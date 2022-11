Köln – Ein Bier oder eine Limo unter freiem Himmel genießen, das geht besonders gut in einem der zahlreichen Biergärten in Köln. Biergärten wie der Aachener Weiher oder Volksgarten sind aus der Stadt nicht wegzudenken. Hier lassen sich schöne Stunden verbringen. Die großen Biergärten sind aber auch sehr bekannt. Doch es gibt Alternativen. Kleinere und unbekanntere Biergärten finden Sie in dieser Auswahl.

12 nicht ganz so bekannte Biergärten in Köln

Kahnstation am Blücherpark

Der Blücherpark und der dazugehörige Weiher wurden nach Vorbildern aus der Barockzeit streng geometrisch angelegt. Im See sprudelt eine kleine Fontäne, seitlich wird das Gewässer von Lindenalleen gesäumt. Am Ufer gibt es einen Biergarten, der Getränke und auch Speisen wie Suppen, Salate und Kuchen anbietet. Das Rauschen der nahen Autobahn mindert die Beliebtheit des Parks kaum. Auf dem vor einigen Jahren restaurierten Weiher kann man eine Bötchenfahrt machen und es finden regelmäßig Konzerte statt.

Parkgürtel, 50823 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 14 Uhr bei schönem Wetter

www.bluecherpark.com

Altes Schwimmbad Riehl

Badewasser sucht man im alten Riehler Schwimmbad heutzutage vergeblich, das gibt es dort schon lange nicht mehr. Dafür aber einen schönen und erstaunlich großen Biergarten. Stolze 600 Sitzplätze hat die Gastronomie zu bieten und steht insbesondere bei Radfahrern hoch im Kurs. Da der Biergarten nahe am Rhein liegt, kommen sowohl Radler als auch Spazierende häufig hier vorbei. Die können aus den über 20 Biersorten wählen und dazu Linseneintopf, Quiche, Salate oder Schnitzel verzehren.

An der Schanz 2a, 50735 Köln

Öffnungszeiten: Montag ab 15 Uhr, Dienstag bis Sonntag ab 12 Uhr

www.koeln-biergarten.de

Bumann & Sohn

Viele schöne Details wie das Gewächshaus oder die industriellen Lampen, gebaut aus Regenrinnen, machen das Bumann & Sohn zu einer individuell gestalteten und beliebten Location. Eigentlich eine Bar und ebenso Spielstätte für Livemusic, wird an warmen Tagen aber auch gern der Biergarten frequentiert. Es gibt rund 40 lauschige Sitzplätze. Wer bei gutem Wetter draußen einen Sitzplatz ergattern möchte, sollte frühzeitig kommen.

Bartholomäus-Schink-Str. 2, 50825 Köln

Öffnungszeiten des Biergartens: Mo-Fr 17 bis 24 Uhr, am Wochenende ab 16 Uhr

www.bumannundsohn.de

Playa in Cologne

Sportlich mit Urlaubsflair – so sitzt man im Biergarten an der Playa. Hier hat man den Strand auf den Beachvolleyballplätzen gleich unter den Füssen, raschelnde Baumwipfel und Sportler im Sand sorgen für Urlaubsatmosphäre. Burger, Flammkuchen, Pommes oder Salate stehen auf der Speisekarte, dazu gibt es kalte Fassbrause oder ein prickelndes Bier.

Junkersdorfer Straße 1, 50933 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 23 Uhr, Samstag 12-23 Uhr und Sonntag 12 bis 21 Uhr (Küche kürzer)

www.playa.de

Steinbud zur grünen Oase

Heimeliges Ambiente in der Steinbud Copyright: Stephanie Broch

Der Biergarten gehört zum Kleingartenverein Höningen nahe dem Kalscheurer Weiher, ist während der Gartensaison geöffnet und bietet ein bisschen Märchenflair. Den Namenszusatz „Zur grünen Oase“ trägt der Biergarten unweit des Kalscheurer Weihers in Zollstock zurecht. Rund 50 Sitzplätze gibt es. Das Lokal liegt versteckt neben Schrebergärten südlich der A4 und ist komplett umsäumt von Bäumen. Neben Kaffee und Kuchen sind hier vor allem Currywurst und Schnitzel die Renner, berichten die Betreiber.

