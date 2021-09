Kunst, Literatur, Konzerte, Filme, Märkte: 11 Tipps für das Wochenende in und um Köln

Köln -

Auch an diesem Wochenende gibt es in Köln wieder einiges draußen und drinnen zu erleben. Bei Apfelfest oder Erntetag kommen wir der Natur näher, Kunst, Literatur und Filme nähren uns kulturell und auch für die Verbeiner ist etwas dabei.

WICHTIG: Bei aller Freude und Euphorie über die zahlreichen Möglichkeiten, die sich uns nun wieder bieten, möchten wir eindringlich darauf hinweisen: Wir leben nach wie vor in einer Pandemie, es gelten weiterhin die gültigen Abstands- und Maskenregelungen. Nehmen Sie Rücksicht und richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten im Freien nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte am Wochenende

Es darf wieder getrödelt werden! Hier sind unsere Flohmarkttipps für das Wochenende in Köln.

1. Trödel- und Antikmarkt Altstadt

Am Rheinufer kann wieder gebummelt werden.

Wo: Entlang der Rheinuferpromenade zwischen der Hohenzollernbrücke & Bastei

Wann: So 19.9. 11 bis 18 Uhr

2. Trödel mit an der Pferderennbahn

Über mehrere Tage können Besucher auf dem Parkplatz der Galopprennbahn trödeln.

Wo: Köln Pferderennbahn, Parkplatz A, Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Wann: 15., 17., 18., 19., 22. September, unter der Woche & Samstag ab 8 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

3. Buchheimer Kinder- und Jugendflohmarkt

Herbstbasar mit Kinderbekleidung, Spielsachen, Bücher etc. Einlass nach 3G-Regel.

Wo: Ev. Kreuzkirche, Dellbrücker Str. 54, 51067 Köln

Wann: Samstag, 18.9. ab 9 Uhr

4. Kopp-Flohmarkt am Ikea Godorf

Schnäppchenjagd ohne zu Ikea zu gehen.

Wo: Godorfer Hauptstraße 171, 50997 Köln

Wann: So, 19.9., ab 11 Uhr

5. Hofflohmärkte

In Sülz und Klettenberg sowie Dünnwald und Höhenhaus kann in Gärten und auf Höfen getrödelt werden.

Wo: Siehe Pläne

Wann: 18.9. von 10 bis 16 Uhr



Afrika Film Festival

Donnerstag, 16. bis Sonntag, 26. September

97 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme und Virtual Reality aus 27 afrikanischen Ländern und neun diasporischen Ländern sowie 30 internationale Gäste, das bietet das Programm der 18. Ausgabe des Afrika Film Festivals, das FilmInitiativ Köln e.V. vom 16. bis 26. September im Filmforum im Museum Ludwig und anderen Locations veranstaltet. Schulvorführungen, Workshops und Live-Musik stehen ebenfalls auf dem Plan.

Wo: Filmforum Museum Ludwig und andere Locations

Wann: 16. bis 26. September



afrikafilmfestivalkoeln.de

Offene Ateliers Linksrheinisch Süd

Freitag, 17. September bis Sonntag, 19. September

Von Freitag bis Samstag öffnen Kunstgalerien und Ateliers ihre Pforten für Interessierte. An diesem Wochenende sind die Ateliers im linksrheinischen Süden der Stadt dran, nächste Woche folgen sie im Rechtsrheinischen.

Wo&Wann: Links­rhei­nisch Süd: 17.9. – 19.9.; Rechts­rhei­nisch: 24.9. – 26.9.

Wie viel: Kostenloser Eintritt

Weitere Infos, alle Ateliers mit einer Karte und Uhrzeiten gibt es hier.

Kölner Literaturnacht

Samstag 18. September

Nach zweifacher Verschiebung findet nun im September 2021 die Kölner Literaturnacht zum zweiten Mal statt. Ein vielfältiges Programm in verschiedenen Kölner Veedeln und natürlich alles Corona-konform soll Liebhaber, Neulinge und Kenner zusammenführen. Die Standorte sind in diesem Jahr eher größere Locations, da auf engem Raum nicht genug Abstand gewährleistet werden kann. So sind beispielsweise die Stadtbibliothek, die Comedia Wagenhalle, das Cinenova, das Arttheater und das Kapellche in Mülheim dabei.

Wann & Wo: Samstag 18. September ab 16 Uhr, verschiedene Standorte und Zeiten je nach Programmpunkt.

Tickets gibt es jetzt auch wieder an der Abendkasse und hier vorzubestellen bis Samstagmorgen.

