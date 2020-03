Neue Hobbys, virtuelle Treffen: 10 Tipps, wie wir uns das Wochenende verschönern

Köln -

Ja, es nervt, dass wir derzeit nicht wirklich viel unternehmen können: Veranstaltungen wurden abgesagt, Bars und Clubs sind geschlossen und Freunde besuchen sollten wir auch nicht mehr. Wir bleiben zuhause– und das ist auch vernünftig.

Wir versuchen Ihnen die Zeit, ohne Bars und Veranstaltungen, Kino und Märkten ein bisschen zu verschönern. Endlich mal die Wohnung auf Vordermann bringen, ein neues Hobby aneignen oder trotzdem – wenn auch nur virtuell – die liebsten Freunde treffen.

Brühe selber machen

Selbstgemachte Brühe schmeckt einfach am besten. Lubos Houska / Pixabay Foto:

Wir finden Geduld für die Dinge, die wir uns schon so lange vorgenommen haben. Endlich mal auch die kleinen Helferlein für die Küche selbst machen – ganz nachhaltig, versteht sich. Wie wäre es mit Brühe kochen? Vielseitig einsetzbar, freut sich bestimmt auch die Nachbarin, wenn man ihr ein Gläschen vor die Tür stellt. Ganz ohne Thermomix gelingt dieses simple und leckere Rezept.

Familienabende auf der Couch

Entspannte Abende auf der Couch sind was Feines für Klein und Groß. Jan Vasek / Pixabay Foto:

Es gilt viel Leerlauf zu überbrücken – voraussichtlich bleibt auch an den nächsten Wochenenden genug Zeit, Filme zu schauen. Warum also nicht direkt einen Mehrteiler beginnen? Genau richtig für den nächsten „Harry-Potter-Marathon“? Oder doch lieber „Fluch der Karibik“? Wem das zu brutal ist, der greift lieber auf einen der zahlreichen Disneyfilme zurück: Arielle, das Dschungelbuch, König der Löwen – na gut, auch da muss man für die Kleineren vielleicht über die ein oder andere Szene hinwegspulen.

Ansonsten können Sie sich auch in die Welt von Philippe Abrams hineindenken, der bei „Willkommen bei den Sch’tis“ in eine zunächst ähnliche Einöde in der Normandie versetzt wird, wie sie hierzulande gerade zu herrschen scheint. – Alles nimmt natürlich ein gutes Ende. Nach Frankreich geht es gedanklich auch mit dem Film „Ratatouille“. Bei der im Feinschmecker-Lokal kochenden Wanderratte Rémy, haben besonders die Kleinen was zu Lachen.

Für all diejendigen, die die Liebsten nicht in ihrer unmittelbaren Nähe haben, funktioniert der Filmabend mit dem Google Chrome Plugin „Netflix Party“ auch virtuell. Die Videos werden synchron abgespielt und im Gruppenchat können alle ihre Gedanken zur Handlung austauschen.

Konzerte direkt vom Sofa genießen

Sofa-Konzerte bringen Abwechslung und gute Laune ins heimische Wohnzimmer. Pixabay Foto:

Veranstaltungen und Events im ganzen Land fallen aus. „Auf Konzerte verzichten“, heißt das aber noch lange nicht. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler bieten via Facebook, Instagram und Youtube sogenannte Wohnzimmerkonzerte im Livestream an.

Virtuelles Freundetreffen via Skype

Freundetreffen trotz Corona-Krise. Jan Vasek / Pixabay Foto:

Auf den Mädelsabend mit den besten Freundinnen oder den gepflegten Stammtisch muss auch jetzt nicht verzichtet werden. Skype ist hier das richtige Mittel, um der Vereinsamung entgegen zu wirken. Einfach die Liebsten in einer Konferenz zusammenrufen, sich ein Bierchen schnappen und mit dem Tratschen loslegen. Auch ein Spieleabend kann wunderbar über Skype funktionieren – man mag es kaum glauben.

Ein neues Hobby? – Zeichnen lernen!

