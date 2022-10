Gänseessen in Köln: In diesen 14 Kölner Restaurants gibt es Gänsebraten

Köln -

Kaum ein Essen in Deutschland ist in der kalten Jahreszeit, insbesondere rund um Sankt Martin und Weihnachten, beliebter als der Gänsebraten - dazu gibts Rotkohl und Knödel, vielerorts auch Grünkohl.



Wir haben einige Restaurants für ein Gänseessen in Köln zusammengestellt. Die ursprüngliche Liste wird fortlaufend aktualisiert. Manche Angebote können zeitlich beschränkt sein. Einige Restaurants weisen bereits auf Ihrer Internetseite darauf hin, dass die Preise für Gänsefleisch im Jahr 2022 erheblich gestiegen sind – dementsprechend haben sich auch die Preise für die Gäste in vielen Lokalitäten geändert. Die aktuellen Preise der Menüs finden Sie auf den jeweiligen Webseiten der Restaurants.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-freizeit@dumont.de.

Em Krützche

Bei dem Traditionshaus mitten in Köln geht die Gänsesaison schon früh los. Schon am 22. Oktober fällt der Startschuss fürs Gänseessen. Von mittwochs bis sonntags bekommt man hier Gänsespezialitäten nach Vorbestellung von 12 bis 14.30, sowie von 17.30 bis 20.30 Uhr. Zum Beispiel eine ganze Gans für vier Personen oder eine Viertel-Gans für eine Person, aber auch verschiedene Gänsemenüs mit allerlei Leckereien wurden rund um das Tier komponiert. Die Menüs können auch To-Go mitgenommen, oder per Gänsetaxi nach Hause bestellt werden, jeweils in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr.

Am Frankenturm 1-3, 50667 Köln

em-kruetzche.de

Hanse Stube im Excelsior Hotel Ernst, Innenstadt



Im Excelsior Hotel Ernst startet die Gänsesaison traditionell am 1. November. Die Südoldenburger Freilandgans wird von Küchenchef Joschua Tepner frisch zubereitet, den Gästen präsentiert und dann am Tisch tranchiert. Dazu gibt es die klassischen Beilagen wie Kartoffelklöße, Apfelrotkohl, kandierte Maronen und Rosinenschmoräpfel. Das Angebot gilt mittags und abends bis zum 23. Dezember. Um Reservierung bis spätestens 24 Stunden vor einem Besuch wird gebeten. Außerdem kann auf Wunsch die Gans auch per Lieferung direkt nach Hause gebracht werden, inklusive Beilagen, einem Rezept zur Fertigstellung und einem Glas Gänserillette. Für die Lieferung nach Hause muss die Bestellung bis 48 Stunden vor dem gewünschten Termin abgegeben werden. Alternativ kann das Menü im Hotel selbst abgeholt werden.

Trankgasse 1, 50667 Köln

excelsiorhotelernst.com/restaurants-bar/hanse-stube

Haus Schwan, Lindenthal



Nicht der Schwan, sondern die Gans landet im Haus Schwan in Lindenthal auf dem Tisch. Der Startschuss für das traditionelle Gänseessen fällt hier am 1. November. Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Gans hier nur nach einer Vorbestellung serviert, dann umso schmackhafter mit deftigen Klößen, Rotkohl, Apfelspalten und Maronen, sowie einer ordentlichen Portion Soße. Besonders am Wochenende ist der Andrang groß, eine frühzeitige Reservierung wird deshalb von den Betreibern empfohlen.

Dürener Strasse 235, 50931 Köln

haus-schwan.de

Christoph Paul, Belgisches Viertel

Ab dem 2. November geht es bei Christoph Paul auch mit dem Gänseessen los. Im Restaurant gibt es die Gans als Menü oder Hauptgang. Auf dem Menü stehen vorab Suppe oder Salat, als Hauptgericht die Gans klassisch oder orientalisch, als Nachtisch kommt ein Parfait auf den Tisch, oder alternativ eine Käseauswahl. Verarbeitet werden französische Label Rouge Bio Gänse. Auch eine Selbstabholung des Gänsemenüs „To-Go" wird ab dem 4. November angeboten, die Abholung kann dann immer freitags und samstags von 17 bis 18 Uhr erfolgen. Bestellt werden muss spätestens bis zum Mittwoch davor.

Brüsseler Str. 26, 50674 Köln

christoph-paul.koeln

Weinhaus zur alten Schule, Brück

Ab dem 6. November bekommt man auch in der alten Schule Leckeres von der Gans. Das Menü beinhaltet eine Praline vom Gänseklein auf Feldsalat als Vorspeise, danach gibt es Brust und Keule von der Freilandgans mit klassischen Beilagen und am Schluss wird ein Bratapfel serviert. Das Ganze gibt es nur auf Vorbestellung, auch zur Abholung oder als Lieferung per Gänsetaxi.

Olpener Str. 928, 51109 Köln

weinhaus-zur-alten-schule.de

Brauhaus Dellbrück, Dellbrück

Urgemütlich und einmalig, so lautet das Motto im Brauhaus Dellbrück. Auch hier liegt im Herbst und Winter Gänseduft in der Luft, los geht es am 4. November. Mit Gänsekeule oder Brust und den klassischen Beilagen können die winterlichen Gelüste gedeckt werden. Auch eine komplette Gans als Menü für vier Personen wird angeboten, dazu gibt es Rotkohl, Klöße, Maronen, Bratapfel, Gänsejus und eine Flasche Rotwein. Auch die Möglichkeit zur eigenen Abholung besteht. Eine Reservierung muss bis 72 Stunden vor dem Besuch oder der Abholung erfolgen.