Weitere Infos gibt es hier.

10 Jahre Kasalla - Open Air

Samstag 18. September

Die beliebte Kölsche Band, die mit ihrem ersten Hit „Pirate" bekannt wurden, feiert zehnjähriges Jubiläum. Das wird an der neuen Location Südbrücke Köln mit einem Open Air Konzert gefeiert. 1500 Menschen dürfen dabei sein.

Wo: Südbrücke Köln, Alfred-Schütte-Allee 34 51105 Köln

Wann: 18. September ab 20 Uhr

Tickets gibt es hier ab 37 Euro

Street Food Festival Bonn

Freitag, 17. September bis Sonntag, 19. September

Ein Besuch in Bonn lohnt sich immer, aber an diesem Wochenende nochmal umso mehr. Denn beim Street Food Festival direkt am Rheinufer nah der Kennedybrücke kann man Köstlichkeiten aus aller Welt probieren. Da kommen Urlaubsgefühle auf.



Wo: Rheinaustraße, 53225 Bonn, Deutschland

Wann: Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr

street-food-festival.de/bonn

SUP Rhein & River Camp 2021

Freitag, 17. September bis Sonntag, 19. September



Wer Stand UP Paddeln auf dem Rhein oder Fließwasser erlernen will ist hier richtig. Workshop und Tour gehen über das Wochenende, Ankunft ist Freitag, Abreise am Sonntag. Für Übernachtungsmöglichkeiten (Campingplatz vor Ort) muss man selber sorgen.



Wo: Kasselberger Weg 139 , 50769 Köln, Deutschland

Tickets fürs gesamte Camp ab 127 Euro.



Mehr Infos gibt es hier.



Hundeschwimmen

Samstag, 18. September und Sonntag, 19. September

Sprung ins Wasser im Stadionbad in Köln Peter Rakoczy Foto:

Zwei Schwimmbäder in Köln laden Hunde und ihre Herrchen am Wochenende zum Abschluss der Saison zum Hundeschwimmen ein. Im Stadionbad dürfen die Hunde sogar die Rutsche benutzen und Aussteller offerieren ihre Produkte. In Dünnwald wird das Becken des Waldbades ebenfalls zur Spielwiese der Vierbeiner.



Wann und Wo: Samstag 10 bis 16 Uhr im Waldbad Dünnwald, Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln, Sonntag 10 bis 17 Uhr im Stadionbad, Olympiaweg 20, 50933 Köln

Wie viel: 5 (pro Hund) und 2 Euro (Herrchen) in Dünnwald /9,90 Euro inklusive Herrchen, jeder weiter Hund 5 Euro im Stadionbad

Weitere Infos gibt es hier.

Apfelfest



Sonntag, 19. September



Hier dreht sich alles um der Deutschen liebste Frucht. Neben einer großen Apfelausstellung alter Apfelsorten, viel Wissenswertem rund um Bienen und anderen Bestäubern, historischen Landmaschinen und vielen kulinarischen Angeboten rund um das Thema Obst, wird es auch einen Obstbaumverkauf mit alten Sorten geben sowie Apfel-Bestimmung und Saftpresse.

Wann: Ab 10 Uhr bis 17 Uhr

Wo: Gut Leidenhausen, 51147 Köln



Erntetage mit Bauernmarkt



Samstag, 18. September und Sonntag, 19. September

Historische Gebäude im LVR Freilichtmuseum Kommern. Laura Klemens Foto:

An diesem Wochenende zeigt das Freilichtmuseum Kommern die Vielfalt bäuerlicher und handwerklicher Arbeit nach der Ernte. Arbeitstiere sind unterwegs, es wird gedroschen und gedörrt, die Flachsdarre ist in Aktion und alte Handwerkskunst wird vorgeführt. Auch die beliebte Traktoren-Ausstellung wird wieder zu sehen sein. Ein Bauernmarkt lockt mit Leckereien.

Wo: Eickser Str., 53894 Mechernich

Wann: ab 10 Uhr

Weitere Infos gibt es hier.



Schallplattenbörse

Sonntag, 19. September

Tonträger aus allen Musikrichtungen seit den 50er Jahren bis heute, aber insbesondere LPS und Singles aus Vinyl gehen hier von einer Hand zur anderen. Für Liebhaber und auch Rookies gibt es hier bestimmt den ein oder anderen Schatz zu entdecken.



Wann: 19. September ab 11 Uhr

Wo: Stadthalle Mülheim, Jan-Wellem-Str. 2, 51065 Köln

Tickets kosten 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

schallplatten-boersen.de

