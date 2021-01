Kunst vom Sofa aus erleben: Diese 15 berühmten Museen bieten virtuelle Touren an

Zuhause. Eigentlich ein schöner Ort. Wenn man aber dort bleiben soll, ja sogar muss, fühlt man sich schnell eingesperrt. Viele suchen dann nach Beschäftigung oder Unterhaltung. Filme und Serien schauen, steht dabei weit vorne an. Aber wenn auch das langweilig wird, kann ein Alternativ-Programm nicht schaden. Wie wäre es mit Kultur?

Google Arts & Culture hat sich mit vielen Hunderten Museen und Galerien weltweit zusammengetan, um auf ihrer Plattform gesammelt virtuelle Touren und Ausstellungen anzubieten. So kann man diese von überall aus bewundern. Auch vom heimischen Sofa aus. In Zeiten, in denen wir wegen des Coronavirus alle lieber Zuhause bleiben sollten, ist das eine gute Möglichkeit zumindest virtuell in die Welt der Museen einzutauchen.



Wir haben eine Auswahl von 15 berühmten Museen zusammengestellt.

Guggenheim Museum, New York

Mit der Google Street View Funktion können Besucher das spiralförmige Treppenhaus des Guggenheim Museums besuchen, ohne das Haus zu verlassen. Dort kann man beeindruckende Kunstwerke aus den Bereichen Impressionismus, Post-Impressionismus oder aus der Moderne anschauen. Verschiedene Online-Ausstellungen und einzelne Objekte werden ebenfalls präsentiert.

The Museum of Modern Art, New York

Das Museum mitten in Manhatten hat sich als erstes der Moderne gewidmet. Viele Sammlungen, Objekte und eine Story wird online vom „MoMA" angeboten, so dass man die Kunst auch hier von Zuhause anschauen kann. Hier hängt zum Beispiel Van Goghs berühmtes Bild „Sternennacht“. Auch Installationen und Bildhauerkunst kann man sich virtuell ansehen.

National Gallery of Art, Washington, D.C.

Zwei Online Ausstellungen kann man in diesem berühmten Kunst-Museum besuchen, außerdem mehr als 40.000 Objekte bestaunen. Die erste Ausstellung behandelt die amerikanische Mode von 1740 bis 1895. Die zweite ist eine Sammlung, die aus Barock-Werken des niederländischen Künstlers Johannes Vermeer besteht.

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Das „Getty“ zeigt europäische Kunst in Form von Gemälden, Handschriften, Zeichnungen und Skulpturen sowie europäische, asiatische und amerikanische Fotografien. Ohne in den Flieger steigen zu müssen, kann man einen großen Teil der Sammlung online erleben.

British Museum, London

Dieses bedeutsame Museum mitten im Herzen von London erlaubt den Besuchern virtuell durch Zeit und Raum zu wandeln und dabei Hunderte von Artefakten aus verschiedenen Bereichen wie „Kunst und Design“ oder „Religion und Glaube“ anzuschauen. Viele Online-Ausstellungen, mehr als 7000 Artefakt-Darstellungen und drei Museumsansichten machen den Besuch rund.

Musée d’Orsay, Paris

Das Museum d’Orsay, beherbergt viele bekannte Werke von französischen Künstlern wie Monet, Cézanne oder Gauguin, die zwischen den Jahren 1848 und 1914 gearbeitet und gelebt haben. Die visuelle Tour bietet einen Einblick in die Entwicklung des Museums – von der Bahnstation zum bekannten Museum.

National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul

Eines von Korea’s bekanntesten Museen kann man nun auch von überall auf der Welt betreten. Die virtuelle Tour nimmt den Besucher in vier Ausstellungen mit, die die Entstehung und Entwicklung des Museums und auch koreanische Kunst ergründen. 235 Objekte und vier Erkundungstouren lassen viele Einblick ins Museum zu.

Rijksmuseum, Amsterdam

Hier kann man die Meisterwerke der niederländischen Blütezeit bestaunen, inklusive der Werke von Vermeer und Rembrandt. Dank einer Street View Tour durch das Museum, wandert man durch die Hallen des Museums und kann dabei die Werke zwar nicht riechen, aber fast genauso gut anschauen. Außerdem gibt es die Bilder auch in elf Stories zu bewundern.

