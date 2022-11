Köln – In und rund um Köln gehen an diesem Wochenende bereits die ersten Martinszüge los, Laternen erhellen Straßen und Wege, die Kirmes funkelt noch bis Sonntag am Deutzer Rheinufer und bei der ersten Kölner Museumsnacht nach zwei Jahren Pandemiepause bleiben auch die Lichter in den Kunsthäusern und Ausstellungsräumen der Stadt bis spät in die Nacht erleuchtet. Beste Voraussetzungen also für ein abwechslungsreiches Wochenende.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte

Flohmarkt an der Pferderennbahn

Wann: Sa, 5.11. 8-14 Uhr

Wo: Pferderennbahn Parkplatz, Scheibenstr. 40, 50737 Köln



Hofflohmärkte

Wann&Wo: Sa, 5.11.: in Mülheim, 10-16 Uhr



Gebraucht-Fahrradmarkt

Wann: Sa, 5.11., 8-16 Uhr

Wo: Neustadt-Nord/Nippes, Vorplatz Agneskirche/Neusser Platz

Martinsmarkt - Antik- und Lifestylemarkt

Wann: So, 6.11., 10-18 Uhr

Wo: Maternusplatz, 50996 Köln Rodenkirchen

Flohmarkt Kölner Südstadt (Südstadion)

Wann: So, 6.11., 11-18 Uhr

Wo: Kölner Südstadt, Vorgebirgsstr. zwischen Fortuna-Stadion und Volksgarten, 50969 Köln

Rübenlaternen basteln + Martinszug im Freilichtmuseum Kommern

Freitag, 4. November + Sonntag, 6. November

Der historische Martinsumzug im Freilichtmuseum Kommern Copyright: Hans-Theo Gerhards/LVR Freilichtmuseum Kommern

Im Freilichtmuseum Kommern leuchtet das Wochenende: Zunächst können Kinder mit ihren Eltern am Freitag Rübenlaternen basteln, am Sonntag zieht dann ein großer Martinszug durch die Häusergruppen und den Wald des Museums, bei dem die selbstgebastelten Laternen mitgebracht und angezündet werden können. Auch ein altes Traktorengespann und historische Löschgruppen begleiten den Martinszug, gemeinsam singt man Martinslieder.



Wann: Rübenlaternen basteln: Fr, 4.11., Termine buchbar zwischen 11 und 17 Uhr; Martinszug: So, 6.11., 17 Uhr

Wie viel: Laternenbasteln: 8 Euro; Am Tag des Martinszugs ist der Eintritt in das LVR-Freilichtmuseum Kommern ab 15 Uhr frei, für den Martinszug gibt es nur noch Tickets an der Abendkasse.

Wo: LVR-Freilichtmuseum Kommern, Eickser Str., 53894 Mechernich

www.kommern.lvr.de/de/startseite/startseite.html

Unique Festival im Kölner Künstler:innen Theater



Noch bis Samstag, 5. November



So bunt wie die Gesellschaft selbst soll auch das Programm des Unique Festivals im Kölner Künstler:innen Theater sein, dem man von Donnerstag bis Samstag beiwohnen kann. Workshops, Lesungen, Theaterstücke, Vorträge und weitere Aktionen zum Zuschauen und Mitmachen werden veranstaltet. Samstag widmet sich der Unique-Kids-Day ganz den kleinen Besuchenden. Das genaue Programm findet sich hier.



Wann: Bis Sa, 5.11.; Fr ab 10 Uhr, Sa ab 12.30 Uhr

Wie viel: Tageskasse: 8 Euro pro Tag (Workshops ausgeschlossen), diese müssen extra gebucht werden. Das Kombi-Festival-Ticket gibt es auch vor Ort für 20 Euro

Wo: KKT. Kölner Künstler:innen Theater, Grüner Weg 5 / Melatengürtel, 50825 Köln-Ehrenfeld

Familienwanderung: Laternenwanderung auf Gut Leidenhausen

Samstag, 5. November

Durch den dunklen Wald leuchten am frühen Abend des Samstags die Lichter von zahlreichen Laternen. Beim Martinsumzug rund um das Gut Leidenhausen in der Wahner Heide singen Kinder und Eltern gemeinsam Lieder, im Anschluss wird im Innenhof die Martinsgeschichte vorgelesen. Wichtig: Es dürfen keine offenen Fackeln, sondern ausschließlich batteriebeleuchtete Laternen mitgebracht werden. Der Abend ist nur für Kinder bis zum Alter von 12 Jahren in Begleitung Erwachsener.



Wann: Sa, 5.11., 16.30-18 Uhr

Wie viel: Kostenlos

Wo: Gut Leidenhausen, Innenhof an der Linde, 51147 Köln



Museumsnacht Köln

Samstag, 5. November

Copyright: Christoph Stallkamp/Museumsnacht Köln/Stadtrevue Verlag GmbH

Wenn die Museumslichter bis tief in die Nacht leuchten, Scharen von Neugierigen an Gemälden und Ausstellungsstücken vorbeischlendern und die Stadt vor Veranstaltungen nur so bebt – dann ist wieder Museumsnacht in Köln. Das Programm ist so abwechslungsreich wie die Museumslandschaft: Dauer- und Sonderausstellungen, spezielle Themenführungen, Konzerte, Performances und vieles mehr wird den Besucherinnen und Besuchern geboten. Das genaue Programm kann hier eingesehen werden.



