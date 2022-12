Auch am zweiten Adventswochenende wird es bunt in und rund um Köln. Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein, Eislaufbahnen erleben ihre Hochzeit, aber auch Kulturveranstaltungen kommen nicht zu kurz, etwa bei einem Theaterstück im Kulturbunker, einer Literaturveranstaltung oder ganz besonderen Museumsführungen für Kinder.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

1. Flohmarkt

Flohmarkt Köln-Nippes

Wann: So, 4.12., 11-18 Uhr

Wo: Köln-Nippes, Wilhelmplatz, 50733 Köln

2. JugendMedienKunstFestival 2022

Freitag, 2. Dezember bis Sonntag, 4. Dezember

Am Wochenende präsentiert das selbstverwaltete Künstlerhaus „Kunstwerk“ in Köln-Deutz Werke rund um das Thema „Medienkunst", die von Jugendliche in Workshops erarbeitet wurden. Gemeinsam mit Medienkunstschaffenden entstanden experimentelle Fotografie, Computerkunst, Gaming Art und Videoprojektionen. Am Wochenende werden außerdem Workshops für Besucherinnen und Besucher angeboten und Live-Performances aufgeführt. Das genaue Programm finden Sie hier.

Wann: Fr, 2.12., 18 Uhr-Open End; Sa, 3.12., 12-22 Uhr; So, 4.12., 10-14 Uhr

Wie viel: Eintritt und Workshops sind kostenlos, für die Workshops muss man sich teilweise online anmelden.

Wo: KunstWerk e.V., Deutz-Mülheimer Str. 115, 51063 Köln

3. Winterzauber im Club Astoria

Freitag, 2. Dezember bis Sonntag, 4. Dezember

Mit Blick auf den See kann man sich beim Winterzauber im Club Astoria an den kleinen Winterhäuschen mit Glühwein, Kinderpunsch oder heißer Schokolade eindecken. Mit Reibekuchen, Crêpes oder hausgemachte Suppen stärkt man sich nach einem Spaziergang an der kalten Luft rund um den Weiher und durch den Stadtwald.

Wann: freitags ab 15 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr

Wie viel: Der Eintritt ist frei.

Wo: Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln

Weitere Infos gibt es hier. Noch mehr besondere Weihnachtsmärkte entdecken Sie hier.

4. „Winterland"-Weihnachtsmarkt am Blackfoot Beach besuchen

Freitag, 2. Dezember bis Sonntag, 4. Dezember

Direkt an den Ufern des Fühlinger Sees stampfen Besucherinnen und Besucher durch feinen Sand und entlang schön geschmückter Stände, die in eine Märchenlandschaft entführen. Ein Winterbiergarten lockt mit heißem Punsch, Feuerstellen bieten die Möglichkeit, sich zwischendrin aufzuwärmen und leckere Gerichte dürfen probiert werden. Außerdem wird ein großes Programm geboten, vom Bogenschießen übers Stockbrotbacken bis hin zu einem Seifenblasenlabor für Kinder.

Wann: an allen kommenden Adventswochenenden, 03.-05.12.; 10.-12.12.; 17.-19.12., jeweils 15-21 Uhr

Wie viel: Erwachsene 6 Euro, Kinder 4 Euro, bis 6 Jahre freier Eintritt

Wo: Blackfoot Beach, Stallagsbergweg 1, 50769 Köln

Weitere Infos gibt es hier.

5. Köln liest im Advent

Samstag, 3. Dezember und Sonntag, 4. Dezember

Schauspielerinnen bei der Performance des Stücks „Shakespeares Sämtliche Werke – (leicht gekürzt)" Copyright: Lukas Thier/Stiftung Neuer Raum

Bei dem Format „Köln liest im Advent“ der Stiftung Neuer Raum stehen am zweiten Adventswochenende zwei Veranstaltungen auf dem Plan, die für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen: Zunächst spricht am Samstag der

Schauspieler Christian Zell vom Comedia Theater den Monolog des „Scrooge“ aus der Weihnachtserzählung von Charles Dickens. Dazu musiziert das „Jazz Duo“ und an einem Stand können warme Getränke bestellt werden. Sonntag freuen sich Zuschauende über Szenen aus dem Theaterstück „Shakespeares Sämtliche Werke (leicht gekürzt)“ und Klaviermusik von Clemens Orth.

