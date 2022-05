Für sonnige Frühlingstage: 16 schöne Kölner Biergärten mit richtig viel Platz

Köln -

Es wird warm und richtig sommerlich: In dieser Woche werden Temperaturen bis 27 Grad erwartet, dazu Sonne satt. Umso erfrischender schmecken leckere Durstlöscher in den kommenden Tagen – zum Beispiel entspannt genossen in einem der schönen Biergärten in Köln. Mit Blick auf den Aachener Weiher, lauschig im Biergarten des Bumann&Sohn in Ehrenfeld oder im Schatten alter Bäume in der Alteburg: Wir haben eine Liste mit Biergärten in Köln für Sie zusammengestellt, in denen man ein eiskaltes Bier oder einen sättigenden Snack genießen kann.

Wie in jedem Jahr gilt auch 2022 zu beachten: Die Öffnungszeiten der Biergärten gelten meist nur bei guten Wetter, weitere aktuelle Informationen können den jeweiligen Webseiten entnommen werden.

FRÜH „Em Tattersall“ an der Rennbahn

Der Biergarten an der Pferderennbahn Eduard Bopp Foto:

Anfang letzten Jahres übernahm die Früh-Brauerei die Gastronomie an der Rennbahn in Weidenpesch und startete erfolgreich ins Geschäft. Auf der überdachten Terrasse haben etwa 150 Personen Platz, im angegliederten Biergarten können langfristig 1200 Menschen einkehren. Das Essen wird frisch gekocht, auf der Speisekarte stehen echt kölsche Leckereien und deftige Brauhaus-Gerichte, jeden Mittwoch ist außerdem „Reibekuchen-Tag".



Scheibenstraße 40, 50737 Köln, (0221) 27 14 16-0

Öffnungszeiten: Biergarten: Mo-Fr 15-23 Uhr, Sa+So 12-23 Uhr, Brauhaus: Mo-So: 11-23 Uhr

Sitzplätze: derzeit etwa 450 Plätze, langfristig 1200

www.frueh-em-tattersall.de

Johann Schäfer Biergarten

Der Johann-Schäfer-Biergarten im Rheinauhafen Martina Goyert Foto:

Letztes Jahr frisch eröffnet und direkt am Rhein gelegen, bietet der Johann Schäfer Biergarten eine große Terrasse für Besucherinnen und Besucher. Im Rheinauhafen unweit der Kranhäuser kann nun wieder geschlemmt und getrunken werden, eine neue Speisekarte lockt mit leckeren Gerichten wie zum Beispiel Auberginen-Sandwiches oder hausgemachten Pommes. Natürlich darf auch das frischgezapfte Bier, das man am knallbunten Wagen bestellt, nicht fehlen. Außerdem hat der Wirt und Betreiber in diesem Jahr auch noch einen besonders schönen Pop-Up-Biergarten beschert: Auf dem historischen Gelände der Rheinenergie in der Südstadt. Genaueres dazu lesen Sie weiter unten und hier.

Agrippinawerft 30, 50678 Köln, 0221 16860975

Öffnungszeiten (wetterabhängig): Mi- Fr 15 bis 23 Uhr, Sa und So 12 bis 23 Uhr

Sitzplätze: rund 200

www.johann-schaefer.de/biergarten

Hellers Volksgarten

Der Biergarten im Volksgarten mit Blick ins Grüne. Uwe Weiser Foto:

Der Volksgarten ist der Treffpunkt für Südstädter. Und mittendrin liegt, eingerahmt von schattenspendenden, alten Linden, der Hellers Biergarten. Mit Blick auf den Volksgarten Weiher und die knallroten Tretboote entspannt es sich hier ganz wunderbar bei einem kühlen Getränk. Für den kleinen und großen Hunger gibt es deftige Brauhaus-Küche von der Bratwurst bis zum Salatteller.

