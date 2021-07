Kölner Kino Nächte, Märchensommer, Konzert: Acht Tipps für den Sonntag in Köln

Köln -

Während sich das Wetter am Wochenende noch nicht so richtig sommerlich anfühlt, bringen diverse Veranstaltungen wie etwa Theateraufführungen, Performances und Biergartenkonzerte viel Abwechslung ins Wochenende. Auch beim Flohmarkt am Riehler Gürtel kann man endlich wieder nach Antiquitäten oder Büchern stöbern und bei einem Infotag von „Kölle for Future" ganz viel über die Klimakrise und Nachhaltigkeit lernen. Außerdem finden ab Donnerstag uns bis Sonntag die „Kölner Kino Nächte" in diversen Locations in Köln statt – Spannung und ein buntes Programm sind hier garantiert. Und im Zoo wartet ein kleiner Nachwuchs mit Kulleraugen auf neugierige Besucherinnen und Besucher.

WICHTIG: Bei aller Freude und Euphorie über die zahlreichen Möglichkeiten, die sich uns nun wieder bieten, möchten wir eindringlich darauf hinweisen: Wir leben nach wie vor in einer Pandemie, es gelten weiterhin die gültigen Abstands- und Maskenregelungen. Nehmen Sie Rücksicht und richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten im Freien nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte am Wochenende

Es darf wieder getrödelt werden! Hier sind unsere Flohmarktstipps für das Wochenende in Köln.

1. Flohmarkt an der Pferderennbahn

Wo: Köln Pferderennbahn Parkplatz, Scheibenstr. 40, 50737 Köln

Wann: Samstag und Sonntag, 10./11. Juli 2021, 8 - 14 / 10 - 16 Uhr

2. Bücher- Sammler- und Trödelmarkt Riehler Gürtel

Auf einem der schönsten Plätze von Köln findet mehrmals im Jahr ein Bücher- Sammler und Trödelmarkt statt. Im Stadtteil Riehl, direkt am Kölner Zoo/Flora, bieten über 150 Aussteller ein breites Angebot an Büchern, Raritäten und Trödel an.

Wo: 50735 Köln, Köln-Riehl auf dem Riehler Gürtel, zwischen Amsterdamer Str. und Stammheimer Str.

Wann: Sonntag, 11. Juli 2021: 11 – 18 Uhr

13. Kölner Kino Nächte

Noch bis Sonntag, 11. Juli

Endlich ist es so weit: Nachdem im Juni bereits die Open-Air-Kinos starten durften, öffnen nun auch die Kinosäle wieder ihre Tore. Nach Monaten der Sehnsucht dürfen wir uns wieder in kuschelige Polstersitze sinken lassen, den Duft von karamellisiertem Popcorn genießen und riesige Softdrink-Becher leerschlürfen. Passend zur langersehnten Öffnung der Kinos gibt es am Wochenende ein wunderbares Fest für Filmfans und Kinoliebende: Bereits zum 13. Mal finden die „Kölner Kino Nächte“ statt, bei denen in verschiedenen Locations ein abwechslungsreiches Filmprogramm gezeigt wird. Neben exklusiven Premieren werden Filmklassiker, Kinder- und Kurzfilme präsentiert. Außerdem kann man bei Veranstaltungen wie einem Stadtspaziergang die Kölner Kinogeschichte kennenlernen und die Gewinnerfilme des Kurzfilmfestivals von 2020 auf der großen Leinwand anschauen.

Wann: Bis Sonntag, 11. Juli

Wo: In verschiedenen Kinos und Spielstätten in Köln

Wie viel: Programm und Tickets auf: www.koelner-kino-naechte.de

Exkursion: Wald & Klimawandel im Grüngürtel

Sonntag, 11. Juli

Bei einer Exkursion am Sonntag können Familien mit Kindern lernen, wie sich der Klimawandel auf die Natur direkt vor der eigenen Haustür auswirkt. Was ist das überhaupt „Der Klimawandel“ und wie kommen Tiere und der Wald mit den Temperaturen klar? Bei der Wanderung durch den Grüngürtel gibt es Wissenswertes zum Thema Klima anschaulich erklärt.

Wann: So, 11.07., 10 - 12 Uhr

Wo: Waldlabor Stüttgenhof, Bachemer Landstraße, 50858 Köln, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: Erwachsenen 5 Euro, Kinder 3 Euro; verbindliche Anmeldung unter: annakatharina.coker@stadt-koeln.de

Weitere Infos gibt es hier.