Dellbrücker Hauptstraße 61, 51069 Köln

brauhaus-dellbrueck.de

Club Astoria, Müngersdorf

Vom 1. November bis zum 23. Dezember steht das Gänseessen auch im Club Astoria auf dem Programm. Versprochen wird ein festlich dekoriertes Restaurant mit Seeblick. Am Tisch wird die Gans live tranchiert und mit Beilagen in zwei Gängen für vier Personen serviert. Neben der ganzen Hafergans aus Polen oder der deutschen Gillbach-Gans aus Rommerskirchen werden auf der Winter-Speisekarte auch einzelne Portionen des Geflügels angeboten. Auch eine Bestellung der Gans via Gänsetaxi ist möglich.



Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln

club-astoria.eu

Mainzer Hof, Südstadt

Kurz nach dem karnevalistischen Startschuss werden am 14. November auch im Mainzer Hof die Gänse auf den Tisch gebracht. Wie jedes Jahr gibt es Gänsekeulen, Braten und komplette Gänse mit einem ausgesuchten Rotwein. Gäste können zwischen einer kompletten Gans mit Apfel und Zwiebelfüllung, oder einem 2- oder 3-Gänge-Menü mit Suppe, oder Suppe plus Dessert wählen. Als Beilage setzt man hier ganz klassisch auf Rotkohl, Klöße und Apfelkompott. Um Reservierungen wird gebeten.



Maternusstraße 18, 50678 Köln

mainzerhof-koeln.de

Frau Mahér, Südstadt

Ab dem 28. Oktober trifft man sich bei „Frau Mahér" zum gemeinsamen Gänseschmaus. Wie in den vergangenen Jahren werden hier auch Brust oder Keule von der Gans angeboten. Eine Vorbestellung wird empfohlen, auch eine Abholung To-Go ist möglich.

Ubierring 35, 50678 Köln

frau-maher.de

Zur Sülzburg, Sülz

Karneval und Sankt Martin geben auch den Beginn der Gänse-Saison in der Sülzburg an. Aufgrund hoher Nachfragen in den vergangenen Jahren wird der Gänsebraten für zwei Personen erneut auf Vorbestellung angeboten. Reservierungen werden telefonisch unter 0221 - 298 163 98 angenommen. Zum knusprigen Gänsebraten gesellen sich hausgemachte Kartoffelklöße, Rotkohl und Soße.

Sülzburgstr. 229, 50937 Köln

www.zur-suelzburg.de

Bacchus Weinstube, Neustadt-Süd

Als die fünfte Jahreszeit gilt im Bacchus die Gänsezeit ab dem 28. Oktober. Eine frühzeitige Reservierung wird von den Betreibern auf der Webseite ausdrücklich empfohlen. Bis auf dienstags bis samstags wird täglich frischer Gänsebraten auf Vorbestellung zubereitet. Das klassische Gänsemenü wird hier nach dem Rezept der Oma gekocht und mit einem Gänsesüppchen als Vorspeise, dem ordentlich gefüllten Braten und Creme Brûlée mit Waldbeeren als Dessert serviert.

Rathenauplatz 17, 50674 Köln

weinstubebacchus.de



Zollhof, Zollstock

Gänsekeule, Brust oder auch beides zusammen als Braten bekommt man im Zollhof in Köln-Zollstock. Eine ganze Gans für drei bis vier Personen gibt es auch hier auf Vorbestellung. Ganz klassisch werden Rotkohl und Klöße dazu gereicht mit Rotkohl, Kartoffelklößen und einem Maronen-Gänse-Jus. Auch hier kann die Gans To-Go bestellt, oder per Gänsetaxi nach Hause gebracht werden. Dazu gibt es ein eigenes Menü, das laut den Betreibern ein wahrer Bestell-Hit ist: die „Goose in the Box" kommt mit frittierten Kartoffelklößen, Rotkohl, Maronen-Gänse-Jus, Gänsefetzen und Apfelringen nach Hause.



Herthastraße 64, 50969 Köln

zollhof.koeln

Restaurant Wildwechsel, Dünnwald

Im Restaurant Wildwechsel am Waldbad in Dünnwald holt man sich die Gänse rund um Sankt Martin ins Haus und auf den Tisch. Ab dem 11. November gibt es wieder Gänsekeulen, Gänsebrust, oder auch ganze Gänse auf Vorbestellung.

Peter-Baum-Weg 24, 51069 Köln

wildwechsel-koeln.de

Haus Unkelbach, Klettenberg

Im Haus Unkelbach wird ab dem 13. November das Gänseessen zelebriert. Das Menü besteht klassisch aus Karamell-Maronen, Apfelrotkohl und Kartoffelklößen mit Preiselbeerapfel und Gänsejus. Auf Wunsch können gegen einen kleinen Aufpreis zusätzliche Beilagen bestellt werden. Eine Vorbestellung ist per Mail notwendig und das Angebot gilt nur, solange der Vorrat an Gänsen reicht. Beim Haus Unkelbach verspeist man das festliche Menü vor Ort, eine To-Go-Bestellung ist nicht möglich.

Luxemburger Str. 260, 50937 Köln

www.hausunkelbach.de



Viele Brauhäuser in Köln bieten ab November auch Gänseessen auf der Speisekarte an, es lohnt sich nachzufragen.