Volksgartenstraße 27, 50677 Köln, 0221 38 26 26



Öffnungszeiten: witterungsbedingt, auf der Webseite wird täglich über die Öffnungszeiten informiert, bei schönem Wetter: Täglich ab 11.30 Uhr bis ca. 22 Uhr, Reservierungen nicht möglich

Sitzplätze: rund 350

www.hellers.koeln/volksgarten-hellers

Stadtgarten

Der Biergarten im Stadtgarten Csaba Peter Rakoczy Foto:

Ob Familien mit Kindern, Geschäftsleute oder exotische Nachtschwärmer: Sie alle treffen sich gerne im Stadtgarten, sitzen auf den Bänken und genießen die Sonne und die lebendige Atmosphäre. Neben dem Biergarten gibt es einen großen Außenbereich des Restaurants, für Gaumenfreuden sorgen Flammkuchen, saftige Burger und viele Kleinigkeiten.



Venloer Straße 40, 50672 Köln, 0221 952 99 4 21



Öffnungszeiten: Bei schönem Wetter täglich 12 bis 23 Uhr;

Sitzplätze: rund 200

www.stadtgarten.de

Rheinterrassen

Rheinterrassen mit Domblick. Rheinterrassen Foto:

In dieser schönen Location am Deutzer Ufer sitzt man mit Blick auf den glitzernden Rhein und das Dompanorama. Gäste können hier bei einem erfrischenden Getränk oder einem leckeren Essen ausspannen. Die Speisekarte hält leckere Steaks, aber auch vegetarische Gerichte bereit und beim Beobachten der vorbeiziehenden Schiffe kommen direkt Urlaubsgefühle auf.

Rheinparkweg 1, 50679 Köln



Öffnungszeiten: Montags geschlossen, Di-Fr Ab 17 Uhr, Sa, So und Feiertage: Ab 12 Uhr

Sitzplätze: rund 300

www.rheinterrassen.eu/biergarten

Biergarten am Aachener Weiher

Biergarten am Aachener Weiher. Uwe Weiser Foto:

Viel Platz, aber auch lauschigere Ecken bietet der Biergarten am Aachener Weiher. Der Biergarten zählt zu den beliebtesten und größten in Köln. Bei einem kühlen Bier schweift der Blick über den Weiher, die Sonne wärmt die Haut – einfach herrlich. Für das leibliche Wohl sorgen deftige Gerichte wie Schnitzel oder Reibekuchen, aber auch Kleinigkeiten, italienische Spezialitäten und Nachspeisen werden angeboten.

Richard-Wagner-Straße, 50674 Köln, 0221 168 707 27



Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 24 Uhr

Sitzplätze: rund 300

www.biergarten-aachenerweiher.de

Herbrands/Ehrenfeld



Der Biergarten mit Bühne im Herbrand's in Köln Ehrenfeld. Herbrands Ehrenfeld Foto:

Eine betriebsame, aber freundliche Atmosphäre herrscht im Herbrand’s – vor allen Dingen bei gutem Wetter. Dann sind die Sitzplätze im Biergarten schnell vergeben, und das Personal hat alle Hände voll zu tun. Regelmäßig finden auf der Biergartenbühne Konzerte und Veranstaltungen statt, für das leibliche Wohl sorgt eine Mischung aus mediterranen Kleinigkeiten, amerikanischen Burgern und saisonal wechselnden Gerichten. Ein besonderer Vorteil: Bei Herbrand's kann man auch im Biergarten Sitzplätze reservieren.

Herbrandstraße 21, 50825 Köln, 0221 954 16 26

Öffnungszeiten: Mo–Sa: 16 – 1 Uhr; So: 13 – 23 Uhr, Sonntagsbrunch: 10-14 Uhr

Sitzplätze: rund 500

www.herbrands.de

Bumann/Ehrenfeld

Auch der Biergarten im Bumann öffnet. Alexander Roll Foto:

Viele schöne Details wie das Gewächshaus oder die industriellen Lampen, gebaut aus Regenrinnen, machen das Bumann & Sohn zu einer beliebten Location. Eine Besonderheit: der Biergarten ist regensicher. Durch Markisen, Dächer und Schirme sitzen Besucherinnen und Besucher hier also immer im Trockenen. Außerdem gibt es sechs Foodtrucks, die für eine leckere, kulinarische Verpflegung sorgen.

Bartholomäus-Schink-Str. 2, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Bei gutem Wetter täglich ab 17 Uhr bis circa 24 Uhr

Sitzplätze: rund 200

www.bumannundsohn.de

Alteburg / Südstadt

Der Biergarten Alteburg in der Kölner Südstadt. Marina Golfinopoulou Foto:

Der künstlerisch gestaltete Außenbereich der Alteburg in der Südstadt liegt etwas versteckt neben den Bahngleisen und angrenzend zum Friedenspark. Besucherinnen und Besucher können zwischen schattigen Plätzen unter Bäumen und sonnigen Flecken wählen, um ein entspanntes Getränk zu genießen.

