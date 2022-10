Betreiberwechsel nach 28 Jahren: Das Secco ist in neuen Händen

Köln-Ehrenfeld -

Seit fast drei Jahrzehnten ist das Weinlokal Secco eine feste Institution im Veedel: Eröffnet wurde das Restaurant vor 28 Jahren von Gesine Brummack, zu Beginn noch in der Hauffstraße. Dann zog Brummack mit ihrem Lokal in die Simrockstraße. Nun hat sie sich aus der Gastronomie zurückgezogen und die Leitung des Ladens in vertrauensvolle Hände gelegt: „Ich habe vier Jahre lang im Secco gearbeitet, bevor Gesine mich gefragt hat, ob ich übernehmen will“, erzählt Sandra Scholz.