Mittelalterfestival, Elefantentag, Filmfest: Tipps für den Sonntag in und um Köln

Während Wald und Wiese in üppiger Blüte stehen, wachsen an diesem Wochenende diverse Märkte aus dem Boden: Floh- und Klamottenmärkte, sowie ein Frühlings-Markt locken mit Ständen zum Stöbern. Auch ein mittelalterliches Fest auf Schloss Burg und das Internationale Frauen* Film Fest bereichern unser Wochenende. Mit etwas Glück ist uns auch das Wetter gewogen, zwar mit kühleren Temperaturen, dafür aber doch sonnig und trocken.

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Beachten Sie je nach Ort und Veranstaltungsart geltende 3G, 2G oder 2G+-Regelungen, halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

Flohmärkte

Beim Mädelsflohmarkt finden sich Schrank-Schätze (Symbolbild). Andreas Arnold/picture alliance / dpa Foto:

1. Flohmarkt in der Alten Feuerwache

Wann: So, 03.04. 10-17 Uhr

Wo: Alte Feuerwache Köln, Melchiorstraße 3, 50670 Köln

2. Floh- & Antikmarkt am RheinEnergieStadion

Wann: So, 03.04. 11-18 Uhr

Wo: Rückseite vom RheinEnergie Stadion, Eingang Junkersdorferstr. , gegenüber der Jahnwiese, 50933 Köln

3. Mädelsflohmarkt

Wann: So, 03.04., 11-17 Uhr

Wie viel: Eintritt: 4 Euro, ab 16 Uhr 2 Euro

Wo: Pattenhalle Ehrenfeld, Christianstraße 82, 50825 Köln

4. Flohmarkt Porz-Lind

Wann: So, 03.04., 11-18 Uhr

Wo: Porta-Parkplatz, Portastraße 1, 51147 Köln

5. Flohmarkt Godorf

Wann: So, 03.04., 11-18 Uhr

​Wo: Metro Parkplatz, Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln

Doggy Day und Mumien-Erlebnisführung im Neanderthal-Museum

Freitag, 01. April und Sonntag, 03. April

Das Neanderthal Museum in Mettmann lädt kleine und große Besuchende zu einer Reise durch vier Millionen Jahre der Menschheitsgeschichte ein. In der Dauerausstellung liegt der Schwerpunkt auf den Neanderthalern, wechselnde Sonderausstellungen setzen zusätzliche Schwerpunkte. Am Freitag ist „Doggy Day" im Museum, Vierbeiner dürfen dann mit in die Ausstellung und das Museumscafé genommen werden. Sonntag können Familien bei einer Führung durch die Sonderaustellung: „Mumien - Geheimnisse des Lebens" teilnehmen und Faszinierendes über die Praktik der Mumifizierung erfahren.

Wann: Doggy Day: Fr, 01.04., 14-18 Uhr; Mumien-Familienführung: So, 03.04.: 14-15 Uhr

Wie viel: Museumseintritt: 11 Euro, Kinder 6,50 Euro, nur Sonderausstellung: 7 Euro, Kinder 3,50 Euro, Doggy Day: Die Teilnahme am „DoggyDay“ kostet 2 Euro je Hund zzgl. Eintritt für den Halter; Familienführung: Erwachsene 14 Euro, Kinder 9 Euro, Kartenbesitzer 5 Euro (Preise inkl. Museumseintritt)

Wo: Neanderthal Museum, Talstraße 300, 40822 Mettmann

Zur Museumsseite geht es hier.

Noch mehr Ausflüge mit Hund in NRW finden Sie hier.

Internationales Frauen* Film Fest

Noch bis Sonntag, 03. April

Eine Szene aus dem Film „Actual People" von Kit Zauhar. Kit Zauhar/Internationalen Fraue Foto:

Jedes Jahr präsentiert das „Internationale Frauen* Film Fest Dortmund+Köln" Filme aller Genres und Stilrichtungen von Frauen und weiblich gelesenen Personen aus aller Welt. Dabei soll der Kanon erweitert und der Fokus auf herausragende Werke gelenkt werden, bei denen Regisseurinnen, Produzentinnen und Drehbuchautorinnen mitwirkten.

In verschiedenen Kategorien werden nationale und internationale Produktionen gezeigt, beim „Internationalen Debüt-Spielfilmwettbewerb" präsentieren sich 2022 etwa Erzählungen über große Lebensentscheidungen, Träume und den eigenen Weg in der Welt.