Alteburgerstr. 139, 50968 Köln; 0221 9378329

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 16 bis 24 Uhr, Sa: 14 bis 24 Uhr, So+Feiertage: 13 bis 24 Uhr

Sitzplätze: rund 100

www.alteburg.com/biergarten

Odonien Köln

Odonien ist eine Kunstwelt für sich. Rakoczy Foto:

In einem Bauwagen werden Caipirinha und Daiquiri frisch gemixt, überall tummeln sich rostige Dinosaurier, Urzeitvögel aus Schrauben und Schrott, Insekten mit riesigen Scheinwerferaugen. Der Biergarten im Odonien stellt in der Kölner Gastrolandschaft

eine künstlerische Besonderheit dar. Mitten im Skulpturenpark des Stahlkünstlers Odo Rumpf kann man im Sommer gemütlich ein Bier trinken, außerdem gibt es regelmäßig Konzerte oder Open-Air-Kino-Filmscreenings.

Hornstraße 85, 50823 Köln; 0221 972 70 09

Öffnungszeiten: wetterabhängig, bei gutem Wetter: Fr+Sa: ab 17 Uhr, So+Feiertage: ab 15 Uhr

Sitzplätze: 200

m.odonien.de/biergarten

Altes Schwimmbad Riehl

Der Biergarten „Altes Schwimmbad" in Riehl Max Grönert Foto:

Wer eine Abkühlung im kühlen Nass sucht, ist hier falsch. Eiskaltes Bier und andere erfrischende Getränke werden hier aber auf jeden Fall serviert. Der Biergarten ist erstaunlich groß und liegt schön nah am Rhein. Rund 600 Sitzplätze hat die Gastronomie normalerweise zu bieten, mit Corona-Abständen bleibt immer noch genug Platz für mehrere hundert Menschen. Besonders beliebt ist der Biergarten bei Radlern, die am Fluss entlangtouren. Es gibt Pommes und Currywurst, aber auch veganen Linseneintopf und Salate.

An der Schanz 2a, 50735 Köln

Öffnungszeiten: Montag ab 15 Uhr, Dienstag bis Sonntag ab 12 Uhr

Sitzplätze: schätzungsweise 200 bis 300

www.koeln-biergarten.de

Haus Berger in Rodenkirchen

Der Biergarten des Restaurant „Haus Berger" in Rodenkirchen. Benedikt Berger, Haus Berger Foto:

Ein wahrer Insidertipp ist der Biergarten vom Haus Berger im Süden Kölns. Hier genießt man leckere Grillspezialitäten und eisgekühlte Getränke. Direkt am Rheinkilometer 681 gelegen, mit einem eigenen Kinderspielplatz und vielen Markisen ausgestattet, laden der schöne Biergarten und die angrenzende Restaurantterrasse zu einem Besuch ein.

Uferstr. 73, 50996 Köln; 0221 9355240

Öffnungszeiten Biergarten: Do-Sa: Jeweils von 16 bis 22 Uhr; So+Feiertag: 14 bis 20 Uhr, Mo: 16-22 Uhr

Öffnungszeiten Restaurant: Di-Sa: 14 bis 22 Uhr; So+Feiertag: 12 bis 20 Uhr, Montags ist Ruhetag

Sitzplätze: Biergarten: 70; Restaurant: 40

www.haus-berger.koeln

Sünner Keller Kalk

Die Sünner Brauerei an der Kalker Straße. Uwe Weiser Foto:

Der Biergarten befindet sich auf dem Gelände der Sünner-Brauerei, der ältesten Kölsch-Brauerei der Welt. Unter bunten Lampen genießt man hier kühle Getränke und gutes Essen, zum Beispiel eine Ofenkartoffel oder ein saftiges Schnitzel.



