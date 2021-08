Kinonächte, Hörspielwiese, Lesefest: 6 Tipps für den Sonntag in und um Köln

Köln -

Sonniges Sommerwetter lädt diesen Sonntag zu zahlreichen Veranstaltungen unter freiem Himmel ein. Bereits das vierte Jahr in Folge gibt es bei der „Hörspielwiese Köln" lange und kurze Hörgeschichten auf die Ohren. Im Kölner Jugendpark kann man bei einer Indie-Party Musik genießen und in Open-Air-Kinos lockt ein buntes Filmprogramm von Blockbustern bis hin zu Stummfilmen.



Auch für Familien bieten sich am letzten Ferienwochenende zahlreiche Veranstaltungen. Man kann aber auch einen Ausflug unternehmen, zum Beispiel zu wilden Tieren in NRW oder genialen Abenteuerspielplätzen – die Möglichkeiten sind vielfältig.

WICHTIG: Bei aller Freude und Euphorie über die zahlreichen Möglichkeiten, die sich uns nun wieder bieten, möchten wir eindringlich darauf hinweisen: Wir leben nach wie vor in einer Pandemie, es gelten weiterhin die gültigen Abstands- und Maskenregelungen. Nehmen Sie Rücksicht und richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten im Freien nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte am Wochenende

Es darf wieder getrödelt werden! Hier sind unsere Flohmarkttipps für den Sonntag in Köln.

1. Flohmarkt an der Pferderennbahn

Wo: Köln Pferderennbahn Parkplatz, Scheibenstr. 40, 50737 Köln

Wann: Sonntag, 15. August 2021, 11 bis 16 Uhr

2. Flohmarkt in Nippes

Wo: Wilhelmplatz, 50733 Köln, Deutschland

Wann: Sonntag, 15. August 2021, 11 bis 18 Uhr

Zonser Kinonächte

Sonntag, 15. August

Frisches Kinopopcorn gibt es bei den Zonser Kinonächten zwar nicht, Snacks und Getränke kann man aber erstehen.(Symbolbild) Caroline Seidel/dpa Foto:

Kinofilme genießen unter freiem Himmel – das können Besucherinnen und Besucher bei den Zonser Kinonächten. Gezeigt wird am Sonntag „Gott, du kannst ein Arsch sein". Auf dem Gelände gibt es Kaltgetränke und kleine Snacks zu kaufen, Sitzkissen dürfen mitgebracht werden.

Corona Hinweis: Zutritt zur Freilichtbühne nur für die drei G's: geimpft, genesen oder negativ getestet (keine Selbsttests). Der Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Schnelltest werden auch direkt auf dem Gelände angeboten. Auf dem gesamten Gelände ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske erforderlich. Auf dem Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.

Wann: Einlass ab 19.30 Uhr, in den Zuschauerraum; Film-Beginn: gegen 21 Uhr



Wo: In Zons nahe der Burg Friedstrom, hier auf Google Maps anschauen



Wie viel: 14,50 Euro pro Film

Weitere Infos gibt es hier.

Open Deck Cologne



Sonntag, 15. August



Eine Bühne der etwas anderen Art rollt an den kommenden August-Wochenenden zu verschiedenen Plätzen in Köln: Seit Freitag steht das „Open Deck Cologne" zunächst im Kölner Jugendpark im Rheinpark: Aus einem restaurierten Doppeldeckerbus wird Musik gespielt, die Zuhörenden genießen die Musik über Kopfhörer und in extra eingeteilten 10er Parzellen.

Wann: Ab 20 Uhr; Weitere Termine: 20. – 22.08. am Offenbachplatz (an der Oper); 27. – 29.08. Jugendpark Köln



Wo: Sachsenbergstraße, 51063 Köln, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: 5 Euro, das Geld wird vor Ort in einen Verzehrgutschein umgewandelt. Tickets gibt es hier.



Weitere Infos gibt es hier und hier.



Hörspielwiese Köln 2021



Sonntag, 15. August



Bei der vierten Ausgabe der „Hörspielwiese" gibt es ein buntes Programm aufs Ohr. (Symbolbild) picture alliance/dpa Foto:

Ein weiteres Highlight erleben Interessierte an diesem Wochenende im Leo-Amann-Park: Bereits zum vierten Mal findet hier die „Hörspielwiese Köln" statt. Zahlreiche (Live)-Hörspiele gibt es dabei über Kopfhörer direkt aufs Ohr. Außerdem ergänzen Live-Musik und Lesungendas Programm, Verpflegung und Decken müssen selbst mitgebracht werden.



Wann: Sonntag ab 11 Uhr

Wo: Leo-Amann-Park, 50825 Köln, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: Eintritt frei

Weitere Infos gibt es hier.

Lesefest an der Agneskirche

Sonntag, 15. August

Die Agneskirche in Köln Alexander Roll Foto:

Beim Lesefest von „Köln liest" können Literaturliebende sich am Sonntag auf eine Lesung am Bücherschrank bei der Agneskirche freuen: Hier wird unter anderem aus den Kinderbüchern „Jeppe & Oswald" und Kindercomic „Rosa und Louis" gelesen. Dazu gibt es Live-Musik von Dominik Merscheid und zahlreiche Aktionen.

Wann: Ab 14 Uhr

Wo: Bücherschrank Agneskirche, Neusser Platz, 50670 Köln, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: Kostenlos

Weitere Infos gibt es hier.

SHALOM-MUSIK.KOELN - Tag jüdischer Musik in Köln

Sonntag, 15. August

Im Jahr 2021 wird bundesweit 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert, insbesondere in Köln. Am Sonntag spielen Musikerinnen und Musiker im Rahmen des „SHALOM-MUSIK.KOELN" insgesamt 40 kurze Konzerte an verschiedenen Spielorten in der Stadt. Dabei soll ein Eindruck von der Vielfalt jüdischer Musik vermittelt werden.



Wann: Den ganzen Sonntag über



Wo: An verschiedenen Spielstätten, eine Übersicht gibt es hier.



Wie viel: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, bei den Konzerten in den Mussen fällt der Eintritt an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Platzkapazität ist wegen Corona jedoch beschränkt.



Weitere Infos gibt es hier.

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten im Freien nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.