Van Gogh Museum, Amsterdam

Welcher Kunstliebhaber kennt ihn nicht, den genialen aber tragischen Maler Van Gogh? In Amsterdam steht mit über 200 Bildern, 500 Zeichnungen und über 750 Briefen die größte Sammlung des Künstlers. Online kann man in zwei Ausstellungen zum Thema „Van Goghs Bücher“ und „Van Goghs Liebesleben“ mehr über den Künstler erfahren. Außerdem kann man mit Street View durch das Museum wandern.

Uffizi Gallery, Florence

Diese Galerie beherbergt die Kunst-Sammlung einer der berühmtesten Familien in Italien – den Medicis. Das schöne Gebäude können wir von außen schlecht bestaunen, aber die Innenräume können wir mit Street View ablaufen. Immerhin muss man jetzt nicht anstehen. In der Hochsaison kann das nämlich bis zu vier Stunden dauern. Mit vier Online-Stories, zahlreichen Objekten und Sammlungen, in denen wir etwas über die Zeit der italienischen Renaissance lernen können, kann es der Online-Besuch mit dem realen Besuch fast aufnehmen.

National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci, Mailand

Als eines der wichtigsten Museen in Europa im Bereich Wissenschaft und Technik wird hier die größte Sammlung von Maschinen, die auf der Grundlage von Da Vincis Skizzen gebaut wurden, gezeigt. Im virtuellen Rundgang kann man in 19 Ausstellungen ein U-Boot von innen besichtigen, alte Dampfloks betrachten und den Raumfahrtbereich entdecken.

Museum für Naturkunde, Berlin

Bei dem virtuellen Rundgang mit Google Street View lernt man auch vom Sofa aus einiges über Evolution und Geoprozesse. Auch das Skelett von Tyrannosaurus Rex Tristan kann man online noch bewundern. Ende Januar wurde der Saurier nämlich nach Kopenhagen ausgeliehen. Die Dauerausstellung und viele Sonderausstellungen kann man ebenfalls online betrachten.

MASP, São Paulo

Das Museum in São Paulo gilt als das bedeutendste Kunstmuseum in Lateinamerika. Online darf man zwischen sechs Bereichen wählen. So scheinen in einer Ausstellung die Bilder in der Luft zu schweben. Eine andere beschäftigt sich mit Mode. Außerdem gibt es Kunst aus Brasilien, Italien oder Frankreich zu sehen.

Museo Frida Kahlo, Ciudad de México

Die berühmte Künstlerin aus Mexiko hat ein eigenes Museum bekommen, das auch gleichzeitig ihr Geburtshaus und das Haus war, in dem sie bis zu ihrem Tod lebte. Auf der Tour sieht man Teile der Einrichtung, Kleidung, Malutensilien oder auch Gemälde von Frida Kahlo.

National Museum of Anthropology, Mexico City

Dieses Museum widmet sich der Archäologie und Geschichte in Mexiko. 23 Räume sind mit alten Artefakten, auch der Mayas, ausgestattet. Eine Vorstellung der Sammlung dort bekommt man auch online.

Auf Google Arts & Culture ist das Angebot riesig. Mit dieser Liste haben wir nur eine Auswahl geschaffen. Wenn Sie sich weitere Museen oder auch kulturelle Stätten wie die Osterinseln oder Versailles anschauen möchten, suchen Sie die Website hier auf und schauen Sie sich um. Aber auch andere Museen bieten virtuelle Touren, beispielsweise über ihre eigenen Webseiten an. So kann man auch der Kunst im Wallraf-Richartz-Museum in Köln ohne einen physischen Besuch näher kommen. Oder den Louvre in Paris besuchen.

+ Louvre in Paris hat eigenes Online-Angebot

Vielleicht das bekannteste Museum der Welt ist der Louvre (französisch Musée du Louvre). Es ist auch das meistbesuchte Museum überhaupt. Auf der Sammlung von Google Arts & Culture ist es nicht zu finden, dennoch kann man auch hier Virtuelles erleben. Denn das Museum in Paris hat ein eigenes Angebot, das man auf seiner Webseite anschauen kann und drei virtuelle Touren beinhaltet. So gibt es hier einmal Ägyptische Antiquitäten zu begutachten. Eine weitere Tour führt uns zum mittelalterlichen Louvre, hier kann man sich Palastgraben und Zugbrücken anschauen. Das dritte Angebot leitet den Besucher in die restaurierte Galerie d'Apollon.