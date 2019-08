Musik, Festivals, Sommerfest: 10 Tipps für den Sonntag in Köln

Köln -

Es ist der letzte Sonntag im August und in den Ferien: In mancher Hinsicht fühlt sich das fast nach dem Ende des Sommers an. Aber nichts da! Die Sonne strahlt und es ist heiß. Wir können also wählen: Zuhause bleiben oder raus gehen und Etwas erleben.

Hier kommen unsere Termin-Tipps.

Weinfest am Rhein

22. bis 25. August

Weinfest am Rhein Laura Klemens Foto:

Ob weiß, rot oder rosa – Wein ist vieler Leute liebstes Feierabend-oder Gesellschaftsgetränk. In der Kulisse des Rheinauhafens mit Blick auf die Kranhäuser, den Rhein und in weiter Ferne den Dom, findet vom 22. Bis 25 August zum zweiten Mal das Weinfest am Rhein statt. Angeboten werden Weine aus deutschen und europäischen Weinanbaugebieten. Zur Stärkung gibt es auch einige Snacks. Es können Weinproben vorab gebucht werden. Das tagesaktuelle Angebot findet Ihr auf dem passenden Facebook-Account.

Rheinauhafen Köln

Elisabeth-Treskow-Platz

50678 Köln

Zeiten:

Donnerstag 16-22 Uhr

Freitag 16-22 Uhr

Samstag 16-22 Uhr

Sonntag 14-20 Uhr

weinfest-am-rhein.de

Eat - Play - Love am Fühlinger See

22. bis 25. August

Die deutsche Wakeboardmeisterschaft wird mit Streetfood und Musik gefeiert. Eat Play Love Facebook Foto:

Sport, Food, Musik und Chillen. Das ist eine gute Kombination. Da passt es gut, dass am Fühlinger See während des „Eat Play Love“-Festivals die Deutsche Wakeboard-Meisterschaft ausgetragen wird – spektakuläre Stunts und Sprünge inklusive. Neben dem Sportevent dürfen sich die Besucher auf qualitatives Fast Food freuen. Profi-Gourmets und Hobby-Köche zaubern leckere Snacks und Gerichte aus den unterschiedlichsten Essenskulturen dieser Welt. Eine Kinderecke verspricht auch für die Kleinen Unterhaltung.

Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 12 Jahren umsonst

Am Fühlinger See, Oranjehofstraße 103 (50769 Köln)

eatplaylove.de

Gamescom City Festival

23. bis 25. August

Auch in diesem Jahr findet wieder das Gamescom City Festival statt. (Archivbild) Banneyer Foto:

Mittlerweile dürfte jeder Kölner mitbekommen haben, dass die Messe rund ums Gaming zurzeit wieder in Köln läuft. Ab heute darf auch das breite Publikum teilnehmen. Wen Gaming nun so gar nicht interessiert, kann aber in anderem Sinne von der Messe profitieren. Denn von Freitag bis Sonntag läuft das dazugehörige City Festival mit Live-Musik, Aktionen und Essen und Trinken in der Innenstadt. Auf den Bühnen am Hohenzollernring, Rudolfplatz und Neumarkt treten unter anderem Künstler wie OK Kid, Tom Odell, Brings, Kasalla und Eli auf.

Alle Informationen zum Festival gibt es hier.

All Elements Sports 2019 - Open Air Festival

24. bis 25. August

Fußballfreizeiten sind in den Ferien sehr beliebt picture alliance / Julian Stratenschulte / dpa Foto:

Auch bei diesem Festival, das dieses Mal in Rodenkirchen stattfindet, werden Sport, Musik und Schlemmen vereint. Musiktechnisch kündigen die Veranstalter unter anderem Mo-Torres & Cengiz Musik, Dennis Dies Das, Amer Wakka und DJ L-Coholic am. Dazu gibt es Breakdance-Einlagen. Außerdem wird hier der „Bezirk Two Cup 2019“ ausgerichtet und auch eine Activity-Area sorgt für sportliche Unterhaltung. Kreativmarkt und Schlemm-Stände sind für die sportlich Uninteressierten interessant. Los geht es um 12 Uhr. Die Veranstaltung dient der Erhaltung des Sportplatzes. Eintritt ist frei.

Konrad-Adenauer-Straße 2, 50996 Köln

Veranstaltung auf Facebook anzeigen.

Loss mer singe Sommerfest

Sonntag, 25. August

Die Kölschrockband Kasalla Stefan Worring Foto:

Ein Sommerfest für die ganze Familie: Loss mer singe präsentiert kölsche Bands wie Kasalla, Miljö, Fiasko u.a. live auf der Galopprennbahn. Auch diesmal wird mit Hilfe der Texthefte mitgesungen. Dazu gibt es ein vielfältiges Angebot für Kinder und Essen wie Würstchen, Fish and Chips, Waffeln und Kuchen zur Stärkung. Warme und Getränke gibt es ebenfalls. Es kann flaniert, gechillt und gespielt werden.