Wann: Sa, 5.11., die 46 Museen und Kunstorte öffnen von 19 bis 1 Uhr (manche bis 2 Uhr)

Wie viel: Museumsnacht-Ticket für alle Orte und Museen: 22 Euro (ab 16 Jahre). Bis 15 Jahre ist der Eintritt frei.

Wo: Verschiedene Orte in ganz Köln



Weitere Infos finden sich hier.

Letzte Aufführung: „Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden" im Schauspiel Köln

Samstag, 5. November

Ein letztes Mal kann man am Samstagabend das Stück „Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden" im Schauspiel Köln live erleben. Die Inszenierung führt hinter die Mauern des Kölner Doms und tief hinein in die Geschichte der Kathedrale: Von den Menschen, die sie erbaut haben, den kleinen und großen Unglücken, von schrecklichen Zeiten und hoffnungsvollen Momenten. Im Anschluss an die Vorstellung wird am Samstag außerdem ein Nachgespräch zum Thema „Betroffene sexualisierter Gewalt im Kontext Kirche" geführt, mit einem speziellen Blick darauf, was sich seit der Premiere des Stücks hinsichtlich der Geschehnisse getan hat.

Wann: Sa, 5.11., 19.30 Uhr

Wie viel: Tickets ab 13,20 Euro

Wo: Depot 1, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Weitere Informationen zum Stück gibt es mit KStA+ hier.

KunstHandwerkerMarkt im Engelshof



Samstag, 5. November und Sonntag, 6. November

In der gemütlichen Atmosphäre des alten Gutshofes stöbern Besuchende am Wochenende durch Mode, Accessoires, Keramik, Kindersachen, Schmuck und vieles mehr. Circa 130 Stände präsentieren ihre Waren, auch Kulinarisches in Form von Marmeladen, Pralinen oder Schnäpsen wird angeboten.



Wann: Sa, 5.11.+So, 6.11., jeweils 11-18 Uhr

Wie viel: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt

Wo: Oberstrasse 96, 51149 Köln

www.kunstundkulturkoeln.de

Kunsthandwerksbasar auf Schloss Burg



Mittwoch, 2. November bis Sonntag, 6. November



Stände beim Kunsthandwerksbasar auf Schloss Burg Copyright: Nicole Zimmer/Schlossbauverein Burg a/d Wupper e.V.

Buntes Treiben herrscht ab Freitag auf Schloss Burg: Bei einem Kunsthandwerksbasar tummeln sich Designerstücke und handgefertigte Dekoartikel neben Schmuck- und Essensständen. Mit der Eintrittskarte zum Markt kann man auch Schloss Burg und das dort beheimatete Museum besuchen.

Wann: Mi, 2.11. bis So, 06.11., jeweils 11-18 Uhr (auch an Allerheiligen). Die Museumsöffnungszeiten sind in dieser Zeit dem Basar angepasst.

Wie viel: 5,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Der Eintritt zum Basar ist gleichzeitig auch Eintritt ins Museum.

Wo: Schloss Burg, Schloßplatz 2, 42659 Solingen

Weitere Infos gibt es hier.

Herbstkirmes auf der Deutzer Werft

Noch bis Sonntag, 6. November

Die Kirmes in Deutz mit Fahrgeschäften und Attraktionen Copyright: Martina Goyert

Es blinkt und funkelt wieder am Rheinufer: Die Herbstkirmes reckt ihre Stelen in den Himmel, Fahrgeschäfte, Buden und Zuckerwatte sowie das große Eröffnungs- und Abschlussfeuerwerk lassen den Herbst in Deutz bunt werden. Kreischen und jubeln dürfen Besucherinnen und Besucher in diesem Herbst unter anderem auf einer Geisterbahn, dem Riesenrad, der beliebten Wilden Maus, dem Break Dancer, dem Musik Express und vielen weiteren.



Wann: Noch bis So, 6.11.; Öffnungszeiten: werktags: 14-22 Uhr, sonntags 12-22 Uhr, Familientag (Mittwoch, 2. November) 13-22 Uhr

Wie viel: Einzeleintritt für die Fahrgeschäfte

Wo: Deutzer Werft, 50679 Köln

Martinszüge in Köln anschauen

Jeden Tag bis Mitte November

Kinder bei einem Martinsumzug Copyright: Max Grönert

Bis Mitte November ziehen durch Straßen wieder Laternen in bunten Farben, stolz getragen durch kleine und größere Kinder. Bei den Martinsumzügen reitet oft ein Heiliger Martin mit, im Anschluss werden Weckmänner verteilt oder rund um ein Martinsfeuer gesungen. Wann Umzüge in den Veedeln gehen, haben wir für Sie hier in einer Übersicht zusammengestellt.

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.