Wann&Wo: Sa, 3.12., 17 Uhr am Offenen Bücherschrank, Emil-Schreiterer-Platz, 50858 Köln Weiden; So, 4.12., 16 Uhr am Offenen Bücherschrank auf dem Sternplatz, Remigiusstr./ Ecke Arnulfstr., 50937 Köln Sülz

Wie viel: Kostenlos

6. Kinder-Museumsführungen: „Feste für die Götter" und Kerzenlicht-Führung

Sonntag, 4. Dezember

Kinder erfahren bei einer Führung „Lichterglanz und Weihrauchduft – Feste für die Götter" durch das Belgische Haus, in dem sich aktuell ein Teil der Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums befindet, mehr über die Feste und Traditionen der Römer. Zwar kannten diese weder den Nikolaus noch Weihnachten, dafür verehrten sie viele verschiedene Götter und feierten einen ereignisreichen Dezember. Die Führung eignet sich für Kinder ab 5 Jahren.

Wann: So, 4.12., 11 Uhr

Wie viel: Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.

Wo: Treffpunkt an der Kasse; Belgisches Haus, Cäcilienstraße 46, 50667 Köln

Wenige Stunden später begeben sich Kinder bei einer Kerzenlicht-Führung auf die Suche nach dem Christuskind in den Gemälden des Wallraf-Richartz-Museums. Hier erfahren sie, wie unterschiedlich Künstlerinnen und Künstler sich die Weihnachtsgeschichte vorgestellt haben und entdecken Geheimnisse verschiedener Epochen.

Wann: So, 4.12., 15 Uhr

Wie viel: Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.

Wo: Treffpunkt im Foyer des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten 40, 50667 Köln

7. Adventsandacht im Lindenthaler Tierpark

Sonntag, 4. Dezember

Bei der Adventsandacht im Lindenthaler Tierpark gibt es eine lebendige Adventskrippe. Copyright: Susanne Esch

Begleitet von weihnachtlicher Musik des Musik-Corps Köln-Flittard veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Lindenthal am Sonntag die alljährliche Adventsandacht im Lindenthaler Tierpark. Ein Gottesdienst und die lebende Tierkrippe versprechen eine Auszeit vom hektischen Vorweihnachtstrubel.

Wann: So, 4.12., 15 Uhr

Wie viel: Eintritt frei

Wo: Tierpark Lindenthal, Marcel-Proust-Promenade 1/ Ecke, Kitschburger Str., 50935 Köln

8. Kunstkaufhaus Zollstock

Alle Adventssonntage

Kunstkaufhaus in der Halle Zollstock Copyright: Norbert Görtz

Die Halle Zollstock lädt ein zum Zusammensein im Kunstkaufhaus: Angeboten wird ein großes Repertoire an schönen Selbstgemachten Objekten, Bildern, Multiples, Kerzenleuchtern, Fotos, Nagelobjekten, Kastenbildern und vielem mehr. Es gibt Getränke, Gespräche und jede Menge Inspiration.

Wann: An allen Adventssonntagen 4.12., 11.12. und 18.12., von 14 - 18 Uhr

Wo: Halle Zollstock, Gottesweg 79 '(gegenüber Muskelkater), 50969 Köln-Zollstock



9. Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern besuchen

Freitag, 2. Dezember bis Sonntag, 4. Dezember

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Türnich Copyright: Schloss Türnich Event GmbH

Weihnachtlich geschmückte Häuschen zwischen alten Gemäuern, festlich beleuchtete Schlossparks und dampfender Glühwein in historischer Umgebung – Schlösser und Burgen locken mit Advents- und Weihnachtsmärkten in das Kölner Umland. Während viele noch bis kurz vor Weihnachten geöffnet sind, finden einige nur an den Adventswochenenden statt. So zum Beispiel der Weihnachtsmarkt auf Schloss Türnich:

Jeweils am 2., 3. und 4. Adventswochenende verwandeln sich die Hofanlage aus dem 17. Jahrhundert und das barocke Schloss Türnich in einen der schönsten Schloss-Weihnachtsmärkte im Rheinland. Im wunderschönen Park der romantischen Hofanlage, aber auch im Renteisaal, der alten Geschirrkammer des Schlosses mit ihren historischen Fliesen, der alten Schmiede oder der Budenlandschaft rund um den Kräutergarten bieten Händler ihre Waren an: Geschenkideen aus Fell, Filz, Leder oder Edelsteinen und vieles mehr.

In Innenräumen wird es eventuell eine Maskenpflicht geben.

Wann: Vom 2. bis 18. Dezember, jeweils an den Adventswochenenden. Öffnungszeiten sind freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Wie viel: freitags: 5 Euro, samstags und sonntags: 8 Euro, Abendtickets 90 Min. vor Ende: 3 Euro; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: freier Eintritt

Wo: Schloss Türnich 1, 50169 Kerpen

Mehr Infos und viele weitere schöne Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW finden Sie hier.