Galopprennbahn Weidenpesch, Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Zeiten: Einlass 10 Uhr, Beginn 12 Uhr, Ende ca. 19 Uhr. Vorverkauf bei koelnticket.de

Lindenthaler Flair

Sonntag, 25. August

Das Lindenthaler Fest Ebert Foto:

Auch die Kölner aus Lindenthal feiern sich und ihr Veedel gerne und veranstalten daher seit Jahren den Lindenthaler Flair. Die Dürener Straße wird dann von diversen Ständen und Aktionen gesäumt, für Kinder gibt es Karussells und Hüpfburgen. Auf mehreren Bühnen können die Besucher Musik und Tanzvorführungen bestaunen.

Wo? Dürener Straße zwischen Lindenthalgürtel und Universitätsstraße in Köln-Lindenthal

www.wirsindlindenthal.de

Fischmarkt

Sonntag, 25 August

Fischmarkt im Kölner Tanzbrunnen Grönert Foto:

Der Veranstalter RheinLust verspricht seinen Gästen kulinarischen Genuss. Wer glaubt, es gibt nur Fisch, liegt falsch. Das Angebot reicht von Fisch über Wurst und Käse zu Wein, Obst und Gemüse. Am 25. August ab 11 Uhr kann am Tanzbrunnen auf dem Fischmarkt geschlemmt und eingekauft werden. Der Eintritt ist frei.

Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Öffnungszeiten:

Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr

Mehr Informationen unter:www.rheinlust.de

PJ Masks Aktionstag im Odysseum

Sonntag, 25. August

Das Abenteuermuseum Odysseum in Köln. Stefan Worring Foto:

Zugegeben, dieser Tipp ist speziell für die Kleinsten. Aber es ist ihr letzter Ferien-Sonntag und da kann man ihnen auch mal einen reinen Kinderspaß gönnen. Von 11 bis 16 Uhr haben die Kids die Möglichkeit, die Helden der beliebten Kinderserie PJ Masks zu treffen. Die PJ Masks treten zu jeder vollen Stunde auf. Das Programm beinhaltet zudem Punkte wie Kinderschminken, Basteln und andere Aktionen.

Odysseum, Corintostraße 1, 51103 Köln

Eintritt: Erwachsene 16 Euro, Kinder 8 Euro. Gilt auch für die Dauerausstellungen im Museum.

OBI-Sommerkino am Blackfoot Beach

Sonntag, 25. August

Die Strandbar am Blackfoot Beach Lisa Beller/Blackfoot Beach Foto:

Das OBI-Sommerkino am Blackfoot Beach ist ein spezielles Familienprogramm für die Sommerferien. Mit dem letzten Film am 25. August ist die Veranstaltungs-Serie dann auch vorbei. In der schönen Kulisse am See werden am Sonntag Filme unter dem Thema „Surffilm Night“ gezeigt. Für das perfekte Kinoerlebnis dürfen natürlich Popcorn und Getränke nicht fehlen. Ab 0 Jahre. Eintritt 8 Euro pro Person inklusive Popcorn.

Einlass: 16 Uhr, Film startet um 17 Uhr

Blackfoot Beach, Stallagsbergweg 1, 50769 Köln, Deutschland

blackfoot.de

Frauenmediaturm Jubiläum

Sonntag, 25. August

Ohne Schwarzers Protest wäre der Bayenturm hinter modernen Fassaden verschwunden. Martina Goyert Foto:

Mit einem großen Fest im Turm für die Kölner Bürger wird der Geburtstag des Frauenmediaturms am Sonntag begangen. Um 15 Uhr startet das Fest mit Musik von Kindern und Jugendlichen der Jazzhausschule. Stiftungsgründerin Alice Schwarzer begrüßt um 16 Uhr die Gäste. Von 16.30 Uhr bis 18 Uhr lesen unter anderem Schauspielerin Cordula Stratmann und Kabarettistin Anka Zink Schlüsseltexte des Feminismus vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Barbara Schock-Werner, Mitglied im Vorstand des Frauenmediaturms, führt ab 17 Uhr durch den mit mehreren Architekturpreisen ausgezeichneten sanierten Turm Dabei kann auch die Bibliothek besichtigt werden. Ab 18.30 Uhr gibt es Musik mit Stefan Knittler & Band.

Der Eintritt ist frei. Ab 15 Uhr

Anna-Schneider-Steig 8, 50678 Köln

https://frauenmediaturm.de/