grob hacken. Für das Dressing saure Sahne mit Mayonnaise mischen. Die rohe Zwiebel schälen und fein reiben. Zwiebelmasse in das Dressing geben und mit Salz, Pfeffer, Zucker und Essig abschmecken. Alle gewürfelten Zutaten gründlich mit dem Dressing mischen und über Nacht oder mehrere Stunden ziehen lassen. Kurz vor dem Servieren die Walnüsse hinzufügen und erneut abschmecken. Kräuter waschen, trocken schütteln, schneiden und untermischen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Karnevalskostüm-Tipps von Jot Jelunge Anzeige So werden FFP2-Masken zum perfekten Kostüm von Annika Müller

Start der Karnevalssession Anzeige In diesen Kölner Kneipen wird am 11.11. Karneval gefeiert von Corinna Heyde , Jan Gebauer

Rezepte für Karneval Anzeige Diese 5 kölschen Klassiker schmecken uns zur fünften Jahreszeit

Zum Mitsingen Anzeige „Loss mer Singe“ 2022 – diese 11 Karnevalssongs sind der Hit

7 Retro-Rezepte Anzeige Leckereien für ein bisschen Karnevalsjeföhl zuhause

Für Silvester Anzeige Die besten Cocktail-Rezepte zum Feiern und Ausnüchtern

Die besten Mitternachtssnacks Anzeige Das hilft gegen nächtlichen Karnevals-Heißhunger

7 Rezepte gegen den Kater Anzeige Tipps für das perfekte Frühstück an Karneval von Julia Floß

Kostüme selber machen Anzeige 10 einfache Gruppenkostüme für Karneval

DIY-Verkleidungen Anzeige 11 einfache Karnevalskostüme zum Selbermachen

Köstliches Berliner-Rezept zu Karneval Anzeige Die besten Krapfen einfach selber backen

Ähzezupp mit Hämmche un Woosch

Zutaten für 8-10 Personen

Ähzezupp mit Hämmche un Woosch Copyright: Jennifer Braun

500 g getrocknete, grüne Erbsen

200 g Bauchspeck

1 Hämmchen/ Eisbein (ca. 1 kg)

2 Karotten

1/4 Sellerieknolle

1 Stange Lauch

1 Petersilienwurzel

2 Zwiebeln

400 g Kartoffeln

2 Lorbeerblätter

2 Wacholderbeeren

1 Bund Petersilie

3 Frühlingszwiebeln

2 Zweige Majoran

(1TL getrocknet)

2 Zweige Liebstöckel

(1 TL getrocknet)

2 EL Senf

4 Bockwürstchen

Salz, Pfeffer



Zubereitung

Die getrockneten Erbsen und den Speck in 2,5 Liter Wasser etwa 24 Stunden einweichen. Mit dem Einweichwasser aufsetzen, das Eisbein hinzufügen und alles zum Kochen bringen. Das Gemüse schälen und würfeln. Gemüse, Gewürze und Kräuterstiele (aber kein Salz) dazugeben und etwa 2 Stunden köcheln lassen.

Das Eisbein herausnehmen. Fleisch vom Knochen lösen und kleinschneiden. Den Speck ebenfalls herausnehmen, würfeln und in einer Pfanne knusprig braten. Die Kräuter waschen, trocken schütteln und fein hacken. Frühlingszwiebeln und die Würstchen in feine Scheiben schneiden. Kräuter, Fleisch und Senf in den Eintopf geben, erneut abschmecken und servieren.

Himmel un Ääd

Zutaten für 4 Portionen

Typisch Kölsche und rheinische Küche: Himmel un Äd Copyright: Jennifer Braun

8 Scheiben Blutwurst (200 g)

Mehl zum Bestäuben

Pflanzenöl zum Anbraten

und Ausbacken

1 Zwiebel

Salz, Pfeffer

1-2 Äpfel (Elstar)

2 EL Zucker

50 ml Apfelsaft

1 TL Butter

(optional 1 EL Jus)



Zubereitung

Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. In einem breiten Topf soviel Öl erhitzen, dass die Zwiebelringe darin schwimmen können. Das Öl auf 180 Grad erhitzen. Zwiebelringe in Mehl wenden, abklopfen und im heißen Fett kross frittieren. Zwiebelringe auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen und salzen. Äpfel in Spalten schneiden und entkernen.

Zucker in einer Pfanne zur gewünschten Farbe bräunen und mit Apfelsaft ablöschen. Das Karamell aufkochen und bis zur gewünschten Konsistenz einkochen. Apfelspalten und Butter hinzufügen. Optional ein bis zwei Esslöffel Jus dem Karamell zufügen. Pfanne schwenken bis alles gleichmäßig mit Karamell bedeckt ist und mit Pfeffer würzen. Blutwurstscheiben in Mehl wenden und abklopfen. Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen und Blutwurst scharf von beiden Seiten anbraten. Vorsicht beim Wenden: Die Flönz wird sehr weich. Blutwurst gemeinsam mit karamellisierten Apfelspalten und krossen Zwiebelringen servieren.

Halve Hahn

Zutaten für 4 Portionen

Halver Hahn, der kölsche Klassiker schlechthin Copyright: Jennifer Braun

1 Röggelchen

(Doppel-Roggenbrötchen)

1 EL weiche Butter

2 dicke Scheiben mittelalter Gouda (150 g)

1 Zwiebel

4 Essiggurken

1 EL Senf

1 TL Paprikapulver



Zubereitung

Röggelchen halbieren und mit Butter bestreichen. Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden. Röggelchen mit Käse belegen und in Häppchen schneiden. Essiggurken halbieren und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Käsebrötchen mit Zwiebeln und Essiggurken garnieren. Anschließend zusammen mit Senf und Paprikapulver servieren.

Wir wünschen eine jecke Karnevalszeit!