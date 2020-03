Pflanzentausch und Kleidertrödel : 5 Termin-Tipps für den Sonntag in Köln

Köln -

Erst vor wenigen Tagen flogen noch die Kamelle durch die Lüfte - jetzt sind die jecken Tage schon wieder vorbei. Während die einen dem bunten Treiben noch hinterhertrauern, freuen die anderen sich schon sehnlichst darauf, ein wenig körperliche und geistige Erholung zu genießen. Wie praktisch, dass wir dank des Schaltjahres gleich einen Tag mehr haben, um wieder zur Ruhe zu kommen. Wie sich dieser besondere 29. Februar und das Wochenende drumherum gut verbringen lassen? Hier einige Tipps.

Unsere Wochenendtipps Ausflüge, Veranstaltungen, Konzerte, Kleinkunst: Jeden Donnerstag ab 18 Uhr stellen wir Ihnen eine Liste mit Ideen und Tipps für das kommende Wochenende zusammen. Bei Anregungen und Fragen schreiben Sie gerne eine E-Mail an ksta-freizeit@dumont.de.

Thementag Bergwelten im Rautenstrauch-Joest-Museum

Sonntag 1. März



Berglandschaft in Nepal (Symbolbild) Unsplash/Sergey Pesterev Foto:

Im Rautenstrauch-Joest-Museum dreht sich am Sonntag alles um Berglandschaften in der ganzen Welt. In Workshops und Mitmach-Aktionen lernen die Besucherinnen und Besucher die Bedeutung von Bergen kennen - von den Alpen bis ins Himalaya. Die Bräuche und Rituale der Berg-Bevölkerung können beim Gestalten von tibetanischen Wunschfahnen oder beim vietnamesischen Tai Chi hautnah erlebt werden.

Eintritt Die Tageskarte für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) ermöglicht Zugang zu allen Museumsveranstaltungen, sowie zur Dauer- und Sonderausstellung, nicht aber zu den Reise-Reportagen von „Grenzgang".

Termine Sonntag 1. März von 10-17 Uhr

Rautenstrauch-Joest-Museum

Cäcilienstraße 29-33

50667 Köln

www.museenkoeln.de

Auf Google Maps anzeigen

Der HofSonntag im Bürgerhaus Kalk

Sonntag 1. März



Im Garten gibt es viel zu entdecken (Symbolbild) Unsplash/Kelly Sikkema Foto:

Das Bürgerhaus Kalk lädt ein zum „HofSonntag": Im überdachten Hof kann in lockerer Atmosphäre ein entspannter Sonntag verbracht werden. Ab 11 Uhr unterhält Selma Scheele junge Besucher mit Märchenerzählungen, ab 12 Uhr können Blumentöpfe gestaltet und bepflanzt werden. Im Café gibt es Essen und Trinken.

Eintritt frei

Termin: Sonntag 1. März ab 11 Uhr

Bürgerhaus Kalk

Kalk-Mülheimer Str. 58

51103 Köln

www.buergerhauskalk.de

Auf Google Maps anzeigen

Köln spricht

Sonntag 1. März



In gemütlicher Atmosphäre wird über gesellschaftlich relevante Themen diskutiert. (Symbol) Unsplash/Jessica Da Rosa Foto:

Köln spricht am Sonntag im Kulturraum 405 in Ehrenfeld. Es geht um Themen wie Alkoholkonsum, Eltern-Kind-Beziehungen und andere politische sowie gesellschaftlich relevante Themen. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre wird diskutiert und gesprochen. Musikalische Begleitung und ein spendenfinanziertes Catering-Angebot schaffen einen Raum zum offenen Austausch und für angeregte Debatten.

Eintritt frei

Termin Sonntag 1. März, Einlass ab 13:30, Diskussionsstart 14 Uhr

Kulturraum 405 e.V.

Venloer Straße 405

50825 Köln

www.koeln-spricht.de | www.kulturraum405.de

Auf Google Maps anzeigen

Medienkunst in Zollstock

Sonntag 1. März

Filmvorführung (Symbol) Unsplash/Aneta Pawlik Foto:

Beim Kultursonntag in der Halle Zollstock haben Künstlerinnen und Künstler einen Tag lang Gelegenheit, ihre Arbeit zu präsentieren. An diesem Sonntag stellt Medienkünstler Wilfried Agricola sein Projekt „Die 7 Mahnmale für die Menschlichkeit" vor. Dabei wird mit audiovisueller Kunst das Gedenken historischer und jüngerer Ereignisse hinterfragt. Neben Filmvorführungen wird es um 16 Uhr eine Lesung des Künstlers geben.

Eintritt frei

Termine Sonntag 1. März 14-18 Uhr

Halle Zollstock

Gottesweg 79

50969 Köln

7mfh.a-virtual-memorial.org | www.halle-zollstock.com

Auf Google Maps anzeigen

Danke Merkel - Junges Theater

Sonntag 1. März

Theatersaal (Symbol) Unsplash/Alex Avalos Foto:

Das Junge Ensemble stellt sich im Theater der Keller den Fragen unserer Zeit: Wer ist Schuld an der Krise? Kann man die Verantwortung auf die Regierenden abwälzen oder muss man sich den Schuh selber anziehen? Von Freitagsdemonstration bis Dieselkrise wird alles auf die Bühne gebracht, was die Politik und die Jugend von heute bewegt.

Eintritt 15 Euro, ermäßigt 7 Euro

Termine Sonntag 1. März um 18 Uhr

Theater der Keller

In der TanzFaktur

Siegburger Str. 233w

50679 Köln

www.theater-der-keller.de

Auf Google Maps anzeigen