Zeichnen kann man auch wunderbar mit der ganzen Familie. pixabay Foto:

Aus Langeweile entstehen manchmal ja sogar neue Hobbys. Manche von uns haben jetzt vielleicht genug Zeit, einige davon auszuprobieren. Vielleicht ist Zeichnen ja was für Sie. In zahlreichen Online-Kursen können Sie lernen, wie Sie Stift und Feder richtig schwingen. Schauen Sie doch mal bei Youtube vorbei. Hier gibt es viel Inspiration. Zwar nicht das klassische Zeichnen, aber trotzdem Künstlerisches, zeigt beispielsweise Mädchenkunst auf ihrem Kanal. Mit den farbenfrohen Malereien bringt man schnell ein bisschen Fröhlichkeit in den tristen Alltag zuhause.

Spielerisch gegen aufkeimende Langeweile ankämpfen

Monopoly hat schon so manchen gemütlichen Familienabend gecrashed. Bruno Germany / Pixabay Foto:

Wir lassen keine Ausreden mehr gelten. Wer jetzt noch sagt, Monopoly dauere „zu lange“, der hat den Ernst der Lage wohl noch nicht verstanden. Unbeschwert über die Schlossallee flanieren, am Westbahnhof einsteigen, um vielleicht einen kurzen Ausflug ins Gefängnis zu machen – wo geht das noch so unbeschwert wie hier?

Wer dem dann vorprogrammierten Familienstreit aus dem Weg gehen will, probiert vielleicht besser eins dieser Spiele aus.

Serien: Endlich am Ball bleiben!

Es gibt so viel Angebot auf den zahlreichen Streamingdiensten – endlich Zeit, sich diesem zu widmen. Jade87 / Pixabay Foto:

Sonst reagieren Sie nie auf die Meldungen, dass es wieder eine neue Serie bei dem Streamingdienst Ihres Vertrauens gibt? Sie hingen sowieso noch in der zweiten Staffel „Haus des Geldes“ fest? Im März gab es und gibt es wieder viele spannende neue Serien und Sie können zu den ersten gehören, die wild darüber diskutieren.

Ordnung ist das halbe Leben

Den Kleiderschrank ausmisten – los gehts! Julian Hochgesang / Unsplash Foto:

Ja, zugegeben, eine freudebringende Empfehlung ist das vielleicht weniger. Aber: Wir haben Tipps, wie Sie die Wohnung fix auf Vordermann bringt und den Kleiderschrank endlich mal entrümpelt. Und so schlecht ist es ja auch nicht, wenn nach der „Daheimbleibezeit“ die Familie zu Besuch kommt und man ganz ehrlich behaupten kann, man hätte nicht extra aufgeräumt.

Den Horizont erweitern: eine neue Sprache lernen

Aller Anfang ist schwer – dann wirds immer leichter! Pixabay Foto:

Auch unseren intellektuellen Horizont können wir in der Zeit der heimischen Besinnung ein bisschen erweitern. Manchen mag das schwerer fallen als anderen, eine Sprache zu erlernen. Heutzutage gibt es zahlreiche Apps und Podcasts, die das Lernen spielerisch erleichtern. Und: auch zu zweit funktioniert das Sprachenlernen wunderbar. Wappnen Sie sich gemeinsam für den nächsten Urlaub – er kommt bestimmt!

Yoga – sich wegdenken und einfach entspannen

Yoga entspannt, hält fit und lässt Sie gedanklich an fremde Orte entfliehen. Dane Wetton / Unsplash Foto:

„Sport kann man ja jetzt auch nicht mehr machen!“ – Falsch gedacht. Im Netz finden sich unglaublich viele Anbieter von Online-Sport-Kursen. Mit Yoga bleiben Sie fit und lernen zu entspannen. Träumen Sie sich an einen anderen Ort, wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt und blicken Sie der Sonne mit einem Gruß entgegen. Auf dem Youtube-Kanal von Mady Morrison gibts Inspiration für Anfänger und Fortgeschrittene.