Kalker Hauptstraße 260-262, 51103 Köln; 0221 987 99 50

Öffnungszeiten: Mi-Fr: ab 15 Uhr, Sa-So+Feiertage: 12 bis 24/23 Uhr

Sitzplätze: vermutlich circa 200

www.suenner-keller.de

Dank Augusta Flora

Der Blick vom Gartenlokal Dank Augusta. KIRBERG Catering GMBH Foto:

Ein Besuch im Dank Augusta Gartenlokal in der Kölner Flora fühlt sich an wie ein Picknick im Grünen – und das ganz ohne die lästigen Vorbereitungen, denn hier gibt es viele Leckereien in praktischen Weckgläsern, die in einen schönen Picknickkorb gepackt und an einem der Tische verzehrt werden können. Auch ein kühles Glas Wein oder einen duftenden Kaffee kann man auf der Terrasse mit Blick auf die Blumenpracht der Flora genießen.



Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln, 0221 284 84 84



Öffnungszeiten: Mi-So: 11.30 bis 18 Uhr bei schönem Wetter

Sitzplätze: rund 160

www.dankaugusta.de



Pop-Up-Biergärten 2022

Pop-Up-Biergarten auf dem Rhein-Energie-Wasserwerksgelände in der Südstadt

Neuer Pop-Up-Biergarten vom Brauhaus Johann Schäfer auf dem historischen Gelände der Rhein-Energie in der Südstadt. Johann Schäfer Brauhaus Foto:

Auf der großen Wiese des historischen Rhein-Energie-Geländes bewirtet der Wirt und Betreiber des Johann-Schäfer-Brauhauses Till Riekenbrauk die nächsten 150 Tage, also bis Ende September, Gäste im Rahmen eines neuen Pop-Up-Biergartens, Anlass ist das 150-jährige Jubiläum der Rheinenergie. Das Konzept des Biergartens ist zwar etwas provisorisch, umgeben von den historischen Gebäuden bekommen er jedoch trotzdem einen ganz besonderen Charme. Neben leckeren Getränken werden auch Pommes oder Currywurst. angeboten, in der ehemaligen Werkshalle wird außerdem eine Lichtinstallation gezeigt, die besucht werden kann.

Hinweis: Da es sich um ein teilweise noch aktives Werksgelände handelt, ist die Mitnahme von Hunden untersagt.

Auf dem industriellen Wasserwerksgelände mitten in der Südstadt (Eingang Ohmstraße, Ecke Bonner Wall); Ohmstraße 18, 50677 Köln

Öffnungszeiten: Donnerstag&Freitag: 15-22 Uhr, Samstag: 12-22 Uhr; Biergarten besteht bis Ende September

www.johann-schaefer.de/biergarten-am-wasserwerk

Pop-Up-Sommerbiergarten in Mülheim

Der Stadtgarten in Mülheim Bagatelle Foto:

Temporäre Bier-und Weingärten sprießen in Köln derzeit nur so aus dem Boden. Bereits Ende April eröffnete beispielsweise der vorübergehende Weingarten des Karnevalsvereins KG Ponyhof e.V. im Hof der Kartäuserkirche und auch der Pop-Up-Biergartens des Johann-Schäfer-Brauhauses auf dem Rhein-Energie-Gelände ist jetzt besuchbar.



Nun folgt gleich die nächste Ankündigung: Daniel Rabe, Betreiber der Bagatelle-Restaurants in Köln, hat auf Facebook jüngst eine neue Seite ins Leben gerufen, die einen weiteren Sommergarten für Köln in Aussicht stellt. Zu lesen ist dort, dass die Betreiber der Mülheimer Stadthalle angefragt hätten, ob Interesse bestünde, gemeinsam einen schönen Sommergarten für die Schäl Sick aufzubauen. Laut Verkündigung sagte Rabe gleich zu.



So soll der Bagatelle-Sommergarten laut Rabe ab Ende Juni bis in den späten September mit rund 300 gemütlichen Plätzen an den Start gehen. Mit der Stadthalle im Rücken und den Blick auf den Mülheimer Stadtgarten und den Weiher gerichtet sollen die Gäste hier sitzen, speisen und trinken können.



Öffnungszeiten: Ab dem 22. Juni soll der Sommergarten aller Voraussicht nach mittwochs bis sonntags von 15 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Noch mehr über den geplanten Sommergarten in Mülheim lesen Sie hier.

Die Reihenfolge der Biergarten-Liste ist willkürlich. Bitte beachten Sie auch weiterhin die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen, halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.