Märchensommer auf dem Rittergut Orr in Pulheim

Sonntag, 11. Juli

Märchen fesseln große und kleine Zuhörerinnen und Zuhörer gleichermaßen. Im Park des Ritterguts Orr in Pulheim kann man am Sonntag verschiedenen Märchen und Geschichten, vorgetragen von Karin Angersbach, lauschen. Dazu gibt es Akkordeon-Musik. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz des Rittergutes. Besuchende, die älter als sechs Jahre sind, müssen einen Negativnachweis oder einen Impfnachweis/Genesungsnachweis erbringen.

Wann: So, 11.07. 11.15-11.45 Uhr

Wo: Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz des Rittergutes; Orrer Str. 3, 50259 Orr, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: Eintritt frei, Spenden erwünscht

Weitere Infos gibt es hier.

Stadtspaziergang „Kinospuren“

Sonntag, 11. Juli

Im Rahmen der „Kölner Kino Nächte" findet am Sonntag der Stadtspaziergang „Kinospuren“ zur Kölner Kinogeschichte statt. Startpunkt ist das „Residenz“-Kino, es geht entlang der Ringe, die als ehemalige Kinomeile der Stadt bekannt wurden und vorbei an den Adressen ehemaliger Kinos wie „Astor“, „Apollo“, „Camera“ und „Capitol“. Die Kinogeschichte reicht dabei zurück bis in die 1920er-Jahre.

Wann: Sonntag, 11. Juli, 11.45 Uhr

Wo: Treffpunkt am Kölner Residenz-Kino, Kaiser-Wilhelm-Ring 30 - 32, 50672 Köln, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: Einzelticket 15 Euro, verbindliche Anmeldung per Mail erforderlich: mail@koeln-im-film.de / Stichwort Kinoführung

„SILENCE" – sechsstündige Parcours-Slowmotion-Performance (Südstadt und Ehrenfeld)

Sonntag, 11. Juli

Bereits 2015 zeigten Performende erstmals die 12-stündige Slowmotion-Performance „SILENCE" im öffentlichen Raum in Köln. Am Sonntag gibt es erneut eine interaktive, diesmal sechsstündige Performance, bei denen Begegnungen und Gespräche mit Zuschauenden zum Ablauf gehören. Außerdem steht ein Begleitteam für Fragen zur Verfügung.

Wann: So, 11.07., Ab 12 Uhr

Wo: Ehrenfelder Route: Bahnhof Ehrenfeld, Venloer Straße, Grüngürtel, Friesenplatz; Südstadt-Route: Severinstraße, Severinstraße, Chlodwigplatz, Rheinufer, Frauenturm

Wie viel: Kostenlos

Theater im Friedenspark: „Exit Casablanca"

Sonntag, 11. Juli

Am Sonntagabend reisen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Ensemble des NN Theater durch die Weltgeschichte, lebendig veranschaulicht anhand eines beliebten Filmklassikers. Livemusik und humorvolle Elemente runden das Stück „Exit Casablanca", das im Kölner Friedenspark aufgeführt wird, ab.

Wann: So, 11.07. 19 Uhr

Wo: Friedenspark, Hans-Abraham-Ochs-Weg 1, 50678 Köln, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: Normal 20 Euro, Ermäßigt 15 Euro, Solidarticket 25 Euro

Weitere Infos gibt es hier.

Sonntags in der Stadtbibliothek

Sonntag, 11. Juli

Auch an diesem Sonntag öffnet die Stadtbibliothek am Neumarkt wieder Ihre Tore – nicht nur für Leseratten. Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Mitmach-Angebot: Von 14 bis 17 Uhr gibt es einen MINT-Workshop, bei dem sogenannte „Wackelbots" gebaut werden. Die selbstgebauten Roboter dürfen hinterher mit nach Hause genommen werden. Im Erdgeschoss der Bibliothek entführt die Meeresbiologin und Science-Slammerin Julia Schnetzer in die geheimnisvolle Welt unter Wasser und erzählt Faszinierendes aus der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres.

Wann: 14 bis 17 Uhr MINT-Workshop im Forum 305 auf der 3. Etage, Workshop für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre; Ab 15 Uhr: Bühnenprogramm im Erdgeschoss: „Wenn Haie leuchten: Eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung"

Wo: Stadtbibliothek Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln, auf Google Maps anzeigen

Wie viel: Das Programm ist kostenlos, eine Online-Anmeldung ist nötig.