Das Programm und der Spielplan finden sich hier. Workshops, Filmvorführungen und mehr werden in Kölner und Dortmunder Spielstätten abgehalten.

Wann: Di, 29.03. bis So, 03.04., unterschiedliche Uhrzeiten

Wie viel: Einzelvorstellungen VVK*: 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Sonderveranstaltungen VVK: 12 Euro,ermäßigt 10 Euro

*gilt nicht für Sonderveranstaltungen

Wo: unter anderem im Filmforum NRW, im Filmhaus, dem Odeon Kino oder der KHM-Aula. Weitere Infos entnehmen Sie dem Spielplan.

Mittelalterliches Gaukler & Food-Festival auf Schloss Burg

Freitag 01. April bis Sonntag, 03. April

Am Wochenende findet auf Schloss Burg ein wahres Spektakel statt: Beim Mittelalterlichen Gaukler und Food-Festival treten Feuerkünstler auf, deftige Gerichte und Krämer-Stände warten auf Besuchende. Eine Falknerei zeigt Flugshows und verschiedene mittelalterliche Bands geben sich die Ehre, darunter Corvus Corax.

Wann: Fr 14-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So,11-20 Uhr

Wie viel: Fr+So 10 Euro, Sa 15 Euro, Kinder 10-14 Jahre: 5 Euro, Kinder unter 10 Jahre: frei

Wo: Schloss Burg, Schloßplatz 2, 42659 Solingen

Weitere Infos gibt es hier.

Ostermarkt im Musikhaus

Sonntag, 03. April

Mitten im Vringsviertel, zwischen Achterstraße und Annostraße, steht ein rotes Häuschen im Grünen. Seit einiger Zeit ist an dem hübschen Ort die Musikschule Süd untergebracht. Am Sonntag, 3. April findet hier von 12-18 Uhr ein Markt mit Kunsthandwerk aus Holz, Papier, Porzellan, Stoff und Metall statt. Es gibt Kaffee, Kuchen, Saft und Sekt.

Wann: So, 03.04., 12- 18 Uhr

Wie viel: Eintritt frei

Wo: Annostraße 37b, 50678 Köln

Elefantentag im Kölner Zoo

Sonntag, 03. April

Am Sonntag ist im Kölner Zoo „Elefanten-Tag". Henning Kaiser/picture alliance/dpa Foto:

Sonntag wird es elefantastisch im Kölner Zoo: Rund um die klugen Dickhäuter gibt es viele Info- und Mitmach-Stationen, stündliche Führungen beim Elefantenpark und Tierpfleger-Sprechstunden. Auch eine Elefanten-Rallye zum Selberlösen wartet auf kleine Besucherinnen und Besucher.

Wann: So, 03.04., 9-18 Uhr, Tierpfleger-Sprechstunden um 11.30 und 14.30 Uhr

Wie viel: Erwachsene 23 Euro, Kinder 11 Euro

Wo: Kölner Zoo, Riehler Str. 173, 50735 Köln

Weitere Infos gibt es hier.

Markt Für Gutes Leben in der Rufffactory

Sonntag, 03. April

Die Veranstaltenden versprechen einen „Erlebnismarkt" mit leckerem Streetfood und vielen regionalen Ständen von Start-Ups, Modeläden und Manufakturen. Stöbern kann man außerdem nach Naturkosmetik, Schmuck und Vintage-Unikaten, Musik und Workshops runden das Programm ab.

Wann: So, 03.04., 10-19 Uhr

Wie viel: Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro

Wo: Rufffactory in Ehrenfeld, Eingang über Venloer Str. 474, 50825 Köln

Familientag im Wallraf-Richartz-Museum

Sonntag, 03. April

Um tierische Freunde geht es beim Familientag im Wallraf-Richartz-Museum: Kunstwerke zeigen seit Jahrhunderten, gar seit Jahrtausenden Tiermotive und stellen sie in verschiedensten Formen und Farben dar. Bei einer Führung lernen Kinder spielerisch, was hinter den tierischen Meisterwerke steckt und was die Bilder über unser Verhältnis zu Tieren aussagen. Im Museumsatelier darf anschließend selbst der Pinsel geschwungen werden, oder man nimmt an einem Familien-Quiz teil – hier kann man sogar etwas gewinnen.

Wann: So, 03.04., 10.30-16 Uhr

Wie viel: Erwachsene: 5 Euro, Kinder gratis; Der Erlös geht vollständig zugunsten von Familien und Kindern aus der Ukraine.

Wo: Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten 40, 50667 Köln

Wir wünschen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund!