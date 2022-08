Cafés und Restaurants: 12 Lieblingsorte auf der „Schäl Sick“ in Köln

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Das rechtsrheinische Köln ist eine Reise nach „drüben“ wert, wenn man nicht schon das Glück hat, dort zuhause zu sein. Es gibt immer mehr schöne Ecken, Cafés und Bistros. Julia Floss war auf der „Schäl Sick“ unterwegs und hat sich einige dieser Plätze näher angeschaut. Eine Tour ihrer Lieblingsorte in Deutz, Kalk, Mülheim oder Humboldt-Gremberg haben wir hier zusammengefasst, ergänzt durch weitere schöne Cafés auf der Schälsick, die wir für ihr gutes Essen und ihren grandiosen Kuchen lieben.

Café Jakubowski in Mülheim

Julia Floß im gemütlichen Café Jakubowski

An der Ecke Mülheimer Freiheit ist das Café Jakubowski. Der große Raum ist lichtdurchflutet. Neben dem Tresen rankt eine hübsche Blümchentapete Richtung Decke. Die Einrichtung vereint Designklassiker und Schätze aus den 50er Jahren. Die Gerichte auf der Tafel wechseln täglich, es gibt Frühstück aber auch Lasagne, Suppen, Kuchen und andere Leckereien. Von 10 bis 18 Uhr gibt’s Frühstück und ab 12 Uhr warmes Essen.

Café Jakubowski, Mülheimer Freiheit 54, 51063 Köln, 0221/9661110

Öffnungszeiten: Di bis Sa: 10 bis 23 Uhr, sonn-/ feiertags: 10 bis 18 Uhr

www.cafe-jakubowski.de



Villa Mathilde in Deutz

Julia Floß genießt ihre Zeit in der Villa Mathilde. Das Wohnzimmer ist ein bisschen Barock, ein bisschen 50er-Jahre. Dörthe Boxberg Foto:

Eine liebe Freundin gab Julia Floß den Tipp: „Geh’ mal in die Villa Mathilde. Für den Käsekuchen würde ich meine Großmutter verkaufen.“ Also los. Ein bisschen Barock, ein bisschen 50er-Jahre-Wohnzimmer. Vogelmotive kehren auf Tapete und Porzellan immer wieder zurück und überall gibt es hübsche Besonderheiten zu entdecken.

Villa Mathilde, Mathildenstraße 27, 50679 Köln-Deutz, 0221/99449496

Öffnungszeiten: Di bis So: 10.30 Uhr bis 18 Uhr

www.villamathilde.de



Saint Louis in Deutz

Julia Floß im Saint Louis

Das kleine Bistro „Saint Louis“, direkt auf der Deutzer Freiheit beheimatet und längst zur beliebten Anlaufstelle für einen frischen Kaffee geworden. Die Kundschaft ist bunt gemischt: Seniorinnen, die vormittags ihren Café Latte schlürfen, Nachbarn, die mittags geduldig vor der Salattheke warten und Studierende, die sich auf dem Weg zur Uni ihren Guacamole-Feta-Bun holen. Der Kaffee kommt von der Kölner Heilandt-Kaffeerösterei und die Snacks und Mittagsgerichte können sich sehen lassen.

Saint Louis, Deutzer Freiheit 89, 50679 Köln, 0221/99756650

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr, So+Feiertage geschlossen

www.saintlouisonline.de



Bambule.Kaffeebar in Kalk

Leckeren Kaffee in der Zubereitung.

Ein weiterer Stop der rechtsrheinischen Tour: „Bambule.Kaffeebar“. Die Ladenfront lässt bereits erahnen, das hier war früher ein Kiosk. An der Fensterdurchreiche gibt es heute leider keine gemischten Süßtüten und Wegbiere mehr, aber dafür fabelhaften Kaffee (aus der Siebträgermaschine!), belgische Waffeln, Panini und sehr guten selbst gemachten Kuchen.

Bambule.Kaffebar, Wiersbergstraße 32, 51103 Köln

Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 9-17.30 Uhr, Sa geschlossen, So: 14-18 Uhr

Blauer König in Kalk

Blauer König in Kalk.

Gut essen kann man im „Blauen König“, ein hübsches, kleines Restaurant mit Vintage-Charme. Bei Julia Floß gab es vorneweg die Suppe der Woche, die im Nu leer gelöffelt war. Zwiebelkuchen, Kürbisravioli oder Entenbrust mit Feigen waren allesamt köstlich. Der Flammkuchen ist herrlich knusprig und schön belegt.

Blauer König, Markt 24, 51103 Köln, 0221/99393748

Öffnungszeiten: Di bis Sa von 12-23 Uhr, So 12-22 Uhr



www.blauer-koenig.de

Café Casablanca, Humboldt-Gremberg

Frau Floß im Café Casablanca

In der Vitrine vom Café Casablanca liegen Blätterteigtaschen, Mille-feuille, gestapelte Pfannkuchen und Feingebäck. Das Café wird von Kader Zaghi, Halb-Marokkaner und Halb-Algerier, der seit 30 Jahren in Köln lebt, betrieben. Er erklärt, dass die Hähnchen-Pastilla eine klassische Hochzeits-Vorspeise ist. Die süß-würzige Pastete ist mit Mandelmus und geschmortem Hähnchen gefüllt. Eine hervorragende Mischung. Der türkische Mokka duftet nach Kardamom. Zum Pfannkuchen gibt es Honig.

Café Casablanca, Taunusstraße 1, 51105 Köln, 0221/16868578

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-21 Uhr

www.casablanca-taunusstr.de

Café Heimisch, Deutz

Die Theke im Café Heimisch auf der Deutzer Freiheit.

Schon früher half Gianna Gilgen in der Bäckerei ihrer Eltern regelmäßig aus; später fasste sie den Entschluss, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Mit ihrem eigenen Café „Heimisch“ in Deutz ist ihr dieser Schritt gelungen. Es gibt überwiegend regionale und saisonale Produkte. Hauptaugenmerkt liegt auf dem Frühstück, das gibt es hier den ganzen Tag lang und serviert auf einem Brett(chen) anstelle eines Tellers. Außerdem gibt es Salate, Röstbrote und einige Kuchen-Rezepte sind sogar von der Oma. (rei)

Café Heimisch, Deutzer Freiheit 72-74, 50679 Köln, 0221 / 168 385 63

Öffnungszeiten: Mo bis So 9 bis 18 Uhr

www.heimisch.cafe



Café Vreiheit, Mülheim

Gemütlich speisen im Café Vreiheit

Im Dezember 2001 wurde das Café von den Betreibern der Cafés Bauturm, Feynsinn und Stanton gegründet. Der Tag im Vreiheit startet mit Fairtrade-Café und einem ausgiebigen Frühstück. Mittags kann man einen guten Mittagstisch essen. Es gibt selbstgebackene Kuchen und Abends wird ebenfalls gekocht – alles regional und saisonal in Bio-Qualität. Es gibt auch Brunch, jeden Sonntag und an ausgewählten Feiertagen zwischen 10 und 14.30 Uhr. Für den Brunch wird um Reservierung gebeten. (rei)

Café Vreiheit, Wallstraße 91, 51063 Köln, 0221-9917793

Öffnungszeiten: Montag+Mittwoch bis Sonntag 9 bis 22 Uhr, Brunch von 10 bis 14.30 Uhr (sonn- und feiertags), Dienstag Ruhetag

http://cafe-vreiheit.de

Villa Kalka, Kalk

Gemischte Bestuhlung und Einrichtung in der Villa Kalka.

Noriko Numajiri und Nawid Farzaneh haben im Herbst 2019 ihr Lokal eröffnet und damit einen sehr besonderen Ort geschaffen, fand schon unsere Gastro-Kritikerin bei ihrem ersten Besuch. Die japanische Konditorin Noriko zaubert wahre Kunstwerke aus Zucker, Mehl, Butter und Sahne, wie etwa ihre Saint-Honoré-Törtchen. Allein hierfür lohnt sich bereits die Reise über den Rhein. Auf der Wochenkarte stehen solide Gerichte wie Kürbissuppe, Quiche und Ratatouille. Auf der Abendkarte finden sich die japanischen und französischen Einflüsse von Noriko wieder.

Villa Kalka, Kalk-Mühlheimer Str. 58, 51103 Köln, Telefon 0221 27642012

Öffnungszeiten: Di-So11-16 Uhr

villakalka.de

Café Rheinspaziert, Mülheim

Das „Café Rheinspaziert" in Mülheim.

Nicht nur aufgrund der tollen Lage direkt am Rhein überzeugt das Café Rheinspaziert in Mülheim. Aber besonders deswegen. Draußen sitzen ist auch möglich. Das kulinarische Konzept leuchtet ebenfalls ein. Leckeren Kaffee und Kuchen gibt es hier ebenso wie Snacks und ein Frühstücksangebot. Dazu kommt eine Wochenkarte für den Mittagstisch mit Gerichten wie Schnitzel, Eintopf oder Fisch. Frühstück bekommt man beispielsweise in französischer Variante oder als deftige Version mit Kölscher Leberwurst. Getrunken wird Kaffee aus Bohnen der Rösterei „Tim & Sebastian’s“.



Café Rheinspaziert, Hafenstr.16, 51063 Köln, Telefon 0221/16990014

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr

Lommi

1959 eröffnete „Lommi" das Lokal als gut-bürgerliches Gasthaus.

Es sollen dort schon Menschen von der „anderen“ Rheinseite gesichtet worden sein: Traditionslokal, Kölschtreff, Kotelett-Hochburg, heruntergekommene Bruchbude. Viele Dinge, die zur Legendenbildung des Gasthauses an der Siegesstraße beigetragen haben. Einer war sicherlich Hans Lommerzheim „Lommi“ selber. 1959 eröffnete er das Lokal noch als gut-bürgerliches Gasthaus. In den 1980er-Jahren erlangte das Gasthaus unter anderem wegen der riesigen Koteletts Kultstatus. Nach seinem Tod wurde die Kneipe 2008 wiedereröffnet. (tj)

Lommerzheim, Siegesstr. 18, 50679 Köln, 0221 814392

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 11 bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 23 Uhr, Montag+Dienstag Ruhetag

Alt Poller Wirtshaus

Das 1865 errichtete Alt Poller Wirtshaus steht auf dem Gelände der Deutzer Benediktinerabtei St. Heribert.

Das Poller Wirtshaus ist längst zu einer Institution auf der Schälsick geworden: Neben Kneipe, Restaurant und Biergarten, gibt man sich hier auch als „Kulturlokal". Regelmäßig finden Veranstaltungen wie Kabarett, Live-Musik oder besondere Themenabende statt. Das Essen ist solide Hausmannskost und gerne eher deftig als fein. Die schöne Lage nah an den Poller Rheinwiesen lädt um so mehr dazu ein mit dem Fahrrad zu kommen – oder mit der Bahn (Linie 7, Haltestelle Salmstraße) - denn Parkplätze sind hier in den kleinen Straßen eher Mangelware. (rei)

Alt Poller Wirtshaus, Poller Hauptstraße 28, 51105 Köln, 0221 992 7152

​Öffnungszeiten im Januar und Februar 2022: Mittwoch bis Samstag 15 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 23 Uhr

alt-poller-wirtshaus.de