Mehr über die Steinbud lesen Sie hier mit KStA-PLUS.

Zollstocker Weg 101, 50997 Köln

Öffnungszeiten: täglich 14-22 Uhr, dienstags geschlossen

Kiosk am Kalscheurer Weiher

Ähnlich der Kahnstation im Blücherpark, kann man auch hier einen Nachmittag mit Bötchenfahren verbringen oder einfach nur am Weiher sitzen, etwas trinken und essen. Am Kiosk gibt es kalte und warme Getränke, außerdem selbst gebackene Kuchen und kleine Speisen und jetzt im Sommer auch Eis. Mit dem Eis in der Hand lohnt sich noch ein schöner Spaziergang um den Weiher. Bötchenfahren kostet fünf Euro für eine halbe Stunde, eine ganze schlägt mit neun Euro zu Buche.

Anfahrt: An der Kreuzung Militärringstraße/Oberer Komarweg/Am Eifeltor Richtung Logistikzenrum“Am Eifeltor“ abbiegen. Nach ca. 30 m ist links in die Zufahrt zum Parkplatz

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 13 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr - bis Dunkelheit

kalscheurer-weiher.de

Odonien

Die künstlerischen Metall-Exponate von Odo Rumpf geben dem Biergarten im Odonien einen postapokalyptischen Touch. Wo oft Veranstaltungen stattfinden und beliebte Techno-Partys gefeiert werden, kann auch einfach das Feierabendbier genossen werden. Der Biergarten ist auch während der odonischen Veranstaltungen geöffnet, allerdings teilweise zu veränderten Öffnungszeiten. Man bekommt kühle sowie warme Getränke und Speisen wie Pommes, Salate und Suppen. Abends wird es hier mit Fackeln, Kerzen und manchmal auch Feuer-Installationen gemütlich.

Hornstraße 85, 50823 Köln

Öffnungszeiten: Freitag bis Samstag ab 17 Uhr, Sonn-und Feiertage ab 15 Uhr

www.odonien.de

Aida Restaurant-Café-Biergarten

Blick in den Aida-Biergarten in Nippes Copyright: Laura Klemens

Nippes ist mit gastronomischen Betrieben und Biergärten nicht so gut ausgestattet wie das Belgische Viertel oder Ehrenfeld, aber dennoch lassen sich auch hier einige schöne Plätzchen finden. Für ein Feierabendbier in der Sonne zum Beispiel bietet sich der Aida-Biergarten an, der erst kürzlich 15-jähriges Bestehen gefeiert hat. Ab und zu finden kleinere Veranstaltungen statt. Kulinarisch geht es venezolanisch zu. Es gibt Tapas und andere südamerikanisch angehauchte Gerichte. Auch Fußballübertragungen laufen hier und im Innenraum kann man noch die ein oder andere Spezialität im kleinen Lädchen abstauben.

Mehrheimerstr. 195, 50733 Köln

Öffnungszeiten: Freitag ab 17 Uhr, Sa und So ab 15 Uhr

www.aidas-kitchen.de

B & B-Biergarten Auf Schelling

Der Biergarten gleich an der Rodenkirchener Brücke gehört zur Tennisanlage Schelling und nennt sich selber auch Alpenbiergarten. Dazu passend gibt es mitunter alpenländische Kost wie zum Beispiel Alpenfladen- Pinsa, Obazda, Jause, Leberkäs, Spanferkel. Dazu gibt es österreichisches Bier im kalten Steinkrug. Wer mag bekommt aber auch Kölsch, Wein, Alkoholfreies oder andere Drinks. Mehrmals wöchentlich gibt es Spanferkel „LIVE“ v. Holzkohlengrill und sonntags ab 12 h immer Weißwurstfrühstück. Man sitzt schön unter großen Bäumen und vor oder nach einem Besuch bietet sich ein Spaziergang am Rhein an.



Heinrich-Lübke-Ufer 18, 50996 Köln

Öffnungszeiten: Am Wochenende ab 12 Uhr, unter der Woche ab 16 Uhr

www.b-und-b-biergarten.de

Pop-Up-Biergarten Johann Schäfer

Idyllisch: Eine weitläufige Wiese inmitten des historischen Industriekomplexes der Rhein-Energie in der Südstadt. Hier wird bis Ende September ein Pop-Up-Biergarten betrieben. Copyright: Johann Schäfer Brauhaus

Auf der riesengroßen Wiese des Rhein-Energie-Geländes in der Südstadt betreibt in diesem Sommer Till Riekenbrauk vom Johann-Schäfer einen Pop-Up-Biergarten. Das bedeutet, dass der Biergarten zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder verschwinden muss. Bis September darf hier aber noch in schöner Atmosphäre Bier getrunken werden. Zum Kölsch gibt es schnelle Gerichte wie Currywurst, Pommes oder Salate. Auf der Wiese gibt es auch Spielmöglichkeiten für Kinder. Ein weiterer Biergarten des Brauhauses befindet sich am Kap am Südkai im Rheinauhafen.



Ohmstraße 18, 50677 ( (Eingang Ohmstraße, Ecke Bonner Wall)

Öffnungszeiten: Bis Ende September Do-Fr 15 bis 22 Uhr und samstags 12 bis 22 Uhr

www.johann-schaefer.de

Alt Poller Wirtshaus

Ein kleiner, gemütlicher Biergarten im ruhigen Poll ist im Alt Poller Wirtshaus anzufinden. Verschiedene Biere fließen aus dem Hahn, darunter neben Kölsch auch Meckatzer Weißgold, Leffe Blond oder Eifeler Landbier. Die Küche kocht überwiegend deftige Brauhausgerichte, seit kurzem gibt es den Wirtshaus-Burger und auch eine vegane Variante davon. An heißen Tagen erfreuen sich die Gäste besonders an den Schattenplätzen unter den Lindenbäumen. Am 24. Juni 2022 ist eine Paris-Nacht geplant, mit französischen Chansons und Bier sowie leckeren Sommerweinen.

Poller Hauptstraße 28, 51105 Köln

Öffnungszeiten: Ab 14.6. Dienstag bis Freitag 15 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 24 Uhr, vorher noch Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 12 aber Montag und Dienstag geschlossen

http://apw.alt-poller-wirtshaus.de

Meer sehen

Im Biergarten des "Meer sehen" findet sich für die Gäste so manches lauschiges Plätzchen. Copyright: Esch

Einen weiteren schönen Biergarten im Restaurant hat das „Meer sehen". Das richtige Meer kann man auch von hier leider nicht sehen, dennoch kommen im Hinterhof zwischen Palmen Urlaubsgefühle hoch. Die mediterran und asiatisch angehauchten Speisen helfen dabei, sich dem letzten Urlaubsort gleich noch näher zu fühlen. Es gibt Essen in Tapas-Größe, beispielsweise spanische Pimientos de Padron oder thailändische Tom Kha-Suppe. Die Tageskarte verrät immer noch die Extras neben der klassischen Speisekarte. Während der Biergarten-Saison, also derzeit, werden keine Reservierungen angenommen.

Philippstraße 1, 50823 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 17 Uhr

http://meersehenkoeln.de

**Es handelt sich hier um eine Auflistung von ganz verschiedenen Biergärten in Köln, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die Reihenfolge ist willkürlich. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an ksta-freizeit@dumont.de, wenn Sie weitere Tipps von kleinen, unbekannteren Biergärten, die Sie empfehlen möchten, haben.**